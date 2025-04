Anleger suchen Schutz im Edelmetall

Gold-ETFs waren im ersten Quartal 2025 so beliebt wie seit rund drei Jahren nicht mehr.

Laut dem World Gold Council verzeichneten die Gold-ETF so viel Zulauf wie schon lange nicht mehr, nämlich 226,5 Tonnen Gold in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. Der von US-Präsident entfachte Handelskrieg war ein bedeutender Auslöser dafür. Schon in 2024 verbuchten die Gold-ETFs, wenn auch eher bescheidene Zuflüsse. Zuvor kam es drei Jahre lang zu Abflüssen. Der Goldpreis profitiert also von „America First“. Politische Unsicherheiten ziehen nun mal höhere Goldpreise nach sich. Die USA konzentrieren sich verstärkt nach innen, was weitere Entdollarisierungs-Tendenzen nach sich ziehen könnte. Dies wiederum würde den Goldpreis stärken.

Erst stieg der Preis des edlen Metalls nach den Zollankündigungen auf ein neues Rekordhoch, dann ging es wieder nach unten. Das ist nicht verwunderlich, da Gold durch das Vorhandensein hoher Risikoaversion meist preislich sinkt. Die Verluste sind aber meist nur von kurzer Dauer. Denn auch in Sachen Zinssenkungen durch die Fed hat sich die Meinung jetzt gewandelt. Mit Zinssenkungen um 100 Basispunkte wird nun bis Ende des Jahres gerechnet.

Bei Platin und Palladium dürfte preisentscheidend sein, wie stark der Gegenwind für die Autoindustrie ist. Diese Metalle finden in Katalysatoren Verwendung. Hier sind also die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen maßgebend. Ein Nachfragerückgang in der Automobilindustrie wäre hinderlich für höhere Platin- und Palladiumpreise und würde für Schwankungen sorgen. Palladium wird in Benzinautos verbaut, während Platin auch für die chemische Industrie und den Schmuckbereich verwendet wird.

Der Sibanye-Stillwater Konzern – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – produziert erfolgreich sowohl Platin als auch Palladium und Gold, dies in Südafrika und in den USA.

Gold gibt es bei Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – in den Projekten Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.