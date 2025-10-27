Bei den Edelmetallen hat ein Ausverkauf stattgefunden, sie sind nicht mehr überkauft.

Die Goldpreisrallye auf neue Allzeithochs war beeindruckend. Der Goldpreis notierte bei seinem jüngsten Höchststand knapp 32 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Dann gibt es eine Tendenz für einen preislichen Rückzug und das kann extreme Kursbewegungen nach sich ziehen. Und es ist übrigens erst das dritte Mal seit 1980, dass sich Gold so weit über seinen 200-Tage-Durchschnitt bewegt hat.

Dennoch sind Gold und Silber noch immer untergewichtet, so sieht es jedenfalls Ole Hansen von der Saxo Bank. Die Preiskorrektur war längst überfällig. Dabei werden Kursanstiege und -rückgänge von der Liquidität beeinflusst. Da die Liquidität beim Silber rund neunmal geringer ist als beim Gold, hat Silber auch stärker korrigiert. So trifft ein Kaufrausch schnell auf ein begrenztes Angebot und so führen Gewinnmitnahmen schnell zu starken Kursbewegungen. Der US-Dollar war stärker geworden und auch das Lichterfest (Diwali) in Asien, das für Goldkäufe sorgt, war am 23.10. wieder vorbei. Zuvor war die Goldnachfrage vor Diwali sehr stark und hat die Preise sicher gestützt. Hinzu kamen vermutlich noch drei erfolglose Versuche des Goldpreises die Marke von 4.380 US-Dollar je Feinunze zu durchbrechen. Gewinnmitnahmen dürften damit in den Fokus gerückt sein. Die überkaufte Situation ist bei beiden Edelmetallen erst mal beendet, aber die strukturellen Preistreiber existieren weiterhin und Gold und Silber sind in den Portfolios noch immer unterrepräsentiert. Die preistreibenden Faktoren sorgen auch für 2026 für positive Einschätzungen beim Gold- und Silberpreis. Es sollte sich also weiterhin lohnen auf Gold und Goldunternehmen zu setzen.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Gute Bohrergebnisse gibt es gerade vom Goldprojekt Sakami in Quebec.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt die Projekte Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/-).

