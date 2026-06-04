Gedeon Richter präsentiert auf der EULAR 2026 sein wachsendes Biosimilar-Portfolio und sein wissenschaftliches Engagement

LONDON, Großbritannien / ACCESS Newswire / 4. Juni 2026 / Der Geschäftsbereich Biotechnologie von Gedeon Richter Plc. (Richter) ist auf dem diesjährigen Europäischen Rheumatologiekongress der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) vertreten und unterstreicht damit seine Rolle als wachsender Akteur im Bereich der biologischen Therapien in Europa. Im Rahmen seines Engagements für die Rheumatologie-Fachwelt veranstaltete das Unternehmen am Eröffnungstag zudem ein Satellitensymposium.

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Richters Präsenz auf der EULAR spiegelt fast zwei Jahrzehnte gezielter Investitionen seit seinem strategischen Einstieg in die Biotechnologie wider. Heute betreibt das Unternehmen ein vollständig integriertes Biosimilar-Geschäft mit einem europäischen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk, das Standorte in Budapest und Debrecen in Ungarn, Niederlassungen in Deutschland sowie globale Partnerschaften umfasst, die von über 1.000 Biotech-Fachkräften unterstützt werden.

Im Rahmen seines wissenschaftlichen Programms veranstaltete Richter gestern das Symposium Prävention ist besser als Behandlung – Einblicke in entzündliche Gelenkerkrankungen und Osteoporose unter dem Vorsitz von Professor Paul Emery. Die Sitzung befasste sich mit zentralen Aspekten des Krankheitsmanagements, darunter Osteoporose als oft übersehener Aspekt der rheumatoiden Arthritis, vorgestellt von Dr. Lothar Seefried, sowie die Rolle biologischer Therapien bei der Erzielung remissionsorientierter Ergebnisse, diskutiert von Professor James Galloway.

Richters Fortschritte im Bereich der Biosimilars spiegeln unser Engagement wider, biologische Therapien für Patienten zugänglicher zu machen, während Veranstaltungen wie die EULAR und die Zusammenarbeit mit führenden Experten für die Weiterentwicklung der Versorgung unverzichtbar bleiben, sagte Dr. Erik Bogsch, Leiter des Geschäftsbereichs Biotechnologie bei Richter.

Aufbauend auf seiner langfristigen Strategie baut Richter ein schnell wachsendes Biosimilar-Portfolio in den Bereichen Rheumatologie, Immunologie und Osteoporose auf. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Denosumab-Biosimilars Junod® und Yaxwer® sowie den neuesten Zugang, das Tocilizumab-Biosimilar Tuyory®, wodurch Richter seine Präsenz bei der Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis stärkt. Richter treibt die Entwicklung seiner Biosimilar-Pipeline weiter voran und nutzt dabei sowohl internes Fachwissen als auch Einlizenzierungsmöglichkeiten.

Von seinem frühen Einstieg in den Biosimilar-Markt mit Terrosa® bis hin zum heutigen, sich ständig erweiternden Portfolio hat sich Richter konsequent auf die Entwicklung hochwertiger Biosimilar-Arzneimittel zu etablierten Biologika konzentriert. Biosimilars können das Gesundheitswesen unterstützen, indem sie zusätzliche Behandlungsoptionen bieten, sofern sie zugelassen sind und gemäß den lokalen Richtlinien angewendet werden.

Durch seine aktive Teilnahme an der EULAR bekräftigt Richter sein Engagement für den wissenschaftlichen Austausch, Innovation und die Verbesserung der Patientenversorgung in ganz Europa und darüber hinaus.

Über Richter

Richter strebt danach, ein globaler Innovator in einigen wichtigen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, und setzt sich gleichzeitig dafür ein, Medikamente weltweit zugänglicher zu machen. Das 1901 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. EUR und einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR im Jahr 2025 betreibt das größte F&E-Zentrum Mitteleuropas. Die Forschung des Unternehmens treibt Fortschritte in den Bereichen Neuropsychiatrie und Gesundheitswesen voran, während Biotechnologie und allgemeine Arzneimittel das Portfolio an erschwinglichen Behandlungen stärken. Richter setzt auf nachhaltiges Wachstum und investiert in Forschung und Entwicklung, exzellente Fertigung und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.gedeonrichter.com

Weitere Informationen:

Medien: Zsuzsa Beke +36 20 916 4507

QUELLE: Gedeon Richter Plc.

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