Aventis Energy schließt eine Optionsvereinbarung über den Erwerb des ehemals produktiven VMS-Projekts Seneca im Südwesten von British Columbia ab

Vancouver, British Columbia / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) (Aventis oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 28. Oktober 2026 mit Turnagain Resources Inc. und 1240089 B.C. Ltd. (zusammen die Optionsgeber) eine Konzessionsgebietsoptionsvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Unternehmen die Option gewährt, sämtliche Anteile und Rechte (100 %) am Projekt Seneca (Seneca oder das Projekt) zu erwerben. Bei Seneca handelt es sich um ein Konzessionsgebiet mit vulkanogenen Massivsulfidvorkommen (VMS), einhundertzwanzig (120) Kilometer über den Straßenweg östlich von Vancouver in British Columbia, das einen ehemaligen Produktionsbetrieb beherbergt (siehe Abbildung 1).

Highlights

· Historische Erzlieferung. Shearer (2023) meldet unter Bezugnahme auf das British Columbia Ministry of Mines and Petroleum Resources (1962), dass im Jahr 1961 287 Tonnen Roherz aus dem Tagebau Seneca zu Britannia Mines geliefert wurden, aus denen Berichten zufolge 17 Unzen Gold, 959 Unzen Silber, 7.118 Pfund Kupfer und 40.657 Pfund Zink gewonnen wurden (Shearer, 2023, S. 9, S. 11 im PDF).

· Historische hochgradige polymetallische Bohrabschnitte. Die gemeldeten Bohrungen bei Seneca lieferten unter anderem 2,6 Meter mit 20,28 % Zink, 0,94 % Kupfer, 100 g/t Silber und 3,05 g/t Gold zwischen 63,4 und 66,0 Metern in Bohrloch SN05-57 (siehe historische Berichte) sowie 7,8 Meter mit 9,1 % Zink, 1,0 % Kupfer, 84,6 g/t Silber und 2,8 g/t Gold in Bohrloch 71-6. Bei beiden Abschnitten handelt es sich um gemeldete Kernlängen (Shearer, 2023, S. 24-25, S. 26-27 im PDF).

· Vier (4) in der Vergangenheit identifizierte Zonen entlang eines 4,5 Kilometer langen mineralisierten Gürtels. Shearer (2023), der Chapman (1999) zusammenfasst, ordnet die Zonen Seneca, Vent, Fleetwood und 33 entlang eines nach Nordwesten streichenden Gürtels aus felsischem bis intermediärem Vulkangestein an, wobei sich die detaillierten Bohrungen in der Vergangenheit auf die Zonen Seneca und Vent konzentrierten.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer von Aventis, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, Seneca in das Portfolio von Aventis aufzunehmen. Es handelt sich hierbei um ein VMS-Projekt mit einem ehemaligen Produktionsbetrieb, das mehr als 100 Bohrlöcher mit hochgradigen polymetallischen Abschnitten wie etwa 2,6 Meter mit 20,28 % Zink, 0,94 % Kupfer, 100 g/t Silber und 3,05 g/t Gold sowie vier bekannte Zonen entlang eines 4,5 Kilometer langen Gürtels aufweist, und das alles nur 120 Straßenkilometer von Vancouver entfernt. Bei nur zwei dieser Zonen wurden eingehende Bohrungen absolviert, und die Fläche zwischen ihnen, die auch eine unerprobte elektromagnetische Anomalie sowie einen ungebohrten Block von 800 mal 800 Metern umfasst, ist weit offen. Das ist genau die Art von Chance, nach der wir suchen: Sie stützt sich auf jahrzehntelange Arbeiten und bietet klar erkennbare Ziele für die Zukunft. Seneca ergänzt unser Uranprojekt Corvo und Kupferprojekt Sting und verschafft Aventis ein drittes hochwertiges Projekt in einer führenden Region. Wir beginnen umgehend damit, die Daten aus fünfzig Jahren in einer Datenbank zusammenzuführen, Bohrziele zu definieren und die Arbeiten vor Ort aufzunehmen.

