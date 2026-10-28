TempraMed unterzeichnet Exklusivvertriebsvereinbarung mit SPORTORO für Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina

Der Wert des Handelsrahmens für die drei Länder beläuft sich über die anfängliche Laufzeit von drei Jahren auf rund 550.000 US$, basierend auf den VIVI-Cap-Preisen bei den vorgesehenen Mindestmengen pro Einheit.

Highlights

– Endgültige Exklusivvertriebsvereinbarung mit SPORTORO d.o.o. für Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina.

– Das kommerzielle Anwendungsspektrum umfasst VIVI Cap, VIVI Epi und VIVI Med und erweitert damit den Zugang zu Lösungen für Insulinpens, Adrenalin-Autoinjektoren, Arzneimittelfläschchen und andere kompatible Darreichungsformen temperaturempfindlicher Medikamente.

– Die Vereinbarung sieht vor, dass die Erstbestellung gemäß der Vereinbarung erteilt und vollständig bezahlt wird, wobei der zweite Auftrag innerhalb von sechs Monaten angestrebt wird.

– Bei genauem Erreichen der Mindeststückzahlziele und auf Grundlage der aktuellen Preisstaffelungen für sämtliche VIVI-Cap-Produkte würden sich die indikativen Produktkäufe über drei Jahre auf mindestens etwa 550.000 US$ belaufen; der tatsächlich erzielte Wert hängt vom Produktmix, den Mengen, den Genehmigungen und der Leistung ab, wobei ein zukünftiges Aufwärtspotenzial besteht.

– SPORTORO verfügt über Erfahrung in den Bereichen Konsumgüter und E-Commerce in Kroatien und bietet damit einen Einstiegspunkt für den Aufbau von Vertriebskanälen für Produkte zum Temperaturschutz von Medikamenten in drei südosteuropäischen Märkten.

– TempraMed verfügt nun über Vertriebsvereinbarungen in wichtigen Märkten in den USA, Mexiko, Korea, Panama, Brasilien, Kuwait, Saudi-Arabien, Griechenland, Zypern, Kroatien, Polen, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina und kann eine vielversprechende Pipeline an neuen Vereinbarungen für den Rest des Jahres 2026 vorweisen.

Toronto, ON, 28. Oktober 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (OTCQB: TMPTF) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Management temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass TempraMed Israel Ltd. mit SPORTORO d.o.o. (SPORTORO), einem kroatischen Unternehmen mit Hauptsitz in Osijek, eine endgültige Exklusivvertriebsvereinbarung (die Vereinbarung) für die Vermarktung von TempraMed-Produkten in Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung vom 19. Oktober 2026 legt einen anfänglichen Rahmen von 36 Monaten fest und umfasst die Produkte VIVI Cap, VIVI Epi und VIVI Med. SPORTORO ist dafür verantwortlich, auf eigene Kosten die kommerziellen Aktivitäten im festgelegten Vertriebsgebiet auszubauen und die entsprechenden länderspezifischen behördlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen einzuholen. Die Exklusivität setzt die Erfüllung der in der Vereinbarung festgelegten Leistungsanforderungen und sonstigen Bedingungen voraus.

Die Vereinbarung sieht jährliche Mindestabnahmemengen, die für die anfängliche Laufzeit von 36 Monaten einen Wert von rund 550.000 US$ haben, wobei von einem Produktmix ausschließlich aus VIVI-Cap-Produkten zu den aktuellen Preisen ausgegangen wird. Außerdem sind darin operative Ziele für das erste Jahr festgelegt, wobei bei Vereinbarungsunterzeichnung eine Erstbestellung aufzugeben und vollständig zu bezahlen ist und eine Folgebestellung innerhalb von sechs Monaten nach der Erstbestellung erfolgen soll.

Die Vereinbarung umfasst eine strukturierte Vertriebs- und Marketingplanung, eine vom Vertriebspartner finanzierte Marktentwicklung sowie eine an bestimmte Bedingungen geknüpfte Unterstützung durch TempraMed bei der Markteinführung. Die anfängliche Laufzeit beträgt drei Jahre; anschließende Verlängerungen sind vorbehaltlich der Leistungserbringung und einer gegenseitigen Vereinbarung vorgesehen.

