Southern Cross Gold bohrt 0,6 m @ 972 g/t Gold bei Apollo und erbohrt die östlichste Mineralisierung

2. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Die Ergebnisse zeigen steigende Gehalte in der Tiefe bei Apollo und erweitern Sunday Creek mit hohen Gehalten in den entlang des Einfallens nach oben gelegenen Bereichen von Apollo East bis zum bislang östlichsten Punkt (Abbildungen 2 bis 6).

SDDSC222W1 lieferte das herausragende Ergebnis von 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 808,5 m – den neuntbesten zusammengesetzten Bohrabschnitt, der bislang bei Sunday Creek erbohrt wurde – in rund 620 m Tiefe unter der Oberfläche.SDDSC227 lieferte den bislang oberflächennächsten hochgradigen Abschnitt in Apollo East: 5,1m @ 27,2 g/t AuEq, einschließlich 2,6 m @ 51,1 g/t AuEq ab 260,9 m und nur 144 m unter der Oberfläche, sowie den bislang östlichsten und oberflächennächsten Bohrabschnitt des Projekts; zudem wurde ein Antimonwert von 32,5 % Sb analysiert. Fünf Einzelanalysen in dieser Meldung liegen über 50 g/t Au und reichen von 97,6 g/t bis 972,0 g/t.

Vier zentrale Kernaussagen:

1. Die Gehalte nehmen in der Tiefe bei Apollo weiter zu. SDDSC222W1 lieferte 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 808,5 m und erweiterte damit das Gangset A130 um 40 m unterhalb seiner bislang bekannten vertikalen Tiefenausdehnung. Der Abschnittist der neuntbeste bislang bei Sunday Creek gebohrte Abschnitt und liegt rund 620 m unter der Oberfläche.

2. Die hochgradige Mineralisierung reicht bei Apollo East nun deutlich näher an die Oberfläche. SDDSC223 und SDDSC227 erweiterten die Gangsets von Apollo East beide entlang des Einfallens nach oben. SDDSC223 lieferte 97,6 g/t Au in rund 144 m Tiefe unter der Oberfläche; SDDSC227 lieferte 5,1 m @27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7 % Sb) ab 260,9 m, einschließlich Einzelanalysen von 186,0 g/t Au und 116,0 g/t Au. Beide hochgradigen Analysen liegen innerhalb eines Abschnitts von 2,6 m@ 51,1 g/t AuEq.

3. Der Korridor Apollo East wächst entlang des Streichens weiter nach Osten. Allein SDDSC222 durchschnitt sieben separate Gangsets von Apollo East in aussichtsreichem Gestein. Zusammen mit den Up-Dip-Ergebnissen aus SDDSC223 und SDDSC227 ist Apollo East nun über 140 m horizontaler Streichlänge definiert, was den Charakter als breites System mit mehreren Gangsets untermauert. Apollo East ist eines von fünf mineralisierten Gebieten entlang einer durch Bohrungen definierten Wirtsgesteins-Streichlänge von 1.550 m, von denen rund 650 m intensiv bebohrt wurden. SDDSC227 lieferte zudem den bislang östlichsten bedeutenden Bohrabschnitt im Hauptgebiet von Sunday Creek, rund 110 m unter der Oberfläche und direkt unterhalb der 2021 im Graben MTSC001 identifizierten Mineralisierung, deren Fortsetzung entlang des Einfallens nach unten er wahrscheinlich darstellt.

4. Die Antimongehalte nehmen zusammen mit den Goldgehalten im oberflächennahen Apollo East zu. SDDSC227 lieferte 32,5 % Sb, eine von fünf für Apollo East gemeldeten Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb. Zusammen zeigen die Ergebnisse, dass Apollo East hochgradiges Gold undbedeutende Antimongehalte bis in oberflächennahe Bereiche führt. Die Analyse mit 186,0 g/t Au enthielt 5,2 % Sb; SDDSC222 lieferte in der Tiefe drei Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb. Damit zeigt sich, dass hohe Antimongehalte über die gesamte vertikale Ausdehnung des Systems auftreten.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese Meldung zeigt zwei Dinge gleichzeitig. SDDSC222 und das Keilbohrloch SDDSC222W1 erweiterten Apollo entlang des Einfallens nach unten und lieferten 972 g/t Gold über 0,6 m in 620 m vertikaler Tiefe – unserenneuntbesten Abschnitt bei Sunday Creek. SDDSC223 und SDDSC227 erweiterten Apollo East bis zu seinen bislang oberflächennächsten und östlichsten Ausläufern. Die Gehalte bei Sunday Creek nehmen mit der Tiefe weiter zu, statt abzufallen; zugleich fehlen hohe Gehalte auch nahe der Oberfläche nicht.

SDDSC227 verdeutlicht dies besser als jedes andere hier gemeldete Bohrloch: 32,5 % Antimon neben Einzelanalysen von 186,0 g/t und 116,0 g/t Gold – alles innerhalb von 144 m unter der Oberfläche. SDDSC227 lieferte 5,1 m @ 27,2 g/t Goldäquivalent, einschließlich 2,6 m @51,1 g/t, und zugleich den bislang östlichsten bedeutenden Abschnitt bei Sunday Creek, 110 m unterhalb der Mineralisierung, die wir 2021 im Graben MTSC001 freigelegt haben. Apollo East ist nach Ostenoffen, und wir wollen es in diese Richtung weiter ausdehnen.

Wir erweitern Apollo und Apollo East gleichzeitig in beide Richtungen. Mit elf laufenden Bohrgeräten, ausstehenden Ergebnissen aus 72 Bohrlöchern und unserem 200.000 m-Programm, das bis ins erste Quartal 2027 läuft, erwarten wir, weiterhin Ergebnisse zu liefern.

