Erstes Immunogen-Set exprimiert und in der Laborcharakterisierung | Zielstrukturen durch HYFT®-Technologie und ReefIQ von MindWalk identifiziert | Derselbe Designansatz wird nun im gesamten Impfstoffportfolio des Unternehmens angewendet, einschließlich Dengue und Influenza

AUSTIN, Texas / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (MindWalk) (NASDAQ: HYFT), ein Bio-Native-KI-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Ebola-Impfstoffprogramm sein erstes Set von Impfstoffdesigns exprimiert und mit der Laborcharakterisierung begonnen hat. Die Designs basieren auf Zielstrukturen, die mithilfe der HYFT®-Technologie und ReefIQ identifiziert wurden. Die Designs wurden computergestützt unter Anwendung einer proprietären und nicht offengelegten Methode zur Präsentation ausgewählter Strukturmuster gegenüber dem Immunsystem entwickelt. Diese Methode ist nun der Standard von MindWalk im gesamten Impfstoffportfolio, einschließlich der vollständig unternehmenseigenen Pan-Serotyp-Dengue- und universellen Influenza-Programme.

Das heutige Update betrifft einen Impfstoffkandidaten, der auf die Gemeinsamkeiten aller Ebolavirus-Spezies abzielt, die bekanntermaßen beim Menschen eine Krankheit auslösen, und nicht nur auf die einzelne Spezies, für die der einzige zugelassene Impfstoff entwickelt wurde, sagte Jennifer Bath, PhD, Chief Executive Officer und President von MindWalk. Unsere Technologie hat die Strukturmuster identifiziert, die diese Spezies beibehalten müssen, und unsere Teams haben einen Weg entwickelt, diese Muster dem Immunsystem zu präsentieren. Diese Designs wurden exprimiert und befinden sich in der Laborcharakterisierung. Nach dem Abschluss dieser Arbeiten folgen die Immunisierung und die Serenanalyse. Derselbe Designansatz wird bereits auf unsere Dengue- und Influenza-Programme angewendet, weshalb dies weit über Ebola hinaus von Bedeutung ist – und dieser Ansatz ist der führenden Expertise in der Impfstoff-Entdeckung und im Protein-Engineering zu verdanken, die wir in diesem Jahr in das Unternehmen geholt haben.

Konservierung allein reicht nicht aus

Die herkömmliche Auswahl von Zielstrukturen beginnt mit der Sequenzkonservierung (der Suche nach unveränderlichen Sequenzen auf einem Virus), basierend auf der plausiblen Hypothese, dass ein Impfstoff genau das angreifen sollte, was eine Virusfamilie nicht verändern kann. Die Hypothese ist schlüssig, ihre Umsetzung in wirksame Arzneimittel jedoch unzureichend. Invarianz ist nicht gleichbedeutend mit Schutzwirkung, und die Entscheidung, was nicht anvisiert werden soll, ist ebenso wichtig wie die Entscheidung, was anvisiert werden soll.

Die HYFT-Technologie verändert die Analyseeinheit. Herkömmliche Methoden indizieren Teile der Sequenz selbst. Ein HYFT-Musterobjekt ist kein Teil einer Sequenz. Es ist ein adressierbares Objekt, das mehrere Arten biologischer Informationen gleichzeitig trägt, und über 20 Millionen der Muster in der Repräsentation von MindWalk sind struktureller Natur – abgeleitet aus Proteindomänen, Faltungen, Konformationsregionen und Interaktionsflächen.

ReefIQ, die biologische Kontextschicht für die Biowissenschaften, ist der Ort, an dem diese Objekte miteinander in Beziehung gesetzt werden: 660 Millionen biologische Muster, verknüpft durch 25 Milliarden Beziehungen, verfeinert durch über 20 Jahre Kuration und fundiert durch die Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die MindWalk seit 1989 leistet. Zudem ermöglicht es die Überprüfung einer Kandidatenregion anhand der breiteren wissenschaftlichen Datenlage, noch bevor jegliche Laborarbeit beginnt. Im Ebola-Programm war es genau diese Prüfung, die jene Regionen, auf denen MindWalk aufbaute, von denen trennte, die verworfen wurden.

Das Ebola-Programm

Kein zugelassener Ebola-Impfstoff deckt die gesamte Virusfamilie ab. Der einzige zugelassene Impfstoff ist ausschließlich für die Zaire-Spezies indiziert, und der Bundibugyo-Ausbruch, der im Mai 2026 in der Demokratischen Republik Kongo begann, hat die Konsequenzen dessen deutlich vor Augen geführt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte diesen Ausbruch zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Bedeutung und meldete bis Mitte November 2026 über 11.000 bestätigte Fälle und über 5.500 Todesfälle, wobei auch Fälle in Uganda, Kenia und Nigeria gemeldet wurden. Für das Bundibugyo-Virus ist kein zugelassener Impfstoff indiziert. Das Programm von MindWalk zielt auf ein Immunogen ab, das eine kreuzreaktive Immunantwort gegen jede Ebolavirus-Spezies hervorruft, die bekanntermaßen beim Menschen eine Krankheit verursacht – Zaire, Sudan, Bundibugyo und Taï Forest -, anstatt nur gegen eine einzige.

Die ausgewählten Epitope wurden anhand nicht sequenzbasierter HYFT-Muster identifiziert, die diesen Zielspezies gemeinsam sind, und durch kreuzreaktive, speziesübergreifend neutralisierende Antikörper bestätigt, die zuvor von menschlichen Überlebenden isoliert wurden. Die Konstruktproduktion wurde im September 2026 eingeleitet. Das erste Immunogen-Set wurde exprimiert und die In-vitro-Charakterisierung ist im Gange. Immunisierung und Serenanalyse folgen nach Abschluss dieser Arbeiten, wobei MindWalk für beide keine Termine nennt. Das Unternehmen geht davon aus, im kommenden Monat weitere Updates hinsichtlich zusätzlicher Programme zu veröffentlichen, bei denen nun dasselbe Präsentationssystem zum Einsatz kommt. Ein separates Update zu einer neuartigen Immuntherapie für eine chronische Autoimmunerkrankung wird in Kürze erwartet.