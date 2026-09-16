Equity Metals gibt eine erhebliche Erhöhung der Mineralressourcenschätzung auf dem Projekt Silver Queen in British Columbia bekannt

Highlights

Angedeutete Mineralressource: 48,7 Mio. Unzen AgÄq oder 737.000 Unzen AuÄq: 21,0 Mio. Unzen Ag, 210.000 Unzen Au, 21 Mio. Pfund Cu, 55 Mio. Pfund Pb und 299 Mio. Pfund Zn, enthalten in 3,57 Mio. Tonnen

Vermutete Mineralressource: 35,0 Mio. Unzen AgÄq oder 529.000 Unzen AuÄq: 17,3 Mio. Unzen Ag, 117.000 Unzen Au, 21 Mio. Pfund Cu, 46 Mio. Pfund Pb und 188 Mio. Pfund Zn, enthalten in 5,16 Mio. Tonnen

Equity Metals Corporation (TSX.V / IRW-Press / EQTY) (Equity oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Kirkham Geosystems Ltd. (KGL) und P&E Mining Consultants Inc. (P&E) eine aktualisierte unabhängige Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) mit Stichtag 11. September 2026 für das Ag-Au-Projekt Silver Queen in British Columbia, Kanada, fertiggestellt haben. Die MRE umfasst seitliche Erweiterungen und Erweiterungen in Fallrichtung der ursprünglich in der MRE von 2022 enthaltenen Gänge Nr. 3, NG-3, Camp und Sveinson sowie neu hinzugefügte Mineralisierungen aus der Zone George Lake. Die MRE verwendet einen Net-Smelter-Return-Cut-off-Wert (NSR) von 122 CAD/t mit aktualisierten Metallpreisen und einem strengen Strossenoptimierungsmodell, um die Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction (RPEEE, vertretbare Aussichten auf einen späteren wirtschaftlichen Abbau) für die Mineralressourcenmodelle widerzuspiegeln.

President Joe Kizis kommentiert: Nachdem wir die angedeutete Mineralressource von Silver Queen in unserem Mineralressourcen-Update vom Dezember 2022 verifiziert und erweitert hatten, verlagerte sich unser Explorationsauftrag darauf, die gesamte Mineralressource durch die Prüfung weiterer Zielideen durch Bohrungen mit für vermutete Mineralressourcen akzeptablen Bohrabständen zu vergrößern. Infolgedessen haben sich die vermuteten Mineralressourcen in der aktuellen MRE deutlich erweitert. Während wir unser Verständnis der Lagerstätten Silver Queen weiter vertiefen, wurden weitere attraktive Ziele identifiziert, um das Mineralressourcenpotenzial von Silver Queen weiter auszubauen und die Erschließung des Konzessionsgebietes attraktiver zu gestalten.

Highlights der Ressourcenschätzung Silver Queen:

Die Mineralressourcenschätzung 2026 bei einem NSR-Cut-off-Wert von 122 CAD/t weist folgende Merkmale auf:

· Angedeutete Mineralressourcen von 3,57 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 184 g/t Silber, 1,8 g/t Gold, 0,3 % Kupfer, 0,7 % Blei und 3,8 % Zink (425 g/t AgÄq bzw. 6,4 g/t AuÄq), für:

21,0 Millionen Unzen Silber; 210.000 Unzen Gold; 21 Millionen Pfund Kupfer; 55 Millionen Pfund Blei; und 299 Millionen Pfund Zink.

Dies entspricht 48,7 Millionen Unzen Silberäquivalent oder 737.000 Unzen Goldäquivalent; sowie

· Vermutete Mineralressourcen von 5,16 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 104 g/t Silber, 0,7 g/t Gold, 0,2 % Kupfer, 0,4 % Blei und 1,7 % Zink (211 g/t AgÄq oder 3,2 g/t AuÄq), für:

17,3 Millionen Unzen Silber; 117.000 Unzen Gold; 21 Millionen Pfund Kupfer; 46 Millionen Pfund Blei; und 188 Millionen Pfund Zink.

