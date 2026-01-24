Die Gold/Skiticket-Ratio enthüllt neuen Rekord

Den Wertzuwachs des Goldes zeigen verschiedene Ratios auf. Skifahrende Goldinvestoren können so viele Tageskarten kaufen wie noch nie.

Seit 35 Jahren gibt es die Gold/Skiticket-Ratio („In Gold We Trust“-Report von incrementum). Für Skibegeisterte, die auf Gold setzen, hat sich das diesmal so ausgezahlt wie nie zuvor. Konnten in der Skisaison 2024/2025 mit einer Unze Gold 35 Tageskarten gekauft werden, so sind es in der aktuellen Skisaison 2025/2026 immerhin 48 Stück, ein Plus also von 37,1 Prozent. Ein gleichgewichteter Index aus elf Skigebieten in Salzburg, Tirol und Voralberg wurde dafür verwendet. Vergleicht man die jetzige Skisaison mit der von 2023/2024, so liegt das Plus bei unglaublichen 77,8 Prozent.

Dabei sind die Preise für die Skitickets im Vergleich zum Jahr zuvor um 4,8 Prozent nach oben gegangen. Jedenfalls kosten sie diesmal 41,8 Prozent mehr als in der Skisaison 2019/2020. Zahlt der Skifahrer allerdings mit Gold, so sind die Skitickets deutlich günstiger geworden. Kein Wunder, der Goldpreis hat sich innerhalb von zwei Jahren knapp verdoppelt. Laut den seit 35 Jahren andauernden Ratio-Berechnungen hat sich die Kaufkraft des Goldes, gerechnet in Skitickets, jährlich um vier Prozent erhöht. Gold hat für Anleger also an Kaufkraft gewonnen.

Die Berechnungen lassen sich auch mit Silber durchführen. Der Silberpreis beendete das Jahr 2025 mit einem gigantischen Plus von 117,6 Prozent. Damit vergünstigte sich das Tagesticket von 2,58 Unzen Silber in der Saison 2024/2025 auf 1,24 Unzen Silber in der aktuellen Skisaison. In Form von Silber haben sich die Preise also mehr als halbiert. Gold und Silber erfreuen Investoren mit ihrer werterhaltenden und manchmal sogar mit ihrer wertsteigernden Funktion. Unternehmen mit Gold und Silber profitieren ebenfalls stark von den gestiegenen Edelmetallpreisen.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fury Gold Mines, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp.

