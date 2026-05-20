Global Li-Ion ändert seinen Namen in Lion Critical Minerals Corp.

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE-LION | OTC-GBBGF | F-0TD) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Namen mit Wirkung zum 19. Mai 2026 in Lion Critical Minerals Corp. geändert hat.

Das Kürzel des Unternehmens, LION, ändert sich nicht. Mit Börseneröffnung am 22. Mai 2026 wird der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Namen beginnen. Das Unternehmen aktualisiert derzeit seine Website, die Unternehmensunterlagen und behördlichen Einreichungen, um den neuen Namen widerzuspiegeln. Die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien des Unternehmens lautet 536215106, die neue ISIN-Nummer CA5362151063.

Über Global Li-Ion Graphite Corp.

Das Hauptaugenmerk von Global Li-Ion Graphite Corp. ist auf die Wiederaufnahme der Produktion bei seinen hochgradigen Graphitprojekten in Madagaskar gerichtet, womit sich das Unternehmen für eine Teilnahme an der wachsenden globalen Lieferkette für kritische Mineralien positioniert.

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

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Jason Walsh

Global Li-Ion Graphite Corp.

Tel: 604.608.6314

E-Mail: info@liongraphite.com

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