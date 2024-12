Equity Metals meldet 431 g/t AgÄq über 7,6 Meter und 710 g/t AgÄq über 3,3 Meter aus dem Herbstbohrprogramm im Konzessionsgebiet Silver Queen, BC

17. Dezember 2024 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSX.V: EQTY) (Equity) meldet die ersten Analyseergebnisse des Bohrprogramms im Herbst 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Au-Ag-Projekt Silver Queen in British Columbia, einschließlich neuer Analyseergebnisse vom Ziel No. 3 North.

Sechzehn Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.952 Metern wurden auf dem Ziel No. 3 North im Rahmen des Herbstbohrprogramms 2024 von zwei Bohrstellen aus niedergebracht. Zu den wichtigsten Analyseergebnissen der ersten acht Bohrungen zählen:

– ein 7,6 Meter (est. TT/geschätzte wahre Mächtigkeit) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au, 42 g/t Ag, 0,7 % Pb und 4,4 % Zn (431 g/t AgÄq oder 5,8 g/t AuÄq), einschließlich eines 1,6 Meter (est. TT) langen Abschnitts mit durchschnittlich 2,3 g/t Au, 121 g/t Ag, 2,7 % Pb und 19,0 % Zn (1.475 g/t AgÄq oder 19,8 g/t AuÄq) aus SQ24-136;

– ein 3,3 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au, 66 g/t Ag, 1,4 % Pb und 6,9 % Zn (710 g/t AgÄq oder 9,6 g/t AuÄq), einschließlich eines 1,1 Meter (est. TT) langen Abschnitts mit durchschnittlich 4,7 g/t Au, 115 g/t Ag, 2,7 % Pb und 13,8 % Zn (1.341 g/t AgÄq oder 18,0 g/t AuÄq) aus SQ24-130; und

– ein 2,4 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au, 376 g/t Ag, 0,4 % Cu und 0,1 % Zn (473 g/t AgÄq oder 6,4 g/t AuÄq) aus SQ24-131.

Diese jüngsten Analyseergebnisse haben sowohl den Gehalt als auch den durchschnittlichen Metallgehalt der Mineralisierung jenseits des nördlichen Endes des Ressourcenmodells des Erzganges No. 3 bestätigt. Die Bohrungen identifizierten höhergradige, mit Gold und Silber angereicherte Abschnitte sowohl 100 Meter unterhalb der modellierten Ressource als auch weitere 100 Meter seitlich in nordwestlicher Richtung (siehe Abbildung 2). Die Abschnitte des Erzgangs No. 3 zeigen in diesen jüngsten Bohrungen eine starke Kontinuität und mehrere hochgradige, mit Kupfer angereicherte Abschnitte im Hangenden sind ebenfalls vielversprechend, darunter 8,6 g/t Au, 790 g/t Ag und 3,2 % Cu (1.841 g/t AgÄq oder 24,8 g/t AuÄq) über 0,3 m (ETT) aus SQ24-136. Der historische Erzgang No. 2 wurde von mehreren Bohrungen durchteuft (siehe Tabelle 1) und befindet sich im Liegenden der Hauptabschnitte aus Erzgang No. 3. Alle Gänge bleiben für weitere Abgrenzungen und Erweiterungen offen.

Der Erzgang No. 3 ist die größte Lagerstätte, die derzeit im Konzessionsgebiet Silver Queen identifiziert wurde, und zusammen mit ihrer südlichen Erweiterung, Erzgang NG-3, machen sie 65 % der derzeit modellierten Mineralressourcen auf AgÄq-Basis aus. Jegliche Erweiterungen des Erzganges No. 3 sollten die aktuelle Mineralressource in hohem Maße steigern. In einer Pressemeldung vom 16. Januar 2023 wurden Einzelheiten einer aktualisierten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung mit Gültigkeit zum 1. Dezember 2022 bekannt gegeben. Die Schätzung finden Sie hier und der vollständige technische Bericht kann auf SEDAR und der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Rob Macdonald, seines Zeichens VP Exploration, kommentierte: Diese nördliche Erweiterung des Erzganges No. 3 ist ein neues Zielgebiet für das Unternehmen und die Bohrungen im Jahr 2024 könnten die Projektion des Gangsystems möglicherweise um mehr als weitere 300 Meter in Richtung Nordwesten der derzeit modellierten Ausmaße erweitern. Die Mineralisierung ist sowohl seitlich als auch in der Tiefe weiterhin offen und liegt unmittelbar neben und in Fallrichtung der bestehenden historischen Untertageabbaubereiche, was die Entwicklungskosten in einem Untertagebauszenario wahrscheinlich reduzieren würde. Weitere Analyseergebnisse der Bohrungen stehen noch aus und werden in den kommenden Wochen erwartet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77854/EQTY_121724_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Plan des Projektgebiets Silver Queen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77854/EQTY_121724_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: No. 3 North – Längsschnitt mit historischen und aus dem Jahr 2024 stammenden Bohrabschnitten. Historische Abschnitte sind halbtransparent.

