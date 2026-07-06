Southern Cross Gold bohrt 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq, einschließlich 7,1 % Sb und 2,8 g/t Au im oberen Golden Dyke: Antimon-Dominanz bestätigt

6. Juli 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern bekannt, die auf den oberen Abschnitt des Golden-Dyke-Prospekts im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria abzielten (Abbildungen 1 bis 5). Alle Bohrlöcher wurden innerhalb der am dichtesten bebohrten Zone des Projekts, direkt oberhalb des geplanten Grundes des Explorationsstollens, gebohrt.

Die Ergebnisse bestätigen, dass es in den oberen Teilen des epizonalen Sunday-Creek-Systems antimonreiche Bereiche gibt, was mit der weltweit gut etablierten geologischen Zonierung von epizonalen Gold-Antimon-Lagerstätten übereinstimmt. Zu den besten Ergebnissen gehörte ein Abschnitt von 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 7,1 % Sb) ab 363,1 m in der Bohrung SDDSC233. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrungen auf etwa 75 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

· Anhaltendes Wachstum hochgradiger Abschnitte im oberen Golden Dyke: Bestes Ergebnis 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 7,1 % Sb) in 363,1 m Tiefe in SDDSC233, einschließlich 3,7 m mit 37,5 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 14,2 % Sb) ab 367,3 m, wobei drei einzelne Untersuchungsergebnisse 50 g/t Au und sieben einzelne Sb-Ergebnisse 20 % Sb in den sechs gemeldeten Bohrlöchern überstiegen.

· Das System wächst weiter: In drei Bohrlöchern wurden vier neue Adersätze identifiziert, wobei SDDSC224 den Adersatz GD35 um 170 m in Aufwärtsrichtung von SDDSC208 ausdehnte und SDDSC228 acht Adersätze durchschnitten, darunter zwei bisher nicht erkannte Strukturen außerhalb des aktuellen Modells.

· Ergänzungsbohrungen bestätigen ein vorhersehbares System: Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher wurden als Ergänzungsbohrungen zwischen bestehenden Abschnitten gebohrt und lieferten mehrere hochgradige Zonen genau dort, wo sie erwartet wurden. Diese Konsistenz gibt Anlass zur Zuversicht, dass der Gehalt und die Kontinuität von Golden Dyke zukünftige Abbauuntersuchungen stützen werden.

· Epizonale Geologie liefert Antimon dort, wo es am wichtigsten ist: In epizonalen Gold-Antimon-Systemen konzentriert sich Antimon in den oberen, flacheren Teilen des Systems und geht in der Tiefe in eine golddominierte Mineralisierung über. Der obere Teil des Golden Dyke ist der am dichtesten bebohrte Bereich des Projekts und liegt direkt unterhalb des Fußes des geplanten Explorationsstollens, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Zone mit maximaler Antimon-Konzentration ins Visier nimmt, die die höchste Bohrsicherheit im Projekt aufweist. Einzelne Antimon-Analyseergebnisse in dieser Pressemitteilung erreichen bis zu 47,0 % Sb und 20,1 g/t Au auf 0,13 m (SDDSC233) sowie 46,6 % Sb und 1,3 g/t Au auf 0,13 m (SDDSC228), wobei 108 zusammengesetzte Abschnitte im gesamten Projekt 10 % Sb überschreiten, was auf ein Vorkommen an kritischen Mineralien hinweist, das für die Verteidigung des Westens und die Halbleiter-Lieferketten von unmittelbarer Bedeutung ist.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Diese Ergebnisse zeigen uns, dass die Antimon-Perspektive bei Sunday Creek stark und strategisch bedeutsam ist, ebenso wie die Gold-Perspektive. In epizonalen Systemen wie dem unseren konzentriert sich Antimon in den oberen Teilen des mineralisierten Systems und liegt definitionsgemäß nahe an der Oberfläche – und genau das beobachten wir in der am dichtesten bebohrten Zone des Projekts, direkt unterhalb des derzeit geplanten Fußpunkts unseres Explorationsstollens.