Expansion in drei südosteuropäische Gesundheitsmärkte

Die Expansion bietet TempraMed einen Rahmen für den Aufbau eines lokalen Zugangs in drei Ländern, in denen Diabetesmanagement, Behandlungen im Zusammenhang mit Adipositas und temperaturempfindliche injizierbare Medikamente einen erheblichen Bedarf darstellen. In Kroatien meldet das Kroatische Institut für öffentliche Gesundheit für das Jahr 2025 406.341 registrierte Personen mit Diabetes. Die International Diabetes Federation schätzt, dass im Jahr 2024 in Serbien etwa 718.500 Erwachsene und in Bosnien und Herzegowina 316.400 Erwachsene Diabetes hatten. Diese nationalen und modellierten Zahlen stellen keine Schätzungen der Anzahl der Patienten dar, die injizierbare Medikamente verwenden, und auch keine Schätzungen des für TempraMed erreichbaren Absatzmarktes. [1-3]

Die Weltgesundheitsorganisation gibt für Kroatien für das Jahr 2022 eine altersstandardisierte Prävalenz von Adipositas bei Erwachsenen von 29,5 % an und die europäischen Gesundheitsbehörden stufen Adipositas und Diabetes weiterhin als erhebliche Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit ein. Das Management ist der Ansicht, dass der vermehrte Einsatz von Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten und Biologika sowie die sommerliche Hitze die wirtschaftlichen Argumente für einen Temperaturschutz der Medikamente auf Patientenebene untermauern, wobei die spezifischen Lagerungsanforderungen der einzelnen Medikamente zu beachten sind. [4-5]

Durch diese Vereinbarung wird die internationale Vertriebsstrategie von TempraMed im Rahmen einer einzigen Geschäftsbeziehung auf drei weitere südosteuropäische Märkte ausgedehnt, sagte Ron Nagar, Gründer und Chief Executive Officer von TempraMed. Wir sehen eine Chance, zuverlässigen, wiederverwendbaren Medikamententemperaturschutz für Personen, die Insulin, GLP-1-Therapien, Epinephrin-Autoinjektoren und andere temperaturempfindliche Medikamente verwenden, zugänglicher zu machen.

Die Bedeutung dieser Vereinbarung liegt in der Kombination aus einem festgelegten Vertriebsgebiet, das drei Länder umfasst, messbaren Abnahmezielen und einem geplanten Marktentwicklungsprogramm. Wir sind davon überzeugt, dass die Erfahrung von SPORTORO im Einzelhandel und im E-Commerce zur Markteinführungsstrategie beitragen kann, während die Parteien daran arbeiten, geeignete Kanäle im Gesundheitswesen und im Vertrieb aufzubauen.

Über SPORTORO d.o.o.

SPORTORO d.o.o. ist ein kroatisches Privatunternehmen, das 2018 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Osijek hat. Unter der Leitung des Direktors Mario Festetics de Tolna ist das Unternehmen für Herstellung, Handel und Dienstleistungen registriert und hat seine Haupttätigkeit in den Bereichen Bekleidung und Accessoires. Die Marke SPORTORO vermarktet Sportartikel, Sportschuhe, Bekleidung und Tennisprodukte über den Einzelhandel und Online-Kanäle. Im Rahmen der Vereinbarung mit TempraMed beabsichtigt SPORTORO, seine kommerziellen Aktivitäten auf den Temperaturschutz für persönliche Medikamente auszudehnen und die notwendigen Vertriebs-, Marketing- und Regulierungskanäle in Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina zu entwickeln. [6-7]

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf den Schutz und das Management temperaturempfindlicher Medikamente konzentriert. Das Unternehmen entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte passive Wärmeschutzgeräte, die dazu beitragen, Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika, Adrenalin-Autoinjektoren und andere kompatible injizierbare Medikamente zu schützen, ohne dass Batterien, ein Aufladen oder eine externe Stromversorgung für den Wärmeschutz erforderlich sind. Das kommerzielle Portfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Das Unternehmen baut seinen Vertrieb durch Organisationen im Gesundheitswesen, Apotheken, institutionelle Partner und internationale Vertriebshändler aus.

