Southern Cross Gold erzielt 26,2 g/t Gold bei erster Tiefbohrung unterhalb des historischen Redcastle-Goldfeldes

15. Juli 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Projekt in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 7). Redcastle liegt 64 km nordnordwestlich des Sunday-Creek-Projekts des Unternehmens (Abbildung 7).

Zu den besten Ergebnissen zählten 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m und 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m im Bohrloch SDDRE016 am Prospektionsgebiet Laura, zwei von acht einzelnen hochgradigen Goldintervallen aus diesem Bohrloch, die eine Gold-Antimon-Mineralisierung vom Typ Costerfield einschließlich sichtbaren Golds über eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m bestätigten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 70 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Erster Tiefenversuch bestätigt das System. SDDRE016 gehört zu den ersten Bohrlöchern, die das Prospektionsgebiet Laura unterhalb der historischen Abbaustätten und des Grundwasserspiegels erproben und dabei eine gold- und antimonhaltige Adermineralisierung über eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m durchschneiden, mit sichtbarem Gold in subvertikalen, extensiven Adern, die an eine Mineralisierung vom Typ Costerfield erinnern.

2. Hohe Gehalte in der Tiefe. Aus SDDRE016 wurden acht separate hochgradige Goldintervalle ermittelt, darunter insbesondere 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m, 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m und 5,0 g/t Au mit 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m, was zeigt, dass sich die historisch an der Oberfläche abgebauten hohen Gehalte in der Tiefe fortsetzen.

3. Eine Chance im gesamten Gebiet. Redcastle beherbergt 14 einzelne Erzkörper entlang eines 900 m langen Korridors quer zum Streich sowie historische Abbaustätten über insgesamt 17 km Streichlänge, von denen der Großteil in Tiefen unterhalb von etwa 50 m noch nie durch Bohrungen untersucht wurde, was eine vielversprechende Reihe von Zielen entlang des Streichs von Costerfield aus bietet.

4. Regionales Wachstum in den epizonalen Goldfeldern von Victoria entlang des Sunday Creek. Elf Bohrgeräte sind derzeit entlang des 10 km langen Streichs am Sunday Creek im Einsatz, wobei zwei Bohrgeräte auf Ziele außerhalb des Kernbohrgebiets in einer Entfernung von bis zu 8 km nach Osten ausgerichtet sind, während das Unternehmen sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 vorantreibt und die Ergebnisse von 71 Bohrlöchern noch ausstehen.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: Dies sind die ersten Tiefbohrungen, die jemals unterhalb des Prospektionsgebiets Laura bei Redcastle durchgeführt wurden, und sie haben genau das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Wir haben hochgradiges Gold, sichtbares Gold und Antimon in derselben Aderarchitektur im Costerfield-Stil durchschritten, die diesen Teil Victorias zu einem der goldreichsten Gebiete der Welt gemacht hat.

Redcastle liegt nur 7 km entlang des Streichs von Costerfield entfernt auf einer parallelen Struktur, mit 14 Erzkörpern in einem 900 m breiten Korridor und 17 km historischer Abbaustätten, die unterhalb des Grundwasserspiegels bisher kaum angebohrt wurden. SDDRE016 zeigt uns, dass das System echtes Tiefenpotenzial besitzt, und dies ist erst der Anfang einer nachhaltigen regionalen Kampagne.