Dies entspricht 35,0 Millionen Unzen Silberäquivalent oder 529.000 Unzen Goldäquivalent.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung umfasst weitere 87 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 34.482 Metern, die seit der Mineralressourcenschätzung von 2022 (historische Schätzung von 2022) niedergebracht wurden, sowie aktualisierte Metallgewinnungsraten und Preise und eine fundierte RPEEE-Bewertung. Die in dieser Pressemitteilung erwähnte historische Schätzung von 2022 hat als Stichtag den 1. Dezember 2022 und ist im technischen Bericht mit dem Titel Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Silver Queen, Bergbaubezirk Omineca, British Columbia, Kanada, vom 16. Januar 2023 beschrieben, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ hinterlegt ist. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für 2026 ersetzt die historische Schätzung für 2022 in vollem Umfang.

Highlights des Projekts Silver Queen

· Insgesamt wurden vom Unternehmen im Zeitraum von 2020 bis 2025 auf dem Projekt Silver Queen 165 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 60.162 Metern niedergebracht, die in die aktualisierte Ressourcenschätzung einflossen. Fünf separate Zielgebiete wurden untersucht, und in jedem der Gänge Camp, Sveinson, Nr. 3, NG-3 und George Lake wurden mächtige Abschnitte mit hochgradiger Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierung identifiziert.

· Mineralisierte Abschnitte in 224 historischen Bohrungen, die insgesamt 32 % der gesamten Projektbohrungen ausmachten, wurden ebenfalls bei der Mineralressourcenschätzung der Gänge Nr. 3 und NG-3 herangezogen. Die Analyseergebnisse wurden anhand von Laboranalysenzertifikaten unabhängig überprüft.

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Abbildung 1: Lageplan der Zielgebiete und Lagerstätten im Gangsystem Silver Queen, BC

· Die aktualisierte MRE erhöht die angedeuteten und vermuteten Tonnagen um etwa 3 % bzw. 169 %, wobei der Anstieg auf die nördliche Erweiterung des Gangs Nr. 3, die Einbeziehung der verifizierten Mineralisierung in der Lagerstätte George Lake sowie geringfügige Ergänzungen der Mineralisierung in den Gängen Camp und Sveinson zurückzuführen ist.

· Etwa 41 % der Mineralressourcen werden auf Tonnagebasis als Angedeutete Ressourcen klassifiziert, während 58 % der Gesamtmenge auf AgÄq-Basis klassifiziert sind, was den insgesamt höheren Durchschnittsgehalt (425 g/t AgÄq) der Mineralressourcen in der Ressourcenkategorie Angedeutet widerspiegelt.

· Etwa 59 % der Mineralressourcen werden auf Tonnagebasis als Vermutete Ressourcen klassifiziert. Dies spiegelt einen deutlichen Anstieg der Tonnage der vermuteten Ressourcen (von 1,92 Mio. t auf 5,16 Mio. t) im Vergleich zur historischen Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 wider und verdeutlicht, dass sich Equity Metals in den letzten Jahren auf Explorationsbohrungen und den systematischen Ausbau der Mineralressourcen des Projekts konzentriert hat, anstatt auf Infill- oder Definitionsbohrungen, die auf eine Höherstufung der Mineralressourcenklassifizierung abzielen.

· Die vermuteten Mineralressourcen weisen sowohl hinsichtlich der Tonnage als auch hinsichtlich des Gehalts an Silber (+68 %), Gold (+132 %) und Zink (+124 %) einen deutlichen Anstieg auf.

· Die Mineralressource weist einen ausgeprägten Schwerpunkt auf Edelmetalle auf, wobei Gold und Silber etwa 72 % des gesamten NSR-Werts ausmachen.

· Die Silber- und Goldäquivalente wurden anhand der in den Anmerkungen zu Tabelle 1 erläuterten NSR-Formel berechnet und berücksichtigen sowohl die Metallgewinnungsraten als auch die angenommenen zahlbaren Vergütungsquoten der Hüttenwerke. Die Mineralressource basiert auf aktualisierten Konsenspreisen für Metalle.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung nutzt ein Protokoll zur Strossenoptimierung, um Abbauformen so zu definieren, dass sie die Kriterien für Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction (RPEEE) erfüllen. Die Nettoauswirkung dieses Protokolls besteht darin, dem Modell eine interne Verwässerung (erhöhte Tonnage) hinzuzufügen, um eine minimale abbaubare Mächtigkeit aufrechtzuerhalten, was wiederum die durchschnittlichen Gehalte der Lagerstätte verringern kann. Sehr hochgradige, schmale Gänge, wie sie teilweise bei Silver Queen vorkommen, können oft eine erhebliche Abbauverdünnung zulassen und dennoch rentabel bleiben; daher wird ein strenges RPEEE-Protokoll angewendet, um ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten, dass Mineralressourcen im Vorfeld des Abbaus potenziell in Mineralreserven umgewandelt werden können.