Wir haben diesen Teil des Golden Dyke intensiver bebohrt als jeden anderen Bereich des Projekts, und jedes Mal, wenn wir ein Bohrloch setzen, bestätigen die Antimonwerte die geologischen Vorhersagen. Einzelne Untersuchungsergebnisse von bis zu 47 % Sb sind keine Anomalie, sondern ein Merkmal dieses Systems. SDDSC233 lieferte mit 7,9 m bei 19,9 g/t AuEq unser bestes Ergebnis dieser Veröffentlichung, wobei in derselben Bohrung Antimongehalte von bis zu 47 % Sb gemessen wurden. Das bedeutende Mineralpotenzial dieses Projekts ist real, es liegt in geringer Tiefe und befindet sich direkt auf dem Weg unseres Stollens. Sunday Creek entwickelt sich zu einem Projekt, bei dem allein das Antimon große Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde – ganz abgesehen vom Gold, das 80 % des vor Ort gewinnbaren Werts ausmacht. Mit elf Bohrgeräten im Einsatz und 69 noch ausstehenden Bohrlöchern steht noch viel mehr bevor.

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

· SDDSC233 – durchteufte fünf Aderzüge, darunter einen neuen Aderzug, mit fünf einzelnen Antimon-Ergebnissen von über 20 % Sb und einem Ergebnis von über 50 g/t Au.

· 1,1 m mit 10,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 248,6 m (GD100- und HG-Kern), darunter:

o 0,15 m mit 78,3 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 9,4 % Sb)

· 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 7,1 % Sb) ab 363,1 m (GD60-Adernsystem), darunter:

o 3,7 m mit 37,5 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 14,2 % Sb) ab 367,3 m

· Einzelanalysen ergaben 55,8 g/t Au und 9,4 % Sb, 47,0 % Sb und 20,1 g/t Au, 43,5 g/t Au und 0,7 % Sb sowie 40,6 g/t Au und 2,0 % Sb.

· SDDSC228 – durchteufte acht Adersätze, darunter zwei bisher nicht erkannte, mit zwei Einzel-Sb-Ergebnissen von über 20 % Sb und einem Ergebnis von über 50 g/t Au.

· 0,4 m mit 86,2 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 34,9 % Sb) ab 246,8 m (GD110-Adernsystem)

· 8,3 m mit 11,4 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 361,8 m (GD70-Adernsystem), darunter:

o 3,0 m mit 28,7 g/t AuEq (12,2 g/t Au, 6,9 % Sb) ab 364,7 m

· Einzelne Untersuchungsergebnisse umfassten 127,0 g/t Au und 5,5 % Sb, 48,6 g/t Au und 1,6 % Sb, 46,6 % Sb und 1,3 g/t Au sowie 28,6 % Sb und 3,5 g/t Au.

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights – Fortsetzung:

· SDDSC224 – Durchschneidung von drei Adersätzen sowie eines hochgradigen Kerns, wodurch GD35 um 170 m in Aufwärtsrichtung von SDDSC208 erweitert wurde, mit einem einzelnen Au-Analyseergebnis von über 50 g/t.

· 7,0 m mit 8,1 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 381,0 m (GD45-Adernsystem und hochgradiger Kern), darunter:

o 1,7 m mit 25,2 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 385,3 m

· 4,2 m mit 1,4 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 407,8 m (GD35-Adernsystem, 170 m Verlängerung in Neigungsrichtung)

· Einzelanalysen ergaben 59,6 g/t Au und 0,1 % Sb.

· SDDSC219 – durchteufte drei bekannte Adernsätze und einen neuen Adernsatz in einem Abstand von 15 m bis 30 m in Auf- und Abfallrichtung, was die strukturelle Kontinuität und die Kontinuität der Gehalte bestätigt.

· 4,8 m mit 1,9 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 316,2 m (neues Adersystem)

· 2,7 m mit 6,1 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 2,3 % Sb) ab 368,0 m (GD80-Adernsystem), darunter:

Bisherige Gesamtwerte des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 268 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 129,6 km gemeldet

· 88 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 108 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 69 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen und die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Projekt im Einsatz

Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm wird bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden sechs Bohrlöcher vorgestellt, die auf die obersten 300 vertikalen Meter des Prospektionsgebiets Golden Dyke abzielen und in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel in der steil einfallenden Aderarchitektur zu optimieren. Diese Bohrlöcher wurden konzipiert, um die bekannte Mineralisierung auf das bislang höchste Niveau im Projekt zu verdichten sowie die Explorationsmöglichkeiten in den flachen Bereichen von Golden Dyke zu erweitern.