Für Detailinteressierte – Highlights:

SDDSC222 durchschnitt zwischen 533,4 m und 651,4 m eine 118 m mächtige gestapelte mineralisierte Zone mit sowohl gold- als auch antimon-dominierten Gängen. Die gesamte 118-m-Zone weist durchschnittlich 1,6g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,26 % Sb) auf; darin liegt ab 597,3 m ein höhergradiger Kern von 39,3m @ 3,3 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,41 % Sb). Das Bohrloch durchschnitt sieben Gangsets von Apollo East, erweiterte mehrere davon um 40 bis 70 m entlang des Einfallens nach oben und lieferte drei Einzelanalysen mit mehr als 15 % Sb; der Höchstwert betrug 26,2 % Sb bei 5,2 g/t Au über 0,1 m ab 619,9 m. Zu den Highlights zählen:

· 1,0 m @ 17,7 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 7,2% Sb) ab 575,4 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 43,1 g/tAuEq (0,8 g/t Au, 17,7% Sb) ab 575,4 m

· 5,7 m @ 7,5 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 1,3% Sb) ab 597,3 m, einschließlich:

o 3,4 m @ 10,8 g/tAuEq (6,1 g/t Au, 1,9% Sb) ab 598,4 m

· 1,0 m @ 7,8 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 0,9% Sb) ab 605,2 m

· 0,9 m @ 17,5 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 5,7% Sb) ab 619,1 m

· 2,1 m @ 20,0 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m, einschließlich

o 0,4 m @ 108,0 g/tAuEq (108,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m

· 2,1 m @ 6,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 1,0% Sb) ab 640,8 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 8,2 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 1,1% Sb) ab 640,8 m

SDDSC222W1 lieferte den neuntbesten zusammengesetzten Abschnitt des Projekts bislang. Er liegt rund 620 munter der Oberfläche und erweitert das Gangset A130 um 40 m in die Tiefe. SDDSC222W1 durchschnitt weitere 125 m aussichtsreiches Bohrlochgestein, darunter ab 873,2 m eine breite, 20 m mächtige Zone mit niedrigergradiger Mineralisierung, die die strukturelle Fortsetzung mehrerer Apollo-Gangsets entlang des Einfallens nach unten bestätigt. Zu den Highlights zählen:

· 0,6 m @ 993,2 g/tAuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) ab 808,5 m

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Für Detailinteressierte – Highlights:

SDDSC223 lieferte 97,6 g/t Au mit 1,7 % Sb über 0,10 m ab 280,5 m, rund 144 m unter der Oberfläche, in einem schmalen, zuvor nicht definierten goldreichen Gangset in alterierten Sedimenten. SDDSC223 blieb über 163 m Bohrlochlänge in aussichtsreichem Gestein und testete die südlichste Streichfortsetzung mehrerer Gangsets von Apollo East. Zu den Highlights zählen:

· 1,0 m @ 7,0 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 1,6% Sb) ab 236,7 m, einschließlich:

o 0,8 m @ 8,9 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 2,1% Sb) ab 236,7 m

· 2,3 m @ 13,9 g/tAuEq (11,2 g/t Au, 1,1% Sb) ab 245,3 m

· 0,1 m @ 48,6 g/tAuEq (41,0 g/t Au, 3,2% Sb) ab 266,1 m

· 1,4 m @ 11,4 g/tAuEq (10,9 g/t Au, 0,2% Sb) ab 280,1 m

SDDSC227durchschnitt sieben Gangsets im oberen Apollo East. Die besten Ergebnisse stammen aus zwei schmalen, eng beieinanderliegenden hochgradigen Zonen: 116,0 g/t Au mit 32,5 % Sb über 0,5 m ab 260,9 m sowie 186,0 g/t Au und 5,2 % Sb über 0,2 m ab 263,4 m. Beide liegen innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone und zählen zu den oberflächennächsten hochgradigen Abschnitten, die bislang in Apollo East gebohrt wurden. Die obere Zone liegt 144 m unter der Oberfläche und ist der bislang oberflächennächste hochgradige Abschnitt in Apollo East; ein weiterer Abschnitt im Bohrloch ist der bislang östlichste bedeutende Bohrabschnitt im Hauptprojekt Sunday Creek, rund 110 m unter der an der Oberfläche im Graben MTSC001 identifizierten Mineralisierung. Zu den Highlights zählen:

· 0,8 m @ 10,8 g/tAuEq (7,8 g/t Au, 1,3% Sb) ab 209,0 m

· 5,1 m @ 27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7% Sb) ab 260,9 m, einschließlich

o 2,6 m @ 51,1 g/tAuEq (34,2 g/t Au, 7,1% Sb) ab 260,9 m

· 7,8 m @ 5,8 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,9% Sb) ab 323,8 m, einschließlich:

o 1,3 m @ 10,2 g/tAuEq (8,7 g/t Au, 0,6% Sb) ab 325,9 m

o 0,4 m @ 47,6 g/tAuEq (25,1 g/t Au, 9,4% Sb) ab 328,6 m

· 0,3 m @ 44,0 g/tAuEq(44,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 334,9 m

SDDSC234 testete die Fortsetzung der in den vorherigen Bohrlöchern bestätigten Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach unten und erweiterte das Gangset A179 gegenüber dem zuvor gemeldeten Bohrloch SDDSC124 um 70 m entlang des Einfallens nach oben. Das Bohrloch durchschnitt fast 150 m aussichtsreiches Gestein und begrenzt die südliche Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets:

· 0,3 m @ 7,7 g/tAuEq (7,2 g/t Au, 0,2% Sb) ab 268,8 m

· 1,1 m @ 7,0 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,7% Sb) ab 323,4 m, einschließlich:

o 0,6 m @ 11,6 g/tAuEq (9,0 g/t Au, 1,1% Sb) ab 323,9 m

Projektgesamtstand

· Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 283 Bohrlöcher über insgesamt 136,9 km gemeldet

· 98 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Aubei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge@ 5 g/t AuEq

· 111 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq

· Ergebnisse aus 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter elf derzeit aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher; aktuell sind elf Bohrgeräte in Betrieb

· 200.000-m-Bohrprogramm wird bis ins erste Quartal 2027 fortgesetzt

Diskussion der Bohrlöcher

Diese Meldung berichtet Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, die sowohl die Bereiche Apollo als auch Apollo East des Projekts erweitern. Alle Bohrlöcher wurden von Osten nach Westen gebohrt.

