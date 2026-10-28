Ameriwest berichtet über weitere hochgradige Kupferergebnisse aus historischem Bohrkern auf Bornite einschließlich 71,0 Fuß (21,6 Meter) mit 8,08 % CuÄq

Moderne Analyseergebnisse ergeben 110,0 Fuß (33,5 m) mit einem Gehalt von 5,87 % CuÄq, einschließlich 71,0 Fuß (21,6 m) mit einem Gehalt von 8,08 % CuÄq, während das erneute Probenahmeprogramm von Ameriwest weiterhin hochgradige mineralisierte Abschnitte liefert

Vancouver, British Columbia / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Ameriwest Critical Metals Inc. (CSE: AWCM) (OTCQB: AWLIF) (FWB: 5HV) (Ameriwest oder das Unternehmen) gibt weitere Ergebnisse aus seinem laufenden Programm (das erneute Probenahmeprogramm) aus erneuter Probenahme und Analyse des aufbewahrten historischen Bohrkerns auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber (Cu-Au-Ag)-Projekt Bornite in Oregon (Bornite oder das Projekt) bekannt.

Höhepunkte

· Bohrloch CC30: 110,0 Fuß (33,5 Meter (m)) Bohrkernlänge mit einem Gehalt von 5,87 % Kupferäquivalent(1) (CuÄq) ab einer Tiefe von 250,0 Fuß bis 360,0 Fuß (76,2 m bis 109,7 m).

· Der Abschnitt umfasst einen höhergradigen Abschnitt von 71,0 Fuß (21,6 m) Kernlänge mit einem Gehalt von 8,08 % CuÄq ab einer Tiefe von 269,0 Fuß bis 340,0 Fuß (82,0 m bis 103,6 m).

· Moderne Kupferanalysewerte übersteigen historische Werte: Die modernen Kupfergehalte sowohl im Abschnitt von 110,0 Fuß (33,5 m) als auch im darin enthaltenen Abschnitt von 71,0 Fuß (21,6 m) sind rund 6 % höher als die entsprechenden historischen Abschnittsgehalte.

· Ergebnisse aus dem dritten historischen Bohrloch erweitern die moderne Analysedatenbank des Unternehmens: CC30 knüpft an die zuvor veröffentlichten Ergebnisse aus den Bohrlöchern CC24 und CC26 an (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2026) und liefert zusätzliche Informationen über Kupfer und andere Mineralisierung im Brekzienschlotsystem Bornite.

· Die Ergebnisse aus vier weiteren historischen Bohrlöchern aus dem aktuellen, sieben Bohrlöcher umfassenden erneuten Probenahmeprogramm stehen noch aus.

Die Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt für die laufende Bewertung der historischen Bohrdatenbank durch das Unternehmen dar und helfen dabei, die technischen Arbeiten festzulegen, die für die Erstellung einer ersten aktuellen Mineralressourcenschätzung auf Bornite nötig sind. Das erneute Probenahmeprogramm umfasst die Entnahme neuer Viertelbohrkernproben aus den aufbewahrten Teilen der historischen Bohrkernhälften, die ursprünglich zwischen 1976 und 1990 erbohrt wurden, sowie die Analyse dieser Proben mittels moderner Labormethoden.

David Watkinson, President und CEO von Ameriwest, sagte: Ein Abschnitt von 71,0 Fuß (21,6 m) mit einem Gehalt von 6,11 % Cu (8,08 % CuÄq) ist ein Ergebnis, das für sich selbst spricht. Bedenkt man, dass dieser Abschnitt in einem breiteren Abschnitt von 110,0 Fuß (33,5 m) mit einem Gehalt von 4,47 % Cu (5,87 % CuÄq) liegt, handelt es sich um eindrucksvolle Kupfergehalte. Dies ist nun das dritte historische Bohrloch, bei dem wir durch moderne Analysemethoden eine erhebliche Kupfermineralisierung feststellen konnten, und Bohrloch CC30 weist den höchsten Kupfergehalt unter den wichtigsten Abschnitten auf, die wir bislang hervorgehoben haben.

Besonders vielversprechend ist, dass die modernen Kupferergebnisse höher sind als die historischen Ergebnisse in den gleichen Abschnitten. Wir bauen auf den umfangreichen Arbeiten der früheren Betreiber auf und sammeln gleichzeitig neue analytische Informationen, durch die wir das mineralisierte System auf Bornite besser verstehen können. Die Ergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern stehen noch aus, und wir sind davon überzeugt, dass es noch viel über dieses Projekt zu erfahren gibt.