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

– SDDRE016 (Laura) untersuchte den mineralisierten westlichen Flügel der in NNW-SSE-Richtung verlaufenden Redcastle-Antiklinale sowie einen großen IP-Ladbarkeitskörper, der ab 155 m modelliert wurde. Die Bohrung durchteufte steil nach Westen abfallende, schichtparallele, laminierte Adern sowie steile Extensionsadern, die eine Pyrit-Arsenopyrit-Mineralisierung mit begleitendem Gold und Antimon in den Tiefen von 102 m bis 360 m enthielten, bevor sie bei etwa 380 m den Antiklinalscharnierpunkt durchquerte und bis zur Endtiefe von 410,45 m vordrang. Zu den Highlights zählen:

o 2,1 g/t Au und 0,81 % Sb auf 0,10 m ab 103,30 m

o 2,5 g/t Au auf 0,35 m ab 110,91 m

o 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m

o 1,1 g/t Au auf 0,10 m ab 154,45 m

o 5,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m

o 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m

o 4,8 g/t Au auf 0,21 m ab 329,57 m

o 2,8 g/t Au auf 0,14 m ab 334,50 m

– SDDRE017 (Beautiful Venus) wurde von West nach Ost gebohrt, um den Bereich unterhalb historischer Abbaustätten zu untersuchen, auf die in der früheren Bohrung MDDRE014 in einer vertikalen Tiefe von etwa 42,5 m gestoßen wurde. In einer steilen, extensiven Ader in 66,5 m Bohrlochtiefe wurden Spuren von Antimon festgestellt, und es wurden geringgradige Goldgehalte ermittelt, wobei das beste Ergebnis 0,91 g/t Au auf 0,29 m ab 140,71 m betrug. Die Bohrung bestätigt die strukturelle Lage und den Adertyp und wird dazu beitragen, zukünftige Bohrungen auf dem Prospekt zu lenken.

Mit elf Bohranlagen, die derzeit auf unserem Grundstück im Einsatz sind, und den noch ausstehenden Ergebnissen von 71 Bohrlöchern wird Redcastle neben Sunday Creek zu einem echten zweiten Motor für Entdeckungen, während wir bis ins erste Quartal 2027 weiterbohren.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden zwei Bohrlöcher vorgestellt, die auf die Prospektionsgebiete Laura und Beautiful Venus innerhalb des größeren Redcastle-Projekts abzielen und in West-Ost-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren.

SDDRE016

SDDRE016 wurde konzipiert, um den mineralisierten westlichen Flügel einer in NNW-SSE verlaufenden Redcastle-Antiklinale zu erproben, wobei in der Tiefe mehrere zur Schichtung parallele bis subparallele Strukturen, die sich an der Oberfläche als Abbaustätten zeigen, sowie ein großer IP-Ladbarkeitskörper, der ab 155 m modelliert wurde, ins Visier genommen wurden. Das Bohrloch durchteufte in einer Tiefe von 102 m bis 360 m eine steil nach Westen abfallende, in der Schichtung und in Adern vorkommende Pyrit-Arsenopyrit-Mineralisierung, bevor es bei etwa 380 m eine antiklinale Scharnierzone durchquerte und bis zur Endtiefe von 410,45 m vordrang. Zwischen der Scharnierzone und dem Bohrlochende wurden keine mineralisierten Adern festgestellt.

Es wurden drei Arten von mineralisierten Strukturen erfasst: eine deformierte schwarze Schieferformation, schichtparallele laminierte Adern sowie steile bis vertikale Extensionsadern. Die Mineralisierung wird durch Arsenopyrit-Pyrit-Halo-Zonen unterbrochen, die sich um die Adern herum gebildet haben, wobei Antimon und Gold in den Adern selbst vorkommen. Sichtbares Gold wurde in subvertikalen Extensionsadern durchschnitten, die von Arsenopyrit-Halo-Zonen gesäumt waren, was an eine Mineralisierung vom Typ Costerfield erinnert.

