Krait Critical Minerals ernennt Dr. Thomas O’Rourke zum strategischen Berater

7. Oktober 2026 / Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Krait Critical Minerals Corp. (das Unternehmen oder Krait) (CSE: KRIT | FSE: U0S) freut sich, die Ernennung von Dr. Thomas ORourke zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. ORourke verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen US-Bundesfinanzregulierung, Bankwesen, Risikomanagement, strategische Führung und Militärdienst. In seiner beratenden Funktion soll Dr. ORourke Krait strategische Beratung in Bereichen wie Kapitalmärkte, Unternehmens- und Finanzstrategie, Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, Politik im Bereich kritischer Mineralien sowie im sich wandelnden Umfeld der nordamerikanischen Verteidigungs- und industriellen Lieferketten leisten.

Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Krait ein Portfolio strategischer Mineralprojekte in Nordamerika ausbaut, darunter seine in den USA liegenden Antimonprojekte im Bundesstaat Washington. Antimon gewinnt für die Wirtschafts- und nationale Sicherheitspolitik der USA zunehmend an Bedeutung, da Regierungsbehörden bestrebt sind, inländische und verbündete Bezugsquellen für kritische Rohstoffe zu stärken, die Anfälligkeit gegenüber Versorgungsengpässen aus dem Ausland zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der gesamten nordamerikanischen Industriebasis zu erhöhen.

Die Vereinigten Staaten legen zunehmend Wert auf die Stärkung der heimischen Lieferketten und ihrer Verteidigungs- und Industriebasis. Am 30. September 2026 richtete das US-Kriegsministerium FORTRESS America ein, ein neues Programm, das darauf abzielt, den nachhaltigen Zugang zu den kritischen Fähigkeiten, der Infrastruktur und den Ressourcen zu sichern, die das US-Militär benötigt. Zu den fünf Säulen des Programms gehören die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und der Verteidigungs- und Industriebasis sowie die Einrichtung einer strategischen Verteidigungsreserve.

Mit seinem Hintergrund in den Bereichen US-Bundesregulierung, Kapital- und Risikomanagement, militärische Einsatzbereitschaft und strategische Führung wird Dr. ORourke Krait voraussichtlich dabei unterstützen, das sich wandelnde Umfeld der Regierungspolitik und der Lieferketten für kritische Mineralien zu verstehen und zu meistern. Seine Erfahrung bei der Bewertung von institutionellem Kapital, Liquidität und Risiken ist für die Beurteilung von Finanzierungsalternativen und potenziellen Partnerschaften von Bedeutung, während sein Hintergrund in den Bereichen militärische Einsatzbereitschaft und Führung sein Verständnis für Schwachstellen prägt, die kritische Lieferketten beeinträchtigen können.

Über Dr. ORourke

Dr. ORourke war rund 27 Jahre lang beim US-Finanzministerium tätig, wo er als Prüfungsleiter (Examiner-in-Charge) und Teamleiter in der Abteilung für Großbanken fungierte und für komplexe aufsichtsrechtliche Prüfungen der Sicherheit und Solidität bei bundesversicherten Finanzinstituten, diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen und internationalen Finanzkonglomeraten verantwortlich war. Zu seinen Aufgaben gehörten die Bewertung von Kapital, Organisationsstruktur, Risikomanagement, Ertragslage und Liquidität.

Nach seiner Karriere in der Bundesaufsicht war Dr. ORourke als Assistant Director of Bank Supervision bei der Bermuda Monetary Authority tätig, wo er für die aufsichtsrechtliche Überwachung des Geschäftsbankensektors auf Bermuda verantwortlich war und an der Umsetzung des Basel-III-Eigenkapitalrahmens mitwirkte. Anschließend wurde er Gründungs-CEO der Bermuda Bankers Association und arbeitete eng mit der Bankenbranche des Landes, den Aufsichtsbehörden und anderen Stakeholdern zusammen.

Militärische Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

Dr. ORourke verfügt zudem über umfangreiche militärische Erfahrung. Er diente in der Reserve des United States Marine Corps und war später rund 20 Jahre lang bei der New Jersey Air National Guard tätig, wo er als Notfallmanager in einer Civil Engineering Squadron fungierte. Zu seinen Aufgaben gehörten die Einsatzbereitschaft militärischer Einrichtungen, die Kontinuitäts- und Wiederherstellungsplanung nach Naturkatastrophen, schweren Unfällen und feindlichen Angriffen sowie die operative Vorbereitung auf nukleare, chemische, biologische und explosive Bedrohungen.

