German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH unterzeichnet Term Sheet zur Beteiligung an der Zirnostics GmbH und sichert sich umfassende Investorenrechte

Frankfurt am Main (IRW-Press/13.10.2026) –

German Tech Holding unterzeichnet Term Sheet zur Beteiligung an der Zirnostics GmbH und sichert sich umfassende Investorenrechte

* Beteiligungsopportunität bis zum 30. November 2026 gesichert

* Exklusives Zeichnungsrecht auf weitere 5 %, Vorkaufsrecht, Liquidationspräferenz, Verwässerungs-schutz, Drag-along und Tag-along sowie Vesting der Gründer

* GTH beabsichtigt, sich auch an künftigen Finanzierungsrunden der Zirnostics zu beteiligen und eine Lead-Investor-Rolle einzunehmen

* Zirkonium-89-markierter PSMA-Tracer mit bis zu 100-fach höherem Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast in PSMA-PET/CT

* Bezugspreisspanne im Rahmen des öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien unterhalb des bilanziellen Eigenkapitals und des geschätzten NAV je Aktie

Frankfurt am Main, 13. Oktober 2026 Die German Tech Holding (GTH) hat heute ein Term Sheet über den Erwerb einer Beteiligung an der Zirnostics GmbH unterzeichnet. Damit hat sie sich die am 7. Oktober 2026 veröffentlichte Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH bis zum 30. November 2026 gesichert (

germantechholding.com/index.php/pressemitteilung-vom-7-oktober-2026/). Der Erwerb der Beteiligung soll durch Zeichnung einer geplanten Barkapitalerhöhung der Zirnostics erfolgen.

Umfassende Investorenrechte der German Tech Holding

Die für den Beteiligungserwerb vereinbarten Konditionen räumen der GTH als initialem Seed-VC-Investor marktübliche Minderheitsgesellschafterschutzrechte und darüber hinausgehende, individuell vereinbarte Rechte ein. Diese umfassen insbesondere ein exklusives Zeichnungsrecht auf weitere 5 % der Anteile, soweit solche von der Zirnostics bis Ende 2027 ausgegeben werden, ein Vorkaufsrecht auf Anteile der Mitgesellschafter, eine einfache, anrechenbare Liquidationspräferenz, einen Verwässerungsschutz für künftige Finanzierungsrunden sowie Drag-along- und Tag-along-Regelungen. Des Weiteren unterliegen die Gründer einem sogenannten Vesting, einer zeitanteiligen Anteilsrückgabeverpflichtung im Falle der Einstellung ihrer Mitwirkung über einen Zeitraum von 48 Monaten.

Für die GTH ist insbesondere das exklusive Zeichnungsrecht von Bedeutung. Es eröffnet ihr die Möglichkeit, ihren Anteil an Zirnostics in künftigen Finanzierungsrunden konstant zu halten oder gezielt auszubauen, statt verwässert zu werden. Die GTH beabsichtigt, auf Grundlage ihres Seed-Investments im weiteren Verlauf die Rolle eines Lead-Investors einzunehmen und sich auch an weiteren Finanzierungsrunden der Zirnostics zu beteiligen.

Wissenschaftliche Grundlage und medizinischer Nutzen

Wie mit Pressemitteilung vom 7. Oktober 2026 berichtet, hat die Zirnostics GmbH einen mit Zirkonium-89-markierten Tracer für die mit Computertomographie kombinierte PSMA-Positronen-Emissions-Tomographie-Bildgebung (PET/CT) von Prostatakarzinomen entwickelt. Anders als herkömmliche PET-Tracer erlaubt Zirkonium-89 Bildaufnahmen noch mehrere Tage nach der Injektion. Das ermöglicht einen bis zu 100-fach höheren Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast und damit eine deutlich präzisere Detektion als mit herkömmlichen Tracern.

