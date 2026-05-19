Rock Tech treibt Lithiumprojekt Georgia Lake voran: Weg geebnet zur Senkung der Verarbeitungskosten um bis zu 50 %

Testprogramm zur optischen Erzsortierung, kofinanziert durch den Ontario Critical Minerals Innovation Fund, identifiziert einen möglichen Weg zur Effizienzsteigerung sowie zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/OPEX).

Wesentliche Ergebnisse:

– Der Critical Minerals Processing Fund (CMIF) Ontarios hat dazu beigetragen, das Potenzial für signifikante Kostenreduktion und Wertsteigerung des Georgia Lake Projekts zu demonstrieren.

– Zusammenarbeit mit der Queens University und STARK Resources belegt die Wirksamkeit von Kooperationen zwischen Regierung, Industrie und Forschung.

– In Tests zur optischen Erzsortierung konnten im Vorfeld der Weiterverarbeitung rund 25 bis 45 % des Abfallmaterials entfernt werden. Vorbehalt: Ergebnisse sind vorläufig und basieren auf Tests im begrenzten Maßstab.

– Daraus resultiert eine verbesserte Erzqualität (Li-Grade) um das 1,4-Fache bis 1,8-Fache.

– Erste Ingenieuranalysen deuten auf einen Weg hin, die geplanten Investitionskosten für die Zerkleinerungsanlage (Crushing) und den Konzentrator wesentlich – um bis zu 50 % – zu senken.

– Das Georgia Lake Projekt stärkt im Zusammenspiel mit dem geplanten Konverter in Red Rock die breitere, integrierte Mine-to-Converter-Strategie von Rock Tech in Ontario und unterstützt den Aufbau einer unabhängigen kanadischen Batterie-Lieferkette.

TORONTO, ONTARIO – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das Unternehmen oder Rock Tech) gibt den erfolgreichen Abschluss seines vom Ontario Critical Minerals Innovation Fund unterstützten Erzsortierungsprogramms für das Lithiumprojekt Georgia Lake (das Projekt) in Nord-Ontario bekannt.

Das Projekt ist Teil von Rock Techs übergreifender Mine-to-Converter-Strategie und unterstützt zusammen mit dem geplanten Konverter in Red Rock den Aufbau einer eigenständigen, in Kanada verankerten Verteidigungs- und Batteriematerial-Lieferkette.

Das in Partnerschaft mit der Queen’s University und STARK Resources durchgeführte Erzsortierungsprogramm evaluierte die UV-Laser-basierte Sortierung von Optimum N.V. sowie die röntgentransmissionsbasierte (XRT) Sensorsortierung der allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG für die Vorkonzentration von mineralisiertem Material aus dem Projekt (siehe Pressemitteilung: Rock Tech Lithium erhält 388.074 $ Förderung aus dem Critical Minerals Innovation Fund von Ontario vom 23. Juni 2025).

Die Testarbeiten wurden an zwei Probensätzen durchgeführt: ausgewählten Bohrkernproben zur Erstellung und Kalibrierung der Sortieralgorithmen sowie einer Mischprobe aus oberflächennahem Material für Tests im kleineren Maßstab. Die Tests wurden unter kontrollierten Bedingungen in beiden Erzsortierungs-Testanlagen mithilfe von Pilotanlagen durchgeführt.

Das Programm weist den Weg zu einer verbesserten Prozesseffizienz und einer Reduzierung zukünftiger Investitions- und Betriebskosten, was die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Projekts stärken und eine belastbare Lieferkette für kritische Rohstoffe in Ontario unterstützen könnte. Die Ergebnisse sind die Grundlage für die Wiederaufnahme wichtiger Entwicklungsaktivitäten bei Georgia Lake, einschließlich Bohrungen, weitere kostensenkende Ingenieurarbeiten sowie Umsetzungsarbeiten für eine zukünftige endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study – DFS).

Diese Ergebnisse zeigen, wie Partnerschaften zwischen Regierung, Industrie und Forschung Innovationen hervorbringen, die direkt die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit strategisch wichtiger Rohstoffprojekte stärken, sagte Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. Unterstützt durch die Investition der Regierung von Ontario über den CMIF positioniert unsere Arbeit Georgia Lake so, dass das Projekt auch durch Lithiumpreiszyklen hinweg widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger wird. Es stärkt die integrierte Lithiumstrategie von Rock Tech im Norden Ontarios, was durch den Aufbau einer in Kanada hergestellten Lieferkette für kritische Mineralien zur wirtschaftlichen Sicherheit und langfristigen Verteidigungsbereitschaft beitragen kann.

