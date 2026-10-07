Southern Cross Gold: Infill-Bohrungen erhöhen Goldgehalte im Golden Dyke: 2,7 M mit 178,4 g/t und 6,8 M mit 49,8 g/t Gold

7. Oktober 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt die Ergebnisse von fünf Infill-Bohrlöchern im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Durch dichter gesetzte Bohrungen im Prospektionsgebiet Golden Dyke steigen die Gehalte, die hochgradigen Kerne werden verdichtet und es werden weitere Aderzüge 50 m weiter westlich erschlossen (Abbildungen 1 bis 7).

Vier wichtige Erkenntnisse:

· Die Infill-Bohrungen am Golden Dyke liefern hochgradige Kompositproben und nicht nur hochgradige Einzelproben.

SDDSC225: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, der bislang 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek, im GD40-Adernsystem, unter dem noch keine Bohrungen durchgeführt wurden

SDDSC218: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, der breiteste hochgradige Durchschnitt in dieser Pressemitteilung, 380 m unter der Oberfläche

SDDSC221: 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m, zusammengestellt aus benachbarten Untersuchungsergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au

· Durch dichter gesetzte Bohrungen werden die Gehalte angehoben und die hochgradigen Abschnitte präzisiert, anstatt sie zu verwässern.

Acht Mischproben in dieser Pressemitteilung überschreiten 100 g/t Au, und zwölf Einzelanalysen liegen über 100 g/t Au, verteilt auf vier der fünf Bohrlöcher. Die Mischproben enthalten die hohen Einzelgehalte, anstatt von ihnen abzuhängen: Die 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq in SDDSC218 umfasst 1.290,0 g/t Au auf 0,22 m, dem höchsten Einzelergebnis in dieser Pressemitteilung, und die 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq in SDDSC221 setzt sich aus benachbarten Ergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au zusammen.

· Golden Dyke dehnt sich weiter nach Westen in Richtung Christina aus, selbst bei dichten Bohrabständen.

SDDSC218 und SDDSC221 durchschneiden vier Adersätze, die innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt wurden, und verschieben den Golden Dyke um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung Christina. Allein SDDSC218 durchschneidet 22 Adersätze. Die Infill-Bohrlöcher schließen direkt an SDDSC171, SDDSC177, SDDSC188 und SDDSC210 auf dem GD80-Adernzug in Abständen von 10 m bis 30 m an: Die vom geologischen Modell vorhergesagte Kontinuität ist nun durch Bohrungen bestätigt.

· Der Antimongehalt bleibt neben dem Gold weiterhin hoch.

SDDSC218 lieferte im oberen Teil des Bohrlochs drei einzelne Untersuchungsergebnisse von über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,5 % Sb bei 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m, innerhalb von 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m. SDDSC229 lieferte 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m innerhalb einer breiteren Zone von 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq. Das System ist in Zonen unterteilt, wobei Antimon im oberen Teil des untersuchten Blocks am reichsten vorkommt und Gold in der Tiefe dominiert.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: Bei Infill-Bohrungen werden viele hochgradige Systeme entdeckt. Bei Golden Dyke ist es genau umgekehrt. Engere Bohrabstände haben die Gehalte erhöht, die hochgradigen Kerne verdichtet und zusätzliche Aderzüge hinzugefügt, die wir bisher nicht berücksichtigt hatten – darunter vier außerhalb des aktuellen Explorationsziels, die das Vorkommen um 50 m weiter nach Westen in Richtung Christina ausdehnen.

SDDSC225 lieferte 2,7 m mit 178,4 g/t Gold – unser 13.bestes Mischproben-Ergebnis bei Sunday Creek – in einem Adersatz, unter dem bisher noch nicht gebohrt wurde. SDDSC218 durchschneidet 22 Adernsysteme und lieferte 6,8 m mit 49,8 g/t Gold, und SDDSC229 verband die Adernsysteme in Abständen von 10 m bis 30 m miteinander. Acht Mischproben mit über 100 g/t Gold in einer einzigen Verfüllbohrungsmeldung zeigen, was dieses System leistet, wenn man es genauer bebohrt. Diese fünf Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m mal 500 m, von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche, wobei im oberen Bereich Antimon und in der Tiefe vorwiegend Gold vorkommt.