Als eines der ersten Bohrlöcher, mit denen das Prospektionsgebiet Laura in dieser Tiefe erprobt wurde, ist SDDRE016 äußerst vielversprechend. Der herausragende Abschnitt mit 26,2 g/t Au liegt in einer vertikalen Tiefe von etwa 86 m unter der Oberfläche, während sich tiefer liegende hochgradige Adern das mineralisierte System auf eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m ausdehnen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Kontinuität in Streich- und Neigungsrichtung zwischen den Abschnitten zu definieren. Zu den besseren Ergebnissen gehörten:

– 2,1 g/t Au und 0,81 % Sb auf 0,10 m ab 103,30 m

– 2,5 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,35 m ab 110,91 m

– 26,2 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,14 m ab 112,98 m

– 1,1 g/t Au und 0,06 % Sb auf 0,10 m ab 154,45 m

– 5,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m

– 15,4 g/t Au und 0,03 % Sb auf 0,22 m ab 321,84 m

– 4,8 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,21 m ab 329,57 m

– 2,8 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,14 m ab 334,50 m

SDDRE017

SDDRE017 untersuchte das Prospektionsgebiet Beautiful Venus und wurde von Westen nach Osten gebohrt, wo das vorherige Bohrloch MDDRE014 in einer vertikalen Tiefe von 42,5 m alte Abbaustätten durchschnitten hatte.

In einer steilen, extensiven Ader in 66,5 m Bohrlochtiefe wurden Spuren von Antimon festgestellt. Das Bohrloch lieferte Gold mit geringem Gehalt, wobei das beste Einzelergebnis 0,91 g/t Au auf 0,29 m ab 140,71 m betrug, und bestätigt die strukturellen Gegebenheiten und die Aderlage für zukünftige Zielauswahl im Prospektionsgebiet.

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Abbildung 1: Aufstellung einer regionalen Bohranlage bei Redcastle.

Über Redcastle

Das Gold-Antimon-Projekt Redcastle befindet sich 110 km nördlich von Melbourne und 64 km nordnordwestlich von Sunday Creek im Zentrum von Victoria. Das Projekt umfasst drei erteilte Explorationslizenzen (EL5546, EL7498 und EL7499) mit einer Gesamtfläche von 7.500 Hektar. Das Projekt erstreckt sich über die nördlichen Konzessionsgebiete der Costerfield-Gold-Antimon-Mine von Alkane Resources und liegt 7 km entlang des Streichs von Costerfield auf einer parallelen Nord-Süd-Struktur sowie 24 km östlich der Fosterville-Mine von Agnico Eagle.

Das Redcastle-Goldfeld ist ein strukturell kontrolliertes epizonales System, dessen Zentrum am westlichen Flügel der abfallenden Redcastle-Antiklinale liegt und das in dünn geschichteten silurischen Sandsteinen und Schluffsteinen vorkommt. Die Goldmineralisierung tritt in schichtparallelen, laminierten Quarzadern auf, die in einem Streich von ~345° verlaufen und steil nach Westen abfallen; sie enthalten Quarz, Karbonat, sichtbares Gold und Stibnit sowie einen schmalen Arsenopyrit-Pyrit-Halo im umgebenden Wirtsgestein. Das Feld zeichnet sich durch eng beieinanderliegende Adern aus, wobei auf der Westseite 14 einzelne Adern über eine Entfernung von 900 m quer zum Streich verlaufen und sich die historischen Abbaustätten insgesamt über eine Streichlänge von 17 km erstrecken.

Redcastle wurde erstmals 1859 entdeckt und ist eines der bedeutendsten historischen epizonalen Hochgrad-Goldfelder in Victoria. Der Abbau der Adern im Zeitraum von 1859 bis 1865 lieferte außergewöhnliche Gehalte aus schmalen, durchgehenden Strukturen: Die Minen der Welcome Group förderten 20.583 Unzen bei 254,6 g/t Au über eine Streichlänge von 2 km bis zu einer maximalen Tiefe von 125 m, und die Redcastle Gold Mining Company produzierte 35.000 Unzen bei 33 g/t Au aus dem Clarkes Reef. Der historische Bergbau erfolgte in geringer Tiefe (durchschnittlich ~55 m) mit einzelnen Aderbreiten von typischerweise unter 0,6 m und durchschnittlichen Abbaubreiten von etwa 1 m.

