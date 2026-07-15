SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0047 bis R-0049 mit Abschnitten von bis zu 53,72 % Fe2O3, 7,32 % TiO2 und 0,431 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 bei Trapper South bekannt

SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0047 bis R-0049 mit Abschnitten von bis zu 53,72 % Fe2O3, 7,32 % TiO2 und 0,431 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 bei Trapper South auf dem Projekt Radar für kritische Rohstoffe in Labrador bekannt

VANCOUVER, B.C. – 15. Juli 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Rohstoffe konzentriert, freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus den Bohrlöchern R-0047, -0048 und -0049 bekannt zu geben, die im Jahr 2026 im Rahmen seines laufenden Diamantbohrprogramms für die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Zone Trapper in dem zu 100 % unternehmenseigenen Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar in der Nähe von Cartwright, Labrador, Kanada, durchgeführt wurden. Die Zone Trapper ist ein Teil eines Oxidkorridors, der die Zonen Falcon und Hawkeye umfasst und sich über insgesamt 29 km² erstreckt (Abbildung 1).

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Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst.

Höhepunkte der Werte der Zone Trapper

– Für drei weitere Diamantbohrlöcher (R-0047 bis R-0049) des im vierten Quartal 2025 begonnenen MRE-Bohrprogramms sind Analyseergebnisse eingetroffen, die konsistente, breite Abschnitte mit einer Oxidmineralisierung aufweisen.

– Die bedeutsamsten Abschnitte beinhalten:

o Bohrloch R-0047: 126,8 m mit 42,84 % Fe2O3, 5,43 % TiO2 und 0,306 % V2O5

§ Einschließlich 68,4 m mit 46,81 % Fe2O3, 6,17 % TiO2 und 0,335 % V2O5

o Bohrloch R-0048: 92,3 m mit 42,46 % Fe2O3, 5,38 % TiO2 und 0,304 % V2O5

§ Einschließlich 16,3 m mit 53,72 % Fe2O3, 7,29 % TiO2 und 0,431 % V2O5

o Bohrloch R-0049: 100,3 m mit 42,97 % Fe2O3, 5,39 % TiO2 und 0,316 % V2O5

§ Einschließlich 26,5 m mit 53,91 % Fe2O3, 7,22 % TiO2 und 0,431 % V2O5

– Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bis dato erhaltenen MRE-Bohrergebnisse auf 42 Diamantbohrlöcher. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, umfassen die Analyseergebnisse der ersten 39 Diamantbohrlöcher des MRE-Bohrprogramms Folgendes:

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Tabelle 1: Zuvor im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gemeldete Analyseabschnitte des MRE-Bohrprogramms mit Werten von den Bohrlöchern R-0008 bis R-0046.

– Die bisherigen Top-15-Abschnitte des MRE-Bohrprogramms sind in Tabelle 4 unten aufgeführt.

– Vom vierten Quartal 2025 bis heute im Jahr 2026 wurden 63 Bohrlöcher (R-0008 bis R-0070) abgeschlossen, mit bedeutsamen Oxidabschnitten, einschließlich 244,4 m in R-0061 (wahre Mächtigkeit von 204,7) mit halbmassivem Oxid und einer ausgedehnten rhythmischen Oxidschichtung.

– Die Bohrung der Bohrlöcher R-0071 und R-0072 ist im Gange.

– Die bisherigen MRE-Bohrungen haben in mehreren Bohrlöchern mächtige Oxidabschnitte von über 70 bis 144 m sowie bestimmte Analyseintervalle mit häufig über 45 bis 58 % Fe2O3, 6 bis 8 % TiO2 und 0,37 bis 0,44 % V2O5 geliefert.

– Bei Trapper South werden durchgehend eine rhythmische Bänderung sowie eine halbmassive bis massive Oxidmineralisierung beobachtet, was mit den hochgradigen Ergebnissen von Trapper North vergleichbar ist.