Zwölf Bohrgeräte sind im Einsatz, 72 Bohrlöcher befinden sich im Labor, und das 200.000-Meter-Programm läuft bis zum ersten Quartal 2027. Die Infill-Bohrungen bestätigen das Modell, während die Step-out-Bohrungen es weiter ausbauen.

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

· SDDSC225 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf, durchteufte fünf Adersätze und lieferte die beste Mischprobe dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, den bislang 13. besten zusammengesetzten Durchschnitt bei Sunday Creek und den tiefsten Treffer im GD40-Adernzug, unter dem noch nicht gebohrt wurde. Vier Einzelanalysen lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 512,0 g/t Au mit 0,30 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,85 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:

· 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m (unterhalb dieses Abschnitts wurden keine Bohrungen durchgeführt)

· 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:

o 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m

o 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m

· SDDSC218 füllte den zentralen Prospekt Golden Dyke auf und durchteufte 22 Adersätze, von denen einer für das Explorationsziel neu war. Es lieferte den breitesten hochgradigen Kompositwert in dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, wobei der höchste Einzelwert in dieser Pressemitteilung mit 1.290,0 g/t Au bei 0,67 % Sb über 0,22 m erzielt wurde. Die Bohrung lieferte zudem drei Einzelwerte über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,50 % Sb bei 20,8 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,35 m. Zu den Höhepunkten zählen:

· 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, einschließlich:

o 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m

o 0,1 m mit 159,9 g/t AuEq (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m

· 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:

o 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m

· 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, einschließlich:

o 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m

o 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m

· 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:

o 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m

· 0,6 m mit 37,8 g/t AuEq (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

· SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und drang an dessen Westflanke vor, wobei acht Adersätze durchschnitten wurden, von denen drei für das Explorationsziel neu waren und den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina verlängerten. Sie bestätigte die GD80-Aderngruppe 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 und 18 m entlang des Streichs von SDDSC171 und lieferte 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq aus angrenzenden Proben mit 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au. Zu den Highlights gehören:

· 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m

· 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, darunter:

o 1,8 m mit 10,4 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m

· 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m

· SDDSC229, ein flacher gelegenes Infill-Bohrloch vom Bohrlochkopf SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und lieferte zwei breite Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq. Sie verbindet die Golden-Dyke-Adernsysteme in Infill-Abständen miteinander: 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, 30 m im Aufwärtsneigungsbereich von SDDSC188 und 32 m im Abwärtsneigungsbereich von SDDSC218 (diese Pressemitteilung). Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 261,0 g/t Au mit 0,68 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:

· 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, darunter:

o 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m

o 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m

o 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m

· 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m

o 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

Bisherige Gesamtwerte des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140,8 km gemeldet

· 106 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 115 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· Ergebnisse von 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter elf Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Einsatz

· Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter

Erläuterungen zu den Bohrlöchern

Diese Pressemitteilung berichtet über fünf Infill-Bohrlöcher innerhalb des Prospektionsgebiets Golden Dyke bei Sunday Creek, die alle in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um die steil einfallenden Adernsysteme in hohen Winkeln zu durchschneiden (Abbildungen 1 und 3). Diese Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m × 500 m in einer Tiefe von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche.

Die engere Bohrlochabstände haben zwei Effekte bewirkt: Zum einen wurden die Gehalte erhöht und die hochgradigen Kerne innerhalb bekannter Adersätze genauer abgegrenzt, zum anderen wurden Adersätze entdeckt, die das Modell noch nicht berücksichtigt hatte. Die Bohrlöcher SDDSC218 und SDDSC221 durchteuften vier Adersätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels und erweiterten den Golden Dyke um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung Christina (Abbildung 3). In den Bohrlöchern SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225 und SDDSC229 wurde 36 Mal sichtbares Gold verzeichnet. Zwölf einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au und drei über 20 % Sb in den fünf Bohrlöchern (Tabellen 2 und 3).