Über das Projekt Seneca

Das Projekt besteht aus drei (3) zusammenhängenden Mineralclaims mit 863,16 Hektar Gesamtfläche am Ostufer des Chehalis River; Straßenzugang besteht über Highway 7 durch Harrison Mills und die Chehalis Fleetwood Forest Service Road, eine Stromleitung verläuft an der Grenze des Projekts. Bei der Mineralisierung handelt es sich um VMS-Vorkommen vom Typ Kuroko, die in jurassischem Vulkangestein des Weaver Lake Member lagern, und zwar schichtengebundene Massivsulfidlinsen aus Pyrit, Sphalerit, Chalkopyrit und Bleiglanz mit Barit über Stockwork-Feeder-Zonen in alteriertem Dazit. Cominco, Chevron, Curator, BP-Selco und Minnova absolvierten zwischen 1971 und 1993 Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet, während Carat Exploration Inc. von 2004 bis 2006 geophysikalische Flugmessungen durchführte und neunzehn (19) Bohrlöcher niederbrachte. Die historischen Berichte weisen auf die Präsenz von mehr als einhundert (100) Bohrlöchern, geophysikalischen Flugdaten über 347 Profilkilometer und mehr als 2.700 Boden- und Gesteinsproben hin, die in einem unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 1. Oktober 2023 zusammengetragen wurden (der technische Bericht von 2023). Der technische Bericht von 2023 wurde für die Vorgänger-Claims erstellt, die die Zonen Seneca, Vent und Fleetwood abdecken, und empfiehlt die Durchführung einer Datenaufbereitung, einer Neuauswertung der geophysikalischen Daten sowie von Bodenprobenahmen und Kartierungen, um Bohrziele zu identifizieren.

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Abbildung 1. Regionale Karte des Projekts Seneca – Aventis Energy

Tabelle 1. Ausgewählte historische Bohrabschnitte (Kernlängen)

Zone Bohrloch von bis Kernlänge Zn Cu Pb Ag Au

(m) (m) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)

Lagerstätte Seneca SN05-57 63,4 66,0 2,6 20,28 0,94 – 100 3,05

Lagerstätte Seneca 71-6 NR NR 7,8 9,1 1,0 – 84,6 2,8

Vent 85-12 43,4 53,0 9,6 3,8 0,2 1,2 28,8 0,73

33 92-33 NR NR 3,20 23,30 1,83 1,71 133 2,33

Quellen: Shearer (2023), S. 10, 24-25 und 29 im Druck, und Chapman (1999), S. 5-7 im Druck. Die Gehaltsgenauigkeit entspricht dem Bericht von 2023. NR bedeutet, dass die Abschnittstiefen nicht in den geprüften Zusammenfassungen angegeben waren. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass der Metallgehalt nicht gemeldet wurde, nicht, dass er bei Null lag. Die Analysedaten für Bohrloch 71-6 befinden sich nicht in den Bewertungsberichten.

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Abbildung 2. Karte der Claims des Projekts Seneca – Aventis Energy

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Im Rahmen der am 28. Oktober 2026 (der Stichtag) abgeschlossenen Vereinbarung verfügt das Unternehmen über eine Option (die Option), eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Projekt zu erwerben, indem es den Optionsgebern insgesamt 250.000 $ in bar zahlt (25.000 $ innerhalb von 10 Werktagen nach dem Stichtag sowie 50.000 $, 75.000 $ und 100.000 $ am oder vor dem ersten, zweiten bzw. dritten Jahrestag des Stichtages), Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) im Gesamtwert von 400.000 $ an die Optionsgeber begibt (40.000 $ an Aktien innerhalb von 30 Werktagen nach dem Stichtag sowie 80.000 $, 120.000 $ und 160.000 $ an Aktien am oder vor dem ersten, zweiten bzw. dritten Jahrestag des Stichtages) und mindestens 150.000 $ an Explorationsaufwendungen für das Projekt tätigt (60.000 $ am oder vor dem ersten Jahrestag des Stichtags sowie jeweils 45.000 $ am oder vor dem zweiten und dritten Jahrestag des Stichtags). Das Unternehmen kann die Barzahlungen, Aktienemissionen oder Explorationsaufwendungen nach eigenem Ermessen vorzeitig tätigen.

