Europäische Grill-Elite trifft sich in Köln

Welches Grillteam wird „WBQA European Plancha Champion 2026“ und zum „Grillup Champion 2026“ gekürt? Am 5. und 6. September 2026 wird Köln zum zentralen Treffpunkt der europäischen Grillszene.

Mit dem „FIRE&FOOD Grillup“ und der erstmals ausgetragenen WBQA European Plancha Championship rückt ein wachsender Trend in den Fokus – die Plancha als vielseitiges und professionelles Grillgerät. Im Rahmen der FIRE&FOOD BBQ WEEK treten Grillteams aus ganz Europa gegeneinander an und präsentieren die Bandbreite moderner Grilltechnik auf höchstem Niveau.

2026 gehört die große Bühne der Plancha: Die heiße Grillplatte entwickelt sich zunehmend zum Trendgerät im europäischen Grill- und BBQ-Lifestyle. Sie verbindet mediterrane Leichtigkeit mit hoher Hitze, intensiven Röstaromen und einer besonders vielseitigen Zubereitung. Ob Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst – auf der Plancha entstehen aromatische Gerichte mit wenig Fett und erstaunlich geringem Aufwand.

Die wachsende Bedeutung der Plancha spiegelt sich auch im internationalen Wettbewerbsgeschehen wider: Am 5. und 6. September 2026 wird Köln im Rahmen der FIRE&FOOD BBQ WEEK zum Treffpunkt der europäischen Grill-Elite. Mit dem neuen Wettbewerbsformat „FIRE&FOOD Grillup“ feiert gleichzeitig die WBQA Europäische Grillmeisterschaft für Plancha und Feuerplatten ihre Premiere.

Ambitionierte Grillteams aus ganz Europa treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an und präsentieren die gesamte Bandbreite des modernen Plancha-Grillens. Ziel des Wettbewerbs ist es, Qualität, Kreativität und Vielfalt dieser Grilltechnik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Teilnehmer kämpfen um den Titel „WBQA European Plancha Champion 2026“ sowie um weitere renommierte Auszeichnungen. Das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl wird zusätzlich zum „Grillup Champion 2026“ gekürt.

Die Europameisterschaft wird in Zusammenarbeit mit der World BBQ Association (WBQA) durchgeführt, die ihre Wettbewerbsrichtlinien speziell für das FIRE&FOOD Grillup angepasst hat. FIRE&FOOD erhielt hierfür die offizielle Lizenz zur Ausrichtung des Wettbewerbs.

Nach dem erfolgreichen Auftaktformat „Planchamania“ auf Mallorca setzt FIRE&FOOD damit ein weiteres starkes Zeichen für die wachsende Bedeutung der Plancha in der internationalen Grillszene.

Bewerbungen für Grillteams sowie Jurorinnen und Juroren sind ab sofort möglich. Weitere Informationen, das vollständige Regelwerk sowie das Bewerbungsformular finden sich unter:

bbq-week.de – Grillup Infos

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Veranstalter der „FIRE&FOOD BBQ WEEK“ ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.

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