Neue Analyseergebnisse

Das aktuelle Programm soll die Zuverlässigkeit und Konsistenz historischer Cu-, Au- und Ag-Analysedaten durch den Vergleich mit neuen Analysen bei Bornite bewerten.

Ausgewählte Abschnitte des aufbewahrten historischen Bohrkerns werden erneut beprobt, indem der verbleibende Halbkern in Viertelkernproben zerteilt und zur Laboranalyse eingeschickt wird. Das Programm umfasst zudem eine erweiterte Multielementanalyse, um das Vorkommen und die Verteilung anderer Metalle zu untersuchen, die möglicherweise mit dem mineralisierten System von Bornite in Zusammenhang stehen.

Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 zeigen Analyseabschnitte aus Bohrloch CC30 für Cu, Au und Ag und enthalten zum Vergleich historische Abschnitte. Die Abschnitte basieren auf CuÄq-Gehalten von 0,5 % oder mehr, mit zusätzlichen einschließlich-Abschnitten innerhalb der größeren Intervalle von 1,5 % CuÄq oder mehr. Im Rahmen des erneuten Probenahmeprogramms wurden ausgewählte Abschnitte des erhaltenen Bohrkerns aus diesem Bohrloch erneut beprobt und analysiert. Das historische Bohrloch CC30 weist eine dokumentierte Gesamtlänge von 690,0 ft auf.

Tabelle 1 (imperiale Maßeinheiten)

Projekt Bornite: Neue Analyseergebnisse im Vergleich zu historischen Analyseergebnissen

Bedeutende Abschnitte mit 0,5 % CuÄq (einschließlich Teilabschnitte mit 1,5 % CuÄq)

Bohrloch-Nr. Von (ft) Bis (ft) Länge (ft) Cu (%) Ag opt Au opt CuÄq(1) (%)

CC30 historische Analyse 250,0 360,0 110,0 4,21 0,35 0,03 5,94

einschließlich 269,0 340,0 71,0 5,68 0,41 0,04 7,74

CC30 aktuelle Analyse 250,0 360,0 110,0 4,47 0,42 0,02 5,87

einschließlich 269,0 340,0 71,0 6,11 0,55 0,03 8,08

Tabelle 2 (metrische Maßeinheiten)

Projekt Bornite: Neue Analyseergebnisse im Vergleich zu historischen Analyseergebnissen

Bedeutende Abschnitte mit 0,5 % CuÄq (einschließlich Teilabschnitte mit 1,5 % CuÄq)

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) CuÄq(1) (%)

CC30 historische Analyse 76,2 109,7 33,5 4,21 12,03 1,10 5,94

einschließlich 82,0 103,6 21,6 5,68 14,06 1,30 7,74

CC30 aktuelle Analyse 76,2 109,7 33,5 4,47 14,54 0,79 5,87

einschließlich 82,0 103,6 21,6 6,11 18,89 1,13 8,08

(1) Hinweis: In dieser Pressemitteilung sind alle Intervalle Bohrlochlängen. Wahre Mächtigkeiten sind zurzeit nicht bekannt. CuÄq-Gehalte wurden unter Verwendung eines Cu-Preises von 6,40 USD pro Pfund, eines Au-Preises von 4.500 USD pro Unze und eines Ag-Preises von 75 USD pro Unze berechnet. CuÄq-Gehalte werden nach folgender Formel berechnet: CuÄq-Gehalt = (Cu-Gehalt) + (45,67641 × Au-Gehalt) + (0,80357 × Ag-Gehalt). Es wurden eine Cu-Gewinnungsrate von 95 %, eine Au-Gewinnungsrate von 90 % und eine Ag-Gewinnungsrate von 95 % angewandt, basierend auf historischen metallurgischen Testarbeiten, die von Plexus Resources durchgeführt und in der vorläufigen Machbarkeitsanalyse für das Projekt Bornite vom Dezember 1992 beschrieben wurden, die metallurgische Arbeiten von Dawson Metallurgical Laboratories umfasste. Diese Daten und Analysen sind historischer Natur und stammen aus der Zeit vor der Einführung von National Instrument 43-101 (NI 43-101) und den CIM-Standards und wurden nicht von einer unabhängigen qualifizierten Person überprüft. Das Unternehmen betrachtet alle Informationen in der Analyse und dem Bericht aus dem Jahr 1992 als historisch. Zur Berechnung der CuÄq-Gehalte in den Pressemitteilungen von Ameriwest vom 3. Juni 2026 und 14. Oktober 2026 wurde dieselbe Methodik verwendet.