Durch die Verdichtungsbohrungen wurde der Bohrlochabstand innerhalb des Blocks entlang des Streichs von etwa 50 m auf etwa 30 m und seitlich um 15 m bis 20 m verringert (Abbildungen 4 und 5). Das System ist in Zonen unterteilt: Antimon ist im oberen Teil des Blocks am reichhaltigsten, wo Gehalte über 1 % Sb in einer breiten zentralen Zone vorkommen und die höchsten Werte 5 % Sb übersteigen, während Gold in der Tiefe dominiert. Silber mit bis zu ca. 30 g/t Ag begleitet die höhergradigen Goldergebnisse in Sulfosalzen, die mit zunehmender Tiefe an Bedeutung gewinnen.

SDDSC218

SDDSC218 wurde als Infill-Bohrung durch das zentrale Prospektionsgebiet Golden Dyke gebohrt und durchteufte 22 Adersätze, darunter einen, der innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt worden war (siehe Pressemitteilung vom 4. August 2026). Das Bohrloch lieferte die breiteste hochgradige Zusammensetzung dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, was den höchsten einzelnen Goldgehalt in dieser Pressemitteilung umfasst:

· 1.290,0 g/t Au und 0,67 % Sb auf 0,22 m ab 541,18 m

Weitere Einzelanalysen >100 g/t Au umfassen:

· 124,0 g/t Au und 15,00 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m ab 489,92 m

· 186,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,21 m ab 538,96 m

· 219,0 g/t Au und 0,42 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,33 m ab 653,97 m

Auch im oberen Teil des Bohrlochs sind die Antimon-Gehalte hoch: Zwischen 472 m und 497 m Bohrtiefe wurden drei einzelne Untersuchungsergebnisse mit über 20 % Sb erzielt, darunter:

· 25,60 % Sb und 7,3 g/t Au auf 0,10 m ab 472,25 m

· 23,80 % Sb und 32,6 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,20 m ab 487,00 m

· 53,50 % Sb und 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m

Zu den ausgewählten Highlights der Composite-Proben zählen:

· 3,4 m mit 7,6 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 389,9 m, einschließlich:

o 0,8 m mit 24,6 g/t AuEq (24,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 392,6 m

· 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, darunter:

o 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m

o 0,1 m mit 159,9 g/t Au-Äquivalent (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m

· 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:

o 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m

· 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m

· 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, darunter:

o 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m

o 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m

· 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:

o 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m

· 0,6 m mit 37,8 g/t Au-Äquivalent (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

SDDSC221

SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und dehnte dessen westliche Seite aus. Die Bohrung durchteufte acht Adersätze, von denen drei zuvor innerhalb des aktuellen Explorationsziels nicht erkannt worden waren, und verlängerte den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina.

SDDSC221 bestätigt zudem die Kontinuität des GD80-Adernsystems (Abbildung 4), indem sie diese 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 kreuzt, die in einer Tiefe von 486,8 m 7,4 m mit 1,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 22. April 2026), sowie 18 m entlang des Streichs von SDDSC171, das ab 457,1 m 2,8 m mit 13,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 1,6 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2025).

SDDSC221 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Gehalten über 100 g/t Au:

· 334,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,11 m ab 680,49 m

· 447,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 680,60 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m

· 6,0 m mit 1,6 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 585,9 m

· 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, einschließlich:

o 1,8 m mit 10,4 g/t Au-Äquivalent (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m

· 2,2 m mit 4,7 g/t Au-Äquivalent (3,2 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 655,5 m

· 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m

SDDSC225

SDDSC225 durchteufte den Hauptbereich des Golden Dyke und schnitt fünf Adersätze. Sie lieferte den besten Composite-Wert dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m – der 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek bis heute. Es handelt sich um den tiefsten Durchschnitt im GD40-Adernzug, und darunter wurde bislang noch nicht gebohrt.

SDDSC225 durchteufte vier (4) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

· 512,0 g/t Au und 0,30 % Sb auf 0,85 m ab 662,27 m

· 160,0 g/t Au und 0,02 % Sb auf 0,21 m ab 664,72 m

· 106,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 793,78 m

· 335,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,25 m ab 795,78 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m

· 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:

o 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m

o 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m

SDDSC229

SDDSC229, ein flacher gelegtes Verfüllbohrloch vom Bohrkragen SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und ergab zwei breite mineralisierte Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m.