Während seiner militärischen Laufbahn war Dr. ORourke im Irak, in Oman, Kroatien und Italien im Einsatz, unter anderem im Rahmen der Operationen Enduring Freedom und Iraqi Freedom. Zu seinen Auszeichnungen zählen die Meritorious Service Medal, die Commendation Medal, die Achievement Medal und die Iraq Campaign Medal der US-Luftwaffe.

Dr. ORourke erwarb einen Doktortitel in Strategischer Führung an der Regent University, einen Master of Science in Organisationsführung an der Quinnipiac University sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen und Finanzen an der Keller Graduate School of Management. Sein Hintergrund verbindet Finanzdisziplin mit Organisationsstrategie und Erfahrung in der Arbeit mit regulierten Institutionen und im öffentlichen Sektor.

Oscar Mendoza, Chief Executive Officer und Direktor von Krait, kommentierte: Thomas bringt eine Kombination aus Erfahrungen mit, die kaum zu übertreffen ist. Er versteht Kapital, Regulierung und institutionelle Risiken, war aber auch mehr als zwei Jahrzehnte lang im US-Militär tätig, wo Einsatzbereitschaft, Widerstandsfähigkeit und die Aufrechterhaltung des Betriebs zu seinen Aufgaben gehörten.

Diese Erfahrung ist heute besonders relevant. Die Gründung von FORTRESS America macht deutlich, dass die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten, die verteidigungsindustrielle Basis und der gesicherte Zugang zu strategischen Rohstoffen zunehmend wichtige Prioritäten der USA werden. Thomas versteht, wie sich Regierung, Industrie und Kapitalmärkte in diesem Umfeld überschneiden, und wir sind überzeugt, dass seine Perspektive äußerst wertvoll sein wird, während Krait seine US-amerikanischen Projekte im Bereich kritischer Mineralien ausbaut.

Thomas und ich sind zudem seit vielen Jahren Freunde und Geschäftspartner. Ich kenne seinen Charakter, sein Urteilsvermögen und seine Fähigkeit, komplexe Themen strategisch zu betrachten, und ich freue mich sehr, ihn bei Krait willkommen zu heißen. Wir freuen uns auf seine Unterstützung, während wir uns in diesem Umfeld zurechtfinden und prüfen, wie sich unsere Antimon-Projekte in den USA darin einfügen könnten, fügte Mendoza hinzu.

Dr. ORourke kommentierte: Meine militärische Laufbahn hat mich gelehrt, dass Einsatzbereitschaft davon abhängt, Schwachstellen zu erkennen, bevor sie zu operativen Problemen werden. Ob es nun um Energie, Infrastruktur, Logistik oder kritische Rohstoffe geht – die Widerstandsfähigkeit hängt letztendlich davon ab, dass ein sicherer Zugang zu den Ressourcen besteht, die zur Erfüllung der Mission erforderlich sind.

Diese Erfahrung hat auch meine seit langem gehegte Überzeugung bestärkt, dass US-Militäreinrichtungen zunehmend in der Lage sein müssen, mit größerer Energieautonomie zu operieren. Das Aufkommen der modularen Kernenergie stellt einen potenziellen Wendepunkt in diese Richtung dar und bietet die Chance, die Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit kritischer militärischer Infrastruktur zu stärken. Der Bau und Betrieb dieser Energiesysteme der nächsten Generation wird eine sichere und verlässliche Versorgung mit kritischen Rohstoffen erfordern, was erhebliche Chancen für Unternehmen wie Krait schafft, die daran arbeiten, nordamerikanische Quellen strategisch wichtiger Mineralien voranzubringen.

Die Gründung von FORTRESS America spiegelt dieselben Prinzipien auf nationaler Ebene wider. Die Stärkung der verteidigungsindustriellen Basis, die Verbesserung der Energieunabhängigkeit und die Sicherung strategischer Lieferketten erfordern eine Koordinierung zwischen Regierung, Industrie und Kapital. Ich freue mich darauf, Oscar und dem Krait-Team dabei zu helfen, dieses sich wandelnde Umfeld zu verstehen und zu bewerten, wie sich die Ressourcen von Krait im Bereich kritischer Mineralien darin positionieren lassen.

FORTRESS America und das politische Umfeld in den USA

In einem Memorandum vom 30. September 2026 richtete der US-Kriegsminister FORTRESS America mit sofortiger Wirkung als Programm des Kriegsministeriums ein, um den nachhaltigen Zugang zu kritischen Fähigkeiten, Infrastruktur und Ressourcen zu sichern, auf die das US-Militär angewiesen ist. Das Memorandum gliedert das Programm in fünf Säulen: Energieunabhängigkeit; Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und der verteidigungsindustriellen Basis; eine strategische Verteidigungsreserve; Absicherung von Standorten und Cyber-Resilienz; sowie Widerstandsfähigkeit im Weltraum und im Frequenzspektrum.

