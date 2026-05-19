Vizsla Copper beginnt mit Bohrarbeiten auf dem Projekt Woodjam und stellt ein Update zu den Bohrungen auf dem Projekt Poplar bereit

Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem Projekt Woodjam (das Projekt Woodjam oder Woodjam) im Zentrum von British Columbia nun begonnen haben. Das Programm wird voraussichtlich Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 8.000 Metern umfassen, wobei sich zwei Bohrgeräte auf drei sehr aussichtsreiche Zielgebiete konzentrieren werden: Three Firs, Great Plains und Deerhorn.

HIGHLIGHTS

– Projekt Woodjam – Bohrungen im Gange: In drei Zielgebieten werden bis zu 8.000 Meter gebohrt, wobei der Schwerpunkt auf neuen Entdeckungen liegt, aufbauend auf bedeutenden früheren Ergebnissen und der Erweiterung der Ressourcen:

o Three Firs: Die Bohrungen im Zielgebiet Three Firs konzentrieren sich auf die Identifizierung der Quelle der stark mineralisierten Klasten im kürzlich entdeckten Brekziensystem.

o Great Plains: Die Bohrungen im Zielgebiet Great Plains dienen der Untersuchung des Potenzials für eine porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung in einer bislang nicht überprüften geophysikalischen Anomalie, die sich etwa vier Kilometer südlich der bestehenden Lagerstätte Southeast des Projekts befindet.

o Lagerstätte Deerhorn: Die Bohrungen in der Lagerstätte Deerhorn konzentrieren sich auf die Erweiterung der südlichen Ausdehnung der starken Kupfer-Gold-Mineralisierung an der westlichen Flanke der Lagerstätte.

– Projekt Poplar – Phase-1-Bohrungen abgeschlossen: In den Zielen Thira, Camp Lake und Copper Pond wurden 21 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 11.200 Meter niedergebracht. Alle Kernproben wurden zur geochemischen Analyse eingereicht. Die Phase-2-Bohrungen auf dem Projekt Poplar werden beginnen, sobald alle Ergebnisse aus Phase 1 vorliegen und ausgewertet wurden und die Bohrungen auf dem Projekt Woodjam abgeschlossen sind.

Da Kupfer kürzlich ein Allzeithoch von 6,60 US$ pro Pfund erreicht hat, sind wir der Ansicht, dass der Markt die wachsende Bedeutung neuer Kupferentdeckungen und Entwicklungsprojekte weiterhin anerkennt, so Craig Parry, Chair und CEO. Vor diesem Hintergrund ist das Unternehmen gut positioniert, da die Analyseergebnisse unserer Kupferentdeckung Thira auf dem Projekt Poplar noch ausstehen und ein vollständig finanziertes 8.000 m umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Woodjam im Gange ist. Wir sind der Ansicht, dass die nächsten Monate eine äußerst aktive und ereignisreiche Zeit sein werden, in der ein stetiger Strom bedeutender Nachrichten aus unserem gesamten Portfolio zu erwarten ist. Während wir diese Programme vorantreiben, freuen wir uns auch, Susy Horna als Corporate Secretary im Team willkommen zu heißen, und möchten Jen Hanson herzlich für ihr Engagement, ihre Professionalität und ihre wertvollen Beiträge zum Unternehmen im Laufe der Jahre danken. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Der Beginn der Bohrungen bei Woodjam läutet die nächste Etappe eines sehr arbeitsreichen Jahres für das Unternehmen ein, die auch ein umfangreiches Bohrprogramm auf Palmer, eine zweite Bohrphase auf Poplar und das erste Bohrprogramm überhaupt auf Copperview umfassen, kommentierte Steve Blower, SVP, Exploration. Auf Woodjam werden wir uns auf neue Entdeckungen in den Zielen Three Firs Breccia und Great Plains konzentrieren und zudem das Potenzial zur Erweiterung des goldreicheren Teils der Lagerstätte Deerhorn prüfen, die in südwestlicher Streichrichtung offen bleibt.

