US-Kupferproduktion rückläufig: Arizona als Hoffnung für Trendwende

Die USA können die Importunabhängigkeit bei Kupfer nur durch die Mobilisierung der Ressourcen Arizonas verringern. Dort steht Resolution Copper von Rio Tinto und BHP sinnbildlich für das Potenzial. Doch es gibt noch eine Reihe weiterer Projekte.

Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) treibt das Silver King Projekt im US-Bundesstaat Arizona voran. Anfang April wurde ein knapp 1.300 Meter umfassendes Bohrprogramm abgeschlossen. Wochen später folgte ein Update zu einem laufenden Erkundungsprogramm an der Oberfläche, bei dem unter anderem Gesteinsproben entnommen wurden.

Silver King ist ein historischer Abbauort für Silber, Kupfer und Basismetalle. Die 1875 entdeckte Mine war Arizonas erste und eine der bedeutendsten historischen Silberminen. Sie förderte fast 6 Millionen Unzen Silber mit Gehalten von bis zu 61 Unzen pro Tonne. Neben Silber hat der Explorer vor allem Kupfer im Visier – wie alle Bergbauunternehmen, die in diesem Landstrich tätig sind. Das ist kein Zufall: Fast direkt neben Silver King liegt mit Resolution Copper die Hoffnung der USA auf deutlich mehr Unabhängigkeit bei der Kupferversorgung.

Resolution Copper: Die größte US-Kupferhoffnung

Resolution Copper ist ein Joint Venture der beiden Bergbauriesen Rio Tinto (55 %) und BHP (45 %). Die Unternehmen planen 96 Kilometer östlich von Phoenix ein Untertage-Kupferbergwerk der XXL-Klasse.

Die Kupferlagerstätte liegt zwischen 1.500 und 2.100 Metern unter der Oberfläche und gilt als eine der größten unerschlossenen Kupferressourcen der Welt. Studien schätzen den durchschnittlichen Kupfergehalt auf etwa 1,5 %. Bei einer erwarteten Betriebsdauer von bis zu 40 Jahren könnte die Mine bis zu 18 Milliarden Kilogramm Kupfer fördern und bis zu 25 % des US-amerikanischen Kupferbedarfs decken.

Resolution Copper und andere Explorationsprojekte in Arizona sind maßgebend für die US-Bestrebungen im Hinblick auf eine geringere geopolitische Anfälligkeit bei der Versorgung mit Kupfer. Laut US Geological Survey lag die Importabhängigkeit bei dem Metall im vergangenen Jahr bei 57 %. Dies markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Durchschnitt von 43 % in den vier Jahren zuvor. Ursächlich dafür ist unter anderem ein Produktionsrückgang: Wurden 2021 noch 1,13 Mio. Tonnen des Industriemetalls im Inland produziert, waren es 2025 nach den jüngsten USGS Schätzungen nur noch 1.000 Tonnen.

Kupferproduktion in den USA rückläufig – Trendwende möglich

Die Chancen auf eine Trendumkehr stehen jedoch gut – vor allem aufgrund einer Reihe von Projekten in Arizona, das laut USGS zuletzt 70 % der nationalen Kupferproduktion beisteuerte und auch für einen Großteil der Explorationsaktivität steht.

Gunnison Copper etwa entwickelt das Gunnison Projekt 65 Meilen östlich von Tucson. Dort soll ein Haufenlaugungsbetrieb entstehen, der in den ersten 15 Jahren 87.000 Tonnen Kupferkathoden jährlich produzieren soll. Eine PEA taxiert den Projektwert auf 2 Mrd. USD – bei Kupferpreisen von 4,60 USD/lb und damit deutlich unter dem aktuellen Preisniveau.

Barksdale Resources exploriert das Kupferprojekt Sunnyside in den Patagonia Mountains im Süden Arizonas, etwa anderthalb Autostunden südlich von Tucson. Im Mai veröffentlichte das Unternehmen Bohrergebnisse. Diese zeigen mehrere ausgedehnte Bereiche mit flach liegender, hochgradiger Kupfer-Zink-Silber-Mineralisierung im Sunnyside-Monzonit-Porphyr. Unter den Resultaten: 0,45 % Kupfer über 392 Meter, beginnend gut 3 Meter unter der Oberfläche.

Faraday Copper exploriert das Copper Creek Projekt: Eine drei Kilometer lange Porphyr-Kupferlagerstätte im Pinal County, weniger als zwei Autostunden nordöstlich von Tucson. Unter den im Mai veröffentlichten Bohrergebnissen: 36 Meter mit 0,81 % Kupfer ab der Oberfläche.

Copper Fox Metals entwickelt das Van Dyke Projekt etwa 145 Kilometer östlich von Phoenix. Dort soll die Kupferproduktion mithilfe der In-situ-Kupfergewinnungsmethode (ISCR) wieder aufgenommen werden. Eine Studie taxiert die Produktionskapazität auf 85 Mio. (metrische) Pfund pro Jahr bei 17 Jahren Minenlaufzeit.

Eine gut gefüllte Pipeline ist die Voraussetzung für eine Zunahme der US-Kupferproduktion in den kommenden Jahren und damit auch für die Verringerung der Importabhängigkeit.

Prismo Metals vermutet Kupfer-Porphyr unter Silver King

Prismo Metals jedenfalls sieht das Explorationspotenzial bei Silver King nach den jüngsten Ergebnissen erheblich erhöht. Im Rahmen des Bohrprogramms hatte eine Tiefbohrung die Anatomie eines uralten Vulkansystems getroffen. In 488 Metern Tiefe stieß der Bohrer auf ein porphyrisches Intrusivgestein – vereinfacht gesagt eine erstarrte Magmakammer. Die dort gefundenen Minerale – disseminierter Pyrit (fein verteiltes Katzengold) und Chalkopyrit (Kupferkies) – sowie eine kaliumreiche Alteration (eine chemische Veränderung des Gesteins durch heiße Flüssigkeiten) sind die klassischen Hinweise auf ein großes Kupfer-Porphyr-System.

Bislang hatte Prismo sich auf die darüber liegenden epithermalen Gänge konzentriert. Weiter oben, näher an der Oberfläche, kühlten einst die heißen, mineralreichen Flüssigkeiten aus dem Vulkan ab. Dabei lagerten sie in Rissen und Spalten Metalle ab. Die Tiefenbohrung als Nachweis einer vertikalen Zonierung weist nun darauf hin, dass die bislang fokussierten Gänge nur Teil von etwas viel Größerem in der Tiefe sein könnten.

Im Raum steht die potenzielle Entdeckung eines großvolumigen Systems nur 3,4 Kilometer von der Lagerstätte Resolution entfernt. Mehrere noch nicht erbohrte Gangziele erfordern allerdings weitere Untersuchungen. Möglicherweise sind einige tiefere Bohrungen erforderlich, um die zunehmenden Hinweise auf ein mögliches Porphyr-Kupfersystem zu untermauern.

Zunächst werden jedoch Anfang Juni die Bohrergebnisse aus dem im April abgeschlossenen Programm erwartet. Die Veröffentlichung könnte dem zuletzt deutlich korrigierten Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen. Die aktuelle Bewertung von 5 Mio. EUR jedenfalls passt im Fall guter Ergebnisse kaum zu einem großen Kupfer-Porphyr-System in direkter Nachbarschaft zu Resolution Copper.

Weitere Informationen zu Prismo Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/prismo-metals-inc/

Unternehmen: Prismo Metals-

WKN: A2QEGD

ISIN: CA74275P1071

Webseite: www.prismometals.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Redaktion

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Redaktion

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.