Partnerschaft aus Regierung, Industrie und Forschung erschließt Innovation

Mit Unterstützung der Regierung von Ontario durch den Critical Minerals Innovation Fund arbeitete Rock Tech mit der Queen’s University und STARK Resources – einem in Deutschland ansässigen Spezialisten für sensorgestützte Erzsortierung und Mineralverarbeitungstechnologie – zusammen. Ziel war die Bewertung praxistauglicher Technologien zur Verbesserung der Verarbeitungseffizienz, Abfallreduzierung und Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Projekts.

Das Critical Minerals Processing Lab ist stolz darauf, mit Rock Tech Lithium und STARK Resources an diesem wichtigen Projekt zusammengearbeitet zu haben, das unser Verständnis der Verarbeitungsmerkmale von Lithiummineralien vertieft und zum Fortschritt des Georgia Lake-Projekts beigetragen hat, erklärte Charlotte Gibson, Assistant Professor & Associate Head für das Robert M. Buchan Department of Mining. Diese innovative Prozessentwicklungsarbeit wurde durch die Unterstützung des CMIF ermöglicht, dessen Investition Innovation in der Verarbeitung kritischer Mineralien antreibt und Ontarios Wertschöpfungskette für kritische Mineralien stärkt.

Die nächste Entwicklungsphase des Georgia Lake Lithiumprojektes startet

Die Ergebnisse kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt für kritische Rohstoffe in Ontario. Während die Lithiummärkte kurzfristige Volatilitäten erlebten, treiben Regierungen und Industrie in Nordamerika und Europa die Sicherung regionaler Batterie- und Rohstofflieferketten mit Nachdruck voran.

Für das Georgia Lake Projekt liegt eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study – PFS) aus dem Jahr 2022 vor. Diese basiert auf einem konventionellen Minen- und Konzentratorkonzept mit einer Kapazität von von 1,0 Millionen Tonnen pro Jahr. Die PFS von 2022 sah eine Minenlebensdauer von 9 Jahren vor und zielte auf eine Produktion von ca. 100.000 Tonnen pro Jahr von 6-prozentigem Spodumenkonzentrat (SC6) ab. Dabei wies sie eine angezeigte Mineralressource (Indicated) von ca. 10,6 Millionen Tonnen mit 0,88 % LiO sowie eine abgeleitete Mineralressource (Inferred) von ca. 4,2 Millionen Tonnen mit 1,00 % LiO aus.

Die PFS schätzte einen Kapitalwert (NPV) vor Steuern von 223 Mio. USD, einen NPV nach Steuern von 146 Mio. USD, einen internen Zinsfuß (IRR) vor Steuern von 47,8 % und einen IRR nach Steuern von 35,6 % – basierend auf einem durchschnittlichen SC6-Preis von 1.500 USD pro Tonne über die Laufzeit der Mine. Die PFS schätzte zudem die anfänglichen Investitionskosten (Pre-production CAPEX) auf 192 Mio. USD, die Gesamtinvestitionen über die Projektlaufzeit auf 291 Mio. USD, die Gesamtbetriebskosten auf 536 Mio. USD und die All-In Sustaining Costs (AISC) auf 1.082 USD pro Tonne Konzentrat.

Gemessen an dem Ausgangsszenario der PFS zeigen die durch den CMIF unterstützten Erzsortierungsergebnisse einen möglichen Weg zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in den folgenden technischen Studien auf. Der beobachtete Anreicherungsfaktor von 1,4x bis 1,8x bedeutet, dass das so sortierte Material einen wesentlich höheren Lithiumgehalt in die nächste Verarbeitungsstufe einbringt als der ursprüngliche Zufuhrstrom. Dies verbessert die Effizienz des Konzentrators und ermöglicht es potenziell, auch geringer konzentriertes Ausgangsmaterial in zukünftigen Minenplanungen zu berücksichtigen.

Ebenso wird erwartet, dass die Kapitalkosten für die Zerkleinerungs- und Konzentratoranlage durch eine Kombination aus Erzsortierung und Anlagenoptimierung um bis zu 50 % gesenkt werden können. Das bietet die Gelegenheit zur Optimierung des gesamten Anlagendesigns. Wenn sich dies in weiteren Ingenieur- und Studienarbeiten bestätigt, könnte dies die Kapitalintensität und die Investmentattraktivität für die nächste Phase der Erschließung von Georgia Lake erheblich verbessern.