Die gemeldeten Bohrlöcher zeigen steigende Gehalte in der Tiefe bei Apollo und erweitern Sunday Creek mit hohen Gehalten in den entlang des Einfallens nach oben gelegenen Bereichen von Apollo East bis zum bislang östlichsten Punkt (Abbildungen 2 bis 6).

SDDSC222

SDDSC222 wurde gebohrt, um die Up-Dip-Fortsetzung zuvor nicht erkannter Gangsets von Apollo East zu testen und in der Tiefe Informationenzur südlichen Begrenzung der Apollo-Gangsets zu liefern.

Das Bohrloch durchschnitt zwischen 533,4 m und 651,4 m eine breite Zone gestapelter subvertikaler Mineralisierung, wobei höhergradige Zonen zum unteren Ende des Abschnitts hin auftreten. Insgesamt testete SDDSC222 innerhalb von Apollo East 135 m aussichtsreiches Bohrlochgestein und durchschnitt sieben Apollo-East-Gangsets. SDDSC222 erweiterte mehrere Apollo-East-Gangsets gegenüber bereits definierten Bohrungen, darunter SDDSC170A (siehe ASX-Mitteilung vom 8. September2025) und SDDSC181 (siehe ASX-Mitteilungvom 17. Dezember 2025), um 40 bis 70 m entlang des Einfallens nach oben.

Ab rund 732 m durchschnitt die Bohrung die Admiral Fault. Anstatt das Bohrloch wie ursprünglich geplant bei 770 m zu beenden, rechtfertigte die Stärke der Ergebnisse oberhalb der Störung eine Verlängerung und das Setzen eines Keils in SDDSC222 bei 747,7 m; von dort wurde als SDDSC222W1 weitergebohrt. Dadurch konnten mit einem einzigen Bohrloch zugleich Ziele getestet werden, die ursprünglich für ein separates künftiges Bohrloch vorgesehen waren, was schätzungsweise rund 750 m zukünftige Bohrmeter einspart.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights aus SDDSC222 umfassen:

· 1,0 m @ 17,7 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 7,2% Sb) ab 575,4 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 43,1 g/tAuEq (0,8 g/t Au, 17,7% Sb) ab 575,4 m

· 5,7 m @ 7,5 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 1,3% Sb) ab 597,3 m, einschließlich:

o 3,4 m @ 10,8 g/tAuEq (6,1 g/t Au, 1,9% Sb) ab 598,4 m

· 1,0 m @ 7,8 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 0,9% Sb) ab 605,2 m

· 0,9 m @ 17,5 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 5,7% Sb) ab 619,1 m

· 2,1 m @ 20,0 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m, einschließlich

o 0,4 m @ 108,0 g/tAuEq (108,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 635,8 m

· 2,1 m @ 6,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 1,0% Sb) ab 640,8 m, einschließlich:

o 1,6 m @ 8,2 g/tAuEq (5,6 g/t Au, 1,1% Sb) ab 640,8 m

SDDSC222 lieferte eine Einzelanalyse mit mehr als 50 g/t Au:

· 108,0 g/t Au & 0,02% Sb über 0,38 m ab 635,78 m

Zusätzlich lieferte SDDSC222 drei (3) Einzelanalysen mit mehr als 15 % Antimon:

· 17,70% Sb & 0,8 g/t Au über 0,40 m ab 575,43 m

· 18,30% Sb & 20,7 g/t Au über 0,10 m ab 619,79 m

· 26,20% Sb & 5,2 g/t Au über 0,11 m ab 619,89 m

SDDSC222W1

SDDSC222W1 wurde vom Keilpunkt in SDDSC222 fortgesetzt und durchschnitt ab 808,5 m einen 0,6 m mächtigen mineralisierten Quarz-Stibnit-Scherungs-Gang (hochgradiger Kern). Das herausragende Ergebnis dieses Bohrlochs beträgt 0,6 m @ 993,2g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) und ist der neuntbeste bislang bei Sunday Creek gemeldete zusammengesetzte Abschnitt (siehe Abbildung 1). Dieser Abschnitt erweitert zugleich die bekannte vertikale Tiefenausdehnung des Apollo-Gangsets A130 um rund 40 m. Der Abschnitt liegt etwa 620 m unter der Oberfläche und entspricht damit dem an anderen Stellen von Sunday Creek beobachteten Muster steigender Gehalte mit zunehmender Tiefe.

Insgesamt durchschnitt SDDSC222W1 über 125 m Bohrlochlänge aussichtsreiches Gestein, darunter eine breite, 20 m mächtige Zone mit niedrigergradiger Mineralisierung von 873,2 m bis 893,2 m, die die strukturelle Fortsetzung mehrerer Gangsets entlang des Einfallens nach unten bestätigt.

Jenseits von 900 m lieferten die Bohrungen zusätzliche nützliche Informationen zur Streichausdehnung mehrerer Apollo-Gangsets in der Tiefe und werden die künftige Zieldefinition unterstützen.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

SDDSC222W1:

· 0,6 m @ 993,2 g/tAuEq (972,0 g/t Au, 8,9% Sb) ab 808,5 m

SDDSC222W1 lieferte eine Einzelanalyse mit mehr als 50 g/t Au:

· 972,0 g/t Au & 8,85% Sb über 0,60 m ab 808,52 m

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Nahaufnahme des Quarz-Stibnit-Gangs in SDDSC222W1, der ab 808,5 m 0,6 m @ 993,2 g/t AuEq (972,0 g/t Au, 8,9 % Sb) lieferte; sichtbares Gold ist im Gang gut verteilt. Millimetermaßstab.