Kontakte für Anleger und Medien

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

+1 (604) 785-0850

julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

brenda@tempramed.com

www.tempramed.com

ir@tempramed.com

Unabhängige Markt- und Unternehmensquellen

[1] Croatian Institute of Public Health, CroDiab diabetes registry (2025): [Quelle]

[2] International Diabetes Federation, Diabetes Atlas 11th Edition (2025), adult diabetes estimates for Serbia (2024): [Quelle]

[3] International Diabetes Federation, Bosnia and Herzegovina country profile (2024): [Quelle]

[4] World Health Organization, Croatia country data (adult obesity, 2022): [Quelle]

[5] WHO European Observatory, Croatia Action Plan for Obesity Prevention 2024-2027: [Quelle]

[6] Croatian Financial Agency (FINA), SPORTORO d.o.o. company record: [Quelle]

[7] SPORTORO brand website (historical product categories): [Quelle]

Vorsorgliche Aussagen

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Bedingungen, der Erfüllung und den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung, einschließlich der Exklusivitätsklauseln, der anfänglichen Laufzeit von 36 Monaten und etwaiger Verlängerungen; den jährlichen Mindestabnahmezielen und dem indikativen Gesamtwert von etwa 550.000 US$ während der anfänglichen Laufzeit; dem Zeitpunkt, der Erteilung und der Bezahlung der ersten und nachfolgenden Bestellungen; der Fähigkeit von SPORTORO, die länderspezifischen behördlichen Lizenzen, Registrierungen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die für die Vermarktung der Produkte des Unternehmens in Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina erforderlich sind; der Fähigkeit von SPORTORO, Vertriebskanäle im Gesundheitswesen, in Apotheken, im Einzelhandel und im E-Commerce aufzubauen und seine Vertriebs-, Marketing- und Marktentwicklungspläne umzusetzen; dem Umfang und dem Zeitplan etwaiger vom Unternehmen zu leistender Unterstützung bei der Markteinführung; dem erwarteten Patientenbedarf und der Marktnachfrage nach Produkten zum Temperaturschutz von Medikamenten im Vertriebsgebiet, einschließlich der Einschätzungen des Managements hinsichtlich des vermehrten Einsatzes von Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten und Biologika; der Pipeline des Unternehmens hinsichtlich weiterer Vertriebsvereinbarungen für den Rest des Jahres 2026 und der fortgesetzten Ausweitung seiner Vertriebspräsenz; sowie den Geschäftsstrategien, Zielen und Plänen des Unternehmens im Allgemeinen. Begriffe wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, plant, strebt an, schätzt, erwägt, potenziell, Chance, könnte, wird, sollte und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, die das Management als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, regulatorischen und sonstigen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu den wesentlichen Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, gehören unter anderem: dass die Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft bleibt und dass jede Partei ihre Verpflichtungen daraus erfüllt; dass SPORTORO die erforderlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen in jedem Land des Vertriebsgebiets rechtzeitig und auf eigene Kosten einholt; dass SPORTORO die jährlichen Mindestabnahmeziele erfüllt und seine Bestellungen gemäß der Vereinbarung bezahlt; dass die Zusammensetzung der abgenommenen Produkte mit den bei der Berechnung des indikativen Werts zugrunde gelegten Preisstufen übereinstimmt; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Produkte in ausreichenden Mengen, in akzeptabler Qualität und zu akzeptablen Kosten herzustellen und zu liefern; dass bei der behördlichen Behandlung der Produkte des Unternehmens in der Europäischen Union, in Serbien oder in Bosnien und Herzegowina keine wesentlichen nachteiligen Änderungen eintreten; dass medizinisches Fachpersonal, Apotheken und Patienten in dem Vertriebsgebiet die Produkte des Unternehmens annehmen werden; dass die in dieser Pressemitteilung zitierten Marktdaten von Dritten korrekt sind; und dass die allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und marktbezogenen Bedingungen, einschließlich