Avrupa Minerals gibt die erste Mineralressourcenschätzung für das Kupfer/Zink-Projekt Sesmarias in Portugal bekannt

– Gesamte vermutete Mineralressourcenschätzung von 6,5 Millionen Tonnen mit 2,9 % Zink, 1,2 % Blei, 0,6 % Kupfer und 35 g/t Silber oder Kupferäquivalent von 2,2 % oder Zinkäquivalent von 6,2 %.

– Mehrere Gebiete für weitere Bohrungen wurden identifiziert, mit dem kurzfristigen Ziel, die Größe der ersten Mineralressourcenschätzung zu verdoppeln.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 3. Juni 2026 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU) freut sich, den Abschluss einer NI 43-101-konformen, ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Kupfer/Zink-Projekt Sesmarias im nördlichen Bereich des iberischen Pyrit-Gürtels (IPB) in Portugal bekanntzugeben. Frank Browning, ein gemäß NI 43-101 definierter qualifizierter Sachverständiger und Principal Resource Geologist von SLR Consulting Ltd. (SLR), erstellte die Mineralressourcenschätzung Sesmarias.

Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, kommentierte: Das Unternehmen ist hocherfreut, diese erste Mineralressourcenschätzung für Sesmarias bekanntzugeben. Die Studie unterstützt das Potenzial der Mineralisierung und ermutigt uns, priorisierte Bohrungen in allen Zonen in Sesmarias durchzuführen und die Größe des Vorkommens potenziell zu erweitern. Avrupa hat das Verfahren zur Antragstellung für die Bergbaulizenz für Sesmarias eingeleitet. Das Unternehmen sucht außerdem nach einem passenden Bergbaupartner, der die weitere Entwicklung des Projekts durch die notwendigen Phasen in einem Earn-In-Joint-Venture unterstützt.

Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Sesmarias sowie die nächsten geplanten Schritte von Avrupa für das Projekt sind nachstehend dargestellt. Sie beinhalten Bohrungen zur potenziellen Expansion der massiven Sulfidmineralisierung mit dem Ziel, die Größe des Vorkommens zu verdoppeln, gefolgt von der Abwägung potenzieller Abbauoptionen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Mineralressourcenschätzung für Sesmarias:

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Tabelle 1. Zusammenfassung der ersten Mineralressourcenschätzung für das Kupfer/Zink-Projekt Sesmarias, Portugal.

SLR berichtete einen Cut-Off-Gehalt von 4,0 % Zinkäquivalent in der vorstehenden Mineralressourcenerklärung für Sesmarias. Die in der Berechnung des Cut-Off-Gehalts für die MRE benutzten technischen und wirtschaftlichen Parameter befinden sich in der vorläufigen Bewertungsphase und beinhalten den langfristigen Zinkpreis, Royalties an die portugiesische Regierung, Betriebskosten, Vermarktungskosten, Zinkrückgewinnung und die Zink-Payability. Änderungen in einigen dieser Faktoren, wie z. B. langfristige Metallpreise, Betriebs- und Vermarktungskosten und Metallrückgewinnungen, können die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen. Obwohl Avrupa nur elementare metallurgische Prüfungen an der Mineralisierung in Sesmarias durchführte, liegen die Eigenschaften der Rückgewinnung im Bereich der Ergebnisse der frühen Phase, die für polymetallische massive Sulfiderze aus der IPB typisch sind. Weitere Prüfungen sind erforderlich, um das Verständnis der metallurgischen Eigenschaften des Vorkommens zu verbessern.

SLR erstellte die folgende Tabelle zur Darstellung der Sensibilität von Gehalt und Tonnage in Bezug auf geringere Cut-Off-Gehalte. Die Tabelle dient nur zur Verdeutlichung des Kontexts und sollte nicht als Mineralressource betrachtet werden.

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Tabelle 2. Sensibilität von Gehalt und Tonnage in Bezug auf geringeren Zinkäquivalent-Cut-Off-Gehalt.

Nach der Mineralressourcenschätzung für Sesmarias führte SLR eine unabhängige Bewertung des Explorationspotenzials in Sesmarias durch. SLR entwickelte ein vereinfachtes geologisches Rahmenwerk für das Vorkommen Sesmarias als Grundlage für diese Bewertung. Wichtige Aspekte beinhalten:

– Die Mineralisierung liegt hauptsächlich in einer Einheit aus Schwarzschiefer innerhalb einer synformalen Struktur, d.h. eine U-förmige Faltung mit einer von Nordnordwest nach Südsüdost verlaufenden Streichlänge von mindestens 1.700 Metern, die nach Westen geneigt ist.

– Eine Spiliteinheit repräsentiert den Kern der Faltung. Sulfidlinsen wurden bisher in der Nähe und sub-parallel zu dem schwarzen Spilit-Schiefer-Kontakt abgegrenzt. Dieser Kontakt bildete die Grundlage für die interpretierte Orientierung der Mineralisierungszonen und Position der Bohrziele.

– Massivsulfidmineralisierung tritt typischerweise im Scharnierbereich der Falte sowie in unterschiedlicher Ausprägung entlang des Streichens in beiden Faltenschenkeln auf. Es besteht ein bekannter Block verworfener massiver Sulfidmineralisierung in der Central Zone.

– Die horizontale und vertikale Lage des Falzziels ist durch post-minerale Strukturbewegung entlang des Streichens leicht verändert.