– Die Bohrungen gehen effizient voran, wobei in der Zone Trapper bis dato 16.159 m abgeschlossen wurden.

– Die hervorragende Kerngewinnungsrate liegt weiterhin bei über 95 % und die repräsentative Probennahme unterstützt die laufenden metallurgischen Untersuchungen sowie das Voranschreiten der ersten Mineralressourcenschätzung.

Michael Garagan, CGO und Direktor von SAGA Metals, sagte:

Diese neuen Analyseergebnisse von R-0047 bis R-0049 sind äußerst vielversprechend und zeigen deutlich, wie das Raster bei Trapper South Gestalt annimmt. Mit zahlreichen langen Abschnitten einer hochgradigen Oxidmineralisierung – wie etwa 126,8 m mit 42,84 % Fe2O3, 5,43 % TiO2 und 0,306 % V2O5 (einschließlich 68,4 m mit 46,81 % Fe2O3, 6,17 % TiO2 und 0,335 % V2O5) in R-0047 und herausragenden, hochgradigeren Zonen mit über 53 % Fe2O3, 7,2 % TiO2 und 0,430 % V2O5 in R-0048 und R-0049 – füllen sich die Querschnitte wunderbar mit einer konsistenten rhythmischen Schichtung und halbmassiven Oxiden. Diese Kontinuität über das Bohrraster hinweg, kombiniert mit den über 16.159 m, die bis dato abgeschlossen wurden, stärkt unser Vertrauen in die Größe und Qualität des Systems erheblich, während wir uns unserer ersten Mineralressourcenschätzung nähern. Die Zone Trapper liefert weiterhin die soliden Ergebnisse, die erforderlich sind, um das Potenzial im Distriktmaßstab des 29 km² großen Oxidkorridors bei Radar aufzuzeigen.

Die jüngsten Ergebnisse dieser Bohrlöcher R-0047, R-0048 und R-0049 veranschaulichen einmal mehr eine ausgezeichnete Kontinuität über breite Zonen der Oxidmineralisierung und unterstreichen das wachsende Potenzial für eine beträchtliche Mineralressource, die für die Aktionäre von SAGA eine bedeutende langfristige Wertschöpfung mit sich bringen könnte.

Höhepunkte der detaillierten Aufzeichnungen der Bohrlöcher R-0047 bis R-0049

– Bohrloch R-0047 (Querschnitt S06, Abbildung 2): Bohrloch R-0047 wurde auf dem Querschnitt S6 mit einem Azimut von 218° und einer Neigung von -45° bis in eine Tiefe von insgesamt 305 m gebohrt. Die Oxidzone ist 122,3 m mächtig, wurde bei 106,1 m durchteuft und verläuft an einem gescherten Kontakt bis zu 247,4 m an einem Verwerfungskontakt mit einem felsischen Gesteinsgang. Die Oxidzone umfasst eine rhythmische Oxidschichtung (71,5 m) und halbmassives Oxid (50,8 m).

– Bohrloch R-0048 (Querschnitt S10, Abbildung 3): Bohrloch R-0048 wurde auf dem Querschnitt S10 mit einem Azimut von 38° und einer Neigung von -45° bis in eine Tiefe von insgesamt 242 m gebohrt. Die Oxidzone ist 116,9 m mächtig, wurde bei 31,7 m durchteuft und verläuft bis zu 149,3 m. Der obere Schnittpunkt liegt bei 50° zur Bohrkernachse, mit einem fließenden Übergang vom Gabbronorit zur Oxidzone, die als rhythmische Schichtung beginnt. Der untere Kontakt der Oxidzone wird von einem Quarzgang durchschnitten, wobei der Kontakt vor der oberen Grenze des Gangs bei 70° zur Bohrkernachse markiert ist. Die Oxidzone enthält 105,1 m mit einer rhythmischen Schichtung und 11,8 m mit halbmassivem Oxid.