der Bedingungen in Israel, wo TempraMed Israel Ltd. seinen Sitz hat, den Geschäftsbetrieb des Unternehmens nicht nachteilig beeinflussen werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: dass die Vereinbarung geändert, ausgesetzt oder gekündigt werden kann, oder dass die im Rahmen der Vereinbarung gewährte Exklusivität verloren gehen kann, wenn Leistungs- oder sonstige Bedingungen nicht erfüllt werden; dass SPORTORO es versäumen könnte, Bestellungen aufzugeben oder zu bezahlen, die Mindestabnahmeziele zu erreichen oder effektive Vertriebskanäle im Vertriebsgebiet aufzubauen; dass SPORTORO bisher im Sportartikel- und Bekleidungssektor tätig war und über keine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Vertrieb von Medizinprodukten oder Gesundheitsprodukten verfügt; dass die Ergebnisse des Unternehmens im Vertriebsgebiet wesentlich von einem einzigen Vertriebspartner abhängen werden; dass sich behördliche Genehmigungen oder Zulassungen in einem oder mehreren der Länder Kroatien, Serbien oder Bosnien und Herzegowina verzögern, an Auflagen geknüpft sein oder verweigert werden können, oder dass deren Erlangung kostspieliger oder zeitaufwändiger sein kann als erwartet; dass Unterschiede im Produktmix, bei Mengenstufen oder bei der Preisgestaltung dazu führen können, dass die tatsächlich getätigten Käufe unter dem indikativen Wert liegen, und dass der Zeitpunkt der damit verbundenen Umsatzrealisierung vom Zeitpunkt der Bestellungen abweichen kann; dass das Unternehmen mit Einschränkungen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Qualität oder Logistik konfrontiert sein könnte; dass die Produkte des Unternehmens möglicherweise keine Marktakzeptanz finden, im Wettbewerb mit bestehenden oder neuen Produkten stehen oder im Vertriebsgebiet möglicherweise nicht erstattungsfähig sind; dass Patienten und verschreibende Ärzte Produkte zum Temperaturschutz von Medikamenten möglicherweise nicht in dem vom Management erwarteten Umfang annehmen, und dass die in dieser Pressemitteilung angeführten Statistiken zu Diabetes und Adipositas keine Schätzungen des adressierbaren Marktes des Unternehmens darstellen; Wechselkursschwankungen, unter anderem zwischen dem US-Dollar, dem kanadischen Dollar, dem Euro und den lokalen Währungen im Vertriebsgebiet; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, weitere Vertriebsvereinbarungen aus seiner Pipeline innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder zu den erwarteten Bedingungen abzuschließen – oder überhaupt abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen und durchzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen; geopolitische, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Bedingungen, einschließlich Konflikten oder Instabilität, die Israel oder Südosteuropa betreffen; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens und in anderen Dokumenten zur laufenden Offenlegung beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Der in dieser Pressemitteilung genannte indikative kommerzielle Wert von rund 550.000 US$ über einen Zeitraum von drei Jahren ist eine illustrative Berechnung, die auf einem hypothetischen Produktmix ausschließlich aus VIVI Cap-Produkten basiert, die genau in den geplanten Mindestmengen und zu den aktuellen Preisstufen erworben werden. Es handelt sich dabei weder um einen Festauftrag noch um eine Kauf- oder Umsatzgarantie, eine Finanzprognose oder eine Zusicherung hinsichtlich erwarteter ausgewiesener Umsätze in einem beliebigen Zeitraum, und die tatsächlichen Abnahmemengen im Rahmen der Vereinbarung können erheblich geringer ausfallen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Statistiken zur Prävalenz von Diabetes und Adipositas stammen aus den oben genannten, öffentlich zugänglichen Quellen Dritter. Obwohl das Unternehmen diese Quellen für zuverlässig hält, hat es die Daten nicht unabhängig überprüft; sie können Änderungen unterliegen, und diese Zahlen geben keinen Aufschluss über die Anzahl der Patienten, die injizierbare Medikamente verwenden, oder über die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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