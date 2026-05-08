Eureka Lithium Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zum polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia ein

Vancouver, British Columbia – 8. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (das Unternehmen oder Eureka) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects angefertigten unabhängigen technischen Bericht (der technische Bericht) zu seinem polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia eingereicht hat.

Der Stichtag des technischen Berichts mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Cabin Lake Property, Omineca Mining District British Columbia, der von Jeremy Hanson, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, verfasst und angefertigt wurde, ist der 5. Mai 2026.

Eureka verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Cabin Lake, einem polymetallischen Silber-Blei-Zink-Gold-Explorationsprojekt im Omineca Mining District in British Columbia mit Infrastrukturanschluss.

Der technische Bericht enthält eine Übersicht über das Projekt, einschließlich seines geologischen Umfelds, historischer Explorationsarbeiten sowie Empfehlungen für zukünftige Arbeitsprogramme. Der Bericht bietet eine technische Grundlage für die weiteren Explorationsaktivitäten und unterstützt die Strategie des Unternehmens zur Weiterentwicklung von Mineralexplorationsprojekten in stabilen Jurisdiktionen.

Eine Kopie des technischen Berichts kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Hanson, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen für kritische Minerale, das sich auf die Weiterentwicklung eines diversifizierten Projektportfolios in Kanada konzentriert. Eureka hält sämtliche Anteile und Rechte am Titan-Vanadium-Scandium-Projekt Tyee im Nordosten von Quebec sowie eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake im Zentrum von British Columbia.

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Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com

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