Dadurch können selbst kleine oder bislang schwer erkennbare Tumorherde und Metastasen sichtbar gemacht und zusätzliche Krankheitsherde identifiziert werden, die in der konventionellen PSMA-PET/CT nicht erkennbar sind. Dies ist naturgemäß für die Wahl der Primärtherapie nach Erstdiagnose ebenso relevant wie für die Wahl der Sekundärtherapie bei Rückfallpatienten mit sogenanntem biochemischem Rezidiv. Das Verfahren wird seit mehreren Jahren klinisch angewendet. Das Radiopharmakon ist nach Angaben von Zirnostics in der Herstellung nicht teurer als herkömmliche PSMA-Tracer und bietet aufgrund der deutlich längeren Halbwertszeit Vorteile in der Distributionslogistik. Eine arzneimittelrechtliche Zulassung liegt noch nicht vor. Sie setzt den erfolgreichen Abschluss klinischer Studien voraus, deren zeitnahe Durchführung sich Zirnostics zum Ziel gesetzt hat.

Attraktives Marktumfeld

Der globale Markt für PSMA-PET/CT-Bildgebung wird in einer externen Marktstudie für das Jahr 2030 auf ein Volumen von rund 2 Mrd. US-Dollar geschätzt. Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern. Die International Agency for Research on Cancer (IARC) der Weltgesundheitsorganisation weist für das Jahr 2024 weltweit rund 1,5 Mio. Prostatakrebs-Neuerkrankungen aus. Der globale Markt für Prostatakrebsdiagnostik soll laut Grand View Research von 8,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf 13,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Welche wirtschaftliche Größenordnung allein die PSMA-gestützte Bildgebung erreichen kann, zeigt der in den USA führende PSMA-Tracer: Er erzielte 2024 Nettoumsätze von über 1 Mrd. US-Dollar und war damit das erste Radiodiagnostikum, das diese Schwelle überschritten hat.

Im Segment neuartiger radiopharmazeutischer Diagnostika für Prostatakrebs gibt es eine kleine Zahl spezialisierter Anbieter, die in den vergangenen Jahren erhebliche Bewertungszuwächse verzeichnen konnten. Zirnostics sieht sich aufgrund der genannten Eigenschaften ihres Zirkonium-89-markierten Tracers gut positioniert, um nach Erhalt einer Zulassung in den Markt ein- und mit den Anbietern herkömmlicher Tracer in Wettbewerb zu treten.

Künftig wird Christian Orquera, auf Biotech-Unternehmen spezialisierter Senior Analyst der First Berlin Equity Research GmbH, die GTH covern und in den kommenden Wochen einen umfassenden Initiation Report zur GTH vorbereiten. Vorab wird er zeitnah eine erste Einschätzung zu Zirnostics als Beteiligungsziel der GTH vorlegen.

Finanzierung des Beteiligungserwerbs

Die Finanzierung des Beteiligungserwerbs soll aus den Erlösen des am 9. Oktober 2026 angekündigten öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien erfolgen. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 27. Oktober 2026. Der finale Bezugskurs wird am 20. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Einzelheiten zum Angebot, zum Bezugsverhältnis und zum Zuteilungsverfahren enthalten die Meldung vom 9. Oktober 2026 sowie das am 12. Oktober 2026 veröffentlichte Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129.

Die Bezugspreisspanne im Rahmen des öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien liegt unterhalb des bilanziellen Eigenkapitals und des geschätzten NAV je Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte. Zu Fragen der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot liefern wir als Anhang zu dieser Pressemitteilung einen Fragenkatalog samt Antworten (Q&A).

Für den Fall, dass der finale Bezugspreis am unteren Ende der Bezugspreisspanne festgesetzt wird, hat sich die Aktionärin GG Beteiligungen UG bereits im Vorfeld verpflichtet, sämtliche nicht von Aktionären der GTH bezogenen Aktien zu erwerben. Der Platzierungserfolg ist damit durch eine Backstop-Verpflichtung abgesichert. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

Einschätzung von Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH

„Mit dem Term Sheet haben wir uns eine gute Position gesichert, die über eine reine Finanzbeteiligung an der sehr aussichtsreichen Zirnostics hinausgeht. Das exklusive Zeichnungsrecht und der Verwässerungs-schutz geben uns die Möglichkeit, unsere beabsichtigte Beteiligung über mehrere Finanzierungsrunden hinweg zu begleiten und auszubauen. Unser Ziel ist es, die Entwicklung von Zirnostics langfristig mitzugestalten.“.