SDDSC229 belegt die Kontinuität der Golden-Dyke-Adernsysteme bei Verdichtungsabständen (Abbildung 4). Die Bohrung durchteufte das GD80-Adernsystem 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, die ab 504,5 m 8,3 m mit 8,1 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,0 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 23. Oktober 2025), etwa 19 m in Aufwärtsrichtung von SDDSC188, das 9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2026), und 32 m in Abwärtsrichtung von SDDSC218, der 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m ergab (diese Pressemitteilung), wobei SDDSC229 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m ergab.

Das GD82-Adernsystem liefert ein weiteres Beispiel für die Kontinuität hochgradiger Kerngebiete: SDDSC229 lieferte 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, 40 m in Neigungsrichtung oberhalb dieses Ergebnisses lieferte SDDSC218 (diese Pressemitteilung) 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, was sowohl die ausgedehnten Mineralisierungszonen als auch die hochgradigen Kerne unterstreicht, die bei den Bohrungen mit größeren Abständen zuvor nicht erkannt worden waren.

SDDSC229 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

· 189,0 g/t Au und 0,06 % Sb auf 0,13 m ab 492,54 m

· 261,0 g/t Au und 0,68 % Sb auf 0,12 m ab 498,65 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 2,8 m mit 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 481,0 m

· 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, einschließlich:

o 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m

o 0,2 m mit 56,5 g/t Au-Äquivalent (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m

o 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m

· 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m

o 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

SDDSC236

SDDSC236 war eine Begrenzungsbohrung an der Südseite des vielversprechenden Gebiets Golden Dyke und lieferte keine nennenswerten Abschnitte. Sie definiert den südlichen Rand des mineralisierten Systems und liefert strukturelle Anhaltspunkte für die weitere Zielauswahl.

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

In Sunday Creek sind derzeit zwölf Bohrgeräte im Einsatz. Es stehen noch Ergebnisse von 72 Bohrlöchern aus, davon 49 in Sunday Creek und 24 in der Region, einschließlich elf Bohrlöchern, die derzeit gebohrt werden, sowie drei aufgegebenen Bohrlöchern (Abbildung 2). Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne (Abbildung 7) auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 2.296 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140.848,84 m gemeldet. Diese Zahl umfasst sechs Bohrlöcher mit einer Länge von 1.029 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 23 Bohrlöcher mit einer Länge von 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einhundertsechs (106) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au sowie fünfundachtzig (85) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au und einhundertfünfzehn (115) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb, wobei ein Untergrenzwert von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq angewendet wurde.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 126 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie geringgradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen berichteten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehentiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohr s-Ergebnissen, darunter 106 Composite-Durchschneidungen mit über 100 g/t Au aus 146,4 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon – ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen – an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 2.296 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

– Ende –

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Vizepräsident für Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die Costerfield-Mine v , 54 km nordwestlich des Projekts, transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= (/) + 2,39 × (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: = (/) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 26. September 2024 SDDSC124, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A, 23. Oktober 2025 SDDSC177, 17. Dezember 2025 SDDSC181, 6. Januar 2026 SDDSC188, 9. April 2026 SDDSC194W1, 22. April 2026 SDDSC210, 4. August 2026 Explorationsziel

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

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Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier beschriebenen Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor beschriebenen Bohrlöchern (graue Linie) sowie derzeit im Bohrbetrieb befindlichen und noch auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Längsschnitt C-D des Golden-Dyke-Adernsystems 80 bei Sunday Creek.

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Abbildung 5: Längsschnitt E-F des Golden-Dyke-Adernsystems 82 bei Sunday Creek, der die Kontinuität des hochgradigen Kerns zeigt

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Abbildung 6: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen regionalen Epizon-Goldabbaugebieten und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA-Zone 55.

