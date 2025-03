Strategische Partnerschaft zwischen Dealert.AI und Winterberg für KI-Anwendungen

Im Rahmen der Partnerschaft erhält Winterberg vollen Zugriff auf die Datenbank von Dealert.

Dealert.AI, die erste KI-basierte globale M&A-Transaktionsdatenbank, und die Winterberg Group AG, eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Buy, Build and Technologize-Plattformen im KMU-Sektor in DACH spezialisiert hat, geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel der Kooperation ist es, die umfangreichen Transaktionsdaten und KI-Fähigkeiten von Dealert zu nutzen, um Marktpräsenz und technologische Innovation bei Winterberg zu stärken sowie proprietäre, KI-gesteuerte Tools für Winterberg zu entwickeln.

Dealert.AI ist die derzeit weltweit größte und umfassendste M&A-Transaktionsdatenbank. Die Daten werden täglich mit Transaktionen aller Art, Größen, Branchen und Regionen aktualisiert. Als Nutzer erhält man Zugriff auf in tabellenform strukturierte Daten sowie die Möglichkeit, E-Mail-Benachrichtigungen für spezifische Unternehmen, Branchen oder Regionen anzufordern.

Im Rahmen der Partnerschaft erhält Winterberg vollen Zugriff auf die Datenbank von Dealert, um tiefgehende Einblicke in M&A-Transaktionen in ihren Kernzielmärkten in DACH, zum Beispiel im Gesundheits- und Medizintechniksektor sowie im Bereich Testing, Inspection & Certification (TIC). Ferner sollen bestimmte Analysen und Marktinformationen automatisch regelmäßig durch Winterberg veröffentlicht werden, um Investoren, Mitarbeitern und der breiten Öffentlichkeit einen besseren Einblick in die Welt der KMUs zu geben. Damit unterstreicht Winterberg seine Position als Vordenker und Innovationsführer in der europäischen Private-Equity-Landschaft.

Ferner werden Dealert und Winterberg gemeinsam fortschrittliche KI-Tools entwickeln, die sowohl die Investitionstätigkeit von Winterberg unterstützen, als auch die Leistung seiner Portfoliounternehmen optimieren sollen. Der Fokus dieser Tools liegt auf der Suche nach Investitionszielen, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Kundensuche und allgemein der Auswertung großer Datensätze.

Fabian Kröher, Executive Director der Winterberg Group AG, kommentiert: „Wir denken dass technische Innovation der Schlüssel ist, langfristig im Private Equity wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Partnerschaft mit Dealert ermöglicht es uns modernste KI-Tools in vielen Aspekten unserer Betriebs- und Portfoliomanagementprozesse zu integrieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Wertschöpfung bei der Technologisierung von KMUs vor allem darin liegt, Transparenz und datengetriebene Geschäftsabläufe verbindlich etablieren. Das gilt sowohl für unsere Portfoliounternehmen als auch für Winterberg selbst.“

Gregory Budakow, Gründer von Dealert, fügt hinzu: „Als Teil des Kerninvestitionsteams von Winterberg seit fast einem Jahrzehnt habe ich viele Abläufe mit aufgebaut. Jetzt freue ich mich darauf, zusätzlich auf einer anderen Ebene mit Winterberg zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist eine hervorragende Gelegenheit, zu zeigen wie KI-Lösungen echte Innovationen im Private Equity vorantreiben. Sowohl bei Targetsuche und Transaktionsentscheidungen als auch im Portfoliomanagement kann KI ein echter Gamechanger sein.“

Weitere Informationen zu Dealert.AI unter: https://dealert.ai/

Weitere Informationen über die Winterberg Group AG unter: https://winterberg.group/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Winterberg Group AG

Herr Philipp Pielmeier

Baarerstrasse 43 43

6300 Zug

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://winterberg.group/

email : presse@winterberg.group

Über Dealert.AI:

Dealert.AI ist eine globale M&A-Datenbank, die Transaktionen in allen Marktsegmenten und geografischen Regionen verfolgt. Dealert hat das Ziel, den Zugang zu M&A-Transaktionswissen zu demokratisieren und die Abhängigkeit von teurer Unternehmenssoftware zu reduzieren. Die Plattform richtet sich an Investmentfachleute, Banker, M&A-Berater, Consultants und Forscher, die umfassende und umsetzbare Transaktionsinformationen suchen.

Über Winterberg Group AG:

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist unter anderem in die Healthcare Holding Schweiz AG und in die TIC Holding Schweiz AG investiert.

Pressekontakt:

Winterberg Group AG

Herr Philipp Pielmeier

Baarerstrasse 43 43

6300 Zug

fon ..: –

web ..: https://winterberg.group/

email : presse@winterberg.group

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.