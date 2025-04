First Majestic kündigt Nachhaltigkeitsbericht 2024 und Versand der Unterlagen für die Jahreshauptversammlung 2025 an

10. April 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 und den Versand der Unterlagen für die bevorstehende Jahreshauptversammlung 2025 (die AGM 2025) bekannt zu geben.

NACHHALTIGKEITSBERICHT 2024

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 des Unternehmens wurde in erster Linie in Übereinstimmung mit den Berichterstattungsstandards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) erstellt und fasst die nachhaltigkeitsbezogenen Leistungen des Unternehmens für das Kalenderjahr 2024 zusammen.

– Rekordleistung bei der Sicherheit: Beste jemals verzeichnete Gesundheits- und Sicherheitsleistung des Unternehmens, einschließlich einer jährlichen Reduzierung der Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Vorfälle (TRIFR) um 48 % und der Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (LTIFR) um 70 %, erreicht.

– Exzellenz für alle: Wir investierten in die Zukunft unserer eigenen Mitarbeiter; wir verzeichneten 16 unternehmensinterne Versetzungen und 67 Beförderungen in höhere Positionen und ermöglichten 33 % unserer Mitarbeiter an den Minenstandorten eine Weiterbildung.

– Verringerung der CO2-Bilanz: Wir haben unsere niedrigste CO2-Bilanz aller Zeiten gemeldet und konnten eine jährliche Reduzierung der CO2-Bilanz um 33 % pro Tonne verarbeitetes Erz sowie eine Gesamtreduzierung unserer CO2-Bilanz um 44 % im Vergleich zu den in unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht im Jahr 2019 festgelegten Ausgangswerten erreichen.

– Einbindung der Gemeinde: Wir haben mit unseren lokalen Gemeinden bei wirkungsvollen Projekten zusammengearbeitet und im Jahr 2024 über 1,2 Millionen US$ in unsere Gemeinden investiert. Die starke Unterstützung der Gemeinden führte zu einem jährlichen Rückgang der Beschwerden aus den Gemeinden um 89 % und dem Ausbleiben gemeindebezogener technischer Verzögerungen im Jahr 2024.

– ESG-Anerkennung: Das Unternehmen setzte seinen Trend zur Verbesserung bei Nachhaltigkeitsratings und -rankings fort. Ende 2024 gehörten wir zu den besten 20 % Unternehmen der Bergbaubranche laut ISS ESG-Ranking, zu den besten 34 % laut S&P Global, zu den besten 41 % laut Sustainalytics und zu den besten 42 % laut der London Stock Exchange Group.

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2024 informieren wir die Aktionäre und Stakeholder von First Majestic über die jährlichen Fortschritte, die wir in Bezug auf unsere öffentlichen Nachhaltigkeitsverpflichtungen erzielt haben. Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass wir im Jahr 2024 alle unsere Nachhaltigkeitsziele und -verpflichtungen erfüllt haben. Zugleich konnten wir unsere beste CO2-Bilanz sowie unsere beste Gesundheits- und Sicherheitsleistung in der Geschichte erreichen.

Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit sind zwei unserer Grundwerte bei First Majestic, so Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Letztes Jahr haben wir unsere lange Geschichte des verantwortungsbewussten Managements fortgesetzt und diese Werte weiter in unsere Tätigkeiten einfließen lassen. Unsere Verpflichtung zu Spitzenleistungen in acht Themenbereichen der Nachhaltigkeit haben wir öffentlich mit allen Stakeholdern geteilt. Es ist mir eine Freude nun mitteilen zu können, dass wir unsere Ziele in all diesen Bereichen erreicht haben. Ich spreche allen Mitarbeitern von First Majestic meine Anerkennung für ihre Fähigkeit aus, sich für diese Zielen einzusetzen und sie Realität werden zu lassen, und freue mich darauf, weiterhin über unsere Fortschritte zu berichten.

Weitere Leistungsdaten und Informationen darüber, wie First Majestic die nachhaltigkeitsrelevanten Bereiche seines Geschäfts verwaltet, finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2024 und in den begleitenden Dokumenten im Sustainability Report Hub der Webseite des Unternehmens unter www.firstmajestic.com/sustainability/report-hub/.

INFORMATIONEN ZUR AGM 2025

Die Hauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2025 findet am Dienstag, den 20. Mai 2025, um 10:00 Uhr (Pacific Time) im Büro von Bennett Jones LLP in der Suite 2500 – 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 2X8 statt.

Wie schon in den vergangenen Jahren macht das Unternehmen vom Notice and Access-Verfahren (Notice and Access-Verfahren) gemäß der Vorschrift National Instrument 54-101 – Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer für die Zustellung der Einberufung der Hauptversammlung, des Managementrundschreibens, des Vollmachtsformulars bzw. des Weisungsformulars für die Stimmabgabe (je nach Fall) sowie des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts (Managements Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (zusammen die Versammlungsunterlagen) in Verbindung mit der AGM 2025 Gebrauch.

Im Rahmen des Notice and Access-Verfahren erhalten die Aktionäre keine gedruckten Exemplare der Versammlungsunterlagen, sondern eine Notice and Access-Benachrichtigung, die Einzelheiten zur AGM 2025 wie Datum, Ort und Zweck sowie Informationen darüber enthält, wie sie die Versammlungsunterlagen elektronisch abrufen können. Durch die Nutzung des Notice and Access-Verfahren können wir unseren Aktionären die Versammlungsunterlagen auf eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Art und Weise zukommen lassen. Dies trägt zur Senkung des Papierverbrauchs und unserer CO2-Bilanz sowie der Verringerung unserer Druck- und Versandkosten bei. Aktionären, die auf ihrem Konto eine Anweisung hinsichtlich des Erhalts gedruckter Unterlagen hinterlegt haben, wird jedoch ein gedrucktes Exemplar der Versammlungsunterlagen zugestellt; alle anderen Aktionäre, die eine gedruckte Fassung der Versammlungsunterlagen erhalten möchten, werden gebeten, den Anweisungen in der Mitteilung zum Notice and Access-Verfahren zu folgen, die ihnen zugesandt wird.

Das Unternehmen hat Kingsdale Advisors damit beauftragt, jeden zum Stichtag eingetragenen Aktionär von First Majestic bei der Ausübung der mit Ihren First Majestic-Aktien verbundenen Stimmrechten zu unterstützen. Wenn Sie die Versammlungsunterlagen per Post erhalten haben und Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kingsdale Advisors per Telefon unter 1-866-851-3214 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-647-577-3635 (Textnachricht und Anruf außerhalb Nordamerikas möglich) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com.

Die Versammlungsunterlagen für die Jahreshauptversammlung 2025 können auf der folgenden Webseite abgerufen werden: www.FirstMajesticAGM.com. Anweisungen für die Ausübung der mit Ihren First Majestic-Aktien verbundenen Stimmrechten entnehmen Sie bitte den Versammlungsunterlagen. Die Versammlungsunterlagen können auch über den nachstehenden QR-Code mit Ihrem Smart Device abgerufen werden:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79206/AG_0410-252024SustainabilityReport_DE_Prcom.001.png

Das Unternehmen freut sich auf die Unterstützung seiner Aktionäre bei der AGM 2025 und merkt an, dass das Management den Aktionären empfiehlt, FÜR alle in den Versammlungsunterlagen aufgeführten Beschlüsse zu stimmen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture), beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, dürften oder werden, auftreten oder erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der AGM 2025. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden im Abschnitt Description of the Business – Risk Factor im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in unangemessener Weise zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

Kanada

email : info@firstmajestic.com

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt.

Pressekontakt:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

email : info@firstmajestic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.