Im Zuge dieser erneuerten Ausrichtung hat Rock Tech mit den Vorbereitungen für ein zukünftiges Bohrprogramm und die nächste Phase technischer Studien begonnen, einschließlich der Angebotseinholung für eine Definitive Feasibility Study (DFS). Diese Aktivitäten sollen das Ressourcenwachstum unterstützen, die geologische Sicherheit verbessern und zusätzliche Daten für die zukünftige Minenplanung liefern.

Unterstützung von Rock Techs Mine-to-Converter-Strategie in Ontario

Der erfolgreiche Abschluss des durch den CMIF unterstützten Erzsortierungsprogramms stärkt diese Strategie, indem er einen potenziellen Weg zur Verbesserung der Kostenstruktur und der Entwicklungsflexibilität des Projekts aufzeigt. Durch die Reduzierung der Menge an Abraummaterial, das im Konzentrator verarbeitet wird, kann die Erzsortierung zu niedrigeren Betriebskosten beitragen, die Verarbeitungseffizienz verbessern und eine größere Flexibilität (Optionalität) bei zukünftigen Minenplanungs- und Durchsatzszenarien bieten.

Georgia Lake bleibt ein Fundament der Ontario-Strategie von Rock Tech, erklärte Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech. Die aktuellen Ergebnisse stärken die langfristige Wirtschaftlichkeit und Rentabilität des Projekts und unterstreichen die strategische Bedeutung einer integrierten Lithium-Lieferkette in Ontario. Während Nordamerika und Europa intensiv an der Sicherung verlässlicher Quellen für kritische Mineralien arbeiten, werden Projekte wie Georgia Lake und der Konverter in Red Rock zu immer wichtigeren Bestandteilen einer alliierten Industrieinfrastruktur.

Nächste Schritte

Aufbauend auf den erfolgreichen Ergebnissen des Programms geht Rock Tech davon aus, dass eine zukünftige Value-Engineering-Phase die kombinierten Optimierungen durch die Integration der Erzsortierung, der Anpassung des Anlagendesigns und alternativer Umsetzungsstrategien für die Zerkleinerungsanlage, die Konzentratoranlage und die zugehörige Infrastruktur bewerten wird.

Die Ergebnisse des CMIF-unterstützten Programms sind konzeptioneller Natur und definieren keine endgültigen wirtschaftlichen Ergebnisse, Mineralreservenschätzungen oder Designänderungen im Produktionsmaßstab. Jede potenzielle Auswirkung auf Investitionskosten (CAPEX), Betriebskosten (OPEX), Projektökonomie, Mineralreserven oder Erschließungspläne erfordert weitere technische Planungen, Studien auf Machbarkeitsniveau (Feasibility-Level) sowie entsprechende technische Offenlegungen.

Innovationen aus Ontario unterstützen eine stärkere Lieferkette für kritische Mineralien

Ontario baut eine in Kanada ansässige Lieferkette für kritische Mineralien auf, die Arbeitsplätze schafft, unsere wirtschaftliche Sicherheit stärkt und unsere Abhängigkeit von geopolitischen Konkurrenten verringert, sagte Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau. Durch den Critical Minerals Innovation Fund unterstützt unsere Regierung Innovationen in Ontario, die Kosten senken, Investitionen freisetzen und die verantwortungsvolle Erschließung von Minen im Norden beschleunigen. Der Erfolg dieses Projekts zeigt, dass Ontario weltweit führend bei kritischen Mineralien, Batteriematerialien und den Technologien sein kann, die die Zukunft antreiben.

Sachverständige (Qualified Persons)

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Cameron Andrews, P.Eng., General Manager Kanada für Rock Tech Lithium, und Dian Heinrich Page, Pr. Sci. Nat., Principal Consultant – Geology für STARK Resources, einer unabhängigen sachverständigen Person, geprüft und genehmigt. Beide sind Qualified Persons gemäß der Definition des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Cameron Andrews, P.Eng., hat die Abschnitte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt, die sich auf die vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) von 2022 für das Projekt Georgia Lake beziehen. Herr Dian Heinrich Page, Pr. Sci. Nat., hat die Abschnitte bezüglich des CMIF-Erzsortierungsprojekts und des Value Engineerings geprüft und genehmigt.

Die oben beschriebenen Ergebnisse der Erzsortierungstests sind vorläufiger Natur und basieren auf Tests in begrenztem Umfang. Diese Ergebnisse wurden in keine aktuelle Mineralressourcen- oder Reservenschätzung oder vorläufige bzw. endgültige Machbarkeitsstudie aufgenommen und stellen keine definierten wirtschaftlichen Ergebnisse dar.

In dieser Pressemitteilung offengelegte Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer,

press@rocktechlithium.com

+49 2102 894 1122

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rock Tech Lithium Inc.

Investor Relations

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@rocktechlithium.com

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