Historische Bohrungen

Die von Ameriwest überprüfte historische Bohrdatenbank enthält Informationen zu 48 Bohrlöchern, die zwischen 1976 und 1990 von Amoco, Cypress Minerals und Plexus Resources gebohrt wurden. Diese aktuelle Datenbank umfasst 38.914,5 ft (11.861,1 m) an historischen Bohrungen. Vom Unternehmen geprüfte historische Aufzeichnungen weisen jedoch darauf hin, dass bei Bornite etwa 41.702,0 ft (12.710,8 m) an Bohrungen abgeschlossen wurden. Die Differenz zwischen dem Gesamtwert der aktuellen Datenbank und den historisch gemeldeten Zahlen kann auf das Fehlen aktuell verfügbarer Informationen für die Bohrlöcher CC07 und CC21 und/oder auf andere historische Bohrlöcher zurückzuführen sein, die von diesen Unternehmen im regionalen Bereich gebohrt wurden und nicht Teil des Ziels Bornite waren. Signifikante historische Bohrabschnitte wurden von Ameriwest in einer Pressemitteilung vom 3. Juni 2026 veröffentlicht. Laut den von Plexus durchgeführten historischen Arbeiten wurden die Bohrkerne hinsichtlich Struktur, Lithologie, geschätztem Kupfergehalt, Kernausbeute und RQD ausgewertet. Proben wurden in der Regel in Abständen von 10 Fuß aus den Kernen entnommen, es sei denn, es trat innerhalb eines Abschnitts von 10 Fuß (3,0 m) ein deutlicher lithologischer Bruch auf. Der Großteil der für Plexus durchgeführten Analysen wurde von Bondar-Clegg in Vancouver, British Columbia, durchgeführt. Kupfer wurde mittels Mehrsäureaufschluss und Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Die Gold- und Silbergehalte wurden anhand standardisierter Brandprobenverfahren mit einer Einwaage von einer Assay Ton bestimmt.

Weiterentwicklung des mineralisierten Systems auf Bornite

Bornite beherbergt Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung, die vorwiegend mit Bornit und Chalkopyrit in einem steil ausgerichteten Brekzienschlot im Zusammenhang steht. Historische Explorationstätigkeiten und ein vorläufiges geologisches Modell identifizierten drei wesentliche mineralisierte Bereiche:

· Eine historisch identifizierte höhergradige kupferhaltige Brekzie und eine zerklüftete Hülle am Rand des Brekzienschlots;

· ein geringergradig mineralisierter Innenbereich des Schlots; und

· Mineralisierung in Form parallel angeordneter Gänge im umgebenden Gestein.

Das Unternehmen gab zuvor den Abschluss eines vorläufigen geologischen 3D-Modells durch APEX Geoscience Ltd. (APEX) bekannt, das anhand der historischen Bohrdatenbank entwickelt wurde. Die modernen Analyseergebnisse sollen zusätzliche Informationen liefern, um die Eigenschaften und die Verteilung der Mineralisierung innerhalb des Systems Bornite besser bewerten zu können. Weitere Arbeiten sind nötig, um Ausmaß, Kontinuität und potenzielle wirtschaftliche Bedeutung der mineralisierten Zonen beurteilen zu können.

Bei Bornite wurde keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve ermittelt, und die Wirtschaftlichkeit wurde nicht nachgewiesen.

Nächste Schritte

Ameriwest treibt ein gestaffeltes technisches Bewertungsprogramm bei Bornite mit folgenden Prioritäten voran:

1. Zusätzliche Analyseergebnisse: Überprüfung und Meldung weiterer Ergebnisse aus den historischen Bohrlöchern, die vom erneuten Probenahmeprogramm umfasst wurden, soweit dies angemessen ist und im Einklang mit den anwendbaren Offenlegungspflichten steht.

2. Überprüfung der historischen Daten: Vollständiger Vergleich zwischen modernen und historischen Analysedaten, um die analytische Zuverlässigkeit, die Variabilität der Probenahme und die möglichen Datenbeschränkungen zu beurteilen.

3. Geologische Modellierung: Zusammenführung der neuen Ergebnisse mit den bestehenden geologischen Interpretationen, Bohrkernprotokollen und der historischen Bohrlochdatenbank.

4. Multi-Element-Analyse: Bewertung weiterer analytischer Ergebnisse, um die geochemischen Eigenschaften des mineralisierten Systems auf Bornite besser verstehen zu können.