Bohrungen im Jahr 2024

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 von Equity wurden zweiundvierzig Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.209 Metern niedergebracht. Die Bohrungen führten zur Abgrenzung einer Mineralisierung auf einer Streichlänge von 550 Metern im Ziel George Lake und einer Mineralisierung auf einer Streichlänge von 400 Metern im Ziel No. 3 North sowie zu mehreren Erweiterungen früher identifizierter Gänge in der Lagerstätte Camp und zu einer neuen Entdeckung im Ziel Camp North. Die Analyseergebnisse der letzten 10 Bohrungen der Explorationssaison 2024 stehen noch aus und werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Arbeiten im Jahr 2025 werden fortgesetzt, um die Bohrdaten aus dem Jahr 2024 in überarbeitete Explorations- und Ressourcenmodelle einzubeziehen, um eine Aktualisierung der Mineralressourcen im Jahr 2025 zu ermöglichen und weitere Explorationsbohrungen auf dem sich ständig erweiternden Gangsystem Silver Queen niederzubringen.

Tabelle 1: Ausgewählte Mischproben aus den Bohrungen 2024 auf dem Ziel No. 3 North

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77854/EQTY_121724_DEPRcom.003.png

Anmerkungen: Die Bohrkernproben wurden von MS Analytical in Langley (BC) mittels FA/AAS auf Gold und mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Proben mit Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkgehalten, die über dem Grenzwert (>100 ppm bzw. >1 %) liegen, wurden erneut mittels ICP-ES-Analyse (Erzgehalt) analysiert, Proben mit sehr hohen Silbergehalten (>1.000 g/t Ag) und Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t Au) mittels FA-Grav. Bei Silberwerten über 10.000 g/t wurde die Probe mittels Konzentratanalyse erneut untersucht, wobei eine FA-Grav-Analyse in dreifacher Ausführung erfolgte und ein gewichteter Durchschnitt gemeldet wurde. Bohrloch-Mischproben wurden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 80 g/t AgÄq (1 g/t AuÄq) und einer internen Verwässerung von <20 % berechnet, sofern nicht anders angegeben. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch die systematische Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC) in den Probenstrom geprüft. Die Goldäquivalent- (AuÄq) und Silberäquivalent-(AgÄq)-Werte wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 1.800 $/Unze Au, 22 $/Unze Ag, 3,50 $/Pfund Cu, 1,00 $/Unze Pb und 1,30 $/Pfund Zn. Bei den AuÄq- und AgÄq-Berechnungen wurden die folgenden relativen metallurgischen Gewinnungsraten verwendet: 70 % für Au, 80 % für Ag, 81 % für Pb und 90 % für Zn.

Über das Projekt Silver Queen

Das Projekt Silver Queen ist ein erstklassiges Gold- und Silberkonzessionsgebiet, das auf eine 100-jährige Explorations- und Erschließungsgeschichte zurückblicken kann. Es verfügt über unmittelbaren Strom-, Straßen- und Bahnanschluss und befindet sich in der Nähe bedeutender Bergbauinfrastruktur, die von den vorherigen Betreibern Bradina-JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. (einem Unternehmen der Hunt Brothers) erschlossen wurde. Das Konzessionsgebiet enthält einen historischen Stollen in die Erzgänge No. 3 Vein und George Lake Vein, eine Camp-Infrastruktur und eine instand gehaltene Abraumanlage.

Das Konzessionsgebiet Silver Queen besteht aus 46 Mineralclaims, 17 Konzessionseinheiten, sog. Crown Grants, und zwei Oberflächenkonzessionseinheiten (ebenfalls Crown Grants) mit 18.871 ha Grundfläche und ist nicht Gegenstand zugrundeliegender Royalties. Auf dem Konzessionsgebiet wurden bislang mehr als 20 verschiedene Erzgänge ermittelt, die ein weitläufiges Netz aus zonierten epithermalen Gängen aus der Kreidezeit bis zum Tertiär bilden. Das Konzessionsgebiet ist noch weitgehend unerforscht.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royalties zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung der Diamantenminen Ekati und Diavik befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington, das sich im Boundary District im südlichen Zentrum der Provinz British Columbia befindet, wo die für 2025 geplanten Explorationsarbeiten geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen umfassen werden. Ziel dieser Arbeiten ist es, ein offensichtliches Goldsystem zu identifizieren und abzugrenzen. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen Mittel, um die für 2025 geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Silver Queen und Arlington durchzuführen.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist VP Exploration von Equity Metals Corporation und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die Überwachung der Explorationsarbeiten im Projekt Silver Queen und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung.

Für das Board of Directors

Joseph Anthony Kizis, Jr.

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

