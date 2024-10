Eureka identifiziert erhebliche neue Pegmatitaufschlüsse und schließt umfangreiches Lithiumexplorationsfeldprogramm ab, bei dem 954 Proben auf den Projekten Raglan West und Raglan South in Nunavik, Quebec, genommen wurden

Vancouver, British Columbia, 10. Oktober 2024 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: UREKF) (FWB: S58) (Eureka Lithium oder Eureka oder das Unternehmen), der Besitzer des größten, auf Lithium fokussierten Konzessionspakets im obersten Drittel der Provinz Quebec, hat sein Explorationsfeldprogramm von 2024 abgeschlossen, das auf lithiumführende Pegmatitlagerstätten in seinen zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekten Raglan West und Raglan South in der mineralreichen Region Nunavik in Quebec, Kanada, abzielte.

Eureka Lithium gibt den Abschluss der gezielten Explorationsprogramme Raglan West und Raglan South im Jahr 2024 bekannt. Ziel des Programms war, in Gebieten, die das Unternehmen bereits 2023 erkundet hatte, weitere Prospektionsarbeiten durchzuführen und Proben aus Geschiebemergel und Seesedimenten zu nehmen.

Umfangreiche geochemische Abdeckung und neue Pegmatitentdeckungen

Auf den Claims auf Raglan South wurde ein neues Gebiet mit erheblichen Pegmatitaufschlüssen mit Muskovit und Granat in mafischem, metavulkanischem Gestein gefunden und stark beprobt. Dieses neue Gebiet mit Pegmatitaufschlüssen ist das größte, das bislang von Eureka identifiziert wurde, und erhöht die Zahl der seit 2023 gefundenen Pegmatite. Die Feldteams sammelten 317 Geschiebemergelproben. Alle möglichen Proben wurde in guter Qualität entnommen. 22 Seesedimentproben wurden gesammelt. 57 Probenstandorte wurden abgeschlossen und 118 Analyseproben genommen.

Auf Raglan West erzielten die Feldteams eine hervorragende Abdeckung des Geschiebemergelprogramms mit insgesamt 577 Proben (663 Probenstandorte). Die Qualität der Proben reichte von mittelmäßig bis hervorragend. 48 Seesedimentproben wurden genommen. 120 Standorte wurden während des Prospektionsprogramms verzeichnet, darunter auch manche, die vom regionalen Prospektionsprogramm von 2023 nicht abgedeckt wurden. Insgesamt wurden 36 Gesteinsproben gesammelt. Mehrere kleine Gebiete mit pegmatitischer Teilschmelze wurden in der Metasedimenteinheit auf den Claims gefunden.

Die während des Programms genommenen Proben werden zunächst vor Ort mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRF) gescannt und sortiert; anschließend werden ausgewählte Proben zur Analyse an die Labore geschickt. Es wurde ein Qualitätssicherungsprogramm für die Arbeiten im Feld entwickelt, das die Aufbewahrung von Traverse-Trackfiles, die Einbringung von Qualitätskontrollproben für XRF / Analyse sowie die Archivierung von digitalen Datendateien umfasst.

DJ Bowen, Eurekas President und Interim-CEO, sagte: Wir freuen uns sehr über die erweiterte geochemische Abdeckung auf den Konzessionsgebieten Raglan West und Raglan South. Die jetzt erreichte flächendeckende Abdeckung der gesamten Claims wird zu aussagekräftigeren Ergebnissen zu den Lithiumanomalien, die wir in diesen Gebieten fanden, führen. Diese wichtige Arbeit und die während unseres Feldprogramms von 2024 gesammelten Daten tragen dazu bei, dass wir jene Bereiche abgrenzen und priorisieren können, die am aussichtsreichsten für mögliche lithiumführende Lagerstätten sind. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse und laufende Fortschritte bei diesem wichtigen Lithiumprospektionsgebiet.

Aktuelle Reise zu den Nunavik-Gemeinden

Erin Bros (géo), Senior Geologist & Indigenous Relations Advisor bei GroundTruth wird für Eureka die meisten Nunavik-Gemeinden besuchen. Diese Reise soll die positiven Beziehungen von Eureka zu den benachbarten Inuit-Gemeinden, die an allen Nunavik-Konzessionsgebieten von Eureka beteiligt sind, fortführen.

Unternehmensvideo

Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com (eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL:

www.youtube.com/watch?v=9Vvm0zfNFp4

Unternehmenspräsentation

Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation aufzurufen:

eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_Q3_2023.pdf

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte auf Lithium fokussierte Landbesitzer im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden. Der jüngste Erwerb des Lithiumprojekts La Motte in der Nähe von Val D’Or, Quebec, erweitert den Besitz von Eureka Lithium im Herzen von Kanadas wichtigstem Lithiumproduktionsgebiet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

DJ Bowen

Interim Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, wie etwa Aussagen über den geplanten Abschluss der Akquisition und der gleichzeitigen Finanzierung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden oder dass die Akquisition wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird oder dass die gleichzeitige Finanzierung wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