Weitere Informationen

Eine ausführlichere Erörterung und Analyse des Redcastle-Projekts ist unter www.southerncrossgold.com/projects/redcastle auf der SXGC-Website verfügbar. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der höchsten Untersuchungswerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine Dezimalstelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 und 2 Angaben zu Bohrlochmündungen und Untersuchungsergebnissen enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird jeweils als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen berichteten Bohrlöchern wird davon ausgegangen, dass sie etwa 70 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit betragen. Es wurde keine Zusammenfassung der Bohrdaten vorgenommen.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Redcastle (Abbildung 7) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Sunday Creek) – 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek sowie Redcastle bilden da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 88 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 126,3 km. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon – ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen – an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Herr Bush hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an den Standort Bendigo von On Site Laboratory Services (On Site) transportiert, der sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA zertifiziert ist. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold untersucht; anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011- – und Over-Range-Methoden je nach Bedarf) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Redcastle gewonnen und verkauft zu werden. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

AuEq =Au(g/t ) + 2,39 ×Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale der Mineralisierung in Redcastle und Costerfield hält SXGC die Formel AuEq =Au(g/t ) + 2,39 ×Sb (%) für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration in der Frühphase zur Erkundung von Gold-Antimon-Mineralisierungen in Sunday Creek und Redcastle zu verwenden.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Feststellungen der Sachverständigen gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 2: Draufsicht auf Redcastle mit ausgewählten Ergebnissen aus den Bohrlöchern SDDRE016 sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern, schattiertem LiDAR-Modell und historischen Abbaustätten.

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Abbildung 3: Draufsicht auf Redcastle mit ausgewählten Ergebnissen aus den Bohrlöchern SDDRE017 sowie ausgewählten, bereits zuvor veröffentlichten Bohrlöchern, schattiertem LiDAR-Modell und historischen Abbaustätten.

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Abbildung 4: Redcastle-Projekt. Schematische Querschnitte im Maßstab des Prospekts (A-A und B-B) mit den Ergebnissen der kürzlich gebohrten Bohrlöcher SDDRE016 und SDDRE017

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Abbildung 5: Geologie des Redcastle-Projekts im Maßstab. Geologischer Schnitt entlang der Linie C-C mit den wichtigsten Prospektionsgebieten.

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Abbildung 6: Idealisierter geologischer Querschnitt (C-C) des Redcastle-Projekts. Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu.

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Abbildung 7: Lage des Gold-Antimon-Projekts Redcastle sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Sunday Creek.

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für derzeit laufende Bohrungen.

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDRE017

Tabelle 2: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDRE016 und SDDRE017 > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