– Bohrloch R-0049 (Querschnitt S10, Abbildung 3): Bohrloch R-0049 wurde auf dem Querschnitt S10 mit einem Azimut von 38° und einer Neigung von -60° bis in eine Tiefe von insgesamt 200 m gebohrt. Das Bohrloch durchteuft die Oxidzone bei 30,7 m, wo ein scharfer magmatischer Kontakt von Gabbronorit zu halbmassivem Oxid übergeht. Der obere Kontakt der Oxidzone liegt in einem Winkel von 40° zur Bohrkernachse. Der untere Kontakt der Oxidzone ist bei 45° zur Bohrkernachse gegen einen felsischen Gesteinsgang bei 134,3 m geschert. Die Oxidzone ist 103,6 m mächtig und besteht aus 17,4 m mit halbmassivem Oxid und 86,1 m mit rhythmischer Schichtung.

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Abbildung 2: Querschnitt von S6 in Richtung NW mit Kennzeichnung von R-0019, -0027, -0028, -0042, -0043, -0044 und -0047 und Hervorhebung der Abschnitte mit halbmassiven Oxiden und der Schichtabfolge mit der 3D-Magnetinversion der bodenmagnetischen Vermessung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025. Dargestellte Untersuchungsergebnisse für R-0019, R-0027, R-0028, R-0042, R-0043, R-0044 und R-0047.

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Abbildung 3: Querschnitt von S10 in Richtung NW mit Kennzeichnung von R-0033, -0034, -0048, -0049 und -0050 und Hervorhebung der Abschnitte mit halbmassiven Oxiden und der Schichtabfolge mit der 3D-Magnetinversion der bodenmagnetischen Vermessung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025. Dargestellte Untersuchungsergebnisse für R-0033, R-0034, R-0048 und R-0049. Für R-0050 stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus.

Zusammenfassung der Bohrungen in der Zone Trapper

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Bohrlöcher R-0016 bis R-0072, wobei die Oxidabschnitte hervorgehoben sind. Siehe die Abbildungen 2 und 3 oben, die die Oxidmineralisierung in den Querschnitten S6 und S10 darstellen. Die wahre Mächtigkeit stellt die senkrechte Breite der mineralisierten Zone dar, während das gesamte Oxid im Bohrloch der Länge der im Bohrloch durchteuften Mineralisierung entspricht.

Gesamte gebohrte Meter Gesamte Proben

Trapper South 2025 2050 1313

Trapper South 2026 14109 7725

Trapper gesamt 16159 9038

Tabelle 3: Zusammenfassung der insgesamt im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gebohrten Meter, einschließlich aller geschnittenen und aufbereiteten Bohrkernproben.

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Abbildung 4: Planansicht der Zone Trapper mit Darstellung des Standorts des bis dato abgeschlossenen MRE-Bohrprogramms, einschließlich der Querschnitte 0S4-S14 bei Trapper South, T02-T03 bei Trapper Transition und N10-N12 bei Trapper North, die die TMI der geomagnetischen Bodenvermessung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 zeigt.

Zusammenfassung der Probenahmen

Das Kernschneideteam von Saga hat das Schneiden, die Probenahme und den Versand von 845 Proben von den Bohrlöchern R-0050, -0051, -0052, -0053 und -0054 abgeschlossen. IGS Laboratories hat die Proben Anfang letzter Woche erhalten und geht davon aus, dem Unternehmen die Analyseergebnisse in den kommenden Tagen bereitzustellen. Weitere 475 Proben von den Bohrlöchern R-0055, -0056 und -0057 wurden am Freitag, dem 10. Juli 2026, an IGS gesendet. In der Zone Trapper wurden bis dato insgesamt 9.038 Proben entnommen.

Wesentliche Projekt-Highlights:

– Bestätigte Mineralisierung in 70 von 70 Bohrlöchern, die in zwei vorrangigen Zonen bislang niedergebracht wurden.

