Mühle freigegeben, Bohrungen laufen, Kasse voll – Barton Gold schaltet einen Gang höher

Innerhalb der letzten Wochen hat Barton Gold wichtige Weichen gestellt. Die bestehende Central Gawler Mill wurde technisch als geeignet für die Wiederinbetriebnahme bestätigt, neue Bohrergebnisse identifizieren hochgradige Zonen und erweitern die Ressource, weitere Projektbohrungen laufen und frisches Kapital wurde eingeworben.

Der australische Edelmetallentwickler Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) hat sich in einer der geologisch produktivsten, aber bis heute wenig erschlossenen Goldregionen Australiens eine strategische Sonderstellung erarbeitet. Im zentralen Gawler Craton in South Australia betreibt das Unternehmen mit der Central Gawler Mill die einzige Goldmühle weit und breit. Wer in dieser Region in absehbarer Zukunft Gold produzieren will, wird an Barton Gold kaum vorbeikommen.

Das Unternehmen verfolgt dabei eine sogenannte duale Hub-and-Spoke-Strategie: Erze aus mehreren Projekten werden über zwei zentral gelegene Mühlen verarbeitet, was Kosten senkt und die Anlagen dauerhaft auslastet. Die erste Mühle, die Central Gawler Mill, ist bereits vorhanden und vollständig genehmigt. Die zweite soll am Standort des Großprojekts Tunkillia entstehen.

Mit dem Ziel, langfristig auf eine Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold zu skalieren, hat sich Barton Gold damit eine attraktive Projektpipeline aufgebaut. Das Challenger-Projekt soll in Kürze in Produktion gehen (eine DFS ist im Gange), Tunkillia mittelfristig skaliert werden und Tolmer als hochgradige Silberentdeckung erweitert das Portfolio um eine bedeutende neue Dimension.

Die Mühle ist bereit

Lange war die Frage offen, ob die Central Gawler Mill nach Jahren des Stillstands überhaupt wirtschaftlich reaktivierbar ist. Diese Frage ist nun beantwortet. Im Rahmen der laufenden abschließenden Machbarkeitsstudie (DFS) wurde die Anlage formal als geeignet für die Wiederinbetriebnahme eingestuft.

Das Startkonzept für Phase 1 ist bewusst konservativ angelegt. Zunächst sollen über drei bis vier Jahre ausschließlich historische höhergradige Aufbereitungsrückstände sowie begrenzte oberflächennahe Materialien verarbeitet werden, ohne die historischen hochgradigen Untertagebereiche anzutasten. Barton will zuerst die Mühle zum Laufen bringen, Stabilität demonstrieren und dann schrittweise hochgradiges Erz einbinden. Die DFS soll noch im zweiten Halbjahr 2026 fertiggestellt werden.

Challenger wächst in alle Richtungen

Während die DFS voranschreitet, liefert das Bohrprogramm am Challenger-Projekt weiter bemerkenswerte Ergebnisse. Die jüngsten Analyseergebnisse betreffen die CSSW-Lagerstätte sowie ein bislang kaum beachtetes Ziel direkt neben den bestehenden Grubenfeldern, das intern als Challenger 3″ bezeichnet wird. Die Ergebnisse legen nach Unternehmensangaben die Grundlage für eine künftige Ressourcenschätzung nach JORC-Standard.

Die Mineralisierung liegt oberflächennah und direkt neben der bereits genehmigten Mühle. Kein langer Transport, keine aufwendige Infrastruktur, und laut Geschäftsführer Alexander Scanlon dank der oberflächennahen Mineralisierung direkt neben der Mühle ein ideales, risikoarmes Einsatzmaterial, um den Betrieb neu zu starten“.

Tolmer: Wenn Silber alle Erwartungen sprengt

Wer Barton Gold bislang vor allem als Goldentwickler einordnete, muss seinen Blick weiten. Das Silberprojekt Tolmer, Teil des Tarcoola-Projekts, hat sich in den vergangenen Wochen zum vielleicht spannendsten Kapitel der Unternehmensgeschichte entwickelt. Entdeckt wurde Tolmer im Jahr 2025 mit einem aufsehenerregenden Bohrabschnitt von sechs Metern mit 4.747 Gramm Silber pro Tonne ab nur 46 Metern Tiefe.

Den Ausgangspunkt für die jüngste Entwicklung setzte ein metallurgischer Test mit einem außergewöhnlichen Ergebnis. Ein einfaches Gravitationsverfahren ohne Mahlung, Röstung oder chemische Reagenzien erzeugte aus Tolmer-Material ein Konzentrat mit einem Silbergehalt von über 100.000 Gramm pro Tonne, einem Reinheitsgrad von rund zehn Prozent Silber. Der wirtschaftliche Wert eines solchen Konzentrats wäre bei aktuellen Silberpreisen erheblich, zumal etwaige Goldnebenprodukte dabei noch gar nicht berücksichtigt sind. Als direkte Konsequenz hat Barton Gold Mitte Mai ein vorgezogenes Nachbohrprogramm gestartet, das auf Erweiterungen der hochgradigen Mineralisierung abzielt. Das Programm dürfte kurz vor dem Abschluss stehen, Analyseergebnisse werden vor Ende Juli erwartet.

Institutionelles Vertrauen als Bestätigung

Heute gab Barton Gold eine Privatplatzierung über 25,5 Millionen australische Dollar bekannt. Die Runde wurde deutlich überzeichnet abgeschlossen. Bestehende Investoren wie Franklin Templeton**, Aegis Financial, Merk Investments und IXIOS Asset Management** stockten ihre Positionen auf, neue Fonds aus Australien, Hongkong und Nordamerika kamen hinzu.

Die Mittel fließen gezielt in die laufenden Entwicklungsprogramme: die Fertigstellung der DFS bei Challenger, die vorläufige Machbarkeitsstudie und den Bergbaulizenzantrag bei Tunkillia sowie die Weiterführung der Bohrarbeiten bei Tolmer. Laut Barton-Geschäftsführer Scanlon ist man nun vollständig finanziert, um mehrere wesentliche Meilensteine zu liefern und mit über 30 Millionen Dollar an liquiden Mitteln sehr gut positioniert, um in den nächsten 18 Monaten substanzielle Projekt- und Aktionärswerte zu schaffen.“

Die Weichen sind gestellt. Die Mühle ist bereit, die Finanzierung gesichert und vier Bohrer drehen sich auf mehreren hochwertigen Projekten gleichzeitig. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob Tolmer zur echten Silberentdeckung heranreift, wann Challenger den Produktionsstart einläutet und wie genau Tunkillia den nächsten Entwicklungsschritt vollzieht. Für Investoren stellt 2026 damit ein entscheidendes Jahr für die weitere Entwicklung von Barton Gold dar.

Weitere Informationen zu Barton Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/barton-gold-holdings-limited/

Unternehmensdaten:

Barton Gold Holdings Ltd.

WKN: A3DJY0

ISIN: AU0000153215

Webseite: www.bartongold.com.au

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