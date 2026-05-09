Fury Gold Mines – Eine Goldstory nimmt weiter Kontur an!

Hochgradige Bohrtreffer, ,PEA‘-Basis, Umwelt-Basisstudien und Gold-Rückenwind!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Mai 2026, 9:41 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) steht im aktuellen Goldumfeld genau dort, wo spekulative Rohstoffinvestoren besonders genau hinschauen: bei einem hochgradigen kanadischen Goldprojekt mit frischem Bohr-Newsflow, einer veröffentlichten ,PEA‘ und ersten Entwicklungsschritten in Richtung Genehmigungsgrundlage. Der wichtigste Name ist ,Eau Claire‘ in Québec. Dort meldete Fury zuletzt 12,50 g/t Gold (Au) über 7,02 m in Bohrloch 26EC-101, in räumlichem Zusammenhang mit dem zuvor gemeldeten Treffer von 11,74 g/t Gold über 6,63 m in Bohrloch 26EC-099.

Das Entscheidende: Diese Treffer liegen nach Unternehmensangaben in Bereichen außerhalb bzw. zwischen bestehenden Ressourcenblöcken. Genau dort…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Annahmen

Wesentliche Quellen: Fury Gold Mines Ltd., Pressemitteilungen vom 17.03.2026, 23.04.2026 und 28.04.2026; Fury Gold Mines Ltd., PEA-Pressemitteilung vom 02.09.2025 und technischer Bericht zu Eau Claire vom 17.10.2025; World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026; Committee for a Responsible Federal Budget, Debt Reaches 100% of GDP, 30.04.2026.

Methodik: Der Artikel basiert auf Unternehmensmeldungen, veröffentlichten Projekt- und Marktdaten sowie öffentlich zugänglichen Quellen. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt. Alle Projektkennzahlen beruhen auf Angaben des Unternehmens und den dort genannten Annahmen. Rundungsdifferenzen sind möglich. Aussagen zu künftigen Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Update-Policy: Eine laufende Aktualisierung ist nicht zugesagt. Zahlen, Kurse, Marktpreise, Ressourcen- und Projektdaten können sich nach Veröffentlichung ändern.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung – Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte werbliche Veröffentlichung über Fury Gold Mines Ltd. und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Ersteller/Herausgeber: JS Research GmbH, Olsberg. Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Redaktionsschluss, Erstveröffentlichung und Referenzkurs sind vor Veröffentlichung zu ergänzen.

Vergütung/Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält nach Angaben des Ausgangsdokuments einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Dadurch besteht ein erheblicher Interessenkonflikt.

Eigene Positionen: Nach Angaben des Ausgangsdokuments halten JS Research GmbH, der Autor und nahestehende Personen zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % in Fury Gold Mines Ltd. und keine entsprechenden Optionen/Derivate. Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren des Emittenten nach Veröffentlichung können grundsätzlich möglich sein, sofern keine gesetzlichen oder vertraglichen Beschränkungen entgegenstehen.

Keine Anlageberatung: Zwischen Leserinnen/Lesern und JS Research GmbH bzw. dem Autor kommt kein Beratungs-, Auskunfts- oder Vermögensverwaltungsvertrag zustande. Jede Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage eigener Prüfung und unter Hinzuziehung qualifizierter professioneller Beratung erfolgen.

Risikohinweis Rohstoff- und Explorationsaktien: Investitionen in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hoch spekulativ. Sie können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Typische Risiken sind Explorationsrisiken, nicht bestätigte Ressourcenannahmen, fehlende Mineralreserven, technische Risiken, Finanzierungsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, metallurgische Risiken, Kostensteigerungen, Rohstoffpreisschwankungen, Währungsrisiken, politische und regulatorische Risiken, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen.

PEA-Hinweis: Die genannten PEA-Kennzahlen zu Eau Claire beruhen auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung gemäß den veröffentlichten Annahmen. Eine PEA ist nicht mit einer Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie gleichzusetzen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Explorationserfolg, Ressourcenerweiterung, Projektentwicklung, Genehmigungen, Goldpreisen, möglichen wirtschaftlichen Kennzahlen und strategischen Perspektiven. Solche Aussagen beruhen auf Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

Haftungsbeschränkung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit wird nicht übernommen. Eine Haftung ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen bzw. beschränkt; unberührt bleiben zwingende gesetzliche Haftungstatbestände, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Verbreitungsbeschränkung/BCSC-Hinweis: Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen ihre Verbreitung gegen geltendes Recht verstoßen würde. Sie wurde nicht von einer kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft oder genehmigt. Maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen englischsprachigen Unternehmensveröffentlichungen und SEDAR+/EDGAR-Einreichungen des Emittenten.

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Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

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