Einzelheiten zu den Gangzielen

· Seit der letzten historischen Schätzung aus dem Jahr 2022 haben Bohrungen in der Lagerstätte Camp-Sveinson die Mineralisierung seitlich nach Westen um etwa 100 Meter erweitert, mehrere Lücken innerhalb des Gangs geschlossen, mehrere neue Gänge im Hangenden identifiziert und die Mineralisierung in zwei Gängen bis zu einer Tiefe von 465 Metern unter der Oberfläche erweitert. Die Gänge verlaufen subvertikal und fallen steil sowohl nach Norden als auch nach Süden ein.

· Von 2023 bis 2025 wurde durch Bohrungen das Gangsystem Nr. 3 seitlich in Richtung Nordwesten um etwa 450 Meter erweitert. Das Gangsystem umfasst die historisch identifizierten Gänge Nr. 2 und Nr. 3 sowie kleinere Gänge im Hangenden und im Liegenden.

· Das Gangsystem Nr. 3 streicht nach Nordwesten und fällt mit 60 Grad nach Nordosten ein. Die durchschnittliche Mächtigkeit der Gänge beträgt 0,9 bis 1,2 Meter, wobei lokal Zunahmen auf bis zu etwa 4,6 Meter zu verzeichnen sind. Der Gang Nr. 3 lässt sich an der Oberfläche und in Bohrungen über eine Streichlänge von mehr als 1,7 Kilometern verfolgen, wo er über eine schräge Struktur hinweg in den Gang NG-3 übergeht. Historische Untertageerschließungen könnten künftig den Zugang zu einem Großteil des Gangs Nr. 3 ermöglichen. Es wurde bisher keine Bergbaustudie für das Projekt durchgeführt, und es besteht keine Gewissheit, dass diese Abbaubereiche genutzt werden könnten, um Zugang zu irgendeinem Teil der aktuellen Mineralressource zu erhalten.

· Am Zielgebiet George Lake wurde ein einzelner Gang abgegrenzt. Der Gang George Lake erstreckt sich seitlich über etwa 450 Meter und lässt sich bis auf eine Tiefe von etwa 340 Metern unter der Oberfläche verfolgen. Der Querschlag Bulkley verband in der Vergangenheit die untertägigen Abbaubereiche Nr. 3 mit der Mineralisierung George Lake.

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Vermutete Ressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Eine vermutete Mineralressource weist ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Explorationsarbeiten in angedeutete Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens (www.sedarplus) veröffentlicht.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung im Basisszenario für das Projekt Silver Queen unter Verwendung eines NSR-Cut-off-Werts von 122 CAD/t – 11. September 2026

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1) Die aktuelle Mineralressourcenschätzung wurde von Garth Kirkham, P.Geo., von Kirkham Geosystems Ltd. sowie Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, und Fred Brown, P.Geo., von P&E Mining Consultants Inc. (P&E) erstellt. Sie sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

2) Alle Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) geschätzt, auf die in NI 43-101 Bezug genommen wird.

3) Die Mineralressourcen wurden anhand von Abbaukammern im kontinuierlichen Abbau abgegrenzt, die angemessene Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung aufweisen.

4) Die Silber- und Goldäquivalente wurden anhand der interpolierten Blockwerte für Prozessausbeuten, Ausbeutequoten und Preise der einzelnen Metalle im Verhältnis zu Silber berechnet, um die endgültigen AgÄq- und AuÄq-Werte zu ermitteln.

