Gold aus besonderen Regionen

Gold, wie im 19. Jahrhundert in Alaska oder im 16. Jahrhundert in den Anden entdeckt, gibt es dort auch heute noch.

1896 wurde Gold in einem Nebenfluss des Klondike River, der durch Alaska und durch das Yukon-Territorium verlief, gefunden. Dies löste einen gewaltigen Goldrausch aus. Der Klondike-Goldrausch fand 1899 ein Ende, als in Nome, Alaska, Gold entdeckt wurde. Heute ist der Goldabbau in Alaska ein wichtiger Wirtschaftssektor. Gold gab es und gibt es heute im gesamten Alaska. Laut dem Ranking des Fraser Instituts befindet sich Alaska auf den oberen Plätzen der besten bergbaufreundlichen Jurisdiktionen weltweit. Der enorm gestiegene Goldpreis macht auch neue und alte Goldminen in Alaska attraktiver. Auf die Vermeidung schwerwiegenden Folgen für die Umwelt und die Ureinwohner, wird heute anders als früher geachtet.

Zum Beispiel von U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ -. Das Unternehmen besitzt das äußerst aussichtsreiche Whistler-Projekt, welches Gold und Kupfer enthält. Ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind ein wichtiger Aspekt von U.S. GoldMining. Die Bohrergebnisse weisen hochgradige Gold- und Silberwerte aus sowie sehr gute Werte für Basismetalle.

Eine andere spannende Region sind die Anden, die längste Gebirgskette auf der Erde. Die Inka errichteten ihr großes Reich im 13. Jahrhundert dort in den Anden. Es umfasste Peru und Teile von Ecuador, Zentralbolivien, Argentinien, Chile und Kolumbiens. Heute fördert die Regierung die Bergbaubranche. Gold wurde dort in Ecuador im 16. Jahrhundert zum ersten Mal entdeckt. In Ecuador dürfte das Potenzial in Sachen Gold, Silber, Kupfer und Molybdän noch groß sein.

Ein Unternehmen, das in den Anden bei seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt sein Augenmerk auf Gold und Kupfer legt, ist Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -. Das Projekt verbindet auf spannende Weise historische Arbeit und moderne Explorationsmethoden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