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INVESTOREN Q&A

Beteiligungsopportunität an Zirnostics, Produkt und Status, Finanzierung, öffentliches Bezugsangebot und Aktienerwerbsantrag im Überblick

Die German Tech Holding hat sich die am 7. Oktober 2026 veröffentlichte Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH bis zum 30. November 2026 gesichert. Der Erwerb der Beteiligung soll durch Zeichnung einer geplanten Barkapitalerhöhung der Zirnostics erfolgen. Die Beteiligung selbst ist noch nicht vollzogen.

Die für den Beteiligungserwerb vereinbarten Konditionen gehen über eine reine Finanzbeteiligung hinaus. Sie umfassen insbesondere ein exklusives Zeichnungsrecht auf weitere 5 % der Anteile, soweit solche von der Zirnostics bis Ende 2027 ausgegeben werden, ein Vorkaufsrecht und einen Verwässerungsschutz. Damit erhält die GTH die Möglichkeit, ihren Anteil in künftigen Finanzierungsrunden zu halten oder gezielt auszubauen.

Zirnostics hat einen mit Zirkonium-89-markierten Tracer für die PSMA-PET/CT-Bildgebung von Prostatakrebs entwickelt. Zirkonium-89 ermöglicht Bildaufnahmen noch mehrere Tage nach der Injektion. Dadurch kann ein bis zu 100-fach höherer Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast als mit herkömmlichen Tracern erreicht werden. Das Verfahren wird seit mehreren Jahren klinisch angewendet. Eine arzneimittelrechtliche Zulassung liegt noch nicht vor und setzt erfolgreiche klinische Studien voraus, deren zeitnahe Durchführung sich Zirnostics zum Ziel gesetzt hat.

Die Finanzierung des Beteiligungserwerbs soll aus den Erlösen des laufenden öffentlichen Angebots eigener Aktien der GTH erfolgen. Die folgenden Fragen und Antworten erläutern die Beteiligungsopportunität, das vorgesehene Rechtepaket und die Auswirkungen von Bezug, Nichtbezug und Überbezug.

1. Beteiligungsopportunität an Zirnostics

Was hat sich die GTH gesichert?

Die GTH hat sich die Möglichkeit gesichert, bis zum 30. November 2026 eine Beteiligung an Zirnostics zu erwerben. Der Beteiligungserwerb soll über eine geplante Barkapitalerhöhung der Zirnostics erfolgen.

Ist die Beteiligung bereits vollzogen?

Nein. Gesichert ist die Beteiligungsopportunität zunächst bis zum 30. November 2026. Die Beteiligung selbst ist noch nicht vollzogen, sondern für November 2026 geplant.

Welche Rechte sind für die GTH vorgesehen?

Das Term Sheet räumt der GTH als vorgesehenem, initialen Seed-VC-Investor marktübliche Minderheiten-schutzrechte und darüber hinausgehende, individuell vereinbarte Rechte ein. Diese umfassen ein exklusives Zeichnungsrecht auf weitere 5 % der Anteile, soweit solche von der Zirnostics bis Ende 2027 ausgegeben werden, ein Vorkaufsrecht auf Anteile der Mitgesellschafter, eine einfache, anrechenbare Liquidations-präferenz, einen Verwässerungsschutz für künftige Finanzierungsrunden sowie Drag-along- und Tag-along-Regelungen.

Das Vorkaufsrecht gibt der GTH die Möglichkeit, zum Verkauf stehende Anteile von Mitgesellschaftern vorrangig zu den mit einem Dritten vereinbarten Bedingungen zu erwerben.

Die einfache, anrechenbare Liquidationspräferenz bedeutet, dass die GTH bei einem Verkauf oder einer Liquidation von Zirnostics grundsätzlich vorrangig den von ihr investierten Betrag erhält. Darüber hinausgehende Erlöse werden unter Anrechnung dieses Betrags entsprechend den Beteiligungsquoten verteilt.

Der Verwässerungsschutz sichert die wirtschaftliche Position der GTH, wenn Zirnostics in einer späteren Finanzierungsrunde weitere neue Anteile ausgibt, indem sie der GTH das Recht einräumt, vorrangig zu den mit einem Dritten vereinbarten Bedingungen zu zeichnen.

