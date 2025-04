IPRoyal traf auf der Think Global 2025 in Dublin mit Branchenführern zusammen

Mitbegründer des Unternehmens erzählte über seine Erfahrungen mit der erfolgreichen Unternehmensexpansion in 170 Länder in weniger als vier Jahren

ADSCHMAN, VAE / ACCESS Newswire / 11. April 2025 / IPRoyal, ein führender Anbieter von Proxys für Privatanwender und anderen IP-Adresslösungen, war einer der Hauptredner bei der diesjährigen Think Global 2025, einer exklusiven Konferenz, die von Google gemeinsam mit The Economist ausgerichtet wurde. Dieses jährlich stattfindende, nur für geladene Gäste zugängliche Forum findet in der EMEA-Zentrale von Google in der Stadt Dublin in Irland statt und vermittelt Führungskräften Einblicke und Strategien, die sie benötigen, um in der komplexen globalen Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

Bei der diesjährigen Veranstaltung unter dem Motto Ambition into Reality (Ambitionen in die Realität umsetzen) kamen Branchenführer aus der gesamten Region sowie anderen Ländern zusammen, um sich über verwertbare Erkenntnisse und Strategien zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums in einem unsicheren globalen Umfeld auszutauschen.

Als einer der Redner nahm Mindaugas aplinskas, Mitbegründer und strategischer Berater von IPRoyal, an einem Kamingespräch im Rahmen einer Operational Deep-Dive Session mit dem Titel Your Global Lead Generation Toolkit teil. Mindaugas berichtete über die internationale Expansion von IPRoyal und erläuterte, wie das Unternehmen alleine im vergangenen Jahr mit Hilfe der Google-Tools in 80 Ländern Fuß fassen konnte. Die erörterten Themen reichten von der Auswahl der richtigen Märkte über die Kontaktaufnahme mit den Kunden in diesen Regionen bis hin zur Gewinnoptimierung im großen Maßstab.

Think Global ist eine erstklassige Branchenveranstaltung und für IPRoyal war es eine Ehre, Teil einer so beeindruckenden Reihe von Unternehmen aus der gesamten EMEA-Region gewesen zu sein und vom Google-Führungsteam aus erster Hand zu hören, so Mindaugas aplinskas, Mitbegründer und strategischer Berater von IPRoyal. Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, als allererster Redner aus der CEE-Region ausgewählt worden zu sein. Dies ist ein klares Zeichen für den wachsenden Einfluss mittel- und osteuropäischer Technologieunternehmen auf globaler Ebene.

Heute betreut IPRoyal mehr als 200.000 Kunden in über 170 Ländern und verarbeitet über sein Proxy-Netz knapp 100.000 PB an Daten. Mit Blick auf das weitere Wachstum im Jahr 2025 fügte aplinskas hinzu: Google bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Partner auf unserem Weg und spielt eine entscheidende Rolle für unser Wachstum und unseren anhaltenden Erfolg.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.IPRoyal.com.

Über IPRoyal

IPRoyal ist ein globaler Anbieter von Proxys für Privat-, Mobilgeräte-, ISP- und Rechenzentren, der sich für ein offeneres und vernetzteres Internet einsetzt. Mit einem robusten Netzwerk, das über 34 Millionen IP-Adressen in 195 Ländern umfasst, bietet IPRoyal zuverlässige, hochwertige Proxylösungen für Online-Datenschutz, Web-Scraping, Social-Media-Management und uneingeschränkten Internetzugang. IPRoyal setzt sich für ethische Praktiken und Compliance ein und priorisiert fortschrittlichen Datenschutz und betriebliche Effizienz, um Sicherheit und Zuverlässigkeit für Verbraucher, kleine Unternehmen und Konzerne zu gewährleisten. Das Unternehmen, das sich einem hervorragenden Kundenservice verschrieben hat, wurde bereits mehrfach von G2, Crozdesk und SourceForge ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.IPRoyal.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

