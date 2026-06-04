Starke Q1-Zahlen, volle Kasse und neue Wachstumsachse!

Mit 81,7 Mio. USD Nettogewinn, 177,9 Mio. USD EBITDA, 634,9 Mio. USD Liquidität und der inzwischen abgeschlossenen weiteren Übernahme positioniert sich diese Firma als…

…spannender Profiteur im Timmins-Camp.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 04. Mai 2026, 7:15 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber bleiben im Fokus der Anleger. Geopolitische Spannungen, hohe Staatsverschuldung, schwankende Realzinsen und die anhaltende Diversifizierung zahlreicher Zentralbanken sorgen dafür, dass Edelmetalle als strategische Beimischung wieder deutlich stärker wahrgenommen werden. Dabei gilt: Kurzfristige Korrekturen sind jederzeit möglich. Mittel- und langfristig bleibt das Umfeld für gut positionierte Produzenten und Entwickler jedoch bemerkenswert konstruktiv.

Parallel zeigt ein Blick auf die Marktperformance seit Anfang 2025, wie stark sich Edelmetalle gegenüber vielen anderen Anlageklassen entwickelt haben. Gerade diese relative Stärke ist für Rohstoffinvestoren entscheidend: Wenn Gold und Silber auf hohem Niveau bleiben oder neue Impulse erhalten, profitieren vor allem Unternehmen, die bereits produzieren, freien Cashflow erwirtschaften und zugleich über glaubwürdige Wachstumsprojekte verfügen.

Genau hier kommt Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) ins Spiel. Aus dem früher vor allem auf Silber fokussierten Entwickler ist durch die ,Porcupine‘-Übernahme ein…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Risikohinweis: Trotz der starken Quartalszahlen und der attraktiven Wachstumsstrategie bleibt Discovery Silver ein Rohstoffwert mit erheblichen Risiken. Dazu zählen vor allem Schwankungen der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreise, Kosteninflation, Wechselkursrisiken, technische und operative Risiken, Genehmigungen, Integrationsrisiken aus Kidd, Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen, Finanzierungsrisiken, politische und regulatorische Risiken in Kanada und Mexiko sowie Explorations- und Ressourcenrisiken. Der positive Charakter dieses Beitrags ändert nichts daran, dass ein Investment in Discovery Silver spekulativ ist und bis zum Totalverlust führen kann.

Quellen und Informationsgrundlagen

· Discovery Silver Corp.: „Discovery Reports Solid Earnings and Cash Flow in Q1 2026“, 14. Mai 2026.

· Discovery Silver Corp.: „Discovery Produces 60,269 Ounces of Gold in First Quarter 2026“, 22./23. April 2026.

· Discovery Silver Corp.: „Discovery Completes Acquisition of Kidd Operations“, 1. Juni 2026.

· Discovery Silver Corp.: „Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at Porcupine“, 23. April 2026.

· Discovery Silver Corp.: Cordero Project / Feasibility Study and Technical Report, Februar/April 2024.

· Rockefeller Global Investment Management: „Commodities re-enter the global macro playbook“.

· Reuters: Ghana-Goldreserve-/Zentralbank-Initiative, 18. Mai 2026.

· Washington Post: Umfrage zur US-Militäraktion gegen den Iran.

· BCSC: Promotional Communications about Companies; ESMA/MAR-

Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

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Anzeige/Werbung / Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine klar gekennzeichnete werbliche Information und keine unabhängige Finanzanalyse. Besprochen wird Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15; TSX: DSV; OTCQX: DSVSF). Die Veröffentlichung erfolgt im Zusammenhang mit einer bezahlten Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp.; JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Veröffentlichung dieses Beitrags eine Vergütung von SRC.

Ersteller und Autor: JS Research GmbH, Olsberg; Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Erstveröffentlichung: 03. Juni 2026, XX:XX Uhr, Europe/Berlin; Referenzkurs und Referenzzeitpunkt vor Veröffentlichung ergänzen. Methodik und Einordnung: qualitative werbliche Einordnung auf Basis öffentlich verfügbarer Unternehmensmeldungen, Präsentationen und technischer Berichte; keine eigenen Kursmodelle, keine eigene technische Prüfung und keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit der zugrunde liegenden Angaben.

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