First Majestic produziert 7,7 Mio. Unzen AgÄq in 1. Quartal 2025, einschließlich einer Rekord-Silberproduktion von 3,7 Mio. Unzen

9. April 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) gibt bekannt, dass sich die gesamte Produktion der vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko – nämlich der Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen besitzt eine 70-%-Beteiligung am Joint Venture Los Gatos, dem die Mine gehört), der Silber-/Goldmine Santa Elena, der Silber-/Goldmine San Dimas sowie der Silbermine La Encantada – im ersten Quartal 2025 auf 7,7 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), bestehend aus 3,7 Millionen Unzen Silber, 36.469 Unzen Gold, 12,5 Millionen Pfund Zink und 7,5 Millionen Pfund Blei, belief.

Das erste Quartal 2025 ebnet den Weg für ein transformatives Jahr 2025 für First Majestic, sagte President und CEO Keith Neumeyer. Unser Team richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf eine sichere Produktion in all unseren Betrieben und ich freue mich, dass wir in diesem Quartal eine weitere Rekordleistung bei der Sicherheit in Kombination mit einem Allzeitrekord bei der Silberproduktion verzeichnen konnten. Die Betriebe bei Cerro Los Gatos verliefen in diesem Quartal hervorragend, wobei die Region nun fast 30 % des Produktionsportfolios des Unternehmens ausmacht. Die Ergebnisse, die das Unternehmen in diesem Quartal in einer arbeitsreichen Zeit mit dem Abschluss der Übernahme von Gatos und der Integration des Betriebs Cerro Los Gatos in unser Portfolio erzielt hat, verdeutlichen die Qualität des Teams von First Majestic.

HÖHEPUNKTE DER PRODUKTION IM 1. QUARTAL 2025

– Rekord-Silberproduktion (+ 88 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2025 3,7 Millionen Unzen Silber – eine Steigerung von 88 % gegenüber den 2,0 Millionen Unzen Silber im ersten Quartal 2024. Die gesamte Silberproduktion in diesem Quartal beinhaltete eine anteilsmäßige Silberproduktion von Cerro Los Gatos von 1,4 Millionen Unzen sowie eine beträchtliche Steigerung von 17 % (0,2 Millionen Unzen) bei San Dimas, die in erster Linie auf betriebliche Verbesserungen zurückzuführen ist.

– Starke Silberäquivalentproduktion (+ 49 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2025 7,7 Millionen Unzen AgÄq – eine Steigerung von 49 % gegenüber den 5,2 Millionen Unzen AgÄq im ersten Quartal 2024, die auf eine Steigerung der anteilsmäßigen konsolidierten Silberproduktion von 88 % und eine Steigerung der Goldproduktion von 1 % zurückzuführen ist. Die beträchtliche Steigerung ist auf die Einbeziehung der anteilsmäßigen Produktion von Cerro Los Gatos sowie auf eine Steigerung der Produktion bei San Dimas von 11 % zurückzuführen.

– Aktives Explorationsprogramm fortgesetzt: Im ersten Quartal führte das Unternehmen bei seinen Minen in Mexiko insgesamt 61.219 m an Bohrungen durch. Im gesamten Quartal waren bis zu 28 Bohrgeräte im Einsatz: sieben bei Cerro Los Gatos, sieben bei Santa Elena, 13 bei San Dimas und eines bei La Encantada.

– Umstellung auf Flüssigerdgas (LNG) bei San Dimas: Der Austausch der Dieselgeneratoren, die für die Notstromversorgung bei San Dimas verwendet werden, durch LNG-Einheiten steht kurz vor dem Abschluss, wobei vier LNG-Generatoren mit einer Leistung von 1 MW am Standort sind, die im zweiten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden sollen. Wir gehen davon aus, dass die Umstellung auf LNG erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt und zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um bis zu 25 % führen wird, wenn Reservestrom benötigt wird.