SDDSC223

SDDSC223 testete die Fortsetzung der Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach oben sowie die südlichste Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets. SDDSC223 durchschnitt mehrere antimon- und goldmineralisierte Zonen; die besten Ergebnisse lagen im oberen Teil des Bohrlochs und stehen mit einer hochgradigen Probe (97,6 g/t Au und 1,7 % Sb über 0,10 m) in einem zuvor nicht definierten goldreichen Gangset innerhalb alterierter Sedimente in Verbindung, rund 144 m unter der Oberfläche. Insgesamt blieb SDDSC223 über 163 m Bohrlochlänge in aussichtsreichem Gestein.

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 1,0 m @ 7,0 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 1,6% Sb) ab 236,7 m, einschließlich:

o 0,8 m @ 8,9 g/tAuEq (3,8 g/t Au, 2,1% Sb) ab 236,7 m

· 2,3 m @ 13,9 g/tAuEq (11,2 g/t Au, 1,1% Sb) ab 245,3 m

· 0,1 m @ 48,6 g/tAuEq (41,0 g/t Au, 3,2% Sb) ab 266,1 m

· 1,4 m @ 11,4 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 0,2% Sb) ab 280,1 m, einschließlich:

o 0,1 m @ 101,6 g/tAuEq (97,6 g/t Au, 1,66% Sb) ab 280,45 m

SDDSC227

SDDSC227 testete die oberen Gangsets von Apollo East und lieferte 32,5 % Sb sowie Einzelanalysen von 186,0 g/t Au und 116,0 g/tAu, die beide an einen mineralisierten Stibnitgang gebunden sind. Diese beiden eng benachbarten hochgradigen Zonen liegen innerhalb eines breiteren Abschnitts von 5,1 m @ 27,2 g/tAuEq. Dies ist der bislang oberflächennächste hochgradige Abschnitt, der in Apollo East gebohrt wurde, 144 m unter der Oberfläche.

Weiter oben im selben Bohrloch lieferte SDDSC227 den bislang östlichsten bedeutenden Abschnitt im Hauptprojekt Sunday Creek: 0,8 m @ 10,8 g/t AuEq (7,8g/t Au, 1,3 % Sb) ab 209,0 m, rund 110 m unter der Oberfläche. Er liegt direkt entlang des Einfallens unterhalb einer Gold-Antimon-Mineralisierung, die in Explorationsgräben 110 m darüber an der Oberfläche freigelegt wurde, und wird als deren Fortsetzung entlang des Einfallens nach unten interpretiert. Diese Gräben lieferten (Pressemitteilung von Mawson Gold an der TSX vom 6. Oktober 2021):

· Trench MTSC001: 14,0 m @ 12,2 g/t AuEq (11,5g/t Au,0,3%Sb),einschließlich:

o 8.0 m @ 20.6 g/t AuEq (19.6 g/t Au, 0.4% Sb)

· Trench MTSC002: 2.0 m @ 5.4 g/t AuEq (4.9 g/t Au, 0.2% Sb)

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 0,8 m @ 10,8 g/tAuEq (7,8 g/t Au, 1,3% Sb) ab 209,0 m

· 5,1 m @ 27,2 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 3,7% Sb) ab 260,9 m, einschließlich

o 2,6 m @ 51,1 g/tAuEq (34,2 g/t Au, 7,1% Sb) ab 260,9 m

· 7,8 m @ 5,8 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,9% Sb) ab 323,8 m, einschließlich

o 1,3 m @ 10,2 g/tAuEq (8,7 g/t Au, 0,6% Sb) ab 325,9 m

o 0,4 m @ 47,6 g/tAuEq (25,1 g/t Au, 9,4% Sb) ab 328,6 m

· 0,3 m @ 44,0 g/tAuEq (44,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 334,9 m

SDDSC227 lieferte zwei Einzelanalysen mit mehr als 50 g/t Au:

· 116,0 g/t Au & 32,50% Sb über 0,48 m ab 260,88 m

· 186,0 g/t Au & 5,19% Sb über 0,16 m ab 263,37 m

Zusätzlich zu den oben aufgeführtenGehalten von mehr als 50 g/t Au lieferte SDDSC227 eine (1) weitere Einzelanalyse mit mehr als 15 % Antimon:

· 18,00% Sb & 37,4 g/t Au über 0,20 m ab 328,82 m

SDDSC234

SDDSC234 testete die Fortsetzung der in den vorangegangenen Bohrlöchern bestätigten Apollo-East-Gangsets entlang des Einfallens nach unten. Obwohl SDDSC234 fast 150 m aussichtsreiches Gestein einschließlich Dyke und alterierter Sedimente durchschnitt, waren die Ergebnisse moderater als bei den anderen Apollo-East-Bohrlöchern dieser Meldung, da das Bohrloch die südliche Streichfortsetzung mehrerer Apollo-East-Gangsets nur streifte. SDDSC234 erweiterte außerdem das Gangset A179 gegenüber dem zuvor gemeldeten Bohrloch SDDSC124 um 70 m entlang des Einfallens nach oben (ASX-Mitteilung vom 26. September 2024).

Ausgewählte zusammengesetzte Highlights umfassen:

· 0,3 m @ 7,7 g/tAuEq (7,2 g/t Au, 0,2% Sb) ab 268,8 m

· 1,1 m @ 7,0 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,7% Sb) ab 323,4 m, einschließlich:

o 0,6 m @ 11,6 g/tAuEq (9,0 g/t Au, 1,1% Sb) ab 323,9 m

Ausstehende Ergebnisse und Update

Bei Sunday Creek sind derzeit elf Bohrgeräte in Betrieb. Ergebnisse aus 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter 50 Bohrlöcher bei Sunday Creek und 22 regionale Bohrlöcher, die derzeit sämtlich aufbereitet und analysiert werden. Darunter befinden sich elf aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 3). Das 200.000 m-Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis ins erste Quartal 2027.

