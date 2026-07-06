Neuer Name von Discovery erhält Genehmigung der TSX

DSV-Aktien werden ab dem 3. Juli 2026 unter dem Namen Discovery Mining Ltd. gehandelt

1. Juli 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) ab Handelsbeginn am Freitag, dem 3. Juli 2026, an der Toronto Stock Exchange unter dem neu genehmigten Namen Discovery Mining Ltd. gehandelt werden (die Namensänderung). Die Stammaktien werden weiterhin unter dem Symbol DSV gehandelt.

Die Namensänderung wurde von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 22. Juni 2026 genehmigt. Anschließend wurden die Änderungssatzung eingereicht, und das Unternehmen erhielt eine Änderungsbescheinigung, mit der die Fortführung des Bestehens des Unternehmens vom Business Corporations Act von British Columbia auf den Business Corporations Act von Ontario wirksam wurde, wobei die Namensänderung mit Wirkung zum 29. Juni 2026 in Kraft trat. Wie bereits angekündigt, sollen die Namensänderung und die Fortführung die funktionale Zuständigkeit und die aktuellen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens besser widerspiegeln.

Im Rahmen der Namensänderung sind keine Unterbrechungen der Handelsaktivitäten des Unternehmens zu erwarten. Zertifikate und DRS-Auszüge (Direct Registration System), die Stammaktien des Unternehmens verbriefen, sind von der Namensänderung nicht betroffen, und die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre Aktien umzutauschen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen. Aktionäre, die Aktienzertifikate des Unternehmens halten, können beim Transferstelle des Unternehmens Ersatzzertifikate beantragen; neue Zertifikate sind jedoch nicht erforderlich und werden nicht automatisch ausgestellt.

ÜBER DISCOVERY

Discovery ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Das Silberengagement des Unternehmens stammt in erster Linie aus seinem ersten Projekt, dem zu 100 % unternehmenseigenen Cordero-Projekt, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe der Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. Im April 2025 erwarb Discovery den Porcupine-Komplex und entwickelte sich damit zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten mit mehreren Betriebsstätten, attraktiven Wachstumsprojekten und erheblichem Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldfelder in und um Timmins, Ontario. Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 vergrößerte die Landfläche von Discovery innerhalb des Goldfeldes weiter, stellte wertvolle Infrastruktur bereit, die die Bemühungen des Unternehmens unterstützen wird, die jährliche Goldproduktion mehr als zu verdoppeln, und ergänzte das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien (Kupfer, Zink und Silber).

Im Namen des Vorstands,

Tony Makuch, P.Eng.

Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender

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Mark Utting, CFA

Senior Vice President Investor Relations

Telefon: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@dsvmining.com

Website: www.dsvmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten zukünftigen Ereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Datum des Inkrafttretens des Handels mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem Namen Discovery Mining Ltd. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, können Anleger nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Abweichungen können erheblich sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Wachstumspläne können sich ändern und aus einer Vielzahl von Gründen sowie aufgrund der sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in den von der Gesellschaft bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen erörtert werden und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Erwartungen der Unternehmensleitung abweichen.

Aufgrund der potenziellen Auswirkungen dieser Faktoren lehnt Discovery jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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