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Abbildung 7: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,4 5867847,6 301,1 -47,9 265,0

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733,0 307,0 -50,6 285,3

SDDSC225 992,82 Golden Dyke 330754,5 5867733,0 306,9 -52,9 284,8

SDDSC229 541,80 Golden Dyke 330813,9 5867847,7 301,2 -48,4 267,2

SDDSC236 650,10 Golden Dyke 330813,7 5867847,3 301,1 -49,5 263,8

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5.867.183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC226 826,10 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,1 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Plan Rising Sun 331278,1 5.867.112,6 289,2 -56,8 330,4

2200

m

SDDSC226W1 603,90 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,1 -56,4 336,5

SDDSC237 359,00 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 299,7

SDDSC238 810,80 Christina 329.778,6 5.867.552,7 286,5 -32,0 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5.867.731,5 306,9 -31,0 270,2

SDDSC240 1171,50 Rising Sun 330.354,1 5.867.861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC240W1 594,00 Rising Sun 330.354,1 5.867.861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC241 418,60 Golden Dyke 330.700,9 5.867.879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC243 1038,00 Apollo 331.615,8 5.867.951,1 347,0 -59,5 269,0

SDDSC244 1098,00 Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -49,5 275,8

SDDSC245 548,80 Regional 331.533,7 5.867.845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,20 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,7 -39,5 274,6

SDDSC247 193,60 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,7 -32,3 248,5

SDDSC248 572,50 Apollo 331291,3 5.867.825,7 316,4 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330.772,7 5867889,6 295,7 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5.867.889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,40 Apollo 331532,6 5867847,5 340,9 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,70 Apollo 331532,8 5867847,9 340,9 -31,7 273,7

SDDSC252 200,00 Golden Dyke 330.772,7 5.867.889,9 295,7 -40,0 249,9

SDDSC253 349,40 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,6 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,70 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,6 -53,8 267,8

SDDSC254 In Bearbeitung, Plan Christina 329.777,2 5.867.552,7 286,5 -52,1 61,9

890

m

SDDSC255 551,00 Golden Dyke 330773,0 5867890,0 295,6 -41,4 251,2

SDDSC256 445,37 Golden Dyke 330772,2 5.867.889,4 295,7 -31,0 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC257W1 634,50 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC258 1036,67 Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -32,5 265,0

SDDSC259 781,66 Golden Dyke 330754,0 5.867.731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC259W1 1201,20 Golden Dyke 330754,0 5.867.731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC260 1028,50 Rising Sun 330.339,6 5.867.859,2 276,9 -69,6 64,3

SDDSC261 1021,30 Apollo 331615,0 5867950,8 346,9 -45,5 266,3

SDDSC262 924,20 Apollo 331.596,4 5867937,0 345,4 -55,5 266,5

SDDSC263 In Bearbeitung, Plan Apollo 330.761,8 5.867.730,2 307,3 -52,9 66,3

1230

m

SDDSC264 230,30 Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,3 -50,8 259,6

SDDSC264A In Bearbeitung, Plan Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,3 -53,7 267,1

710

m

SDDSC265 760,43 Apollo 331615,5 5867951,0 346,7 -55,6 270,4

SDDSC265W1 436,50 Apollo 331615,0 5867951,0 346,0 -61,3 264,1

SDDSC266 In Bearbeitung, Plan Apollo 331525,0 5867844,0 339,9 -50,9 280,6

600

m

SDDSC267 In Bearbeitung, Plan Rising Sun 330.353,9 5.867.861,1 277,1 -63,6 76,4

1450

m

SDDSC269 In Bearbeitung, Plan Rising Sun 330.339,6 5.867.859,2 276,9 -66,0 75,1

1400

m

SDDSC270 In Bearbeitung, Plan Apollo 331615,5 5.867.951,7 346,8 -51,3 267,8

1100

m

SDDSC271 In Bearbeitung, Plan Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -55,0 275,8

1200

m

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506,00 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285,0

SDDTS008 511,37 Tonstall 336.992,9 5870558,4 524,0 -35,0 29,0

SDDTS010 535,79 Tonstall 336.993,7 5.870.557,9 524,1 -37,0 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336.992,1 5.870.557,3 524,1 -43,0 18,0

