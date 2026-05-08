Kupferpreis zeigt Stärke

Ein mögliches Ende des Iran-Krieges scheint sich abzuzeichnen. Unter den Rohstoffen steigt vor allem Kupfer stark.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.05.2026, 15:45 Uhr Zürich/Berlin ·

Eine Preisrallye beim rötlichen Metall wird immer wahrscheinlicher. Seit Jahrzehnten steigt der Kupferpreis, Schwankungen inbegriffen, seit 2024 allerdings auf hohem Niveau. Der Ausbau erneuerbarer Energie, die Energiewende, die künstliche Intelligenz und die auf dem Siegeszug befindliche Elektromobilität verschlingen das Metall. Es ist eines der ersten entdeckten Metalle und schon immer vielfältig verwendbar, etwa auch beim Flugzeug- und Schiffbau, beim Maschinen- und Anlagenbau und im Bausektor.

Kupfer befindet sich in einem strukturellen Defizit. Zwischen dem weltweiten Angebot und der großen Nachfrage besteht eine Zäsur. Diese Lücke wird sich aller Voraussicht nach noch vergrößern. Die physischen Bestände werden immer kleiner und neue Kupferminen brauchen sehr viele Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Beim Blick auf den großen Kupferverbraucher China steht dessen Wirtschaftsentwicklung im Blickpunkt. Im ersten Quartal wuchs laut der chinesischen Regierung die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent, damit mehr als erwartet.

Dieses Wachstum zeugt von der Stärke der chinesischen Wirtschaft. Und die Exporte Chinas sind im Januar und Februar 2026 im Vergleich zum Vorjahr um riesige 21,8 Prozent gestiegen. Auch die Importe stiegen in den ersten beiden Monaten 2026 um fast 20 Prozent. Anders als westliche Industriestaaten, die mit den Folgen geopolitischer Krisen kämpfen, legt China ein bemerkenswertes Wachstum hin, gut auch für Kupfer.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer, Gold und Silber im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), das aktuell mit sehr guten Bohrergebnissen glänzt sowie der Entdeckung eines großflächigen Gold-Kupfer-Systems.

Aktuelle Unternehmensinformationen Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Mogotes Metals, Arizona Sonoran Copper,

https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-04/asien-china-wirtschaft-wachstum-erstes-quartal-gxe;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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