Bohrlochnummer

SDDRE016 11,26 11,76 0,5 0,13 0,002 0,14

72,98 73,09 0,11 0,23 0,002 0,23

SDDRE016

102,24 102,53 0,29 0,51 0,003 0,52

SDDRE016

102,95 103,3 0,35 0,1 0,002 0,1

SDDRE016

103,3 103,4 0,1 2,12 0,81 4,06

SDDRE016

103,4 104,33 0,93 0,04 0,036 0,13

SDDRE016

104,33 104,43 0,1 0,24 0,004 0,25

SDDRE016

110,13 110,4 0,27 0,17 0,002 0,17

SDDRE016

110,4 110,79 0,39 0,46 0,001 0,46

SDDRE016

110,79 110,91 0,12 0,71 0,001 0,71

SDDRE016

110,91 111,26 0,35 2,48 0,004 2,49

SDDRE016

111,26 111,8 0,54 0,37 0,002 0,38

SDDRE016

111,8 112,38 0,58 0,12 0,002 0,13

SDDRE016

112,38 112,8 0,42 0,24 0,002 0,24

SDDRE016

112,8 112,98 0,18 0,34 0,001 0,34

SDDRE016

112,98 113,12 0,14 26,2 0,007 26,22

SDDRE016

154,45 154,55 0,1 1,05 0,064 1,2

SDDRE016

154,55 154,74 0,19 0,38 0,024 0,44

SDDRE016

168,45 168,56 0,11 0,5 0,001 0,5

SDDRE016

179,6 179,71 0,11 0,51 0,003 0,52

SDDRE016

181,45 181,78 0,33 0,91 0,004 0,92

SDDRE016

185,92 186,71 0,79 0,34 0,002 0,35

SDDRE016

263,73 263,83 0,1 0,3 0,002 0,31

SDDRE016

294,11 294,21 0,1 4,98 0,33 5,77

SDDRE016

310,34 310,45 0,11 0,45 0,009 0,47

SDDRE016

311,05 311,22 0,17 0,58 0,003 0,59

SDDRE016

311,22 311,42 0,2 0,62 0,006 0,63

SDDRE016

311,42 311,72 0,3 0,2 0,003 0,21

SDDRE016

311,72 312,82 1,1 0,1 0,004 0,11

SDDRE016

321,84 322,06 0,22 15,4 0,026 15,46

SDDRE016

322,59 322,7 0,11 0,75 0,005 0,76

SDDRE016

329,16 329,27 0,11 0,31 0,002 0,32

SDDRE016

329,57 329,78 0,21 4,8 0,005 4,81

SDDRE016

331,14 331,31 0,17 0,13 0,002 0,14

SDDRE016

332,4 333,5 1,1 0,1 0,002 0,1

SDDRE016

334,5 334,64 0,14 2,84 0,002 2,84

SDDRE016

337,62 337,85 0,23 0,47 0,004 0,48

SDDRE016

338,18 338,3 0,12 0,63 0,004 0,64

SDDRE016

344,11 344,34 0,23 0,79 0,004 0,8

SDDRE016

351,06 351,32 0,26 0,77 0,004 0,78

SDDRE016

363,27 363,84 0,57 0,18 0,002 0,18

SDDRE016

390,4 391,2 0,8 0,1 5E-04 0,1

SDDRE016

394,48 394,75 0,27 0,29 0,001 0,29

SDDRE016

66,33 66,57 0,24 0,16 0,002 0,16

SDDRE017

100,5 101,41 0,91 0,14 0,001 0,14

SDDRE017

101,41 101,73 0,32 0,15 0,003 0,16

SDDRE017

140,71 141 0,29 0,91 0,002 0,91

SDDRE017

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Probenahmeverfahren – Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die – Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei Kontrollproben),

untersuchten Mineralien geeignete, branchenübliche Messinstrumente wie Bohrloch-Gammasonden oder tragbare Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen; einschließlich

RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der weit gefassten Bedeutung des Begriffs Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben

Probenahme zu (einschließlich

verstehen. Doppelproben).

– Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der – Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer Genauigkeit

ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines Differential-GPS auf <1

wurden. Meter genau

– Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. bestätigt.

– In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. – Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die hochauflösenden Lidar-Karten

B. Es wurde Reverse-Circulation-Bohren eingesetzt, um 1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg verifiziert.

pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind – Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge, die von

möglicherweise ausführlichere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient wird,

spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. zerschnitten.

Unterwasserknollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen – Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.

rechtfertigen. – Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert,

und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse

entnommen.

– Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe kommen standardmäßige Feuerprobenverfahren zum Einsatz, die von

erfahrenem Personal durchgeführt werden (das mit sulfidreichen und antimonreichen Proben vertraut ist).

Vor-Ort-Goldanalyse mittels Feuerprobe gemäß Code

PE01S.

– Die Sieb-Feuerprobe wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn

grobkörniges Gold nachweisbar

ist.

– Zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente wird ICP-OES eingesetzt

(Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode

B050).

– Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde verpackt und zu

den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im extrem niedrigen

Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

– Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe

und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

übermittelt.

Bohrtechniken – Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, – Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. B. die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des Bohrkerns markiert

Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Face-Sampling-Bohrkrone oder wird.

anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode – Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein im Projekt

usw.). als am effektivsten

erwiesen.

