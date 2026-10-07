Miivo schließt Übernahme von First Five Partners ab

Vancouver, British Columbia / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) (Miivo oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es die bereits angekündigte Übernahme von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile an der First Five Partners Sàrl (First Five), einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen für Sportberatung, kommerzielle Strategie und digitale Transformation, von Nicholas Hyett, einer vom Unternehmen unabhängigen Partei, abgeschlossen hat (die Transaktion).

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärte: Wir freuen uns, die Übernahme von First Five abgeschlossen zu haben, und heißen Nick sowie das gesamte First-Five-Team offiziell bei Miivo willkommen. Wir sind überzeugt, dass die Kombination der strategischen Beratungskompetenzen und Beziehungen von First Five im internationalen Sport-Ökosystem mit den Kompetenzen von Miivo in den Bereichen KI, Automatisierung, Business Intelligence und Implementierung eine vielversprechende Chance bietet, die bestehende Technologieplattform von Miivo weiter zu kommerzialisieren und einzusetzen. Insbesondere betrachten wir First Five als ein attraktives Umfeld für den kommerziellen Einsatz unserer bestehenden Technologielösungen. Wir gehen davon aus, dass die Transaktion dazu beitragen wird, die Produktentwicklung zu beschleunigen, kommerzielle Anwendungsfälle zu validieren und künftige Kommerzialisierungsbemühungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam innovative Lösungen für die digitale Transformation von Sportorganisationen weltweit zu entwickeln.

Mit dem Abschluss der Transaktion wurde First Five zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Miivo. Außerdem wurde Nicholas Hyett mit Wirkung zum Abschluss der Transaktion zum Chief Strategy Officer des Unternehmens ernannt.

Wir freuen uns sehr, Teil von Miivo zu werden und die nächste Wachstumsphase von First Five einzuleiten, ergänzte Nicholas Hyett, Gründer von First Five und neu ernannter Chief Strategy Officer von Miivo. Die Transaktion bietet die Gelegenheit, die Fachkompetenz und die Beziehungen von First Five im Sportsektor mit den KI- und Technologiekompetenzen von Miivo zu verbinden und dabei die unternehmerische Kultur zu bewahren, die unseren Erfolg bisher vorangetrieben hat. Wir sind überzeugt, dass First Five eine hervorragende Gelegenheit bietet, die bestehenden Technologielösungen von Miivo in einem etablierten Unternehmen zu präsentieren und einzusetzen, das international anerkannte Sportorganisationen betreut. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden auch weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig innovative Lösungen für den globalen Sportmarkt anzubieten.

Strategische Begründung

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Übernahme von First Five sein bestehendes Geschäft ergänzt und mit seiner langfristigen Strategie im Einklang steht, die darauf abzielt, Lösungen in den Bereichen KI, Automatisierung und Business Intelligence zu entwickeln, zu vermarkten und einzusetzen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die etablierten Geschäftsabläufe und Kundenbeziehungen von First Five Miivo ein praxisnahes Geschäftsumfeld bieten, in dem das Unternehmen seine bestehende Technologieplattform im laufenden Geschäftsbetrieb einsetzen, testen und weiterentwickeln kann. Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktion dazu beitragen wird, die Produktentwicklung zu beschleunigen, kommerzielle Anwendungsfälle zu validieren und die weitere Kommerzialisierung der Technologielösungen von Miivo zu unterstützen. Gleichzeitig soll die Transaktion den Aufbau einer geschäftlichen Präsenz in Europa unterstützen.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß der Vereinbarung hat Miivo sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von First Five zu einem Gesamtkaufpreis von 288.000 CHF (ca. 490.420 C$) (der Kaufpreis) erworben. Zum Zeitpunkt des Abschlusses wurde der Kaufpreis zum einen durch eine Barzahlung in Höhe von 144.000 CHF und zum anderen durch die Ausgabe einer unverzinslichen, nicht wandelbaren Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von sechs Monaten ab Abschluss in Höhe von 144.000 CHF beglichen.

Die Transaktion wurde am 2. Oktober 2026 abgeschlossen, nachdem sämtliche geltenden Abschlussbedingungen erfüllt oder aufgehoben worden waren.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Transaktion eine von den Genehmigungsanforderungen ausgenommene Transaktion gemäß Policy 5.3 – Acquisitions and Dispositions of Non-Cash Assets der TSX Venture Exchange darstellt. Die Transaktion erfolgte zwischen unabhängigen Parteien und beinhaltete keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens.

Über First Five

Die Firma First Five hat ihren Hauptsitz in der Schweiz (Féchy, Vaud) und ist als Beratungsfirma im Sportsektor darauf spezialisiert, Sportorganisationen, Ligen, Verbände, Vereine, Veranstaltungsstätten und die damit verbundenen Interessengruppen dabei zu unterstützen, den kommerziellen Wert ihrer Zielgruppen durch Daten, Technologie und Initiativen des digitalen Wandels zu steigern. Die Firma unterhält Geschäftsbeziehungen zu renommierten Sportorganisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen Basketballverband und Premier Padel und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fanbindung, Zielgruppenanalyse, Entwicklung digitaler Kompetenzen und Initiativen zur kommerziellen Transformation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.firstfive.partners/.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) revolutioniert die Zugriffsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf Finanzinformationen und -analysen durch die Nutzung von KI zur Bereitstellung von Erkenntnissen für KMU in einer für Großunternehmen üblichen Qualität. Die KI-gestützte Managementplattform des Unternehmens versetzt kleine und mittlere Unternehmen in die Lage, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren, ihre Finanzperformance zu verbessern und ihr Wachstum durch datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Unter der Leitung eines Führungsteams mit weitreichender Erfahrung in Technologie und KI ist Miivo an der Spitze des schnell wachsenden Marktes für KI-SaaS-Lösungen für KMU positioniert.

Im Namen des Board of Directors

Alexander Damouni

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

Website: www.miivo.ai

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion, zu künftigen Integrationsmaßnahmen, zum Einsatz der Technologie des Unternehmens bei First Five, zu künftigen Kommerzialisierungsmöglichkeiten sowie zum künftigen Geschäftsbetrieb des zusammengeführten Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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