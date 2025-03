Gold – der ultimative Baustein für das Vermögen

Am 14. März kostete die Feinunze Gold erstmals mehr als 3.000 US-Dollar.

Investoren, insbesondere aus den USA, wenden sich vermehrt dem Edelmetall zu. Das könnte den Preis weiter in die Höhe treiben. Geopolitische Unsicherheiten bestehen fort. Selbst etwaige Gewinnmitnahmen konnten dem hohen Goldpreis bisher nichts anhaben. Dies spricht für eine hohe Nachfrage nach Gold. Die massiven Zukäufe vieler Zentralbanken, wie etwa Polen, China oder Russland, sprechen eine deutliche Sprache. Jeder weiß, dass bereits einmal Vermögenswerte eingefroren wurden. Bei Gold in den eigenen Tresoren passiert das nicht so leicht. Gold gibt Sicherheit und erhält den Wert des Vermögens. Die Entscheidungen, die aus dem Weißen Haus kommen, vermehren die allgemeine Verunsicherung noch, schließlich gibt es diverse Gefahren in den Finanzsystemen. So könnten die Querelen im Schwarzen Meer etwa den Welthandel beeinflussen und zu wirtschaftlich instabilen Gegebenheiten führen. Und der Preis des edlen Metalls ist in den vergangenen zwölf Monaten um zirka 40 Prozent gestiegen. Auch Rezessionsängste, die sich langsam wieder manifestieren, sind positiv für den Preis des Edelmetalls. Wahre Alternativen existieren nicht wirklich.

Zu den Profiteuren des hohen Goldpreises gehören selbstverständlich die Goldproduzenten und deren Aktienwerte. Gewinnmargen steigen, denn der Goldpreis ist schneller gestiegen als die Kosten für die Produktion. Und Anleger sollten nicht nur auf die ganz Großen der Branche blicken.

Bereits schön im Aktienkurs hat beispielsweise Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – in den letzten Monaten zugelegt. Das Unternehmen arbeitet in Utah am Goldprojekt Mercur und bereitet die Genehmigungsverfahren vor. Beim Goldprojekt Beartrack-Arnett laufen die Explorationsbemühungen.

Bei Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – dürfte noch Luft nach oben sein. Die Gesellschaft besitzt das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen erfreulich an.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