In den sechs gemeldeten Bohrlöchern wurden drei (3) Einzelwerte von über 50 g/t Gold und sieben (7) Einzelwerte von über 20 % Antimon festgestellt, was das anhaltende Wachstum hochgradiger Abschnitte im oberen Golden Dyke belegt, während die Exploration fortgesetzt wird, um die bekannten Grenzen der Mineralisierung weiter zu verdichten und zu erweitern.

SDDSC216 & SDDSC216A

SDDSC216 wurde aufgrund einer starken Abweichung zu Beginn des Bohrlochs aufgegeben; ein zweites Bohrloch, SDDSC216A, wurde gebohrt, um ein Bohrloch an der nördlichen Begrenzung des oberen Golden-Dyke-Gebiets zu vervollständigen, wobei keine nennenswerten Durchschneidungen gemeldet wurden, die das geologische Modell in diesem Gebiet bestätigen würden.

SDDSC219

SDDSC219 durchteufte drei bekannte und einen neuen Adersatz im Golden Dyke in einem Abstand von 15 m bis 30 m in Auf- und Abhangrichtung und bestätigte damit sowohl die strukturelle Kontinuität als auch die Kontinuität des Gehalts.

Zu den ausgewählten Composite-Höhepunkten zählen:

· 4,8 m mit 1,9 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 316,2 m (neue Adergruppe)

· 2,4 m mit 4,1 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 324,2 m (GD90-Adernsystem)

· 2,7 m mit 6,1 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 2,3 % Sb) ab 368,0 m (GD80-Adernsystem)

o Einschließlich 1,6 m mit 8,9 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 3,5 % Sb) ab 368,5 m

SDDSC224

SDDSC224 füllte drei Adernsysteme aus und identifizierte einen neuen hochgradigen Kern, der einen Einzelwert von über 50 g/t Au lieferte:

· 59,6 g/t Au und 0,10 % Sb auf 0,54 m ab 386,45 m

Die Bohrung erweiterte erfolgreich die GD35-Aderngruppe und lieferte 4,2 m mit 1,4 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 407,8 m – eine 170 m lange, neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung von SDDSC208 (1,9 m mit 37,2 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 565,7 m. Veröffentlicht am 18. Februar 2026.

Zu den ausgewählten Composite-Highlights zählen:

· 3,2 m mit 2,8 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 207,3 m (GD110-Adernsystem)

· 7,0 m mit 8,1 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 381,0 m (GD45-Adernsystem und HG-Kern)

o Einschließlich 1,7 m mit 25,2 g/t AuEq (20,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 385,3 m

· 4,2 m mit 1,4 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 407,8 m (GD35-Adernsystem)

SDDSC228

SDDSC228 füllte 8 Adersätze auf, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wobei eine einzelne Probe einen Gehalt von über 50 g/t Au aufwies:

· 127,0 g/t Au und 5,53 % Sb auf 0,15 m ab 264,91 m

Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon, was den hohen Antimongehalt im flachen Teil des Systems unterstreicht, darunter:

· 46,60 % Sb und 1,3 g/t Au auf 0,13 m ab 246,84 m

· 28,60 % Sb und 3,5 g/t Au auf 0,24 m ab 246,97 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 0,4 m mit 86,2 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 34,9 % Sb) ab 246,8 m (GD110-Adernsystem)

· 4,7 m mit 3,9 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 259,6 m (GD100-Adernsystem)

o Einschließlich 0,3 m mit 34,0 g/t AuEq (31,7 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 264,0 m

· 3,0 m mit 7,8 g/t AuEq (6,7 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 264,6 m (GD100-Adernsystem)

o Einschließlich 0,5 m mit 45,9 g/t AuEq (41,5 g/t Au, 1,8 % Sb) ab 264,6 m

· 8,1 m mit 4,2 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 328,3 m (GD85-Adernsystem)

o Einschließlich 2,5 m mit 8,0 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 1,8 % Sb) ab 329,8 m