5) Die Silber- und Goldäquivalente sowie die NSR-Werte in CAD/t wurden anhand der durchschnittlichen Langzeitpreise von 38 $/oz Silber, 3.200 $/oz Gold, 4,75 $/lb Kupfer, 0,95 $/lb Blei und 1,35 $/lb Zink berechnet. Alle Metallpreise sind in US-Dollar angegeben. Der NSR-Cutoff-Wert von 122 C$/Tonne für die untertägige Mineralressource wurde aus den Abbaukosten von 85 C$/t, den Verarbeitungskosten vor Ort von 25 CAD/t und den allgemeinen und Verwaltungskosten (G&A) von 12 CAD/t abgeleitet. Die Ausbeuten aus den metallurgischen Testarbeiten von 2022 betrugen 55 % für Au, 80 % für Ag, 80 % für Cu, 81 % für Pb und 90 % für Zn. Die Kosten für den Transport des Konzentrats sowie für die Verhüttung und Raffination wurden ebenfalls berücksichtigt.

6) Die Gehaltsbegrenzung erfolgte anhand von 1-Meter-Kompositproben für die Erzgänge Nr. 3 und NG-3 sowie anhand von Zusammensetzungen der gesamten Erzgänge für die Erzgänge Camp und Sveinson. Für die Erzgänge Nr. 3 und NG-3 wurde zur Gehaltsinterpolation für Au und Ag die inverse Entfernung zur dritten Potenz (I/d³) und für Cu, Pb und Zn die inverse Distanz zum Quadrat (I/d²) verwendet. Für alle Metalle im Camp-Erzgang wurde die inverse Distanz zum Quadrat (I/d²) verwendet, während für die Sveinson-Erzgänge das gewöhnliche Kriging angewendet wurde.

7) Für die Tonnageberechnungen in den Erzgängen Nr. 3 und NG-3 wurde die Median-Schüttdichte des jeweiligen Erzgangs zugrunde gelegt, wobei sich insgesamt ein Durchschnitt von 3,36 Tonnen pro Kubikmeter ergab. Für die Erzgänge Camp und Sveinson wurde eine variable Schüttdichte mit einem Durchschnitt von 3,15 Tonnen pro Kubikmeter zugrunde gelegt.

8) Mineralressourcen gelten erst dann als Mineralreserven, wenn ihre wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen wurde. Bei der Schätzung von Mineralressourcen werden die Abbaubarkeit, die Selektivität, die Abbauverluste oder die Verwässerung durch den Abbau nicht berücksichtigt. Die interne Verwässerung durch die Optimierung der Form der Untertage-Abbaukammern wurde berücksichtigt.

9) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Vermutete Ressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, als dass wirtschaftliche Überlegungen auf sie angewendet werden könnten, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden.

10) Eine vermutete Mineralressource weist einen geringeren Konfidenzgrad auf als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration in angedeutete Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

11) Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln; daher kann es vorkommen, dass sich die Summen nicht exakt ergeben.

Silber, Goldäquivalente und CADNSR-Berechnungen

Die Silber- und Goldäquivalente sowie die NSR-Werte in CAD/t wurden anhand der durchschnittlichen Langzeitpreise von 38 $/oz Silber, 3.200 $/oz Gold, 4,75 $/lb Kupfer, 0,95 $/lb Blei und 1,35 $/lb Zink berechnet. Alle Metallpreise sind in US-Dollar angegeben.

NSR in CAD/t = (Cu % × 99,21) + (Pb % × 17,69) + (Zn % × 25,19) + (Au g/t × 73,96) + (Ag g/t × 1,12)

AgÄq = NSR-Wert / 1,12

AuÄq = NSR-Wert / 73,96

Der NSR-Grenzwert von 122 CAD/Tonne für die untertägige Mineralressource wurde aus den Abbaukosten von 85 CAD/t, den Verarbeitungskosten vor Ort von 25 CAD/t und den allgemeinen und Verwaltungskosten von 12 CAD/t abgeleitet. Als Ausbeuten wurden Au 55 %, Ag 80 %, Cu 80 %, Pb 81 % und Zn 90 % zugrunde gelegt. Die Kosten für den Transport des Konzentrats sowie für die Verhüttung und Raffination wurden ebenfalls berücksichtigt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Equity Metals setzte während des gesamten Bohrprogramms etablierte QA/QC-Qualitätsprotokolle um, darunter blinde Einfügungen verschiedener Standardpulpen, Leerproben und Doppelproben. Es wurden zertifizierte Standards und vorbereitete Leerproben sowie Gestein aus einem örtlichen Steinbruch verwendet. Insgesamt entfielen etwa 10 % aller Analyseergebnisse auf QA/QC-Maßnahmen; deren Ergebnisse wurden sorgfältig überwacht und überprüft.

