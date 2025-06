Equity Metals nimmt Bohrungen im Silber-Gold-Konzessionsgebiet Silver Queen in British Columbia auf

26. Juni 2025 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSX.V: EQTY) (Equity oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Bohrungen in dem zu 100 % unternehmenseigenen 18.871 Hektar großen Konzessionsgebiet Silver Queen im Norden von British Columbia im Gange sind. Bis dato wurden vier Bohrungen (Gesamtlänge 1.422 Meter) im Rahmen des geplanten 18 Bohrungen (Gesamtlänge 6.000 Meter) umfassenden Bohrprogramms 2025 fertiggestellt. Die aktuellen Bohrungen überprüfen Ziele in Fallrichtung der höhergradig mineralisierten Abschnitte, die bei den Bohrungen im Jahr 2024 ermittelt wurden (siehe Abbildung 2 und die wichtigsten Ergebnisse der Bohrungen 2024 weiter unten). Die nachfolgenden Bohrungen werden Ziele in Streichrichtung bis zu 400 Meter seitlich in nordwestlicher Richtung überprüfen. Die Bohrkerne werden derzeit protokolliert und für die Analyse beprobt, deren Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden.

Das Bohrprogramm 2025 ist eine Fortsetzung der im vierten Quartal 2024 abgeschlossenen Bohrungen, die sowohl den Gehalt als auch den durchschnittlichen Erzgehalt der Mineralisierung unterhalb der historischen untertägigen Abbaubereiche jenseits des nordwestlichen Endes der Ressourcenblöcke No. 3 erfolgreich bestätigt haben (Abbildung 1). Die damaligen Bohrungen verlängerten die Projektion des Erzgangs No. 3 um 400 Meter in Streichrichtung und auf über 250 Meter Tiefe unter der Oberfläche. Die Mineralisierung bleibt sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen, und die Erweiterung der Projektionen dieser Mineralisierung ist das Ziel des aktuellen Bohrprogramms 2025 im Konzessionsgebiet.

Zu den zuvor gemeldeten wichtigen Ergebnissen des Bohrprogramms 2024 gehören:

– ein 7,6 Meter (est. TT/geschätzte wahre Mächtigkeit) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au, 42 g/t Ag, 0,7 % Pb und 4,4 % Zn (431 g/t AgÄq oder 5,8 g/t AuÄq) aus SQ24-136;

– ein 3,3 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au, 66 g/t Ag, 1,4 % Pb und 6,9 % Zn (710 g/t AgÄq oder 9,6 g/t AuÄq) aus SQ24-130; und

– ein 2,7 Meter (Est. TT) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 0,3 g/t Au, 174 g/t Ag, 1,2 % Cu, 0,2 % Pb und 3,8 % Zn (507 g/t AgÄq oder 7,1 g/t AuÄq) aus SQ24-141.

Anmerkung: Die Ergebnisse wurden zuerst in den Pressemitteilungen PM-15-24 und PM-01-25 vom 15. Dezember 2024 bzw. 15. Januar 2025 veröffentlicht.

Der Erzgang No. 3 beherbergt die größte Ressource, die derzeit im Konzessionsgebiet Silver Queen identifiziert wurde, und zusammen mit ihrer südlichen Erweiterung, Erzgang NG-3, machen sie 65 % der derzeit modellierten Mineralressourcen auf AgÄq-Basis aus. Daher werden jegliche Erweiterungen des Erzganges No. 3 die aktuelle Mineralressource in hohem Maße steigern. In einer Pressemeldung vom 16. Januar 2023 wurden Einzelheiten einer aktualisierten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung mit Gültigkeit zum 1. Dezember 2022 bekannt gegeben. Die Schätzung finden Sie hier und der vollständige technische Bericht kann auf SEDAR+ und der Website des Unternehmens eingesehen werden.

VP Exploration Rob Macdonald kommentierte: Equity setzt den Prozess der systematischen Erweiterung des Erzgangs No. 3 fort, der sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe weiterhin offen ist. Das Bohrprogramm 2025 baut auf früheren Explorationserfolgen aus dem Jahr 2024 auf und wird bei anhaltendem Erfolg zu den bestehenden Mineralressourcen beitragen, die in den vier bekannten Edelmetalllagerstätten identifiziert wurden, die derzeit im Konzessionsgebiet abgegrenzt sind. Die Arbeiten im Jahr 2025 werden fortgesetzt, um die Bohrdaten aus den Jahren 2024 und 25 in überarbeitete Explorations- und Ressourcenmodelle einzubeziehen. Diese Arbeiten erfolgen im Hinblick auf eine Aktualisierung der Mineralressourcen im vierten Quartal 2025, zumal Equity weiterhin die sich ständig erweiternden Gangsysteme von Silver Queen erschließt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80166/EQTY_062625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan des Projektgebiets Silver Queen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80166/EQTY_062625_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt des Erzgangs No. 3 im Norden mit historischen Bohrabschnitten und Bohrabschnitten aus den Jahren 2024-25. Historische Abschnitte sind halbtransparent. Die Analyseergebnisse für die Abschnitte aus dem Jahr 2025 stehen noch aus.

Update zum Konzessionsgebiet Arlington

Das Unternehmen meldet auch, dass die Bohrungen im Konzessionsgebiet Arlington im südlichen Zentrum von British Columbia fortgesetzt werden. Von einem Programm mit voraussichtlich neun Bohrungen wurden bisher sieben Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.651 Metern niedergebracht. Die Bohrungen überprüften drei separate Hot-Spot-Cluster mit stark anomalen Au-Ag-As-Gehalten innerhalb der größeren Bodenanomalie South Fresh Pots (Abbildung 3). Geophysikalische Merkmale, die im Rahmen einer zu Beginn dieses Jahres durchgeführten geophysikalischen DCIP-Untersuchung identifiziert wurden, haben die Zielerstellung in den Gebieten South und North Fresh Pot erheblich verbessert.

Zusätzliche Probenahmen an der Oberfläche und Kartierungen zur weiteren Definition von Bohrzielen sind auch für die Gebiete North Fresh Pots, Rona und andere Zielzonen im Konzessionsgebiet geplant. Die Arbeiten werden im Juni und teilweise auch im Juli fortgesetzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80166/EQTY_062625_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Verteilung der aktuellen Bohrungen im Konzessionsgebiet Arlington

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royalties zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung der Diamantenminen Ekati und Diavik befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington, das sich im Boundary District im südlichen Zentrum der Provinz British Columbia befindet, wo die für 2025 geplanten Explorationsarbeiten geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen umfassen werden. Ziel dieser Arbeiten ist es, ein offensichtliches Goldsystem zu identifizieren und abzugrenzen. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen Mittel, um die für 2025 geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Silver Queen und Arlington durchzuführen.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist VP Exploration von Equity Metals Corporation und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die Überwachung der Explorationsarbeiten im Projekt Silver Queen und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung.

Für das Board of Directors

Joseph Anthony Kizis, Jr.

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter www.equitymetalscorporation.com oder über die Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören der Zeitpunkt und der Erhalt von staatlichen und behördlichen Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Equity Metals Corporation übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Equity Metals Corporation

Jay Oness

1100 – 1199 W Hastings St

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : joness@mnxltd.com

Pressekontakt:

Equity Metals Corporation

Jay Oness

1100 – 1199 W Hastings St

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : joness@mnxltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.