Die Drag-along-Regelung ermöglicht es den Mehrheitsgesellschaftern, die übrigen Gesellschafter bei einem Verkauf des Unternehmens zu verpflichten, ihre Anteile zu denselben Bedingungen mitzuverkaufen, um auch solche Exits zu ermöglichen, bei denen der Erwerber den Erwerb sämtlicher Anteile zur Vorbedingung macht. Die Tag-along-Regelung gibt den Minderheitsgesellschaftern umgekehrt das Recht, sich einem Anteilsverkauf anderer Gesellschafter zu denselben Bedingungen anzuschließen.

Die Gründer unterliegen einem sogenannten Vesting über einen Zeitraum von 48 Monaten: Sollten sie ihre Mitwirkung vorzeitig einstellen, fällt pro „Mindermonat“ 1/48 ihrer Anteile an die Zirnostics zurück, der ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig zusteht. Damit wird die GTH gegen eine Einstellung ihrer Mitwirkung über einen Zeitraum von 48 Monaten geschützt bzw. wirtschaftlich dafür kompensiert.

Welche Bedeutung hat das Zeichnungsrecht?

Für die GTH ist insbesondere das exklusive Zeichnungsrecht und der Verwässerungsschutz von Bedeutung. Diese eröffnen ihr die Möglichkeit, ihren Anteil an Zirnostics in künftigen Finanzierungsrunden konstant zu halten oder gezielt auszubauen, statt ihn zu verwässern. Die GTH beabsichtigt, auf Grundlage ihres Seed-Investments im weiteren Verlauf die Rolle eines Lead-Investors einzunehmen und sich auch an weiteren Finanzierungsrunden der Zirnostics zu beteiligen.

Wie kam die Beteiligungsopportunität zustande?

Die exklusive Beteiligungsopportunität an Zirnostics wurde von Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH, auf Grundlage langjähriger persönlicher Kontakte zu ihrem Initiator und Hauptgründer eingeworben. Christoph Gerlinger hat zugleich eine Geschäftsführerrolle in der Zirnostics GmbH übernommen.

Wie ist die Bewertung von Zirnostics einzuordnen?

Über die genaue Bewertung von Zirnostics haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Sie liegt im oberen einstelligen Millionenbereich und damit nach Einschätzung der GTH im üblichen Bereich für Start-ups, die bereits ein disruptives Produkt für einen großen Markt mit entsprechenden Umsatzchancen entwickelt haben. Angesichts der konkreten Wertsteigerungsaussichten von Zirnostics auf dem Weg zu einem Anbieter eines überlegenen Mittels zur Prostatakrebsdiagnostik erscheint sie der GTH attraktiv.

Besteht ein Interessenkonflikt bei Christoph Gerlinger als Gesellschafter und Geschäftsführer sowohl der GTH als auch der Zirnostics?

Ja. Ein solcher Interessenkonflikt besteht aufgrund der Konstellation zwangsläufig. Eine Rolle könnte dabei die Frage spielen, ob der mittelbare Anteil von Christoph Gerlinger an der GTH nach Durchführung dieses öffentlichen Angebots weiterhin niedriger ausfällt als sein mittelbarer Anteil an der neu gegründeten Zirnostics. Dies hängt davon ab, in welchem Umfang ihm und seinen Vehikeln Angebotsaktien der GTH im Rahmen der Platzierung zugeteilt werden.

Um den Interessenkonflikt zu beseitigen oder jedenfalls abzumildern, hat die Christoph Gerlinger gehörende Gerlinger & Partner GmbH der GTH eine Put-Option eingeräumt. Die GTH hat demnach vertreten durch ihren Aufsichtsrat das Recht, bis Ende 2027 denjenigen prozentualen Teil ihres beabsichtigten Anteils an der Zirnostics zu Anschaffungskosten an die Gerlinger & Partner GmbH zu veräußern, der dem prozentualen Anteil der Gerlinger & Partner GmbH an der Zirnostics entspricht. Damit bestünde auch in dem Fall, dass der mittelbare Anteil von Christoph Gerlinger an der Zirnostics höher ausfällt als an der GTH, für ihn kein Anreiz, bei der geplanten Eingehung der Beteiligung seitens der GTH an der Zirnostics die Interessen der Zirnostics stärker zu gewichten als die der GTH.

2. Produkt und Status

Was entwickelt Zirnostics?

Zirnostics entwickelt einen mit Zirkonium-89-markierten Tracer für die PSMA-PET-Bildgebung mittels PET/CT bei Prostatakrebs.

Worin liegt der Unterschied zu herkömmlichen Tracern?

