Argyle Resources Corp nimmt Stronghold Mining Services für die Phase-1-Exploration auf dem Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel in Quebec unter Vertrag

Calgary – 27. März 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Stronghold Mining Services mit der Durchführung des Phase-1-Explorationsprogramms auf dem neu erworbenen Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel des Unternehmens in der kanadischen Provinz Québec beauftragt hat. Ziel der Phase-1-Exploration besteht darin, das Verständnis des Potenzials des Projekts zu verbessern und Zielgebiete für ein mögliches zukünftiges Phase-2-Bohrprogramm bei Saint Gabriel zu ermitteln.

Stronghold Mining Services wird die Beaufsichtigung und Durchführung der Arbeiten im Rahmen von Phase 1 verantworten, die umfassende Standortbesichtigungen und Prospektionen beinhalten werden. Zu den wichtigsten Aufgaben in dieser Explorationsphase gehören:

– XRF-Analyse: Stronghold wird an Probenahmestellen eine Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) durchführen, um die Reinheit des Siliziumdioxids zu bewerten und detaillierte Daten zu dessen Gehalt zu erfassen.

– GIS-gestützte Reinheitskartierung: Das Team wird anhand der Daten der XRF-Analyse eine vorläufige Reinheitskarte auf Basis des Geoinformationssystems (GIS) erstellen, um die Verteilung der Reinheit des Siliziumdioxids im Projektgebiet zu veranschaulichen.

– Prospektion und Entnahme von Splitterproben: Das Explorationsteam wird detaillierte Prospektionsarbeiten absolvieren und Splitterproben entnehmen, um ein besseres Verständnis der Geologie und des Potenzials der Siliziumdioxidlagerstätte zu erlangen.

– Entnahme von Massenproben: Aus Zielzonen auf dem Projektgelände werden Massenproben mit einem Gewicht von je 150 Pfund entnommen. Diese Proben werden eingehenden Tests unterzogen, um den Siliziumdioxidgehalt und den Grad der Verunreinigungen zu bewerten.

– Verfeinerung der Reinheitskarten: Zur Verfeinerung der Reinheitskarten werden Daten aus dem Feld und dem Labor herangezogen, wobei Zonen mit hohem Reinheitsgrad hervorgehoben werden sollen, die Potenzial für eine weitere Erschließung bieten.

Nach Abschluss der Feldaktivitäten wird ein umfassender Bericht erstellt, der die Ergebnisse der Feldarbeiten, der Laboranalysen und spezifische Empfehlungen für die Fortsetzung der Phase-2-Exploration enthalten wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79024/Argyle_270325_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsgebiete Saint Gabriel und Matapédia in der Region La Rédemption in Québec

Wir freuen uns sehr, dieses wichtige Phase-1-Explorationsprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel mit der Unterstützung von Stronghold Mining Services in die Wege zu leiten, so Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. Die im Rahmen dieses Programms erhobenen Daten werden für die Ermittlung von Zonen mit einer hochreinen Siliziumdioxidmineralisierung und die Ausrichtung unserer zukünftigen Explorationsbemühungen von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind entschlossen, das Projekt auf verantwortungsvolle und effiziente Weise weiterzuentwickeln, um sein volles Potenzial zu erschließen.

Das Phase-1-Explorationsprogramm soll in Kürze beginnen und wird eine Reihe von Feldaktivitäten zur Bewertung der geologischen und ökologischen Bedingungen am Standort umfassen. Die in dieser Phase erhobenen Daten werden in die Ausrichtung künftiger Explorations- und Erschließungsaktivitäten fließen, deren Ziel darin besteht, die Ressource zu definieren und das Projekt in Richtung Produktion auszubauen.

Nähe zum Projekt Matapédia von Argyle und Nutzung der Pilotanlage

Das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Argyles Projekt Matapédia, woraus sich erhebliche logistische und betriebliche Vorteile ergeben. Aufgrund der Lage dieser beiden Projekte zueinander kann das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten rationalisieren, die Betriebskosten senken und die größtmöglichen Anstrengungen auf die Ressourcenerschließung verwenden. Darüber hinaus wird die Pilotanlage von Argyle, die derzeit vom Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) für andere Projekte von Argyle in Québec genutzt wird, auch für die Verarbeitung von Material aus dem Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel zur Verfügung stehen. Diese Anlage wird die Effizienz und Kostenwirksamkeit der Betriebe von Argyle in der Region weiter steigern.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapédia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., ein Direktor, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB

Kanada

email : jeff@argyleresourcescorp.com

Pressekontakt:

Argyle Resources Corp.

Jeffrey Stevens

540 5 Ave SW, Suite 1410

T2P 0M2 Calgary, AB

email : jeff@argyleresourcescorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.