– Rekordleistung bei der Sicherheit fortgesetzt (- 65 % gegenüber dem Vorjahr): Die Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Vorfälle (Total Reportable Incident Frequency Rate – TRIFR) lag im ersten Quartal 2025 bei 0,17 und damit deutlich unter dem für 2025 angestrebten KPI von 0,70 – eine Verbesserung von 65 % gegenüber dem ersten Quartal 2024. Die Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (Lost Time Incident Frequency Rate – LTIFR) lag bei 0,06 gegenüber 0,08 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Beim Betrieb Cerro Los Gatos wurde das erste Quartal ohne einen meldepflichtigen Zwischenfall beendet, was einen bedeutsamen Meilenstein in der Geschichte des Betriebs darstellt.

Details zu den konsolidierten zurechenbaren Produktionsergebnissen:

1. Quartal 1. Quartal Veränderung 4. Quartal Veränderung

2025 2024 im Jahresvergleich Konsolidierte zurechenbare Produktionsergebnisse 2024 zum

Vorquartal

944.373 588.651 60 % Verarbeitetes Erz/Mahlgut Tonnen 745.124 27 %

7.711.709 5.162.283 49 % Unzen Silberäquivalent 5.713.289 35 %

3.704.503 1.975.176 88 % Silberproduktion (Unzen) 2.353.865 57 %

36.469 35.936 1 % Goldproduktion (Unzen) 39.506 (8) %

12.492.869 K.A. K.A. Zinkproduktion (Pfund) K.A. K.A.

7.487.065 K.A. K.A. Bleiproduktion (Pfund) K.A. K.A.

I. Die konsolidierten Produktionswerte beinhalten zurechenbare Unzen von Cerro Los Gatos (70 %) ab dem 16. Januar 2025.

Tabelle mit Produktion nach Mine im 1. Quartal 2025:

Mine Aufberei-tetesTonnen pro Ag Gehalt Au Gehalt Ag Ausbeute Au Ausbeute Ag Oz produziert Au Oz AgÄq Oz

Erz Tag (g/t) (g/t) produziert produziert

Cerro Los Gatos (100 %) 276.892 3.692 262 0,24 89 % 53 % 2.063.884 1.134 3.217.511

Cerro Los Gatos (70 %) 193.825 3.692 262 0,24 89 % 53 % 1.444.719 794 2.252.258

Santa Elena 270.203 2.969 58 2,59 68 % 95 % 339.784 21.408 2.259.772

San Dimas 231.190 2.541 203 2,04 90 % 94 % 1.359.378 14.241 2.636.689

La Encantada 249.155 2.738 104 0,00 67 % 90 % 560.622 26 562.990

I. Bestimmte angezeigte Beträge könnten aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht genau dem Gesamtbetrag entsprechen.

II. Die Metallpreise, die für die Berechnung der Silberäquivalent-Unzen verwendet wurden, waren: Silber: 31,91 $/oz, Gold: 2.862 $/oz, Blei: 0,89 $/lb., Zink: 1,29 $/lb.

III. Die Silberäquivalent-Unzen für Cerro Los Gatos beinhalten 12.492.869 Pfund Zink und 7.487.065 Pfund Blei (70 %) und 17.846.955 Pfund Zink und 10.695.808 Pfund Blei (100 %).

IV. Die Angaben zum ersten Quartal für Cerro Los Gatos umfassen die Produktion ab dem 16. Januar 2025.

Silbermine Cerro Los Gatos (gemeldet auf einer anteilsmäßigen Basis von 70 %):

– Cerro Los Gatos produzierte anteilsmäßige 2.252.258 Unzen AgÄq, bestehend aus 1.444.719 Unzen Silber, 12.492.869 Pfund Zink, 7.487.065 Pfund Blei und 794 Unzen Gold.

– Die Mühle verarbeitete insgesamt 193.825 Tonnen Erz mit Höchstgehalten von 262 g/t Silber, 4,08 % Zink, 1,98 % Blei und 0,24 g/t Gold.

– Die Gewinnungsraten von Silber, Zink, Blei und Gold beliefen sich in diesem Quartal auf durchschnittlich 89 %, 72 %, 89 % bzw. 53 %.