Mit dem Zirkonium-89-markierten Tracer sind noch mehrere Tage nach der Injektion Aufnahmen möglich. Dadurch wird ein bis zu 100-fach höherer Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast erreicht, sodass sich Tumorgewebe deutlich präziser vom Hintergrund abgrenzen lässt. Selbst kleine oder schwer erkennbare Tumorherde und Metastasen werden so sichtbar.

Ist das Produkt zugelassen?

Nein. Das Verfahren wird zwar seit mehreren Jahren klinisch angewendet, besitzt aber noch keine arzneimittelrechtliche Zulassung. Dafür sind erfolgreiche klinische Studien erforderlich, deren zeitnahe Durchführung sich Zirnostics zum Ziel gesetzt hat.

Wie weit sind die Wettbewerber?

Im Segment neuartiger radiopharmazeutischer Diagnostika von Prostatakrebs haben in den vergangenen Jahren mehrere spezialisierte Anbieter, darunter Telix Pharmaceuticals und Clarity Pharmaceuticals, erhebliche Bewertungszuwächse verzeichnet und hohe absolute Bewertungen erreicht. Sie befinden sich in einem deutlich fortgeschritteneren Entwicklungsstadium als Zirnostics, Clarity in der sogenannten klinischen Studienphase und Telix bereits im Besitz einer Zulassung und im operativen Vertrieb. Damit ist Telix der Zirnostics um mehrere und Clarity ihr mutmaßlich um etwa drei Jahre voraus. Zirnostics sieht sich aufgrund der genannten Eigenschaften ihres Zirkonium-89-markierten Tracers für einen in geschätzt drei bis vier Jahren möglichen Markteintritt sehr gut gerüstet.

3. Finanzierung

Wie soll der Beteiligungserwerb durch die GTH finanziert werden?

Die Finanzierung des Beteiligungserwerbs soll aus den Erlösen des am 9. Oktober 2026 angekündigten öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien erfolgen (

germantechholding.com/index.php/pressemitteilung-vom-9-oktober-2026/). Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. Oktober 2026 bis zum 27. Oktober 2026. Der finale Bezugskurs wird am 20. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Einzelheiten zum Angebot, zum Bezugsverhältnis und zum Zuteilungsverfahren enthalten die Meldung vom 9. Oktober 2026 sowie das am 12. Oktober 2026 veröffentlichte Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129.

Ist die Finanzierung abgesichert?

Ja. Für den Fall, dass der finale Bezugspreis am unteren Ende der Bezugspreisspanne festgesetzt wird, hat sich die GG Beteiligungen UG bereits im Vorfeld verpflichtet, sämtliche nicht von Aktionären der GTH bezogenen Aktien zu erwerben. Der Platzierungserfolg ist damit bereits durch eine Backstop-Verpflichtung abgesichert. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

4. Öffentliches Bezugsangebot

Wie viele eigene Aktien werden veräußert?

Das hängt von der Nachfrage nach dem Erwerb eigener Aktien seitens der Aktionäre ab. Die Gesellschaft hat einen Kapitalbedarf von gut 2 Mio. Euro. Soweit dieser bei einem höheren Bezugspreis durch die Veräußerung einer geringeren Anzahl von Aktien als den öffentlich angebotenen 34,2 Mio. Aktien gedeckt werden kann, beabsichtigt die Gesellschaft, nur Kaufanträge in einem Umfang anzunehmen, der ihren Kapitalbedarf deckt.

Wie ist die Bezugspreisspanne wirtschaftlich einzuordnen?

Das bilanzielle Eigenkapital der GTH betrug zum 31. Dezember 2025 11,8 Mio. Euro oder 1,03 Euro je ausstehender Aktie. Per 30. September 2026 schätzt ihn die Geschäftsführung der GTH auf rund 0,93 Euro. Den Net Asset Value (NAV) einschließlich nicht bilanzierter Werte schätzte die Geschäftsführung zum selben Stichtag auf mindestens 1,50 Euro je Aktie. Die Bezugspreisspanne des laufenden Angebots liegt mit 0,07 bis 0,21 Euro je Aktie unterhalb beider Werte. Zugleich erhöht die Platzierung von bis zu 34,2 Mio. eigenen Aktien die Zahl der ausstehenden Aktien von 11,4 Mio. auf bis zu 45,6 Mio. Daraus ergibt sich für den geschätzten NAV und das bilanzielle Eigenkapital je Aktie nach Durchführung der Platzierung unter ansonsten unveränderten Verhältnissen folgendes Bild:

