American Wave Machines kündigt Partnerschaft mit der China Tourism Group an

SOLANA BEACH, CA / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / American Wave Machines, das Unternehmen für Surftechnologie, das hinter den PerfectSwell® Surf Venues rund um den Globus steht, gab heute eine Vereinbarung zur Entwicklung eines PerfectSwell®-Surfresorts mit der China Tourism Group bekannt. Das Projekt auf der Insel Hainan in der Riyue Bay, die in der Stadt Wanning auch als Sun and Moon Bay bezeichnet wird, wird den Namen Riyue Bay Surf Resort tragen.

Riyue Bay Surf Resort. Bild mit freundlicher Genehmigung der China Tourism Group.

Die Riyue Bay bietet bekanntermaßen die besten Surfbedingungen in China und hat eine Vielzahl von Geschäften angelockt. Sie hat eine lebendige Restaurant- und Barszene, die auch internationale Touristen willkommen heißt. Aufgrund der Klimabedingungen, die das Surfen das ganze Jahr über möglich machen, war die Riyue Bay elf Jahre in Folge Austragungsort internationaler Wettbewerbe. Die Riyue Bay ist das Zeichen des Erfolgs der chinesischen Surfszene und auch die Heimat der chinesischen Surfnationalmannschaft.

Das in PerfectSwell® verankerte Mehrzweckprojekt wird das erste Surfresort in China sein. Die erste Phase des Resorts sieht ein Surf-Themenhotel und ein Designer-Hotel mit insgesamt 132 Zimmern, ein Einkaufsviertel, Bars und Restaurants, ein Surf-Einzelhandelsgeschäft und einen Skatepark sowie den PerfectSwell®-Surfpool vor. In Phase zwei wird das Hotel um weitere Zimmer und zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten erweitert. Das Projekt macht von der Flexibilität der PerfectSwell®-Surftechnologie Gebrauch und soll sowohl den bestehenden Markt der begeisterten Surfer aus dem Ausland als auch die Anfänger unter der lokalen Bevölkerung ansprechen.

Kuan Zhao, Surfpark-Direktor des Resorts, beschreibt, wie die PerfectSwell®-Surftechnologie für chinesische Sportlern von Nutzen sein kann: Mit der Einführung von PerfectSwell® unterstreicht China sein Engagement für die Förderung von Weltklasse-Athleten in allen olympischen Sportarten, einschließlich des Surfens. Mit PerfectSwell® bietet das Riyue Bay Surf Resort unvergleichliche Trainingsmöglichkeiten, die es uns ermöglichen, einheimische Talente zu fördern. Gleichzeitig bietet das Resort ein exklusives Erlebnis für Surftouristen aller Könnerstufen. Wir werden den Kreis der Surfer im ganzen Land erweitern und gleichzeitig bunt gemischte Surf-Enthusiasten aus aller Welt willkommen heißen.

Miquel Lazaro, leitender Ingenieur von American Wave Machines, beschreibt, was es bedeutet, einen PerfectSwell®-Standort in der aufstrebenden chinesischen Szene zu errichten: Wir sind begeistert, unsere Marke für Hochleistungswellen nach China zu bringen. Das Riyue Bay Surf Resort wird Einheimischen und Besuchern ein echtes Weltklasse-Erlebnis verschaffen. Wir haben die Auswirkungen von PerfectSwell®-Surfparks in anderen Regionen gesehen und es ist eine aufregende Gelegenheit, Einfluss auf die unglaubliche Surfkultur und das Talentpotenzial Chinas zu nehmen.

PerfectSwell®-Surftechnologie. Bild mit freundlicher Genehmigung von American Wave Machines, Inc.

Über American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. ist der Erfinder und Entwickler der PerfectSwell®-Surftechnologie. Die Technologie von AWM ist der Antrieb hinter erstklassigen Surfanlagen und -gebieten- eine Leistung, die von bewährten Finanzdaten, umfangreicher Datenerfassung und begeisterten Surfer untermauert wird. PerfectSwell® ist die einzige sequenzbasierte, pneumatische Surftechnologie auf dem Markt. PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections und Wedge Barrels sind durch das robuste Patentportfolio von AWM mit mehr als 50 Patenten weltweit geschützt.

Über die China Tourism Group

China Tourism Group Corporation Limited (CTG), die auch als China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited bezeichnet wird, ist ein staatliches Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das direkt von der Zentralregierung verwaltet wird und in deren Besitz steht. Mit Reisebüros, landschaftlich reizvollen Gebieten, Hotels, Duty-Free-Einzelhandel, Transportmittel, Reisedokumentendienste, Kreuzfahrten, Immobilien und umfassende Aktivitäten in Hongkong hat die CTG eine marktbeherrschende Stellung in der Branche. Das Betriebsnetz erstreckt sich auf das chinesische Festland, Hongkong, Macau und über 30 Länder und Regionen im Ausland.