Über Sunday Creek

Das epizonale GoldprojektSunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne innerhalb von 16.900 Hektar (Ha) erteilter Explorationskonzessionen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 2.296 Ha Freehold-Land, das den wesentlichen Bereich innerhalb und rund um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon treten in einer Abfolge von Gangsets auf, die eine steil einfallende Zone stark alterierten Gesteins (das Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Gangsets ähneln einer Golden-Ladder-Struktur: Das Hauptwirtsgestein reicht wie die Holme einer Leiter tief in den Untergrund, während mehrere quer dazu verlaufende goldführende Gangsets die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine vertikale Ausdehnung von 600 m von der Oberfläche bis auf mehr als 1.200 m Tiefe definiert; sie sind 2,5 bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und weisen Streichlängen von 20 bis 100 m auf.

Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek insgesamt 283 Bohrlöcher über 136.940,59 m gemeldet. Darin enthalten sind fünf Bohrlöcher über 929 m für geotechnische Zwecke sowie 23 Bohrlöcher über 3.104,12 m, die wegen Bohrlochabweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden 14 Bohrlöcher über 2.382,74 m gemeldet. Zwischen Ende der 1960er-Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasstinzwischen insgesamt achtundneunzig (98) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au, dreiundachtzig (83) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertelf (111) zusammengesetzteAbschnitte mit mehr als 10 % Sb, jeweils unter Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Gangformationen, die derzeit über 1.550 m Streichlänge des Wirts-Dyke-/Sedimentkörpers (die Holme der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind; davon wurden rund 650 m intensiver bebohrt (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 Sprossen definiert, gekennzeichnet durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) und niedrigergradige Randbereiche. Laufende Step-out-Bohrungen sollen die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems ermitteln (Abbildung 4).

Geologisch liegt das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtsgestein der Sunday-Creek-Mineralisierung besteht aus einer wechsellagernden Turbiditfolge aus Siltsteinen und untergeordneten Sandsteinen, die bis zur Sub-Grünschieferfazies metamorph überprägt und in eine Reihe offener, nordwestlich streichender Falten verfaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die sämtlich auf der SXGC-Website bereitgestellt werden. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO/Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com angesehen werden.

Bei der Durchschnittsberechnung wird kein oberer Cut-off für Goldgehalte angewendet; die Intervalle werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft, ob eine Kappung hoher Analysewerte erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle geringfügige Abweichungen bei berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 2 bis 6 zeigen Projektlage, Draufsichten und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; dieTabellen 1 bis 3 enthalten Ansatzpunkt- und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle wird, sofern geschätzt, jeweils als geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen gemeldeten Bohrlöchern wird sie als etwa 55 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cut-off von1,0g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte mit einem unteren Cut-offvon 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m.

Kritisches Metall – Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eineepizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstand (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), rund 60 Millionen Jahre später alsdie mesozonalen Goldsysteme Victorias (beispielsweise Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten und werden nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert:epizonal (<6km), mesozonal (6 bis 12 km) undhypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 % der weltweiten Antimon-Bergwerksproduktion auf China. Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe zahlreicher Staaten bzw. Regionen, darunter Australien, die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus nur einer Mine stammt – Costerfield in Victoria, nahe sämtlicher SXGC-Projekte. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert und verbessert dadurch die Eigenschaften von Loten, Munition, Lagern und Batterien. Antimon ist außerdem ein wichtiger Zusatzstoff in halogenhaltigen Flammschutzmitteln. Eine ausreichende Antimonversorgung ist für die globale Energiewende und die Hightech-Industrie von Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungssektoren, wo Antimon ein kritischer Zusatzstoff für Zündsätze in Munition ist.

Antimon entspricht bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 schätzungsweise etwa 15 % bis 17 % des in situ gewinnbaren Werts von Sunday Creek.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, 60 km nördlich von Melbourne, ein führendes Gold-Antimon-Projekt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion; die hochgradigen Bohrergebnisse umfassen 98 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 142,5 km Bohrungen einschließlich historischer Bohrungen. Die Mineralisierung folgt über eine interpretierte Streichlänge von 12 km einer Golden-Ladder-Struktur; Strukturen wurden durch Bohrungen von der Oberfläche bis in 1.200 m Tiefe getestet.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metall-Profil erhöht. Das Unternehmen verfügt über einen kritischen Rohstoff, den die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, einen kritischen Rohstoff für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen Australiens positionieren das Unternehmen als potenziell wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Grundlagen stärken die Investmentthese zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen nicht-refraktäre Mineralisierung, die sich für konventionelle Aufbereitung eignet, sowie Goldausbringungsraten von 93 % bis 98 % mittels Schwerkrafttrennung und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 2.296 Ha strategischem Freehold-Land und einem umfangreichen, bis ins erste Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion Meilenstein für Meilenstein voranzutreiben.

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Corporate Secretary

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Hauptsitz

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Canada

Nicholas Mead – VP Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Assistant Company Secretary,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

Technischer Hintergrund nach NI 43-101 und Qualified Person

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Kenneth Bush, Head of Exploration von SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Fachgebieten Mining und Exploration (#10315), ist die Qualified Person im Sinne von NI 43-101. Er hat die technischen Inhalte dieser Meldung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden zur Goldanalyse mittels Brandprobe (Methode PE01S; 25 Gramm Einwaage) vorbereitetundanalysiert; anschließend wurde das Gold in Lösung mit Flammen-AAS gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbringung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine sowie Viertelkern-Duplikate. Zusätzlich bringt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq“) eingehen, bei Sunday Creek auf Grundlage des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe mit angemessener Wahrscheinlichkeit gewonnen und verkauft werden können. Historisch wurde Erz von Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Mine Costerfield zur Verarbeitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der heute Alkane Resources (zuvor Mandalay Resources) gehört, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchstgradige Untertagemine weltweit sowie einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu verwenden wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung 2024 End of Year Mineral Reserves and Resources vom 20. Februar 2025. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalentformel wurde auf Grundlage der Produktionskosten 2024 von Costerfield, eines Goldpreises von 2.500 USD je Unze, eines Antimonpreises von 19.000 USD je Tonne sowie der Metallausbringungsraten für das Gesamtjahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= (/) + 2,39 × (%)

Auf Grundlage der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile sowie der historischen Lohnaufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = (/) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationszieldefinition der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek für angemessen.

