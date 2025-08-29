Das besondere BBQ-Erlebnis für die ganze Familie

Nach Herzenslust testen, essen, informieren und mit anderen BBQ-Fans ins Gespräch kommen – das ist am 6. und 7. September 2025 auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK in Köln möglich.

Aromatische Rauchzeichen weisen am 6. und 7. September 2025 auf der MOTORWORLD in Köln den Weg zu einem Top-Event in der Region: Die FIRE&FOOD BBQ WEEK ist ein Grill- und Genuss-Festival für die ganze Familie. Testen, essen, informieren und mit anderen BBQ-Fans ins Gespräch kommen, so lautet die Devise an beiden Tagen. Es lassen sich neue Grill- und BBQ-Ideen aller namhaften Hersteller der Branche entdecken und die eigenen Skills in Masterclasses bekannter Pitmaster verbessern. Auf den Nachwuchs im Alter von 8 bis 12 Jahren warten kostenlose Grillkurse, um selbst die Grillzange zu schwingen.

An beiden Festival-Tagen sind alle Besucher eingeladen, den BBQ-Lifestyle ausgiebig zu erleben und zu feiern. Ob Grillgeräte und Outdoorküchen, BBQ-Equipment und Zubehör, Food und Getränke oder ergänzende Lifestyle-Themen – das vielfältige Angebot bietet für jeden etwas. Außerdem werden verschiedene Zubereitungsarten von Grillgut vorgestellt – von den beliebtesten Fleisch-Cuts bis zu Lebensmitteln, die man eher seltener mit dem Thema verbindet. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, hat dazu in den Masterclasses die Gelegenheit.

Die kostenlosen Grillkurse für Kinder von 8 bis 12 Jahren sind ein weiteres Highlight, bei dem Spaß und Wissen durch leckere Raucharomen verknüpft sind. Veranstaltet werden die Kurse unter Anderem von den GRLLNINJAS®, einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Initiative der freien Kinder- und Jugendhilfe. Hier dürfen die Teilnehmer/Innen aktiv grillen, einfach umsetzbare Tipps zu gesunder Ernährung erleben und regionale Lebensmittel und deren Verwendung kennenlernen. Da die Anzahl der Teilnehmerplätze limitiert ist, ist eine vorherige Anmeldung per Mail unter info@fire-food.com empfehlenswert.

Zu einem außergewöhnlichen Abend mit feurigen Genüssen aus der Spitzenklasse des Barbecues lädt die exklusive BBQ NIGHT am Samstag ein. Hier kommt nicht nur der Gaumen durch Best BBQ und begleitende Getränke ins Schwingen, auch für den musikalischen Ohrenschmaus ist gesorgt.

Weitere Informationen sowie Tages- bzw. Wochenend-Tickets für die BBQ WEEK, die Masterclasses und die exklusive BBQ NIGHT unter www.bbq-week.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FIRE&FOOD Verlag GmbH

Herr Elmar Fetscher

Am Umspannwerk 10

88255 Baindt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7502-977940

web ..: https://www.fire-food.com

email : redaktion@fire-food.com

Veranstalter der „FIRE&FOOD BBQ WEEK“ ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.

Pressekontakt:

FIRE&FOOD Verlag GmbH

Herr Elmar Fetscher

Am Umspannwerk 10

88255 Baindt

fon ..: +49 (0) 7502-977940

email : redaktion@fire-food.com