SDDCN002 259,88 Anleihen 336.036,0 5.870.692,7 484,1 -37,0 241,0

SDDLV005A 419,10 Leviathan 334566,1 5.870.167,8 554,3 -31,0 206,0

SDDLV006 752,80 Leviathan 334.569,4 5.870.170,0 554,4 -47,0 152,0

SDDCN003 323,06 Anleihen 336041,3 5.870.692,1 484,4 -36,0 130,0

SDDCN005A 229,30 Anleihen 336.034,9 5.870.693,5 484,0 -30,0 256,5

SDDCN004 271,30 Anleihen 336.036,5 5.870.693,7 484,1 -49,0 258,0

SDDLV007 395,10 Leviathan 334.570,1 5870169,2 554,4 -29,1 110,2

SDDCN006 179,80 Anleihen 336.038,4 5.870.692,3 484,3 -77,9 180,0

SDDLV008 302,93 Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60,0 99,0

SDDTS012 590,54 Tonstall 336.992,0 5.870.558,0 524,0 -48,5 8,2

SDDCN007 152,40 Anleihen 336.041,4 5.870.693,0 484,4 -50,0 114,8

SDDTS015 460,00 Leviathan 337.693,0 5.870.860,0 523,0 0,0 0,0

SDDTS014 200,00 Tonstall 337.693,0 5.870.860,0 523,0 -45,0 180,0

SDDLV010 802,40 Leviathan 334.495,0 5869985,0 553,0 0,0 0,0

SDDTS013 329,04 Tonstall 337.693,0 5.870.860,0 523,0 -38,0 248,0

SDDLV009 335,03 Leviathan 334.089,0 5870005,0 544,0 -33,0 233,0

SDDAM001 In Bearbeitung, Nachbereitung 335.952,0 5.871.577,0 436,0 -35,0 66,0

Plan 700

m

SDDLV011 In Bearbeitung, Leviathan 334805,0 5.870.245,0 545,0 -69,0 80,0

Plan 450

m

Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDCN005 34,69 Anleihen 336.034,9 5.870.693,5 484,0 -30,0 256,5

SDDLV005 32,40 Leviathan 334566,1 5.870.167,8 554,3 -33,4 206,0

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330813,6 5867847,0 301,0 -45,8 267,2

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrungen SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC218 389,9 393,3 3,4 5,6 0,8 7,6

