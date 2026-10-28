Juno Corp. schließt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. $ ab

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· Bruttoerlös von 25,3 Mio. $ zu einem Preis von 4,00 $ pro HD-Juno-Aktie, 4,50 $ pro FT-Juno-Aktie und 5,52 $ pro Premium-FT-Juno-Aktie erzielt.

· Der Erlös aus den Flow-Through-Aktien soll das geplante Explorationsprogramm 2027 des Unternehmens vollständig finanzieren.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2026 / Juno Corp. (Juno oder das Unternehmen), der größte Inhaber von Mineralclaims und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire in Ontario, freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 25.290.609 $ abgeschlossen hat. Im Rahmen des Emissionsangebots hat das Unternehmen insgesamt (i) 165.750 Stammaktien von Juno (HD-Juno-Aktien) auf Non-Flow-Through-Basis zu einem Preis von 4,00 $ pro HD-Juno-Aktie, (ii) 404.890 Stammaktien von Juno, die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) gelten (die FT-Juno-Aktien), zu einem Preis von 4,50 $ pro FT-Juno-Aktie sowie (iii) 4.131.450 Stammaktien von Juno, die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Absatz 66(15) des Steuergesetzes gelten (die Premium-FT-Juno-Aktien und zusammen mit den HD-Juno-Aktien und den FT-Juno-Aktien die Juno-Wertpapiere), zu einem Preis von 5,52 $ pro Premium-FT-Juno-Aktie ausgegeben. Nach Abschluss des Angebots verfügt Juno über 83.199.654 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

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Der Erlös aus dieser Finanzierung dürfte unseren Kapitalbedarf für unser Explorationsprogramm 2027 vollständig finanzieren, das an unser Programm 2026 anknüpft, die größte Bohrkampagne, die seit Jahrzehnten im Ring of Fire durchgeführt wurde, sagte Robert Cudney, Gründer und Chief Executive Officer von Juno.

Verwendung des Erlöses

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der HD-Juno-Aktien wird von Juno zur Finanzierung von Betriebsausgaben und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Ein Betrag in Höhe des gesamten Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Juno-Aktien und der Premium-FT-Juno-Aktien (der Verpflichtungsbetrag) wird von Juno bis zum 31. Dezember 2027 verwendet, um kanadische Explorationsausgaben (im Sinne des Steuergesetzes) zu tätigen oder als getätigt anzusehen, die als Flow-Through-Ausgaben für kritische Bergbauaktivitäten im Sinne von Absatz 127(9) des Steuergesetzes und als förderfähige Explorationsausgaben für kritische Minerale in Ontario im Sinne von Absatz 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) für bestimmte berechtigte Personen (die förderfähigen Ausgaben) gelten. Juno wird auf die förderfähigen Ausgaben in Höhe des so entstandenen oder als entstanden geltenden Verpflichtungsbetrags zugunsten der Zeichner der FT-Juno-Aktien und der Premium-FT-Juno-Aktien verzichten, wobei der Stichtag spätestens der 31. Dezember 2026 ist.

Die Juno-Wertpapiere wurden in allen Provinzen und Territorien Kanadas im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und unter Inanspruchnahme der dort vorgesehenen Ausnahmen von den Prospektpflichten angeboten. Die HD-Juno-Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls (i) in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen, die im United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) vorgesehen sind, bzw. (ii) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Grundlage angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Juno ist ein privates Unternehmen, und es gibt derzeit keinen Markt, über den seine Wertpapiere verkauft werden können; Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, die im Rahmen des Emissionsangebots erworbenen Wertpapiere weiterzuverkaufen. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer unbefristeten gesetzlichen Haltefrist. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlerprovisionen gezahlt.

Über Juno Corp.

Juno Corp. ist ein privates, in Ontario ansässiges Mineralexplorationsunternehmen und der größte Inhaber von Mineralclaims im Ring of Fire. Mit einem Landbestand von rund 5.796 km² konzentriert sich Juno auf die Entdeckung und Erschließung von Gold- und kritischen Mineralvorkommen durch verantwortungsvolle Exploration, technische Exzellenz und strategische Partnerschaften.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Cudney

Chief Executive Officer

416-628-5902

info@junocorp.com

Michael G. Leskovec, CPA, CA

Chief Financial Officer

416-628-5940

lesko@junocorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder geht nicht davon aus oder glaubt sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot, den Verzicht auf förderfähige Ausgaben und die Explorationspläne des Unternehmens für 2027. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements von Juno zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Juno wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, soweit zutreffend, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration; zukünftigen Rohstoffpreisen; Änderungen der Vorschriften; politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Umweltrisiken; Genehmigungsfristen; Investitionskosten; technischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten; Arbeitsbeziehungen; dem spekulativen Charakter der Mineralexploration, einschließlich der Risiken sinkender Ressourcenmengen oder -gehalte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; der begrenzten Betriebsgeschichte von Juno; dem künftigen Kapitalbedarf und der Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; sowie dem Wettbewerb in der Bergbauindustrie; der Notwendigkeit für Juno, seine künftigen strategischen Pläne umzusetzen; den globalen Wirtschafts- und Finanzmarktbedingungen; nicht versicherbaren Risiken; und Änderungen der Projektparameter im Zuge der fortlaufenden Bewertung der Pläne. Obwohl das Management von Juno versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management von Juno zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen hält oder hielt, kann Juno den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Juno verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

QUELLE: Juno Corp.

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