SLR definierte die folgenden Prioritätsziele für weitere Prüfungen, in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Materialarten:

1. Vermutete Ressourcen – Ziel für Infill-Bohrungen.

2. Expansionsziele – potenzielle direkte Erweiterungen der vermuteten Mineralressource.

3. Konzeptziele – geologisch gesteuerte Ziele in analogen Positionen zu den vom bestehenden Bohrraster definierten Sulfidlinsen.

Wichtige Expansionsziele beinhalten:

– E1 – Nordnordwestlich verlaufende, in die Tiefe gerichtete Expansion der Mineralisierung in der Central Zone.

– E2 – Erweiterungen der Mineralisierung in der South Zone in mehrere Richtungen, auch in den interpretierten Falz, der die Central Zone beherbergt.

Wichtige Konzeptziele beinhalten:

– C1 – Nordnordwestlich verlaufende, in die Tiefe gerichtete Wiederholung der Mineralisierung in der Central Zone.

– C2 – Zusätzliche Linsen im westlichen Schenkel der Synform. Die Position ist vergleichbar mit der South Zone.

– C3 – Streichwiederholung der Mineralisierung in der North Zone.

– C4 – Wiederholung des Streichens des Mineralisierungshorizonts im Hängenden der Verwerfungszone G1.

– C5 – Strukturwiederholung des Mineralisierungshorizonts im Hängenden der Verwerfungszone G1.

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Abbildung 1. Bewertung des Explorationspotenzials in Sesmarias von SLR Consulting.

Die Karte in Abbildung 2 zeigt den bestehenden Bohrumfang in Sesmarias, neben einer Zusammenfassung der Pläne für künftige Bohrungen von Avrupa. Die bisherigen Bohrungen prüften die folgenden Ziele entlang der bekannten Streichlänge der Mineralisierung:

– Northern Zone – schwache bis moderate Bohrdichte des östlichen Schenkels der Synform. Vereinzelte Prüfungen des westlichen Schenkels und des Falzes, in der Nähe der Central Zone.

– Central Zone – moderate Bohrdichte des Falzes und des östlichen Schenkels der Synform. Eine Prüfung des westlichen Schenkels am südlichen Ende der Central Zone.

– Southern Zone – hauptsächlich schwache Bohrdichte des westlichen Schenkels der Synform. Keine Prüfung des Falzes oder des östlichen Schenkels.

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Abbildung 2. SES-Planansicht mit vereinfachten Explorationsideen zur potenziellen Aufwertung der MRE.

Die folgenden Bohrziele werden zur potenziellen Expansion und Aufwertung der Mineralressourcen in Erwägung gezogen:

Die ersten Prioritätsbohrziele in der Central Zone beinhalten:

– Expansions- und Infill-Bohrungen, besonders auf den Falz und westlichen Schenkel der Synform ausgerichtet, wie im roten Kasten in Abbildung 2, zwischen den Abschnitten 275 S und 700 S bemerkt;

– Infill-Bohrungen zwischen 700 S und 850 S, besonders auf den Falz ausgerichtet, zur Aufwertung der vermuteten Mineralressource, und

– Expansionsbohrungen südlich von Abschnitt 850 S bis 1100 S zur Prüfung des Falzes und des Mineralpotenzials der beiden Schenkel der Synform.

Prioritätsziele in der Northern Zone beinhalten:

– Lokalisierung und Prüfung des Faltenscharniers und des westlichen Schenkels der Synform als Erweiterung der Mineralisierung in der Central Zone, nördlich des Abschnitts 270 S;

– Prüfung auf das Vorhandensein und die Mineralisierung der Synform nördlich des Abschnitts 050 N.

Weitere Zielprüfungen in der Southern Zone sollten dem potenziellen Erfolg in der Central und Northern Zone folgen, da das Verständnis der Geometrie der Mineralisierung im Süden derzeit geringer ist. Nur der westliche Schenkel wurde in früheren Bohrkampagnen geprüft, und diese Bohrungen erfolgten vor dem heutigen Verständnis und der Anwendung des in der Synform gelagerten Mineralisierungsmodells Sesmarias.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Unterstützung eines passenden Bergbaupartners im Rahmen eines Earn-In-Joint-Ventures bei der Bearbeitung des Genehmigungsverfahrens und der Aufwertung des derzeitigen Mineralbestandes zu nutzen und damit die notwendigen Schritte zu einer Abbauentscheidung im Projekt einzuleiten.

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von wertvollen Mineralvorkommen konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Avrupa entwickelt aktiv sieben Kupfer-Zink-VMS-Ziele und ein orogenisches Goldprojekt in Zentral-Finnland, basierend auf seiner Partnerschaft mit Akkerman Exploration B.V. durch das finnische Explorationsunternehmen Akkerman Finland Oy. Avrupa hält eine Beteiligung von 100 % an einem Projekt in Portugal, dem VMS-Projekt Alvalade, und reichte einen Antrag zu einer Bergbaulizenz für das Kupfer/Zink-Massivsulfid-Vorkommen Sesmarias im Projektgebiet ein. Das Unternehmen besitzt eine zu 49 % unternehmenseigene Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo, das in Option an Western Tethyan Resources vergeben ist. Avrupa konzentriert sich in seinen Projekten auf politisch stabile und ertragsreiche Regionen in Europa, und beabsichtigt, neue Projekte im mediterranen Becken zu entwickeln. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach neuen Joint-Venture-Partnerschaften für seine Projekte in Finnland und Portugal.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Im Namen des Boards

Paul W. Kuhn

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Paul W. Kuhn, President & Direktor

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierter Sachverständiger die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung nicht nur geprüft, sondern diese auch zusammengestellt bzw. die Zusammenstellung beaufsichtigt und genehmigt.

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