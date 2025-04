Yukon Metals schließt Finanzierung in Höhe von 10 Millionen C$ ab

/NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN ZUM VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/

9. April 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTC: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung auf Best-Efforts-Basis in Höhe von 10,0 Millionen C$ sowie die Agentenoption in Höhe von 1,2 Millionen C$ abgeschlossen hat. Dabei hat es insgesamt 20.409.090 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,55 C$ pro Einheit ausgegeben und einen Gesamterlös von rund 11,2 Millionen C$, einschließlich der Ausübung der Agentenoption, erzielt (Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 9. April 2028 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,80 C$.

Mit dem Abschluss dieser Finanzierung steigt der Barbestand von Yukon Metals auf 17 Millionen C$, was unsere Fähigkeit stärkt, unsere wichtigsten Explorationsbemühungen voranzutreiben, sagte Rory Quinn, President und CEO von Yukon Metals. In dieser Saison wird sich unser Team auf drei vorrangige Bohrziele konzentrieren – Star River, AZ und Birch. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Aktionäre, deren Investition entscheidend zur Erschließung des Explorationspotenzials unseres Konzessionsportfolios beiträgt.

Das Angebot wurde gemeinsam von Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Agenten) geleitet. Die Agenten erhielten eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, mit Ausnahme der Einheiten, die an vom Unternehmen identifizierte Käufer ausgegeben wurden (Presidents List), auf die die Barprovision im Allgemeinen auf 3,0 % des Bruttoerlöses reduziert und in einigen Fällen weiter reduziert oder vollständig darauf verzichtet oder auf bis zu 6,0 % erhöht wurde, wie jeweils vom Unternehmen und den Agenten vereinbart. Als zusätzliche Gegenleistung für ihre Dienstleistungen wurden auch Vergütungs-Warrants (die Vergütungs-Warrants) an die Agenten ausgegeben, deren Anzahl 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten entsprachen; davon ausgenommen waren die Einheiten, die an Käufer auf der Presidents List ausgegeben wurden, für die keine Vergütungs-Warrants ausgegeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt den Inhaber dieses Warrants, bis zum 9. April 2028 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 C$ zu zeichnen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Working Capital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, unter anderem für die Finanzierung einer Bohrkampagne auf seinen Konzessionsgebieten AZ, Birch und Star River.

Die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Aktien, die nicht gemäß der Befreiung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions ausgegeben wurden, einschließlich der Vergütungs-Warrants, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots, die am 10. August 2025 abläuft.

Ein Insider des Unternehmens erwarb 20.699 Einheiten und als solches gilt das Angebot als Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen zwecks Bewertung und Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung des Insiders an dem Angebot bezogen, da diese Beteiligung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet. Das Unternehmen wird einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf den Abschluss des Angebots einreichen. Das Unternehmen hat jedoch 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen solchen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung von Insidern des Unternehmens an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Über Yukon Metals

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Gold-Silber-, Kupfer-Gold- und kritische Metallkonzessionsgebiete. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Board of Directors mit Expertise in den Bereichen Technik und Finanzen sowie Erfahrung im Territorium geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

Für das BOARD VON YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Tel: 604-366-4408

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Webseite: www.yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Informationen über die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Annahme, dass die Investition der Aktionäre dazu beitragen wird, das Explorationspotenzial des Konzessionsportfolios des Unternehmens zu erschließen, und die zukünftigen Ergebnisse des operativen Betriebs, die Leistung und die Erfolge des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell bzw. deren Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter und Begriffe verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass solche zukunftsgerichteten Informationen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken erheblich von denen in zukunftsgerichteten Informationen abweichen können, einschließlich der Ungewissheit hinsichtlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen zum Abschluss des Angebots, der Ungewissheit der Weltwirtschaft, der Marktschwankungen und des Ermessens des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung der oben genannten Erlöse, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Autorisierungen zu erhalten, Mineralien auf seinen Konzessionsgebieten erfolgreich oder gewinnbringend zu produzieren, sein geplantes Wachstum fortzusetzen, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Bezirksebene zu schaffen, sowie andere Risiken, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Kanada oder den Vereinigten Staaten dar und ist auch in keiner Weise als solches auszulegen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und/oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und wird von diesen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : roryquinn@yukonmetals.com

Pressekontakt:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

email : roryquinn@yukonmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.