· 0,2 m mit 52,5 g/t AuEq (48,6 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 346,5 m (neue Aderngruppe)

· 3,4 m mit 4,1 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 350,6 m (GD80-Adernsystem)

o Einschließlich 0,9 m mit 12,3 g/t AuEq (10,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 351,1 m

· 1,3 m mit 7,9 g/t AuEq (4,7 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 357,6 m (neue Aderngruppe)

· 8,3 m mit 11,4 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 361,8 m (GD70-Adernsystem)

o Einschließlich 3,0 m mit 28,7 g/t AuEq (12,2 g/t Au, 6,9 % Sb) ab 364,7 m

SDDSC233

SDDSC233 durchteufte 5 Adernsysteme, einen HG-Kern, von denen ein Adernsystem zuvor nicht erkannt oder modelliert worden war.

Eine einzelne Analyse überschritt 50 g/t Au:

· 55,8 g/t Au und 9,40 % Sb auf 0,15 m ab 248,55 m

Fünf einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon, was den hohen Antimongehalt im oberflächennahen Teil des Systems unterstreicht, darunter:

· 27,40 % Sb und 9,1 g/t Au auf 0,28 m ab 369,20 m

· 47,00 % Sb und 20,1 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,13 m ab 369,64 m

· 36,30 % Sb und 3,4 g/t Au auf 0,32 m ab 369,77 m

· 22,40 % Sb und 0,9 g/t Au auf 0,11 m ab 370,52 m

· 41,20 % Sb und 1,7 g/t Au auf 0,15 m ab 370,85 m

Zu den ausgewählten Highlights der Kompositproben zählen:

· 1,1 m mit 10,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 248,6 m (GD100- und HG-Kern)

o Einschließlich 0,15 m mit 78,3 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 9,4 % Sb) ab 248,6 m

· 0,2 m mit 45,2 g/t AuEq (43,5 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 256,6 m (neue Aderngruppe)

· 0,9 m mit 9,2 g/t AuEq (7,1 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 353,0 m (GD65-Adernsystem)

· 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 7,1 % Sb) ab 363,1 m (GD60-Adernsystem)

o Einschließlich 2,6 m mit 6,5 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 363,1 m

o Einschließlich 3,7 m mit 37,5 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 14,2 % Sb) ab 367,3 m

· 0,3 m mit 45,3 g/t AuEq (40,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 378,9 m (GD50-Adernsystem)

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

Derzeit sind elf Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz. Es stehen noch Ergebnisse von 69 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon lagern in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 268 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 128.843,28 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Darüber hinaus wurden 14 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m in der Umgebung außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet; 15 weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit ausgewertet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt achtundachtzig (88) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 100 g/t Au und achtundsiebzig (78) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertacht (108) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver erkundet wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 122 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen berichteten Bohrlöchern wird sie auf etwa 75 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. China, Russland und Tadschikistan machen zusammen über 90 % der weltweiten Antimon-Bergbauproduktion aus, wobei allein China etwa die Hälfte liefert. Chinas Dominanz ist in der Verarbeitung noch größer: Das Land kontrolliert schätzungsweise 80 % der weltweiten Antimon-Raffineriekapazität. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 88 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus 128,8 km Bohrungen bei Sunday Creek. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon – ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen – an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

– Ende –

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

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Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

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In Europa

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NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 ( ) als auch nach dem NATA-Qualitätssystem betrieben wird. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

AuEq =Au (g/t) + 2,39 x Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel AuEq =Au (g/t) + 2,39 x Sb (%) für geeignet, um die erste Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen basieren auf Daten, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument bzw. in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant werden; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC216, SDDSC216A, SDDSC219, SDDSC224, SDDSC228 und SDDSC233 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

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Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC216, SDDSC216A, SDDSC219, SDDSC224, SDDSC228 und SDDSC233 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit im Bohrvorgang befindlichen sowie noch auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC216, SDDSC216A, SDDSC219, SDDSC224, SDDSC228 und SDDSC233 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen epizonalen Goldabbaugebieten der Region und den großen regionalen Gebieten, die im Rahmen eines Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA-Zone 55.

