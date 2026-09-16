FOCUS MONEY: Moneyfix Mietkaution holt erneut 100 Punkte

FOCUS MONEY 37/2026: Die Moneyfix Mietkaution der Deutschen Kautionskasse holt im DFSI-Test erneut 100 Punkte, mehr als jeder andere der 13 Tarife, und dreimal die Bestnote „Hervorragend“.

Höchste Punktzahl aller 13 Tarife im DFSI-Test, Bestnote „Hervorragend“ für Tarif, Preis und Gesamtbewertung

Die Moneyfix Mietkaution der Deutschen Kautionskasse AG erzielt im aktuellen Vergleich der Mietkautionspolicen in FOCUS MONEY (Ausgabe 37/2026) das beste Ergebnis. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) vergibt 100,0 Punkte und dreimal die Note „Hervorragend“. Kein anderer Tarif im Test erreicht diesen Wert. Schon im Vorjahr stand die Moneyfix Mietkaution bei 100,0 Punkten.

Für FOCUS MONEY hat das DFSI die Tarife der Anbieter am deutschen Markt anhand von 60 Einzelmerkmalen aus den Versicherungsbedingungen und anhand konkreter Beitragsberechnungen geprüft. Im Vorjahr waren es 40 Merkmale. Die Tarifbedingungen zählen zu 90 Prozent, der Preis zu 10 Prozent. Gewertet wurde getrennt nach Bürgschaften mit und ohne den Zusatz „auf erstes Anfordern“. Die Moneyfix Mietkaution tritt in der ersten Kategorie an.

„Hundert Punkte sind eine schöne Zahl. Wichtiger ist uns, dass wir sie gegen einen um die Hälfte erweiterten Kriterienkatalog verteidigt haben“, sagt Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse. „Wer heute in München eine Neubauwohnung mit 100 Quadratmetern bezieht, muss laut FOCUS MONEY mit über 7.500 Euro Kaution rechnen. Dieses Geld gehört in die neue Küche. Nicht auf ein Kautionskonto.“

Die Konditionen im Test

Die Testtabelle weist für die Moneyfix Mietkaution weder eine Mindestlaufzeit noch eine Kündigungsfrist aus. Gibt der Kunde die Bürgschaftsurkunde zurück, endet die Beitragspflicht taggenau. Der Jahresbeitrag beträgt 4,4 Prozent der Kautionssumme, mindestens 25 Euro. Eine Kaution von 3.000 Euro kostet damit 132 Euro im Jahr.

Absichern lassen sich Kautionen bis 50.000 Euro, und eine Police kann auf zwei Mieter laufen. Kunden schließen online oder am Telefon ab. Die Bonität und die Identität der Antragsteller prüft die Deutsche Kautionskasse vorab, die Datensicherheit ist zertifiziert, und die Servicehotline ist 60 Stunden pro Woche erreichbar.

Warum „auf erstes Anfordern“

Ob ein Vermieter statt Bargeld eine Bürgschaft akzeptiert, entscheidet er selbst. Genau deshalb ist die Moneyfix Mietkaution als Bürgschaft auf erstes Anfordern ausgestaltet. „Eine Mietkautionsbürgschaft nützt dem Mieter nur, wenn der Vermieter sie annimmt. Und er nimmt sie an, wenn sie im Ernstfall so verlässlich ist wie die Barkaution“, erklärt Sili.

Die Mieterseite bleibt dabei nicht außen vor. Bevor ausgezahlt wird, können Mieter laut Testtabelle binnen zehn Tagen Stellung nehmen.

Bürgin der Moneyfix Mietkaution ist die Allianz Versicherungs-AG. Die Deutsche Kautionskasse zeichnet die Verträge in ihrem Auftrag, verwaltet sie und reguliert die Schadenfälle.

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Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft. Tendenz: steigend.

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