JORC-Erklärung der Competent Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu neuen Explorationsergebnissen beruhen auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Fachgebieten Mining und Exploration (#10315). Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die betreffende Art der Mineralisierung und den betrachteten Lagerstättentyp sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Head of Exploration von Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Angaben in der Form und in dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, wurden dem Independent Geologists Report vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der Competent Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Kürzel SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext der Feststellungen der Competent Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich außerdem auf frühere Bohrergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden und unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 6 October 2021 MTSC001/2, 4 October, 2022 SDDSC046, 20 October, 2022 SDDSC049, 5 September, 2023 SDDSC077B, 12 October, 2023 SDDLV003 & 4, 23 October, 2023 SDDSC082, 9 November, 2023 SDDSC091, 14 December, 2023 SDDSC092, 5 March, 2024 SDDSC107, 30 May, 2024 SDDSC117, 13 June, 2024 SDDSC118, 5 September, 2024 SDDSC130, 26 September 2024 SDDSC124, 28 October, 2024 SDDSC137W2, 28 November, 2024 SDDSC141, 9 December, 2024 SDDSC145, 18 December, 2024 SDDSC129 & 144, 28 May, 2025 SDDSC161, 16 June, 2025 SDDSC162, 26 August, 2025 SDDSC171, 8 September, 2025 SDDSC170A, 17 December 2025 SDDSC181, 9 April, 2026 SDDSC194W1

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der Competent Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen; dementsprechend können tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es wird daher davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, werden, vorbehaltlich, nahe Zukunft, für den Fall, würde, erwarten, bereit sein und ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie weitere Risiken, die in den bei kanadischen oder australischen (unter dem Kürzel SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter dem Kürzel SX2) eingereichten Unterlagen; für das Unternehmen sind diese in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem KürzelSX2) verfügbar. Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Figure 2: Sunday Creek plan view showing selected results from holes SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 and SDDSC234 reported here (dark blue highlighted box, black trace), with selected prior reported drill holes.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochspuren der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie derzeit laufenden Bohrlöchern und Bohrlochspuren mit ausstehenden Analysen (dunkelblau).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A-B in der Ebene des Dyke-Brekzien-/alterierten Sediment-Wirtsgesteins mit Blick nach Nordwesten (Streichen 56 Grad), der mineralisierte Gangsets zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Spur) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Gangsets wird durch die Nähe zu Bohrloch-Durchstoßpunkten begrenzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, Strukturrahmen, historischen regionalen epizonalen Goldabbaugebieten und großräumigen regionalen Bereichen. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete liegen bei Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 6: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85694/SouthernCrossGold_09-02-2026_DEPRcom.006.jpeg

Tabelle 1: Übersicht der Bohransatzpunkte der jüngsten und laufenden Bohrlöcher.

Diese Meldung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345.4 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065.50 Apollo 331596,1 5867936,9 345.4 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483.0 5867839,8 335.7 -33,9 262,2

SDDSC227 412.00 Apollo East 331483,8 5867840,3 335.8 -36,6 266,5

SDDSC234 449.00 Apollo East 331484,5 5867840,3 335.8 -46,1 266,1

Derzeit in Aufbereitung und Analyse

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDGT006 100.00 Geotechnik 330652,8 5867746,1 301,8 -67,9 306,7

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,4 5867847,6 301,1 -47,9 265.0

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733.0 307.0 -50,6 285,3

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733.0 306,9 -52,9 284,8

SDDSC226 826.10 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289.1 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Rising Sun 331278,1 5867112,6 289.2 -56,8 330,4

geplant 1.900

m

SDDSC226W1 603.90 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289.1 -56,4 336,5

SDDSC229 541.80 Golden Dyke 330813,9 5867847,7 301.2 -48,4 267,2

SDDSC236 650.10 Golden Dyke 330813,7 5867847,3 301,1 -49,5 263,8

SDDSC237 359.00 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 299,7

SDDSC238 810.80 Christina 329778,6 5867552,7 286.5 -32.0 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31.0 270,2

SDDSC240 1171.50 Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC240W1 In Bearbeitung, Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,2 -58,7 73,9

geplant 587

m

SDDSC241 418.60 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC243 1038.00 Apollo 331615,8 5867951,1 347.0 -59,5 269.0

SDDSC244 In Bearbeitung, Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296.7 -49,5 275,8

geplant 1.200

m

SDDSC245 548.80 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760.20 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,7 -39,5 274,6

SDDSC247 193.60 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,7 -32,3 248,5

SDDSC248 572.50 Apollo 331291,3 5867825,7 316.4 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,7 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120.40 Apollo 331532,6 5867847,5 340.9 -31,9 270,4

SDDSC251A 306.70 Apollo 331532,8 5867847,9 340.9 -31,7 273,7

SDDSC252 200.00 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,7 -40.0 249,9

SDDSC253 349.40 Apollo 331595,8 5867936,9 345.6 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042.70 Apollo 331595,8 5867936,9 345.6 -53,8 267,8

SDDSC254 In Bearbeitung, Christina 329776,6 5867552.0 286,8 -51,8 61,8

geplant 890

m

SDDSC255 551.00 Golden Dyke 330773.0 5867890.0 295.6 -41,4 251,2

SDDSC256 445,37 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,7 -31.0 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC257W1 634.50 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC258 1036,67 Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296.7 -32,5 265.0

SDDSC259 781,66 Golden Dyke 330754.0 5867731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC259W1 1201.20 Golden Dyke 330754.0 5867731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC260 In Bearbeitung, Rising Sun 330339,6 5867859,2 276.9 -69,6 64,3

geplant 1.400

m

SDDSC261 1021.30 Apollo 331615.0 5867950,8 346.9 -45,5 266,3

SDDSC262 924.20 Apollo 331596,4 5867937.0 345.4 -55,5 266,5

SDDSC263 In Bearbeitung, Apollo 330754,1 5867733,3 306,9 -53.0 66,6

geplant 1.230

m

SDDSC264 230.30 Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301.3 -50,8 259,6