Einschließlich 389,9 391,0 1,1 0,4 2,5 6,2

Einschließlich 392,6 393,3 0,8 24,5 0,0 24,6

SDDSC218 403,0 412,1 9,1 0,7 0,1 1,0

SDDSC218 433,2 437,5 4,3 0,8 0,3 1,6

SDDSC218 440,6 440,7 0,1 19,6 3,9 29,0

SDDSC218 445,4 448,1 2,7 3,6 0,6 4,9

Einschließlich 445,4 445,8 0,5 16,9 1,3 20,0

SDDSC218 452,8 453,5 0,7 1,9 0,4 2,9

SDDSC218 460,9 461,3 0,4 15,1 0,1 15,3

Einschließlich 460,9 461,2 0,3 19,3 0,0 19,4

SDDSC218 463,6 467,0 3,5 2,5 0,1 2,7

Einschließlich 463,6 464,5 0,9 7,9 0,0 8,0

SDDSC218 469,9 472,4 2,5 1,2 1,3 4,2

Einschließlich 472,3 472,4 0,1 7,3 25,6 68,5

SDDSC218 477,8 490,8 13,0 4,0 1,2 6,8

Einschließlich 477,8 479,0 1,2 8,5 0,5 9,7

Einschließlich 485,3 488,6 3,2 5,2 3,0 12,5

Einschließlich 489,9 490,0 0,1 124,0 15,0 159,9

SDDSC218 495,9 498,1 2,2 27,7 8,9 49,0

Einschließlich 495,9 497,4 1,5 40,9 13,3 72,7

SDDSC218 500,5 501,1 0,6 3,0 0,7 4,5

SDDSC218 503,3 509,3 6,0 1,5 0,6 3,0

Einschließlich 507,3 508,3 1,0 1,6 2,2 6,8

SDDSC218 526,1 526,7 0,6 8,3 0,0 8,3

SDDSC218 537,2 537,7 0,6 17,5 0,5 18,7

Einschließlich 537,2 537,4 0,3 34,6 1,0 36,9

SDDSC218 537,9 544,7 6,8 49,8 0,1 50,1

Einschließlich 539,0 539,7 0,7 64,2 0,2 64,7

Einschließlich 541,2 541,4 0,2 1.290,0 0,7 1.291,6

Einschließlich 543,4 544,7 1,3 5,8 0,2 6,2

SDDSC218 549,6 552,5 2,9 0,9 0,2 1,4

SDDSC218 555,2 557,4 2,2 1,9 0,1 2,2

SDDSC218 574,7 576,9 2,2 1,6 0,1 1,8

SDDSC218 591,5 593,2 1,7 1,9 0,6 3,3

SDDSC218 598,3 600,2 1,9 0,8 0,2 1,2

SDDSC218 620,9 621,3 0,4 33,0 0,0 33,0

SDDSC218 646,1 655,8 9,7 8,1 0,6 9,5

Einschließlich 646,1 647,9 1,8 1,4 1,9 5,9

Einschließlich 654,0 654,3 0,3 219,0 0,4 220,0

SDDSC218 659,0 661,1 2,1 3,2 0,1 3,5

Einschließlich 660,0 661,1 1,1 6,0 0,1 6,2

SDDSC218 704,4 705,7 1,3 4,5 0,0 4,6

SDDSC218 721,4 723,7 2,2 3,6 0,2 4,1

Einschließlich 722,9 723,7 0,7 9,6 0,2 10,0

SDDSC218 735,2 735,8 0,6 25,8 5,0 37,8

SDDSC218 743,0 745,5 2,5 3,9 0,1 4,1

Einschließlich 744,3 744,9 0,7 13,1 0,0 13,2

SDDSC218 763,9 767,8 3,9 0,6 0,1 0,9

SDDSC221 457,0 462,1 5,1 1,6 0,5 2,6

Einschließlich 460,3 460,9 0,7 4,2 2,7 10,5

SDDSC221 568,0 568,5 0,5 6,6 0,0 6,6

SDDSC221 585,9 592,0 6,0 0,8 0,3 1,6

SDDSC221 610,4 612,8 2,4 3,0 2,2 8,2

Einschließlich 610,4 612,2 1,8 3,8 2,7 10,4

SDDSC221 617,7 619,1 1,5 0,8 0,3 1,6

SDDSC221 627,2 627,4 0,2 13,5 0,2 13,9

SDDSC221 629,8 631,9 2,0 1,0 0,1 1,2

SDDSC221 655,5 657,7 2,2 3,2 0,6 4,7

Einschließlich 656,9 657,7 0,8 8,8 0,1 9,0

SDDSC221 660,9 661,1 0,2 2,9 3,5 11,3

SDDSC221 680,0 681,0 1,0 198,9 0,0 198,9

SDDSC221 703,4 704,3 0,9 4,5 0,0 4,5

SDDSC221 740,3 742,1 1,8 2,5 0,0 2,5

SDDSC221 776,0 776,6 0,6 4,1 0,2 4,7

SDDSC221 784,9 785,1 0,2 25,9 0,0 25,9

SDDSC221 813,8 815,0 1,2 2,8 0,0 2,9

SDDSC221 828,8 828,9 0,2 53,6 0,0 53,6

SDDSC221 841,8 842,7 0,9 3,0 0,0 3,0

SDDSC225 594,9 595,3 0,4 24,3 0,1 24,5

SDDSC225 609,0 611,6 2,6 0,9 0,5 2,0

SDDSC225 662,3 664,9 2,7 178,4 0,1 178,6

SDDSC225 668,0 668,5 0,5 4,7 0,0 4,7

SDDSC225 686,9 689,4 2,6 1,1 0,1 1,2

SDDSC225 793,8 797,7 3,9 32,9 0,0 32,9

Einschließlich 793,8 794,1 0,4 106,0 0,0 106,0

Einschließlich 795,8 796,0 0,3 335,0 0,0 335,0

Einschließlich 797,2 797,7 0,5 10,7 0,0 10,7

SDDSC225 913,2 913,6 0,4 7,1 0,0 7,1

SDDSC229 37,1 38,8 1,8 2,3 0,0 2,3

SDDSC229 413,2 413,4 0,2 1,7 3,1 9,2

SDDSC229 430

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