Ausbeute der Bohrproben- Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der – Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der

Ergebnisse. Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen

– Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben. en Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter

– Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen abgeglichen.

sein – Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten) darstellen, zeigen

könnte. keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen

hindeuten.

Protokollierung – Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass sie eine – Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien – Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die Basis

unterstützen. der Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad

– Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- übereinstimmen.

usw.). – Die Kernausbeute wird pro Meter gemessen

– Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. – RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

– Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme

und das Zerschneiden markiert

wurde.

– Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die

Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten

bleibt.

– Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

– Gesteinsarten, Lithologie

– Verwitterung

– Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden

die Alpha-Winkel

gemessen)

– Aderbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)

– Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

– 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank

des Unternehmens

erfasst.

– Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der Lithologie und der

Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

– Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme

und das Zerschneiden markiert

wurde.

– Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für zukünftige Studien

herangezogen werden

kann.

Probenahmetechniken – Bei Bohrkernen: Angabe, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern – Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des

und entnommen Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbereitung wurde. erhalten.

– Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffelung, Röhrenprobenahme, Rotationsspaltung usw. entnommen und ob die – Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern verwendet.

Probenahme nass oder trocken – Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns (sofern

erfolgte. orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Anzeichnen einer Trennlinie am Kern, wenn eine

– Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

– Für alle Stufen der Unterprobenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der angezeichnet.

Repräsentativität der – Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung

Proben. von Viertelkern- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

– Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort Nugget-Effekts.

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Feldduplikaten bzw. der – In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % an ¼-Kern-Duplikaten, zertifizierten

Probenahme der zweiten Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikaten und

Hälfte. Instrumentenwiederholungen.

– Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. – Im Rahmen des Bodenprobenahmeprogramms wurden bei jeder 20.Probe Doppelproben entnommen,und das Labor

fügte regelmäßig Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der – Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Methode – Die von On Site verwendete Feuerprobe-Methode für Gold ist weltweit anerkannt, und Nachuntersuchungen bei

Analysedaten und als partiell oder vollständig angesehen Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind

Laboruntersuchungen wird. Standard. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung

– Bei geophysikalischen Messgeräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. sind die bei der Analyse im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) besitzt – dies

verwendeten Parameter anzugeben, darunter Marke und Modell des Geräts, Messzeiten, angewandte verringert das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen Proben

Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung erheblich.

usw. – Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen

– Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Abwesenheit von Verzerrungen) und

Präzision festgelegt – Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das verwendete

wurden. Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in

der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten eingebettete Elemente,

insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebetteten

Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

– Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete

Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

– Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus festgelegt

– ¼-Duplikate – der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise bei

mineralisiertem Kern) – niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40 g/t Au

steigt.

– Blindproben – Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt,

um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldverschmierungen an den

Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind

ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und umfassen eine einzelne Probe mit

0,03 g/t

Au.

– Zertifizierte Referenzmaterialien – OREAS-CRMs wurden im gesamten Projekt eingesetzt, darunter Leerproben

sowie Proben mit niedrigem (< 1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au).

Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie

innerhalb von zwei Standardabweichungen vom Erwartungswert

liegen.

– Laboraufteilungen – On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als auch bei der Pulp- e Aufteilungen

als Duplikate zur Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt

weisen die meisten Wiederholungen

auf.

– Labor-Referenzmaterialien – On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den Prozessablauf ein

und meldet alle

Daten

– Laborpräzision – Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus dem

Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und dokumentiert

diese.

– Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit und Präzision) der Analyse

bestimmt.

– Sowohl die Doppelproben des Unternehmens als auch die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors

liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der – Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch alternatives – Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte des Projekts besucht und die im Bohrkernlager von Kilmore

Probenahme und Personal des aufbewahrten Bohrkerne

Analyse Unternehmens. begutachtet.

– Die Verwendung von Doppelbohrlöchern. – Die Sichtprüfung der Bohrdurchschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der

– Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der

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