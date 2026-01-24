Jetzt wird es eng bei der Versorgung mit Antimon

Bereits 2024 hat China die Antimon-Exporte eingeschränkt. Der Preis ist demzufolge von rund 15.000 auf mehr als 60.000 US-Dollar je Tonne Antimon gestiegen.

Das ist insofern bedeutsam, als China etwa 70 Prozent des Antimon-Marktes beherrscht. Antimon besitzt eine wichtige Bedeutung im Verteidigungsbereich und ist zugleich ein Schlüsselrohstoff im Halbleiterbereich für KI-gestützte Arbeitsspeicher. In Sprengstoffen, Sensoren und Brandschutzmitteln ist Antimon ein Bestandteil, auch Nachtsichtgeräte und Munition enthält Antimon. So brauchen beispielsweise Firmen wie Airbus dringend Antimon als Flammschutzmittel für die Verkabelung und Innenverkleidung der Flugzeuge. Übrigens ist der Rohstoff auch in Batterien präsent.

Und es ist ein strategisch kritischer Rohstoff für Kanada, die USA und die EU. Da die Abhängigkeit von China in Sachen Antimon nicht gern gesehen wird, vor allem in Zeiten steigender Verteidigungsausgaben, sind Projekte in anderen Ländern umso gefragter. Weiter steigende Antimon-Preise wären also keinesfalls verwunderlich. Experten gehen bereits von westlichen Versorgungsdefiziten beim Antimon aus. Denn auch Russland ist als möglicher Lieferant aufgrund diverser Sanktionen keine wirkliche Option.

Dem Antimon, einem silbergrauen, giftigem und seltenem Halbmetall und den Unternehmen, die es in ihren Projekten besitzen, sollte also eine spannende Zukunft bevorstehen. Denn wie es aussieht, hat das Wettrüsten erst begonnen und auch die Zukunftstechnologien, die das Halbmetall benötigen, bewegen sich in wachsenden Bereichen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Auch die australische Regierung hat die Bedeutung von Antimon erkannt und sie unterstützt die Schaffung einer Reserve.

