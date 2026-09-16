German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Erneutes Auftauchen von anonymen Verleumdungsschreiben

Frankfurt am Main (IRW-Press/16.09.2026) –

Erneutes Auftauchen von anonymen Verleumdungsschreiben

* Warnung vor haltlosen oder gar abwegigen anonymen Vorwürfen gegen die German Tech Holding

* Indizien für Urheberschaft seitens der SGT-Gruppe

Frankfurt am Main, 16. September 2026 Die German Tech Holding (GTH), verzeichnet erneut das Auftauchen anonymer Verleumdungsschreiben. Einem solchen ist als Anlage erneut eine E-Mail mit geschwärzten Namen angehängt. Der GTH liegt inzwischen eine ungeschwärzte Fassung dieser E-Mail vor. Bei den vom anonymen Absender geschwärzten Empfängern handelt es sich um Partner der mit dem Anspruch eines globalen Private Equity Asset Managers auftretenden SGT Capital LLC (SGTLLC), Carsten Geyer, Joseph Pacini und Marianne Rajic. Weitere Personen haben die E-Mail seinerzeit nicht erhalten. Das wertet die GTH als Indiz dafür, dass es sich bei einem oder mehreren der geschwärzten Empfänger um den oder die Urheber des Verleumdungsschreibens handelt, dessen Inhalt die GTH als mutmaßlich strafrechtlich relevant bewertet, was auch die Anonymität des Absenders und die Schwärzungen erklären würde. Die GTH bittet darum, sämtliche sie betreffenden Schreiben mit kritischen Inhalten mit äußerster Skepsis zu betrachten und nimmt jegliche Hinweise auf solche Schreiben gerne entgegen. Bei Fragen steht sie jederzeit gerne zur Aufklärung zur Verfügung.

Das erneute Auftauchen anonymer Verleumdungsschreiben wertet die GTH als weiteren Beleg für ihre bereits geäußerte Vermutung, dass die SGT-Gruppe unter anderem wegen ihrer nach Ansicht der GTH teilweise überfälligen Millionenverbindlichkeiten gegenüber der GTH unter massivem Druck steht. Daraus leitet die GTH die Erwartung ab, dass die zeitweilig schon ins Konstruktive gedrehte Haltung der SGT-Gruppe bald in eine Vergleichsvereinbarung münden wird. Davon unabhängig rechnet die GTH damit, dass ihr bereits 2026 nennenswerte Zahlungen von 0,5 bis 1 Mio. Euro zufließen werden und der Rest im Zeitraum 2027 bis Frühsommer 2029 folgt. Die Forderungen der GTH gegen die SGT-Gruppe allein betragen 54 Cent pro Aktie und damit mehr als das Doppelte des aktuellen Börsenkurses der GTH-Aktie.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaSbasierten WhiteLabelLösung PropNow für digitale Bieter und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für SeniorenPflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dedizierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT CapitalGruppe in Höhe von 6,1Mio.Euro.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com (

germantechholding.com/index.php/uber-uns/)

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Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß

m.gross@rosenbergsc.com

(Ende)

Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@germantechholding.com

Website: germantechholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

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The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

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email : ir@tpgholding.com

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