Nach Ausübung der Option erhalten die Optionsgeber eine Net Smelter Returns Royalty von 2 % auf das Projekt, die das Unternehmen jederzeit in Raten von 0,5 % für jeweils 250.000 $ erwerben kann, was einem Gesamtbetrag von 1.000.000 $ für die gesamte Royalty entspricht. Das Unternehmen wird während des Optionszeitraums als Betreiber des Projekts fungieren. Sollten die Optionsgeber während des Optionszeitraums Mineralclaims in einem Umkreis von fünf Kilometern um das Projekt abstecken oder erwerben, hat das Unternehmen das Vorkaufsrecht auf die entsprechenden Mineralclaims.

Die im Rahmen der Vereinbarung begebenen Aktien werden zu einem angenommenen Preis pro Aktie ausgegeben, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die CSE) an den drei (3) Handelstagen direkt vor der jeweiligen Emission entspricht. Zusätzlich zu etwaigen Haltefristen, die gemäß den einschlägigen Wertpapiergesetzen und den Vorschriften der CSE gefordert werden, sind die im Rahmen der Vereinbarung begebenen Aktien an vertraglich festgelegte Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden, welchen zufolge die erste Tranche über einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten nach der Emission, die zweite Tranche über einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten nach der Emission, die dritte Tranche über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten und die vierte Tranche über einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach der Emission freigegeben werden. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die CSE.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen, in stabilen Jurisdiktionen widmet. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Seneca, einem ehemals produktiven polymetallischen VMS-Konzessionsgebiet, 120 Kilometer östlich von Vancouver in British Columbia.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772 | info@aventisenergy.com

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Robert Hearst, P.Geo., Principal Geophysicist bei Convolutions Geoscience Corporation (CGC), der als Berater für Aventis Energy Inc. fungiert, geprüft und genehmigt. Herr Hearst ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die Zusammenstellung und dokumentenbasierte Prüfung durch CGC gemäß dem Umfang und den Einschränkungen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben sind, beaufsichtigt.

Diese Arbeiten beschränkten sich auf den Vergleich der technischen Angaben mit den verfügbaren zitierten historischen Berichten und beinhalteten keine Besichtigung vor Ort, keine unabhängigen Messungen der Bohransatzpunkte, keine erneuten Probenahmen und auch keine Laborarbeiten zur Bestätigung.

CGC hat die historischen Explorationsarbeiten weder durchgeführt noch beaufsichtigt; die historischen Ergebnisse und Interpretationen werden den jeweiligen ursprünglichen Autoren zugeschrieben. Es lagen keine vollständigen ursprünglichen Bohr-, Probenahme-, Analyse- und Qualitätskontrollaufzeichnungen für alle gemeldeten Ergebnisse vor und die zugrunde liegenden historischen Daten sowie der aktuelle Stand der Zielgebiete wurden nicht unabhängig geprüft.

Umfang der Zusammenstellung und Einschränkungen

Die Prüfung durch CGC bestätigt, dass diese Aussagen den zitierten Berichten entstammen; sie leistet jedoch keine unabhängige Bestätigung der zugrunde liegenden Produktionsaufzeichnungen, Analyseergebnisse, Bohrstandorte oder des aktuellen Stands der Ziele. Shearer zeigt Einschränkungen auf, die die Verifizierung der historischen Bohrungen betreffen, und warnt, dass die gemeldeten Gehalte möglicherweise nicht zukünftigen Ergebnissen entsprechen.

Die Prüfung durch CGC war auf den Erhalt, die Durchsicht und die Zusammenfassung der verfügbaren Dokumente sowie den Vergleich der dargelegten Informationen mit den zitierten Quellen beschränkt. Die Bestätigung, dass die Informationen in einem Quelldokument erscheinen, stellt keine unabhängige Bestätigung dar, dass die gemeldeten Arbeiten wie beschrieben durchgeführt wurden oder dass die zugrundeliegenden Daten genau oder vollständig sind.