Bohrplan für Woodjam

Das Sommerbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Woodjam wird ca. 16 Kernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von bis zu 8.000 Metern umfassen, die sich auf die sehr aussichtsreichen Zielgebiete Three Firs, Great Plains und Deerhorn konzentrieren (Abbildung 1). Die Schwerpunkte der Bohrungen an jedem Ziel umfassen:

– Three Firs: Das Zielgebiet Three Firs besteht aus einer Zone mit einer oberflächennahen porphyrischen Kupfer-Gold-Mineralisierung, die sich über mindestens 400 Meter mal 200 Meter erstreckt. Im Rahmen von Step-out-Bohrungen im Jahr 2024 wurde die Ausdehnung der Mineralisierung 500 Meter nordwestlich mit zwei Bohrlöchern untersucht (siehe Pressemitteilung vom 27. November 2024). Beide Bohrlöcher durchteuften ein neues Vorkommen einer polymiktischen Brekzie, die Intrusivklasten enthielt, die aus einem porphyrischen Quarz-Chalkopyrit±Bornit-Stockwerk stammen. Die Häufigkeit mineralisierter Klasten innerhalb der Brekzien nimmt mit der Tiefe von Bohrloch TF24-123 bis TF24-126 zu, was mit einem Anstieg der Kupfer- und Goldgehalte einhergeht. Die Brekzie in TF24-126 lieferte 27,6 Meter mit 0,18 % Kupfer und 0,13 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 27. November 2024). Die Mineralisierung in den Brekzienabschnitten ist vorwiegend in den Klasten beherbergt.

Jüngste Modellierungen zeigen ein allgemeines Abtauchen des Brekziensystems nach Südosten in Richtung einer ausgedehnten und noch nicht überprüften Anomalie mit hoher Aufladbarkeit unterhalb des Porphyrzentrums Three Firs. Die Bohrungen werden die Anomalie auf ein potenzielles Zentrum einer in einer Intrusion beherbergten porphyrischen Mineralisierung sowie auf die Quelle der mineralisierten Klasten innerhalb der Brekzien untersuchen.

– Great Plains: Das Zielgebiet Great Plains stellt eine offene und noch nicht überprüfte, zwei Kilometer mal zwei Kilometer große Anomalie mit hoher Aufladbarkeit dar, die sich etwa 4 km südlich der Lagerstätte Southeast befindet (siehe Pressemitteilung vom 30. Oktober 2024). Southeast verfügt über eine historische vermutete Mineralressourcenschätzung von 221,7 Millionen Tonnen mit 0,31 % Kupfer und 0,05 g/t Gold1, 2, 4. Es wird angenommen, dass das Zielgebiet Great Plains von einer ähnlichen Geologie unterlagert wird wie die Lagerstätte Southeast, in der eine porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung nahe dem westlichen Rand des aussichtsreichen Batholiths Takomkane beherbergt ist. Basierend auf vorhandenen geophysikalischen Daten wird angenommen, dass sich dieser aussichtsreiche Kontakt nach Süden über mindestens neun Kilometer erstreckt und das Zielgebiet Great Plains durchquert. Das Zielgebiet ist historisch gesehen unerforscht, da eine allgegenwärtige dünne Schicht aus Gletscherablagerungen das Grundgebirge verdeckt.

Die Bohrungen bei Great Plains werden das Potenzial für porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung des geophysikalischen Zielgebiets Great Plains untersuchen. Es ist eine Reihe von Bohrungen geplant, um eine Fläche von ca. 750 Metern mal 1.000 Metern zu überprüfen.

– Deerhorn: Das Erweiterungsziel Deerhorn stellt den südlichen Ausläufer der starken porphyrischen hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung der Lagerstätte Deerhorn dar, die über eine historische vermutete Mineralressource von 32,8 Millionen Tonnen mit 0,22 % Kupfer und 0,49 g/t Gold1, 3, 4 verfügt. Bohrungen im Jahr 2024 durchteuften 86,0 Meter mit 0,91 g/t Gold und 0,18 % Kupfer in Zusammenhang mit einem intensiven Quarz-Chalkopyrit-Magnetit-Stockwerk und Tafelgängen (siehe Pressemitteilung vom 3. September 2024). Dieses Bohrloch zeigte zusammen mit aktualisierten 3D-Modellen das Erweiterungspotenzial von Deerhorn nach Süden auf.

Die Bohrungen bei Deerhorn werden an das Programm aus dem Jahr 2024 anknüpfen und den südlichen Ausläufer der Mineralisierung an der westlichen Flanke der Lagerstätte mit einer Reihe von Schrägbohrungen untersuchen. Zusätzliche Bohrungen in Richtung Nordosten könnten ebenfalls niedergebracht werden, die zur Überprüfung der Ausdehnung der östlichen Flanke konzipiert sind.

Zwei Diamantkernbohrgeräte sind nun vor Ort und treiben die ersten beiden Bohrlöcher im Rahmen des Programms voran.

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Abbildung 1. Karte mit der Lage der Projekte Woodjam und Redgold von Vizsla Copper im Verhältnis zur Mine Mount Polley von Imperial Metals. Die vorrangigen Explorationsziele bei Woodjam sind ebenfalls dargestellt.