Das Memorandum weist den Unterstaatssekretär für Beschaffung und Nachschub im Kriegsministerium an, innerhalb von 30 Tagen ein FORTRESS America-Programmbüro einzurichten. Es nennt weder Krait noch Antimon, einzelne Bergbauprojekte, Förderbeträge oder Berechtigungskriterien für die Unternehmen. Krait betrachtet die Betonung des Zugangs zu Rohstoffen und der industriellen Kapazitäten als relevanten Kontext für seine Strategie im Bereich kritischer Mineralien; dies bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen oder seine Projekte für staatliche Unterstützung infrage kommen bzw. die Voraussetzungen dafür erfüllen.

Dr. ORourke versteht das politische Umfeld der US-Verteidigungsindustrie und wird Krait voraussichtlich dabei beraten, sich darin zurechtzufinden, einschließlich der Prioritäten im Zusammenhang mit dem Industrial Base Policy Office und FORTRESS America. Sein Beratungsmandat bezieht sich auf das Verständnis und die Navigation in diesem politischen Umfeld; diese Ernennung bedeutet keine frühere Beschäftigung oder Programmrolle bei diesen Stellen. Seine Ernennung impliziert keine Verbindung zur Regierung, keine Unterstützung, keine Beschaffungsbeziehung oder eine Finanzierungszusage gegenüber Krait.

Über Krait Critical Minerals Corp.

Krait Critical Minerals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Projekts Goldbar Spider Lake in Ontario konzentriert und gleichzeitig weitere Mineralvorkommen in Nordamerika evaluiert. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, eine disziplinierte Projektbewertung, moderne Explorationstechnologien und verantwortungsvolle Feldprogramme zu kombinieren, um hochwertige Explorationsmöglichkeiten mit dem Potenzial zur Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre zu identifizieren und voranzutreiben.

Das Vorzeigeprojekt von Krait ist das Projekt Goldbar Spider Lake in Ontarios Bergbauregion Thunder Bay, etwa 20 Kilometer östlich von Terrace Bay und 30 Kilometer westnordwestlich von Marathon. Das 3.636 Hektar (ca. 8.985 Acre) große Konzessionsgebiet umfasst 148 Mining-Claims und 171 Claim-Blöcke, und Krait hat die Option, eine 100-prozentige Beteiligung zu erwerben, vorbehaltlich einer Net Smelter Return Royalty von 3 %. Das Projekt liegt im westlichen Teil des Schreiber-Hemlo-Grünsteingürtels und profitiert von einer ganzjährigen Erreichbarkeit über den Highway 17, der nahegelegenen Eisenbahn- und Strominfrastruktur sowie der Nähe zu etablierten Bergbaugemeinden und Dienstleistern.

Krait hat am 16. September 2026 die Nevada Hills Antimony, LLC übernommen. Über Nevada Hills hält Krait vertragliche Beteiligungen am Antimonprojekt Bales sowie Beteiligungen am Projekt Antimony Bell und anderen damit verbundenen Assets im Bundesstaat Washington. Durch die Übernahme wurde das Portfolio an kritischen Mineralien von Krait um Antimon-Explorationsmöglichkeiten in den USA erweitert.

Anleger werden gebeten, die neue Unternehmenswebsite von Krait unter www.kraitminerals.com zu besuchen, um mehr über das Unternehmen, sein Projekt Goldbar Spider Lake, das Managementteam, die Unternehmensstrategie und die neuesten Nachrichten zu erfahren.

Alle Interessengruppen werden dazu ermutigt, dem Unternehmen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors

Oscar Mendoza

Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Krait Critical Minerals Corp.

Steve Vanry – CFO

Telefon: +1 604 671-9522

E-Mail: steve@kraitminerals.com

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schlägt vor, könnte, wird, sollte, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die voraussichtliche beratende Rolle von Dr. ORourke und seine Beiträge zum Unternehmen; die Exploration und Weiterentwicklung der Mineralprojekte des Unternehmens; die strategische Bedeutung von Antimon und anderen kritischen Mineralen sowie die potenzielle Nachfrage danach; die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partnerschaften, staatliche Initiativen, Finanzierungsmöglichkeiten oder andere Kapitalquellen zu identifizieren oder zu verfolgen; sowie die potenzielle Rolle der Projekte von Krait innerhalb der nordamerikanischen Lieferketten für kritische Minerale und industriellen Lieferketten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Ernennung von Dr. ORourke zu einer bestimmten Finanzierung, staatlicher Unterstützung, strategischen Partnerschaft oder geschäftlichen Chance führen wird oder dass die Projekte des Unternehmens letztendlich einen Beitrag zu einer bestimmten staatlichen, verteidigungsbezogenen oder industriellen Lieferkette leisten werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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