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Abbildung 5: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekt

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC228 447,8 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC233 445,94 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Aufgehende Sonne 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC215 476,39 Regional 331.603,6 5.867.183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5.867.552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331.596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5.867.121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Plan 1900 m Rising Sun 331278,1 5867112,6 289,16 -56,8 330,4

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331.483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330.353,9 5.867.861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 861,8 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC235 1500 Christina 329776,6 5867552 286,8 -44,7 63,2

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC238 In Bearbeitung, Plan 750 m Christina 329780,9 5.867.551,9 286,5 -32 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 In Bearbeitung, Plan 1250 m Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,24 -58,7 73,9

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,8 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDSC242AW1 601,7 Golden Dyke 330814 5867848 301 -47,6 268,2

SDDSC243 1037,9 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5.867.845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,3 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5867825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,7 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 445,5 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,71 -31 245,3

SDDSC257 In Bearbeitung, Plan 634,5 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

SDDSC258 In Bearbeitung, Plan 740 m Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296,73 -32,5 265

SDDSC259 830 Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC259W1 In Bearbeitung, Plan 766 m Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC260 In Bearbeitung, Plan 1230 m Rising Sun 330339,6 5867859,2 276,89 -69,6 64,3

SDDSC261 In Bearbeitung, Plan 1015 m Apollo 331615 5867950,8 346,91 -45,5 266,3

SDDSC262 In Bearbeitung, Plan 1150 m Apollo 331596 5867937 345 -55,5 266,5

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 194,26 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43 18

SDDCN002 350 Anleihen 336041 5870691 484 -37 241

SDDLV005A 419,1 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206

SDDCN003 400 Anleihen 336043,5 5.870.690,2 484,1193 -36 130

SDDCN005A 280 Konsolen 336041 5870691 484 -30 265,5

SDDCN004 271,3 Anleihen 336041 5870691 484 -49 258

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC216, SDDSC216A, SDDSC219, SDDSC224, SDDSC228 und SDDSC233 unter Anwendung zweier Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC219 295,7 297,5 1,7 2,5 0,2 3,0