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Abbildung 2. Karte mit den zusammengestellten Aufladbarkeitsergebnissen (induzierte Polarisation) (Tiefenplan auf 800 m ü. M.) aus dem invertierten 3D-Aufladbarkeitsmodell (siehe Pressemitteilung vom 30. Oktober 2024). Zu den vorrangigen Bohrzielen, die untersucht werden sollen, gehören Three Firs, Great Plains und Deerhorn.

Update zu den Bohrungen auf dem Projekt Poplar

Phase 1 des Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Poplar, das Anfang dieses Jahres eingeleitet wurde (siehe Pressemitteilung vom 4. Februar 2026), ist nun abgeschlossen. Es wurden 21 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 11.200 Meter in den Zielen Thira, Camp Lake und Copper Pond niedergebracht.

Die Ergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher im Entdeckungsgebiet Thira wurden bereits veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 6. April 2026) und umfassten den bislang längsten Abschnitt einer durchgehenden porphyrischen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, der in diesem Zielgebiet durchteuft wurde: 675,2 Meter mit 0,40 % CuÄq* (0,26 % Cu, 0,015 % Mo, 1,06 g/t Ag und 0,04 g/t Au, TH26-151), einschließlich 435,0 Meter mit 0,49 % CuÄq* (0,31 % Cu, 0,022 % Mo, 1,24 g/t Ag und 0,04 g/t Au). Phase 2 des Bohrprogramms bei Poplar wird beginnen, sobald alle Ergebnisse aus Phase 1 vorliegen und ausgewertet sind und das Bohrprogramm auf dem Projekt Woodjam abgeschlossen ist.

*Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 25,00 US$/Pfund Mo, 2.500 US$/Unze Au und 25 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 20 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwerk-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

Neue Corporate Secretary

Vizsla Copper freut sich zudem, die Ernennung von Susy Horna zur Corporate Secretary mit Wirkung zum 14. Mai 2026 bekannt zu geben. Susy stammt aus Peru und bringt langjährige Erfahrung in den rechtlichen Aspekten der Bergbau-, Öl- und Gas- sowie der Schifffahrtsbranche mit. Vor ihrem Eintritt bei Vizsla Copper war Susy als Manager, Corporate Records and Governance bei First Majestic Silver Corp. tätig und als Corporate Secretary bei Gatos Silver, Inc. vor der Übernahme durch First Majestic Silver Corp. Susy war außerdem als Corporate Secretary für verschiedene börsennotierte und private Unternehmen innerhalb der Augusta Group of Companies tätig und arbeitete als Rechtsanwaltsgehilfin für Pacific Northwest LNG, Seaspan Corporation und Southwestern Resources Corp., wo sie für verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit Gesellschafts- und Wertpapierrecht, insbesondere für Corporate Governance und die laufende Offenlegung, verantwortlich war.

Das Unternehmen möchte Jen Hanson, seiner scheidenden Corporate Secretary, herzlich für die Professionalität, Erfahrung und Weisheit danken, die sie in den letzten fünf Jahren bei Vizsla Copper eingebracht hat, sowie für ihren Beitrag zum Aufbau der starken Grundlagen von Vizsla Copper als börsennotiertes Unternehmen.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas sowie seine Porphyrprojekte Poplar und Woodjam im Zentrum und Süden von British Columbia. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in den stabilen Bergbaujurisdiktionen von Alaska und British Columbia zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist ein Spin-out von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., dem technischen Berater von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Dr. Leslie ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen sind historischer Natur und wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, von denen angenommen wird, dass sie korrekt sind. Die historischen technischen Informationen wurden von Vizsla Copper nicht überprüft und sind in einigen Fällen möglicherweise nicht überprüfbar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung bei Woodjam hindeutet.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder annimmt, dass sie eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, terminiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Abwandlungen oder durch die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. deren Verneinungen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten 8.000-Meter-Bohrprogramm des Unternehmens im Projekt Woodjam, einschließlich des voraussichtlichen Schwerpunkts und der Ziele der Bohrungen in den Zielgebieten Three Firs, Great Plains und Deerhorn; zu den erwarteten Ergebnissen und Resultaten der Explorationsbohrungen an jedem Zielgebiet; zu dem geplanten Phase-2-Bohrprogramm im Projekt Poplar und dem Zeitpunkt seines Beginns nach Erhalt und Auswertung der Ergebnisse aus Phase 1; zu den geplanten Bohrprogrammen in den Projekten Palmer und Copperview; sowie zu den erwarteten Zeitplan und der Abfolge der anstehenden Explorationsprogramme des Unternehmens.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen von Dritten sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden und dass die Rohstoffpreise, einschließlich der Preise für Kupfer, Gold und Molybdän, auf einem Niveau bleiben werden, das die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens unterstützt. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen werden.