5. Planung weiterer Explorationstätigkeiten: Fortsetzung der technischen Planung und der Genehmigungsaktivitäten für potenzielle Bohrungen, die weitere geologische, metallurgische und Ressourcenbewertungsinformationen liefern sollen.

Nach Abschluss des erneuten Probenahmeprogramms und der relevanten Überprüfungsarbeiten beabsichtigt das Unternehmen, die zusätzlichen technischen Arbeiten zu bewerten, die für die mögliche Erstellung einer ersten aktuellen Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) und CIM Definition Standards nötig sind.

Weitere Bohrungen und andere technische Studien sind möglicherweise nötig, und es gibt keine Garantie, dass eine aktuelle Mineralressource ermittelt wird.

Probenahme, Analyseverfahren und QA/QC für erneutes Probenahmeprogramm

Ausgewählte Abschnitte des aufbewahrten historischen Bohrkerns wurden unter Aufsicht von APEX-Mitarbeitern und der unabhängigen qualifizierten Person (QP), Herrn Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., begutachtet, fotografiert und beprobt. Viertelkernproben wurden durch Zersägen des verbleibenden Halbkerns gewonnen und unter Einhaltung der dokumentierten Probenverwahrungskette (Chain-of-Custody) an ALS Global Geochemistry (ALS) in Reno, Nevada, ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor, übermittelt.

Die Probenvorbereitung erfolgte gemäß dem ALS-Verfahren CRU-31. Die Cu-, Ag- und Multielementanalysen wurden mittels ME-MS61 durchgeführt, das einen Vier-Säuren-Aufschluss eines 0,25-g-Aliquots und eine Analyse mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) umfasst, wobei Analysen bei Werten über dem Grenzwert mittels Vier-Säuren-Aufschluss eines 0,4-g-Aliquotes und einer Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) durchgeführt wurden. Au wurde mittels des ALS-Verfahrens Au-ICP21 analysiert, was eine Brandprobe mit einer Einwaage von 30 g und eine anschließende ICP-Messung umfasst.

Das QA/QC-Programm des Unternehmens für die Analysearbeiten umfasste eine Reihe zertifizierter Referenzmaterialien (CRMs) für Gold und Kupfer, die in Abständen von etwa einer Probe pro zehn Proben eingesetzt wurden. Zu den QA/QC-Verfahren des Labors gehörte die Analyse einer Reihe von CRMs, Leerproben und Duplikaten. Die qualifizierte Person hat die Analyseergebnisse sowie die QA/QC-Ergebnisse überprüft und festgestellt, dass die Ergebnisse für die Zwecke dieser Bekanntgabe akzeptabel sind.

Erklärung der qualifizierten Person

David Watkinson, P.Eng., eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Watkinson ist CEO und Direktor von Ameriwest.

Die neuen Probenahme- und Analyseverfahren sowie die wissenschaftlichen und technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Ameriwest Critical Metals Inc.

Ameriwest ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Weiterentwicklung strategischer Projekte für kritische Rohstoffe in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Cu-Au-Ag-Projekt Bornite in Oregon und sein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet Thompson Valley in Arizona weiter. Ameriwest besitzt außerdem ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet in Clayton Valley in Nevada und hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit Pure Energy Minerals Limited unterzeichnet, in der die Bedingungen des geplanten Verkaufs seines Lithiumsole-Konzessionsgebiets Railroad Valley in Nevada dargelegt sind.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Anleger in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

David Watkinson

Chief Executive Officer und Direktor

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Ameriwest Critical Metals Inc.

Tel: (416) 918-6785

E-Mail: info@ameriwestcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange hat die Vorzüge der hierin behandelten Angelegenheiten in keiner Weise beurteilt und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses und der Ergebnisse des historischen Bohrkernprobenahme- und Analyseprogramms des Unternehmens, der Bewertung und Überprüfung historischer Explorationsdaten, der geologischen Modellierung, der Multielementanalyse, der Einholung von Explorationsgenehmigungen, potenzieller künftiger Bohrungen, metallurgischer Untersuchungen sowie der möglichen Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Erwartungen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Mineralexploration, historischen Informationen und der Integrität von Proben, Analyseergebnissen, geologischen Interpretationen, der Schätzung von Mineralressourcen, Metallpreisen, metallurgischen Ausbeuten, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, Umwelt- und behördlichen Auflagen sowie anderen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass das laufende Programm zur Überprüfung historischer Daten die Eignung der historischen Bohrdatenbank für eine aktuelle Mineralressourcenschätzung bestätigen wird, dass weitere Mineralisierungen identifiziert werden oder dass das Projekt Bornite als wirtschaftlich rentabel eingestuft wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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