SDDSC219 299,7 300,2 0,5 0,9 3,7 9,8

SDDSC219 316,2 321,0 4,8 1,6 0,1 1,9

Einschließlich 317,3 317,5 0,3 20,6 0,6 22,1

SDDSC219 324,2 326,5 2,4 1,2 1,2 4,1

Einschließlich 325,3 326,5 1,2 1,8 2,1 6,8

SDDSC219 333,0 333,3 0,3 9,7 0,4 10,5

SDDSC219 368,0 370,7 2,7 0,6 2,3 6,1

Einschließlich 368,5 370,1 1,6 0,6 3,5 8,9

SDDSC224 207,3 210,5 3,2 1,5 0,5 2,8

SDDSC224 381,0 388,1 7,0 5,7 1,0 8,1

Einschließlich 381,0 382,2 1,1 2.3 2,0 7,0

Einschließlich 385,3 387,0 1,7 20,0 2,2 25,2

SDDSC224 407,8 412,0 4,2 0,8 0,2 1,4

SDDSC228 246,8 247,2 0,4 2,7 34,9 86,2

SDDSC228 259,6 264,3 4,7 2,9 0,4 3,9

Einschließlich 264,0 264,3 0,3 31,7 1,0 34,0

SDDSC228 264,6 267,6 3,0 6,7 0,4 7,8

Einschließlich 264,6 265,1 0,5 41,5 1,8 45,9

SDDSC228 271,4 275,1 3,8 0,3 0,1 0,6

SDDSC228 322,0 323,8 1,8 0,9 1,0 3,3

SDDSC228 328,3 336,4 8,1 2,1 0,9 4,2

Einschließlich 329,8 332,3 2,5 3,8 1,8 8,0

SDDSC228 342,4 343,9 1,4 0,7 0,4 1,7

SDDSC228 346,5 346,7 0,2 48,6 1,6 52,5

SDDSC228 350,6 354,0 3,4 3,2 0,4 4,1

Einschließlich 351,1 351,9 0,9 10,0 1,0 12,3

SDDSC228 357,6 358,9 1,3 4,7 1,3 7,9

SDDSC228 361,8 370,1 8,3 5,2 2,6 11,4

Einschließlich 361,8 362,7 0,9 6,1 0,0 6,2

Einschließlich 364,7 367,7 3,0 12,2 6,9 28,7

SDDSC228 374,5 376,9 2,3 1,0 0,2 1,4

SDDSC228 379,0 381,7 2,7 0,4 0,2 0,8

SDDSC228 391,2 393,6 2,4 1,5 0,9 3,7

Einschließlich 391,5 392,6 1,2 2,0 1,3 5,1

SDDSC233 240,3 240,4 0,1 19,4 9,2 41,4

SDDSC233 248,6 249,7 1,1 7,9 1,3 10,9

Einschließlich 248,6 248,7 0,1 55,8 9,4 78,3

SDDSC233 256,6 256,8 0,2 43,5 0,7 45,2

SDDSC233 264,6 267,0 2,4 1,7 0,1 1,9

SDDSC233 335,5 338,2 2,8 0,6 0,2 1,0

SDDSC233 347,6 349,7 2,1 2,3 0,3 3,0

SDDSC233 353,0 353,9 0,9 7,1 0,9 9,2

SDDSC233 363,1 371,0 7,9 2,8 7,1 19,9

Einschließlich 363,1 365,6 2,6 2,6 1,6 6,5

Einschließlich 367,3 371,0 3,7 3,5 14,2 37,5

SDDSC233 378,9 379,2 0,3 40,6 2,0 45,3

SDDSC233 379,4 382,3 2,9 2,1 0,2 2,6

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC216, SDDSC216A, SDDSC219, SDDSC224, SDDSC228 und SDDSC233 mit Werten > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC216 84,09 84,27 0,18 1,4 0,0012 1,40