Bezugs-preisBeispiel für die ZuteilungBeispiel Platzie-rungserlösGeschätzter NAV je Aktie nach PlatzierungBilanzielles EK je Aktie nach Platzierung

0,07 Euro 34,2 Mio. Aktien 2,4 Mio. Euro rund 0,43 Euro rund 0,29 Euro

0,14 Euro 20,0 Mio. Aktien 2,8 Mio. Euro rund 0,63 Euro rund 0,43 Euro

0,21 Euro 15,0 Mio. Aktien 3,2 Mio. Euro rund 0,77 Euro rund 0,52 Euro

Der Bezugspreis liegt damit in allen drei Szenarien unterhalb des nach der Platzierung geschätzten NAV je Aktie.

Was bedeutet ein vollständiger Bezug im Verhältnis 1:3?

Aktionäre, die das Bezugsangebot im Verhältnis 1:3 vollständig wahrnehmen, halten nach der Platzierung mindestens denselben prozentualen Anteil an der GTH wie zuvor. Der rechnerisch auf ihre Aktien entfallende, geschätzte absolute NAV-Betrag erhöht sich um den für die bezogenen Aktien zu zahlenden Preis. Der Gesamtbetrag verteilt sich anschließend auf die erhöhte Aktienzahl. Dies gilt für jeden Bezugspreis innerhalb der Spanne gleichermaßen. Aktionäre, die das Angebot vollständig wahrnehmen, wahren damit rechnerisch ihre wirtschaftliche Position und partizipieren rechnerisch unverändert zu ihrem bisherigen Anteil an den Chancen der GTH im Zusammenhang mit der beabsichtigten Beteiligung an Zirnostics.

Was geschieht bei Nichtbezug?

Aktionäre, die das Angebot nicht oder nur teilweise wahrnehmen, nehmen an der Erhöhung der Aktienzahl nicht im selben Verhältnis teil. Ihr prozentualer Anteil an der GTH verringert sich, weil die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien steigt, während ihr eigener Bestand unverändert bleibt. Bei Nichtbezug kann sich ihr Anteil an der GTH auf bis zu rund ein Viertel ihres bisherigen Anteils vermindern. Gleichzeitig sinkt der rechnerisch auf ihre Aktien entfallende, geschätzte NAV je Aktie von mindestens 1,50 Euro auf bis zu den in der vorstehenden Tabelle für das jeweilige Platzierungsszenario genannten Wert. Aktionäre, die das Angebot nicht wahrnehmen, partizipieren verglichen mit ihrem bisherigen Anteil nur vermindert an den Chancen der GTH im Zusammenhang mit der beabsichtigten Beteiligung an Zirnostics.

Was bedeutet Überbezug?

Aktionäre können über die Bezugsquote von 1:3 hinaus den Erwerb weiterer Aktien zum selben Bezugspreis beantragen (Überbezug). Werden diese zusätzlichen Aktien zugeteilt, erhöht sich ihr Anteil an der GTH.

Aktionäre, die einen Überbezug beantragen und zugeteilt bekommen, partizipieren verglichen mit ihrem bisherigen verstärkt an den Chancen der GTH im Zusammenhang mit der beabsichtigten Beteiligung an Zirnostics.

Da der Bezugspreis innerhalb der gesamten Spanne unterhalb des nach der Platzierung geschätzten NAV und des bilanziellen Eigenkapitals je Aktie liegt, werden auch im Überbezug erworbene Aktien unterhalb des nach der Platzierung geschätzten NAV und des bilanziellen Eigenkapitals je Aktie erworben. Eine Zuteilung des zusätzlich beantragten Aktienerwerbs (Überbezugs) ist nicht garantiert. Rechnerisch ergibt sich je zusätzlich bezogener Aktie folgendes Bild:

Bezugs-preis

Erwartete ZuteilungGeschätzter NAV je Aktie nach PlatzierungDifferenz je bezogener AktieBilanzielles EK je Aktie nach PlatzierungDifferenz je bezogener Aktie

0,07 Euro 34,2 Mio. Aktien 0,43 Euro 0,36 Euro 0,29 Euro 0,22 Euro

0,14 Euro 20,0 Mio. Aktien 0,63 Euro 0,49 Euro 0,43 Euro 0,29 Euro

Wie wirkt sich ein Überbezug in einem Rechenbeispiel aus?