Qualifizierte Personen

Die unabhängigen qualifizierten Personen für die Offenlegung der Mineralressourcenschätzung für das Projekt sind Garth Kirkham, P.Geo., Geschäftsführer von Kirkham Geosystems Ltd., sowie Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, und Fred Brown, P.Geo., von P&E Mining Consultants Inc. (P&E), unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne der NI 43-101, die die in dieser Pressemitteilung offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen zur Mineralressourcenschätzung erstellt und genehmigt haben. Robert Macdonald, P.Geo., Vice President für Exploration und qualifizierte Person des Unternehmens, hat die übrigen in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Risikofaktoren

Die Equity Metals Corporation ist sich bewusst, dass dieses Projekt denselben Risiken unterliegt, denen große Edelmetallprojekte in British Columbia in einer frühen Entwicklungsphase ausgesetzt sind. Das Unternehmen hat erfahrene Führungskräfte und spezialisierte Berater beauftragt, diese Risiken zu identifizieren, zu steuern und zu mindern. Die Art der Risiken wird sich jedoch im Laufe der Projektentwicklung und mit der Verfügbarkeit weiterer Informationen ändern.

Weitere Einzelheiten zur vorstehenden Mineralressourcenschätzung, einschließlich der Schätzmethoden und -verfahren, werden im bevorstehenden technischen Bericht detailliert dargelegt, der innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemäß NI 43-101 auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Profil des Unternehmens eingereicht wird.

Über das Silver Queen-Projekt

Das Projekt Silver Queen ist ein erstklassiges Gold-Silber-Konzessionsgebiet mit einer über 100-jährigen Explorations- und Entwicklungsgeschichte und liegt in der Nähe von Strom-, Straßen- und Schienenverbindungen mit einer bedeutenden Bergbauinfrastruktur, die unter den früheren Betreibern Bradina JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. (ein Unternehmen der Hunt Brothers) entwickelt wurde. Das Konzessionsgebiet umfasst zwei historische Zugangsstollen in den Erzgang No. 3, eine Camp-Infrastruktur und eine instand gehaltene Anlage zur Lagerung der Aufbereitungsrückstände (Tailings).

Das Konzessionsgebiet Silver Queen umfasst 47 Mineral-Claims, 17 Crown Grants und zwei Übertage-Crown Grants mit einer Gesamtfläche von 18.871 ha ohne zugrunde liegende Royalties. Die Mineralisierung wird von einer Reihe epithermaler Gänge beherbergt, die sich über eine Fläche von 6 km² verteilen. Im Konzessionsgebiet wurden mehr als 20 verschiedene Gänge identifiziert, die ein ausgedehntes Netzwerk von zonierten epithermalen Gängen aus der Kreidezeit bis zum Tertiär bilden. Das Konzessionsgebiet ist noch weitgehend unerforscht.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royalties zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung zu den Diamantenminen Ekati und Diavik befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington, das sich im Boundary District im südlichen Zentrum der Provinz British Columbia befindet, wo die Explorationsarbeiten 2025 aus Geophysik und Diamantbohrungen bestanden, die darauf abzielten, ein mutmaßliches Goldsystem zu identifizieren und abzugrenzen. Das zu 100 % kontrollierte La Ronge-Projekt für Siliziumdioxid ist ein historischer Sandsteinbruch im Zentrum von Saskatchewan, etwa 60 Kilometer süd-südöstlich von La Ronge (Saskatchewan) und 210 Kilometer westlich von Flin Flon (Manitoba). Vorläufige Studien deuten an, dass die Siliziumdioxid-Lagerstätte zu einem einfachen und rentablen, kostengünstigen Abbau- und Aufbereitungsbetrieb ausgebaut werden könnte, um hochreines Siliziumdioxid (>98 % SiO) zu produzieren – ein Spezialprodukt für die Elektrofahrzeug-Batterieindustrie.

Für das Board of Directors

Joseph Anthony Kizis, Jr.

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter www.equitymetalscorporation.com oder über die Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an ir@mnxltd.com.

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