– Die bisherigen Untersuchungsergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

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Tabelle 4: Top-15-Abschnitte der Bohrprogramme 2025 und 2026 in der Zone Trapper

– Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Tiefwasserhafen, nahegelegener Wasserkraft und regionalem Flughafen.

– Bestätigung eines 29,0 km² großen zentralen Oxidkorridors, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst und das Potenzial im Distriktmaßstab verdeutlicht.

– Konsistente Gehalte und Mächtigkeiten mit halbmassivem bis massivem Oxid, das Werte von bis zu 72,33 % Fe2O3, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5 aufweist.

– Die petrografische Analyse bestätigt, dass die Titanomagnetitmineralisierung vorteilhaft für eine vereinfachte metallurgische Verarbeitung ist.

– Für das MRE-Bohrprogramm wurden bis dato insgesamt 16.159 m abgeschlossen und gemeldet. Siehe Abbildung 4 oben, die die bis dato gemeldeten Standorte der MRE-Bohrlöcher in der Zone Trapper zeigt.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Rohstoffe Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar umfasst 690 Mineralschürfrechte in neun Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 24.175 ha im Südosten von Labrador, etwa 10 km südlich von Cartwright gelegen. Das Konzessionsgebiet umschließt den Intrusivkomplex Dykes River (etwa 160 km² an der Oberfläche) vollständig und ist ganzjährig über die asphaltierte Route 510, eine Holzabfuhrstraße bei Cartwright und einen von SAGA angelegten Zufahrtsweg erreichbar. Die Infrastrukturvorteile beinhalten den Tiefwasserhafen in Cartwright, den Flughafen Cartwright (YRF) und die Nähe zu regionaler Wasserkraft von Muskrat Falls und Churchill Falls.

Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen haben einen 29 km² großen Oxidkorridor bestätigt, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst. Die VTM-Mineralisierung bei Radar ist mit jener von globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China) und Bushveld (Südafrika) vergleichbar. In Abhängigkeit von weiteren Explorationsarbeiten, einer Ressourcendefinition und metallurgischen Untersuchungen könnte das Projekt eine strategische Quelle für Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte darstellen.

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Abbildung 5: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über ein Gebiet von 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst, wobei im Westen und Norden zusätzliche Ziele hervorgehoben sind. Das Konzessionsgebiet ist gut an das Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Stadt Cartwright in Labrador.

Abschluss der Schuldenbegleichung

Zudem gibt das Unternehmen bekannt, dass es 367.436 Stammaktien zur Begleichung von Schulden gegenüber unabhängigen Dritten in Höhe von 220.461 $ ausgegeben hat, was bereits am 24. April 2026 angekündigt worden war. Alle im Rahmen der Schuldenbegleichung ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. A. Miller, P. Geo., ist als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Die Diamantbohrkerne wurden vom Personal des Unternehmens in der Bohrkernanlage von SAGA in Cartwright, Labrador, protokolliert und beprobt. Der Bohrkerndurchmesser war NQ. Der Bohrkern wurde mit einer Diamantsäge längs durchschnitten; eine Hälfte verblieb im Bohrkernkasten, während die andere Hälfte in festgelegten Abständen zur Analyse beprobt wurde.

Die Bohrkernproben wurden im Labor von Impact Global Solutions (IGS) in Montréal, Québec, aufbereitet und analysiert. Im Rahmen des Programms zur analytischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) wurden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen.

Zerkleinerungsrückstände und Pulpenproben werden aufbewahrt und in einer gesicherten Einrichtung gelagert, um sie später überprüfen und erneut analysieren zu können. Das Unternehmen hält ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll vor, das den branchenüblichen Standards entspricht.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umfasst den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km2 in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über 18.368 m, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltiges Titanmagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit hohen Titan- und Vanadiumgehalten enthält.

Das Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex lagert, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km2 erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist eine erhebliche geologische Kontinuität mit anderen bedeutenden Akteuren in der Region auf, unter anderem Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

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