Diese Zusammenstellung beinhaltete keine Besichtigungen vor Ort, keine unabhängigen Messungen der Bohransatzpunkte, keine erneuten Probenahmen oder Laborarbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse. CGC merkte gegebenenfalls wesentliche Unstimmigkeiten, fehlende Aufzeichnungen und Einschränkungen an, die während der Prüfung identifiziert wurden.

CGC hat keine Kopie des gemeldeten NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Projekt Seneca aus dem Jahr 2004 erhalten und hat deshalb weder dessen Inhalt geprüft noch dessen Status bestätigt. Alle Informationen, die diesem Bericht von einer späteren Publikation zugeschrieben werden, müssen als Sekundärquelle identifiziert werden.

Die historischen Beobachtungen, Ergebnisse und Interpretationen sind ihren jeweiligen Urhebern zugeschrieben. Die Beteiligung von CGC beschränkte sich auf die Sammlung, kurze Prüfung und Zusammenfassung des verfügbaren historischen Materials. CGC hat die historischen Explorationsarbeiten weder durchgeführt noch beaufsichtigt und die zugrunde liegenden Daten nicht unabhängig geprüft. Historische Beobachtungen, Ergebnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen werden ihren ursprünglichen Autoren zugeschrieben und nicht als eigene Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen von CGC übernommen. CGC übernimmt keine Verantwortung für die durchgeführten Arbeiten, die generierten Daten oder die von früheren Autoren vorgelegten Interpretationen und Schlussfolgerungen.

Quellennachweis

Die folgenden in British Columbia eingereichten Bewertungsberichte werden von der Provinzregierung archiviert und sind über den folgenden Link öffentlich einsehbar: apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Search.

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McKinley, S. D. (2006), with contractor report by Fiset, N. (2005). Report on a Helicopter-Borne Magnetic and Electromagnetic Survey, Seneca Project. Prepared for Carat Exploration Inc. British Columbia Assessment Report 28473. Authors certificate dated July 14, 2006; Aeroquest contractor report dated June 20, 2005; survey flown April 10-19, 2005.

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Pegg, R. (1986). Physical, Geological, Geochemical, Geophysical and Diamond Drilling Report on the Seneca Property. November 1986. British Columbia Assessment Report 15734, including both local volumes. Alternate filing of BPVR 86-13; overlaps Assessment Report 15459 and does not represent an additional drilling campaign.

Shearer, J. T. (2021). Geochemical Assessment Report on the Seneca Project, British Columbia. Prepared for 1240089 BC Ltd. and Turnagain Resources Inc., June 29, 2021. British Columbia Assessment Report 39516, Event 5839532.

Shearer, J. T. (2023). Technical Report on the Seneca Project, British Columbia. Prepared for 1240089 BC Ltd. and Turnagain Resources Inc., October 1, 2023.

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Sookochoff, L. (2024). Structural and Rock Sampling Assessment Report, Seneca Property, Tenures 1108153 and 1107437. Prepared for John Bakus / Turnagain Resources Inc. Submitted February 9, 2024; modified and submitted February 13, 2024. British Columbia Assessment Report 41522, Event 6000733. Reports October 17-19, 2023 fieldwork.

Sekundärquellen

Die folgenden Quellen wurden in den geprüften Berichten identifiziert. Die Originalunterlagen wurden nicht beschafft oder geprüft.

McKinley, S. D., Fraser, S., and Gilmour, W. (2004). Technical Report, Seneca Property, Harrison Lake Area, British Columbia, Canada. Prepared for Carat Exploration Inc. In Shearer (2023), S. 49 in Druckversion, S. 51 in PDF-Version, zitiert. Der Einreichungsstatus wurde nicht unabhängig bestätigt. Dieser Bericht entspricht nicht dem Bewertungsbericht 28473.

McKinley, S. D., and Giles, G. (2007). Report on the 2006-07 Exploration at the Seneca Property, New Westminster Mining Division, Harrison Mills, Southwestern British Columbia. Für Carat Exploration Inc. angefertigter Privatbericht. In Allen (2015), Assessment Report 35424, S. 55 in Druckversion, S. 57 in PDF-Version, zitiert.

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