SDDSC216A 40,14 40,82 0,68 0,21 0,016 0,25

SDDSC216A 151,97 153,03 1,06 0,91 0,00045 0,91

SDDSC216A 344,29 344,45 0,16 0,28 0,0022 0,29

SDDSC216A 442,8 443,25 0,45 0,06 0,018 0,10

SDDSC216A 466,75 467,2 0,45 0,1 0,0036 0,11

SDDSC216A 474,3 475,2 0,9 0,37 0,039 0,46

SDDSC216A 476 477 1 0,58 0,011 0,61

SDDSC216A 477 478 1 0,1 0,0051 0,11

SDDSC216A 478 479 1 0,4 0,006 0,41

SDDSC216A 479 479,7 0,7 0,97 0,0085 0,99

SDDSC216A 479,7 480,3 0,6 0,21 0,0033 0,22

SDDSC216A 483 484 1 0,24 0,032 0,32

SDDSC216A 489 490 1 0,36 0,08 0,55

SDDSC216A 490 490,7 0,7 0,35 0,053 0,48

SDDSC216A 490,7 491 0,3 1,95 0,0096 1,97

SDDSC216A 491 492,2 1,2 0,18 0,0036 0,19

SDDSC216A 492,2 492,55 0,35 0,41 0,0091 0,43

SDDSC216A 492,55 493 0,45 0,22 0,0087 0,24

SDDSC216A 493 493,3 0,3 0,72 0,013 0,75

SDDSC216A 505,52 506,85 1,33 0,25 0,01 0,27

SDDSC216A 507,7 508,1 0,4 0,28 0,035 0,36

SDDSC216A 508,1 508,73 0,63 0,39 0,03 0,46

SDDSC216A 508,73 509,22 0,49 0,16 0,015 0,20

SDDSC216A 509,22 510,2 0,98 0,27 0,019 0,32

SDDSC216A 510,2 510,39 0,19 0,15 0,005 0,16

SDDSC219 56,65 57,4 0,75 0,23 0,0067 0,25

SDDSC219 57,6 58,1 0,5 0,3 0,0088 0,32

SDDSC219 58,1 59,2 1,1 0,13 0,0023 0,14

SDDSC219 294,82 295,73 0,91 0,18 0,018 0,22

SDDSC219 295,73 295,91 0,18 0,88 1,25 3,87

SDDSC219 295,91 296,05 0,14 0,55 0,013 0,58

SDDSC219 296,05 296,2 0,15 23 0,02 23,05

SDDSC219 296,2 297,32 1,12 0,16 0,095 0,39

SDDSC219 297,32 297,46 0,14 3,25 0,25 3,85

SDDSC219 298,04 298,77 0,73 0,09 0,025 0,15

SDDSC219 298,77 299,68 0,91 0,11 0,0058 0,12

SDDSC219 299,68 299,82 0,14 1,22 4,27 11,43

SDDSC219 299,82 300,2 0,38 0,85 3,52 9,26

SDDSC219 305,6 306,71 1,11 0,13 0,011 0,16

SDDSC219 308,9 309,7 0,8 0,46 0,0092 0,48

SDDSC219 314,46 314,77 0,31 0,07 0,016 0,11

SDDSC219 316,17 316,5 0,33 0,76 0,21 1,26

SDDSC219 316,5 316,94 0,44 0,15 0,024 0,21

SDDSC219 316,94 317,25 0,31 0,43 0,96 2,72

SDDSC219 317,25 317,51 0,26 20,6 0,63 22,11

SDDSC219 317,51 318,01 0,5 0,13 0,012 0,16

SDDSC219 318,55 318,9 0,35 0,19 0,012 0,22

SDDSC219 318,9 319,34 0,44 1,56 0,017 1,60

SDDSC219 319,34 320,34 1 0,54 0,02 0,59

SDDSC219 320,34 320,95 0,61 0,78 0,15 1,14

SDDSC219 321,91 322,54 0,63 0,05 0,022 0,10

SDDSC219 322,54 322,94 0,4 0,27 0,034 0,35

SDDSC219 322,94 323,33 0,39 0,63 0,061 0,78

SDDSC219 323,33 324,15 0,82 0,43 0,091 0,65

SDDSC219 324,15 324,8 0,65 0,72 0,33 1,51

SDDSC219 324,8 325,31 0,51 0,48 0,097 0,71

SDDSC219 325,31 326,15 0,84 1,54 2,15 6,68

SDDSC219 326,15 326,54 0,39 2,45 1,93 7,06

SDDSC219 326,54 327,37 0,83 0,43 0,14 0,76

SDDSC219 327,37 328,4 1,03 0,13 0,04 0,23

SDDSC219 328,4 328,68 0,28 0,06 0,02 0,11

SDDSC219 328,68 329,15 0,47 0,39 0,06 0,53

SDDSC219 329,15 329,52 0,37 1,66 0,079 1,85

SDDSC219 332 332,5 0,5 0,15 0,0069 0,17

SDDSC219 332,95 333,25 0,3 9,68 0,36 10,54

SDDSC219 334 335,3 1,3 0,41 0,024 0,47

SDDSC219 335,3 335,5 0,2 4,63 0,13 4,94

SDDSC219 335,5 336,1 0,6 0,23 0,016 0,27

SDDSC219 336,1 336,5 0,4 0,01 0,047 0,12

SDDSC219 336,5 337,2 0,7 0,1 0,0062 0,11

SDDSC219 351,93 352,18 0,25 0,36 0,0041 0,37

SDDSC219 352,18 353,07 0,89 0,85 0,0036 0,86

SDDSC219 363,15 364,14 0,99 0,12 0,0035 0,13

SDDSC219 364,14 364,61 0,47 0,12 0,0027 0,13

SDDSC219 364,61 365,8 1,19 0,14 0,021 0,19

SDDSC219 367,62 368 0,38 0,34 0,13 0,65

SDDSC219 368 368,53 0,53 0,35 0,73 2,09

SDDSC219 368,53 368,68 0,15 0,35 7,61 18,54

SDDSC219 368,68 368,88 0,2 0,63 1,8 4,93

SDDSC219 368,88 369,21 0,33 0,78 2,12 5,85

SDDSC219 369,21 369,62

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