SDDSC264A In Bearbeitung, Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301.3 -53,7 267,1

geplant 710

m

SDDSC265 1028.50 Apollo 331615.0 5867951.0 346.0 -55,8 270,7

SDDSC265W1 In Bearbeitung, Apollo 331615.0 5867951.0 346.0 -61.3 264.1

geplant 436,5

m

SDDSC266 In Bearbeitung, Apollo 331525.0 5867844.0 339.9 -50,9 280,6

geplant 600

m

Regionale Bohrlöcher, die derzeit aufbereitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506.00 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285.0

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524.0 -35.0 29.0

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37.0 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43.0 18.0

SDDCN002 259,88 Consols 336036.0 5870692,7 484.1 -37.0 241.0

SDDLV005A 419.10 Leviathan 334566,1 5870167,8 554.3 -31.0 206.0

SDDLV006 752.80 Leviathan 334569,4 5870170.0 554.4 -47.0 152.0

SDDCN003 323,06 Consols 336041,3 5870692,1 484.4 -36.0 130.0

SDDCN005A 229.30 Consols 336034,9 5870693,5 484.0 -30.0 256.5

SDDCN004 271.30 Consols 336036,5 5870693,7 484.1 -49.0 258.0

SDDLV007 395.10 Leviathan 334570,1 5870169,2 554.4 -29.0 110.0

SDDCN006 179.80 Consols 336038,4 5870692,3 484.3 -78.0 180.0

SDDLV008 302,93 Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60.0 99.0

SDDTS012 700.00 Tonstall 336992.0 5870558.0 524.0 -48,5 8,2

SDDCN007 152.40 Consols 336041,4 5870693.0 484.4 -50.0 114.8

SDDTS015 In Bearbeitung, Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -45.0 78.0

geplant 460

m

SDDTS014 200.00 Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -45.0 180.0

SDDLV010 In Bearbeitung, Leviathan 334495.0 5869985.0 553.0 -30.0 268.2

geplant 750

m

SDDTS013 380.00 Tonstall 337693.0 5870860.0 523.0 -38.0 248.0

SDDLV009 335.00 Leviathan 334089.0 5870005.0 544.0 -33.0 233.0

Aufgegebene Bohrlöcher, die derzeit aufbereitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospektionsgebiet Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDCN005 34.69 Consols 336,034.9 5,870,693.5 484.0 -30.0 256.5

SDDLV005 32.40 Leviathan 334,566.1 5,870,167.8 554.3 -33.0 206.0

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330,813.6 5,867,847.0 301.0 -45,8 267,2

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrabschnitte aus SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 mit zwei Cut-off-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte mit einem Cut-off von 5,0 g/t AuEq über maximal 1m. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC222 545.7 548.6 2,9 0,3 0,4 1,4

SDDSC222 562.8 564.7 1,9 0,5 0,6 2.0

SDDSC222 575.4 576.5 1,0 0,4 7.2 17.7

inkl. 575.4 575.8 0,4 0,8 17.7 43.1

SDDSC222 587.4 591.3 3,9 0,6 0,2 1,1

SDDSC222 597.3 603.0 5.7 4,3 1,3 7.5

inkl. 598.4 601.7 3.4 6.1 1,9 10.8

SDDSC222 605.2 606.2 1,0 5.6 0,9 7.8

SDDSC222 609.1 610.2 1,1 2,9 1,1 5,5

SDDSC222 612.5 616.0 3.5 1,3 0,1 1,5

SDDSC222 619.1 620.0 0,9 3.8 5.7 17.5

SDDSC222 626.3 627.2 0,9 3.7 0,2 4,3

SDDSC222 635.8 637.9 2.1 20.0 0,0 20.0

inkl. 635.8 636.2 0,38 108.0 0,0 108.0

SDDSC222 640.8 642.9 2.1 4.4 1,0 6.8

inkl. 640.8 642.4 1,6 5.6 1,1 8,2

SDDSC222W1 808.5 809.1 0,6 972.0 8.9 993.2

SDDSC223 227.3 228.8 1,6 1,8 0,1 1,9

SDDSC223 236.7 237.7 1,0 3.2 1,6 7.0

inkl. 236.7 237.4 0,8 3.8 2.1 8.9

SDDSC223 245,3 247.6 2,3 11.2 1,1 13.9

SDDSC223 266,1 266.2 0,1 41.0 3.2 48.6

SDDSC223 280.1 281.5 1,4 10.9 0,2 11,4

SDDSC227 209.0 209.8 0,8 7.8 1,3 10.8

SDDSC227 255.5 256.2 0,7 3.5 0,7 5.2

SDDSC227 260.9 266.0 5.1 18.4 3.7 27.2

inkl. 260.9 263.5 2,6 34.2 7.1 51.1

SDDSC227 294.7 297.6 2,9 0,8 0,0 0,8

SDDSC227 323.8 331.5 7.8 3.7 0,9 5.8

inkl. 325.9 327.2 1,3 8.7 0,6 10.2

inkl. 328.6 329.0 0,4 25.1 9.4 47.6

SDDSC227 334.9 335.2 0,3 44.0 0,0 44.0

SDDSC234 268.8 269.1 0,3 7.2 0,2 7.7

SDDSC234 273.3 275,8 2,5 1,3 0,1 1,6

SDDSC234 323.4 324.5 1,1 5,4 0,7 7.0

inkl. 323.9 324.5 0,6 9,0 1,1 11.6

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC222, SDDSC222W1, SDDSC223, SDDSC227 und SDDSC234 mit>0,1 g/t AuEq.Einzelanalysen und Probenintervalle sind auf zwei Dezimalstellen angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC222 533.4 533.88 0,48 0,76 0,003 0,77