Das folgende Beispiel geht von einem Aktionär mit 10.000 Aktien aus, der den Bezug im Verhältnis 1:3 vollständig ausübt und darüber hinaus Aktien im Überbezug erwirbt:

Bezugspreis

Überbezug

Neue Aktien

Insgesamt

Eingesetzter

Betrag

Mehrbetrag des geschätzten NAV

über die Anschaffungskosten der neuen Aktien

0,07 Euro — 30.000 2.100 Euro 10.725 Euro

0,07 Euro 20.000 50.000 3.500 Euro 17.875 Euro

0,07 Euro 100.000 130.000 9.100 Euro 46.475 Euro

0,14 Euro — 30.000 4.200 Euro 14.813 Euro

0,14 Euro 20.000 50.000 7.000 Euro 24.688 Euro

0,14 Euro 100.000 130.000 18.200 Euro 64.189 Euro

Ist die Differenz zwischen Bezugspreis und NAV ein sicherer Gewinn?

Nein. Der NAV je Aktie beruht auf einer Schätzung der Geschäftsführung und ist keine bilanzielle oder geprüfte Größe. Die GTH-Aktie hat in der Vergangenheit durchgehend deutlich unterhalb des geschätzten NAV (und des bilanziellen Eigenkapitals) je Aktie notiert. Die ausgewiesene Differenz zwischen Bezugspreis und geschätztem NAV je Aktie verkörpert keine durch einen Aktienkauf realisierbaren Gewinne und erlaubt keine Vorhersage künftiger Börsenkurse der GTH-Aktie. Alle Berechnungen beruhen auf der Annahme im Übrigen unveränderter Verhältnisse und den jeweils zugrunde gelegten Platzierungsvolumina.

5. Aktienerwerbsantrag

Wo ist das Aktienkaufantragsformular erhältlich

Das Aktienkaufantragsformular steht unter

germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/# post19862 auf der Website der GTH zum Download bereit.

Wie werden Bezug und Überbezug dort angegeben?

Um sich gegen eine Verwässerung ihres Anteilsbesitzes zu schützen, können Aktionäre im Aktienkaufantrag die Option A wählen und dort mindestens die Aktienzahl eintragen, die ihrem dreifachen Aktienbestand entspricht. Unter Option B können sie alternativ oder zusätzlich einen Aktienerwerbs- oder Überbezugs-wunsch mit Kurslimit eintragen. Dessen Erfüllung durch die GTH ist jedoch nicht gesichert.

Wichtiger Hinweis

Maßgeblich für das öffentliche Angebot sind ausschließlich das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Aktienkaufantrag. Dieses Q&A stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar.

Diese Q&A enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsführung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere in Bezug auf den Abschluss der Beteiligungstransaktion, den Verlauf klinischer Studien, die Erteilung arzneimittelrechtlicher Zulassungen und die Marktentwicklung. Die tatsächliche Entwicklung kann daher erheblich abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaSbasierten WhiteLabelLösung PropNow für digitale Bieter und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für SeniorenPflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dedizierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT CapitalGruppe in Höhe von 6,1Mio.Euro.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com (

germantechholding.com/index.php/uber-uns/)

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß

m.gross@rosenbergsc.com

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www.germantechholding.com unter der Rubrik „Für Aktionäre“ (

germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/) veröffentlicht ist und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bafin“) hinterlegt wurde. Die BaFin als zuständige nationale Behörde hat dieses Dokument weder geprüft noch gebilligt. Potenzielle Anleger sollten das Informationsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsführung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere in Bezug auf den Abschluss der Beteiligungstransaktion, den Verlauf klinischer Studien, die Erteilung arzneimittelrechtlicher Zulassungen und die Marktentwicklung. Die tatsächliche Entwicklung kann daher erheblich abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Maßgeblich für das öffentliche Angebot sind allein das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 sowie der Aktienkaufantrag.

(Ende)

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Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@germantechholding.com

Website: germantechholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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