– In diesem Quartal wurden mit sieben Bohrgeräten 14.880 m an Bohrungen im Konzessionsgebiet durchgeführt.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

– Santa Elena produzierte 2.259.772 Unzen AgÄq, was dem Wert des Vergleichszeitraums des Vorjahres entspricht, bestehend aus 339.784 Unzen Silber und 21.408 Unzen Gold.

– Die Mühle verarbeitete 270.203 Tonnen Erz – um 20 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, mit einem durchschnittlichen Höchstgehalt von 58 g/t Silber und 2,59 g/t Gold.

– Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen in diesem Quartal bei durchschnittlich 68 % bzw. 95 % und entsprachen somit den Werten von 69 % bzw. 95 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– In diesem Quartal wurden mit sieben Bohrgeräten – fünf Oberflächen- und zwei Untertage-Bohrgeräten – 16.809 m an Bohrungen im Konzessionsgebiet durchgeführt.

Silber-/Goldmine San Dimas:

– San Dimas produzierte in diesem Quartal 2.636.689 Unzen AgÄq, eine Steigerung von 11 % gegenüber dem ersten Quartal 2024, bestehend aus 1.359.378 Unzen Silber und 14.241 Unzen Gold. Die Silberproduktion ist gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 17 % und die Goldproduktion um 5 % gestiegen. Die Steigerung der Silber- und Goldproduktion ist auf eine Steigerung der verarbeiteten Tonnen Erz um 29 % zurückzuführen, der teilweise durch niedrigere Metallgehalte ausgeglichen wurde.

– Die Mühle verarbeitete 231.190 Tonnen Erz, eine Steigerung von 29 % gegenüber dem ersten Quartal 2024, mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 203 g/t bzw. 2,04 g/t gegenüber 220 g/t bzw. 2,45 g/t im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen im Quartal bei durchschnittlich 90 % bzw. 94 % gegenüber 92 % bzw. 96 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– In diesem Quartal wurden mit insgesamt 13 Bohrgeräten – drei Oberflächen- und zehn Untertage-Bohrgeräten – 28.535 m an Bohrungen im Konzessionsgebiet durchgeführt.

Silbermine La Encantada:

– In diesem Quartal produzierte La Encantada 560.622 Unzen Silber, eine Steigerung von 23 % gegenüber dem ersten Quartal 2024, die in erster Linie auf eine Steigerung des verarbeiteten Erzes von 34 % und eine Steigerung der Silbergewinnungsrate von 7 % zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Silbergehalte ausgeglichen wurde.

– Die Mühle verarbeitete 249.155 Tonnen Erz, eine Steigerung von 34 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 104 g/t gegenüber 123 g/t im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– Die Silbergewinnungsrate für das Quartal belief sich auf 67 % gegenüber 62 % im ersten Quartal 2024.

– In diesem Quartal wurden mit einem Untertage-Bohrgerät 995 m an Bohrungen im Konzessionsgebiet durchgeführt.

BEKANNTGABE DER FINANZERGEBNISSE UND DIVIDENDE FÜR DAS 1. QUARTAL 2025

Das Unternehmen plant, nach Börsenschluss am 7. Mai 2025 seine ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 zu veröffentlichen und die Dividendenausschüttung für das erste Quartal 2025 sowie die Eintragungs- und Auszahlungsdaten für die Aktionäre bekannt zu geben.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitplan für die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2025; den Zeitplan für den Ersatz der Dieselgeneratoren in San Dimas durch LNG-Generatoren; Aussagen in Bezug auf Kosteneinsparungen und die Verringerung der Kohlendioxidemissionen durch den Einsatz von LNG-Generatoren in San Dimas; den Zeitplan für die Pressemitteilung zur Dividendenausschüttung des Unternehmens für das erste Quartal und die Stichtage für die Eintragung und Auszahlung von Aktionären in Verbindung mit einer solchen Dividendenausschüttung; und den operativen Betrieb der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen und von diesem betriebenen Münzprägeanstalt und die Produktion von Goldbarren in der Münzprägeanstalt. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen wie Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen in den geltenden Gesetzen, Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung der Geschäftstätigkeit – Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

