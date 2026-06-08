Southern Cross Gold gibt Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index bekannt

Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien / 8.Juni 2026 / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit Beginn des Handels an der Toronto Stock Exchange (TSX) am Montag, dem 22. Juni 2026, in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen werden. Der S&P/TSX Composite Index ist der wichtigste Referenzindex für kanadische Aktien und dient als Maßstab für eine breite Palette institutioneller Fonds, Indexstrategien und börsengehandelter Produkte. Die Aufnahme spiegelt die Größe des Unternehmens, seine Handelsliquidität und sein wachsendes Profil bei kanadischen und internationalen Anlegern wider.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Wir sind stolz darauf, in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen zu werden. Nur wenige Unternehmen schaffen es innerhalb weniger Jahre von der Entdeckung bis zur Aufnahme in den Composite Index, und das Erreichen dieses Meilensteins spiegelt die Arbeit unseres Teams in Australien und Kanada, das Vertrauen unserer Aktionäre sowie die Unterstützung der Gemeinden, Partner und staatlichen Akteure wider, die Sunday Creek unterstützt haben. Die Aufnahme in den Index erweitert unseren Zugang zu passivem und institutionellem Kapital und stärkt unser Profil, während wir eines der weltweit hochgradigsten Gold-Antimon-Vorentwicklungsprojekte vorantreiben. Wir sind dankbar für diese Anerkennung und sehen gleichzeitig klar, was noch vor uns liegt: die disziplinierte Arbeit, Sunday Creek zu weiteren Entdeckungen und zur Entwicklung voranzubringen.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 85 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 119,6 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil verstärkt, das Gold mit Antimon kombiniert, einem Metall, auf das die westliche Welt für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen angewiesen ist. Dieses Profil hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-refraktäre Mineralisierung, die für konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut aufgestellt, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

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Geschäftsstelle

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

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Niederlassung

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In Europa

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