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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

QUELLENANGABEN

1. Zusammengefasst in: Lomas, S. (2022), NI43-101 Technical Report for the Woodjam Property Horsefly, British Columbia, Canada, sedarplus.ca

2. Southeast: NI 43-101 Technical Report for 2012 Activities on the Woodjam South Property, Cariboo Mining Division, British Columbia, erstellt von Dr. Ross Sherlock, P.Geo., Gold Fields Canada Exploration BV, und Alex Trueman, P.Geo., MAusIMM CP(Geo), Gold Fields Exploration, Inc., erstellt für den ehemaligen JV-Partner (60:40-Beteiligung zwischen Fjordland Exploration Inc. und Cariboo Rose Ltd.) und WCC zum Stichtag 15. Mai 2013. Die historische Schätzung für die Lagerstätte Southeast (die historische Schätzung für Southeast) wurde von Alex Trueman, P.Geo., MAusIMM CP (Geo), Chief Resource Geologist bei Gold Fields Exploration Inc., erstellt, zum Stichtag vom 15. Mai 2013. Die historische Schätzung für Southeast wurde unter Verwendung einer lokalisierten multivariaten einheitlichen Konditionierung mit einem Cutoff-Gehalt von 8,60 US$/t erstellt. Die NSR-Berechnung basiert auf 1.650 US$/oz Au, 3,90 US$/lb Cu und Ausbeuten von 69 % Au und 85 % Cu. Die historische Schätzung für Southeast wurde innerhalb einer modellierten Tagebauhülle auf der Basis einer Preisannahme von 1.650 US$/oz Au und 3,90 US$/lb Cu ausgewiesen.

3. Deerhorn: NI 43-101 Technical Report for 2012 Activities on the Woodjam North Property, Cariboo Mining Division, British Columbia, erstellt von Dr. Ross Sherlock, P.Geo., Gold Fields Canada Exploration BV, Dr. Jacqueline Blackwell, P.Geo., Gold Fields Canada Exploration BV, und Twila Skinner, P.Geo., Gold Fields Canada Exploration BV, erstellt für den ehemaligen JV-Partner und WCC zum Stichtag 15. Mai 2013. Die historische Schätzung für die Lagerstätte Deerhorn (die historische Schätzung für Deerhorn) wurde von Brian Wolfe (MAIG), Principal Resource Geologist bei Gold Fields Australasia Pty. Ltd., erstellt und ist zum Stichtag 15. Mai 2013 datiert. Die historische Schätzung für Deerhorn wurde unter Verwendung einer lokalisierten multivariaten einheitlichen Konditionierung mit einem Cutoff-Gehalt von 8,60 US$/t erstellt. Die NSR-Berechnung basiert auf 1.650 US$/oz Au, 3,90 US$/lb Cu und Gewinnungsraten von 69 % Au und 85 % Cu. Die historische Schätzung für Deerhorn wurde innerhalb einer modellierten Tagebauhülle auf der Basis einer Preisannahme von 1.650 US$/oz Au und 3,90 US$/lb Cu ausgewiesen.

4. Die historischen Schätzungen gelten als historischer Natur und basieren als solche auf früheren Daten und Berichten, die von früheren Konzessionseigentümern erstellt wurden. Der Leser wird darauf hingewiesen, diese Schätzungen oder Teile davon nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven zu betrachten. Das Unternehmen hat festgestellt, dass die historischen Schätzungen zuverlässig sind, da sie auf Daten basieren, die mit modernen Bohr- und Probenahmemethoden erhoben wurden, für den ehemaligen JV-Partner erstellt wurden und hier relevant sind, da sie lediglich das Mineralpotenzial des Projekts Woodjam aufzeigen. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen einzustufen, und Vizsla Copper behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen. Eine umfassende Datenerhebung, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen, Datenüberprüfungen und eine Standortbesichtigung durch einen qualifizierten Sachverständigen können erforderlich sein, bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressource eingestuft werden können. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, ganz oder teilweise, jemals wirtschaftlich rentabel werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Selbst wenn sie als aktuelle Ressource eingestuft werden, besteht keine Gewissheit darüber, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass vermutete Mineralressourcen in die Kategorie der nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden. Die historischen Schätzungen in Bezug auf vermutete Mineralressourcen wurden unter Verwendung früherer Standarddefinitionen und -praktiken der Bergbauindustrie zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven berechnet. Diese früheren Definitionen und Praktiken wurden vor der Einführung der aktuellen Standards des Canadian Institute of Mining für die Schätzung von Mineralressourcen verwendet und weisen ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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