SDDSC222 533.88 534.75 0,87 0,74 0,003 0,75

SDDSC222 534.75 535.2 0,45 0,16 0,003 0,17

SDDSC222 535.2 536.25 1,05 0,18 0,003 0,19

SDDSC222 539.19 539.75 0,56 0,37 0.051 0,49

SDDSC222 539.75 540.7 0,95 0,29 0.041 0,39

SDDSC222 540.7 541.15 0,45 0,18 0.047 0,29

SDDSC222 541.15 542 0,85 0,1 0,004 0,11

SDDSC222 545.72 546.28 0,56 0,38 0,34 1,19

SDDSC222 546.28 546.8 0,52 0,35 1,67 4.34

SDDSC222 546.8 546.98 0,18 0,3 0,26 0,92

SDDSC222 546.98 547.72 0,74 0,19 0,017 0,23

SDDSC222 547.72 548.41 0,69 0,38 0.048 0,49

SDDSC222 548.41 548.59 0,18 0,26 0,65 1,81

SDDSC222 548.59 549.24 0,65 0,3 0.055 0,43

SDDSC222 549.24 549.39 0,15 0,42 0,016 0,46

SDDSC222 549.39 549.85 0,46 0,1 0,006 0,11

SDDSC222 549.85 550.53 0,68 0,19 0,017 0,23

SDDSC222 550.53 551.04 0,51 0,36 0,007 0,38

SDDSC222 551.04 551.95 0,91 0,3 0,006 0,32

SDDSC222 551.95 552.85 0,9 0,11 0,007 0,13

SDDSC222 554.9 555.87 0,97 0,48 0,007 0,50

SDDSC222 556.5 557.06 0,56 0,18 0,006 0,19

SDDSC222 557.06 557.52 0,46 0,96 0,033 1,04

SDDSC222 557.52 557.89 0,37 0,4 0,004 0,41

SDDSC222 562.5 562.79 0,29 0.05 0,074 0,23

SDDSC222 562.79 562.94 0,15 1,11 7.76 19.66

SDDSC222 562.94 563.13 0,19 0,13 0.06 0,27

SDDSC222 563.13 564 0,87 0,13 0,008 0,15

SDDSC222 564 564.68 0,68 0,99 0,005 1,00

SDDSC222 564.68 565.48 0,8 0,17 0,006 0,19

SDDSC222 569.27 570.09 0,82 0,1 0,013 0,13

SDDSC222 570.09 570.29 0,2 3,75 1.31 6.88

SDDSC222 570.29 570.69 0,4 0,19 0,013 0,22

SDDSC222 575 575.43 0,43 0,25 0,23 0,80

SDDSC222 575.43 575.83 0,4 0,75 17.7 43.05

SDDSC222 575.83 576.24 0,41 0.08 0.082 0,28

SDDSC222 576.24 576.45 0,21 0,12 1.31 3.25

SDDSC222 580.25 580.71 0,46 0,1 0,005 0,11

SDDSC222 581.34 581.5 0,16 0,86 0.082 1,06

SDDSC222 581.5 581.86 0,36 0,14 0,023 0,19

SDDSC222 581.86 582.28 0,42 0,77 1,3 3.88

SDDSC222 582.28 582.92 0,64 0,1 0,013 0,13

SDDSC222 584.8 585.08 0,28 0,55 0,2 1,03

SDDSC222 585.08 585.83 0,75 0,11 0,015 0,15

SDDSC222 585.83 586.2 0,37 0,62 0.019 0,67

SDDSC222 586.2 587.4 1,2 0,25 0.08 0,44

SDDSC222 587.4 588.64 1,24 0,36 0,33 1,15

SDDSC222 588.64 589.86 1,22 0,3 0,15 0,66

SDDSC222 589.86 591.16 1,3 1,04 0,22 1,57

SDDSC222 591.16 591.28 0,12 1,07 0,018 1,11

SDDSC222 591.28 592.58 1,3 0,23 0,005 0,24

SDDSC222 592.58 593.88 1,3 0,22 0,015 0,26

SDDSC222 594.85 595.34 0,49 0,15 0,004 0,16

SDDSC222 597.29 598.36 1,07 0,71 0,56 2,05

SDDSC222 598.36 598.77 0,41 32.1 8.7 52.89

SDDSC222 598.77 599.16 0,39 0,63 1,68 4.65

SDDSC222 599.16 599.39 0,23 10.4 1,87 14.87

SDDSC222 599.39 600.31 0,92 0,45 0,45 1,53

SDDSC222 600.31 600.53 0,22 2.69 2.09 7.69

SDDSC222 600.53 601.47 0,94 0,32 0,016 0,36

SDDSC222 601.47 601.71 0,24 14.1 4.03 23.73

SDDSC222 601.71 603 1,29 2,7 0,34 3.51

SDDSC222 603 604 1 0,64 0,014 0,67

SDDSC222 604 605.23 1,23 0,1 0,006 0,11

SDDSC222 605.23 606.22 0,99 5.63 0,92 7.83

SDDSC222 606.22 607,4 1,18 0,14 0,013 0,17

SDDSC222 607,4 608.28 0.88 0,19 0.027 0,25

SDDSC222 608.28 609.1 0,82 0,11 0,009 0,13

SDDSC222 609.1 609.39 0,29 5.29 4 14.85

SDDSC222 609.39 610.09 0,7 0,76 0.075 0,94

SDDSC222 610.09 610.23 0,14 8.31 0,32 9.07

SDDSC222 610.23 611.53 1,3 0,42 0,016 0,46

SDDSC222 611.53 612.5 0,97 0,65 0.065 0,81

SDDSC222 612.5 613.15 0,65 0,98 0,22 1,51

SDDSC222 613.15 613.79 0,64 1,13 0,24 1.70

SDDSC222 613.79 615.09 1,3 0,22 0,01 0,24

SDDSC222 615.09 616.04 0,95 3.1 0,021 3.15

SDDSC222 616.04 616.95 0,91 0,85 0,013 0.88

S

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