Erster Wochenmarkt als Kulturgut ausgezeichnet

Bei schönstem Wetter wurde am 11. Juli 2026 der Überlinger Wochenmarkt als „Kulturgut Wochenmarkt“ ausgezeichnet – es ist der erste Wochenmarkt in Baden-Württemberg, der diesen Titel tragen darf.

Mit der Auszeichnung zum „Kulturgut Wochenmarkt“ würdigt die gleichnamige Initiative Wochenmärkte in Baden-Württemberg als zentrale Orte regionaler Versorgung, kultureller Identität und sozialer Begegnung.

Wochenmärkte sind weit mehr als Orte des Einkaufs – sie sind Bühne für regionale Identität, Genuss und gelebte Alltagskultur: Kurzum ein besonderes Kulturgut! Der Wochenmarkt in Überlingen am Bodensee wurde als erster Preisträger in Baden-Württemberg mit dem Gütesiegel „Kulturgut Wochenmarkt“ ausgezeichnet. Schirmherrin der Initiative „Kulturgut Wochenmarkt“, Frau Staatssekretärin Sarah Schweizer MdL, Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat, überreichte die Urkunde am Samstagvormittag, 11. Juli 2026, an den Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler, der diese in Vertretung für den Wochenmarkt entgegennahm. „Wochenmarkt in Überlingen heißt für uns Treffpunkt aber natürlich auch ein echter Markt, auf dem wir uns mit regionalen Spezialitäten und Lebensmitteln versorgen können“, sagte Zeitler.

Auf dem anschließenden Marktrundgang überzeugte sich die Staatssekretärin an den Ständen von den hochwertigen Produkten und kam mit den Standbetreiberinnen und -betreibern ins Gespräch. „Der Überlinger Wochenmarkt ist ein kulinarisches Highlight“, freute sich Schweizer. Herbert Schober ist seit über 40 Jahren als Marktbeschicker und Sprecher der gesamten Marktgemeinschaft auf dem Überlinger Wochenmarkt anzutreffen: „Mich treibt es immer wieder zu dieser wunderschönen Kulisse hier in Überlingen und zu unseren leckeren Produkten.“

Elmar Fetscher und Jochen Braasch sind die Initiatoren der Initiative „Kulturgut Wochenmarkt“. Beide betonten, dass für den Überlinger Wochenmarkt diese Auszeichnung eine sichtbare Bestätigung seiner Zukunftsfähigkeit ist. Den Verantwortlichen des Überlinger Wochenmarkts würde es gelingen, angesichts von verändertem Konsumverhalten, demografischem Wandel und wachsendem Wettbewerbsdruck neue Impulse zu setzen und die Menschen wieder stärker für den Einkauf auf dem Wochenmarkt zu begeistern. „Wir möchten daher alle Wochenmärkte in Baden-Württemberg dazu aufrufen, sich bei uns zu bewerben und mitzumachen“, sagte Elmar Fetscher.

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter:

www.kulturgutwochenmarkt.de

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Die Initiative „Kulturgut Wochenmarkt“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wochenmärkte, regionale Erzeuger und Marktbeschicker ins rechte Licht zu setzten und diesen wichtigen Kulturträgern mehr Raum und Wertschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung zu verschaffen. Das „Kulturgut Wochenmarkt“ ist identitätsstiftend und setzt sich wohltuend und nachhaltig von immer globaler werdenden Vermarktungsstrategien und Einkaufsverhalten ab. Ein Gut, das geschützt und gepflegt werden muss, um es zu erhalten und nicht in willkürlicher Uniformität zu verlieren.

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