Endeavour Silver produziert 1.205.793 Unzen Silber und 8.338 Unzen Gold (1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent) im ersten Quartal 2025

Vancouver, Kanada – 9. April 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) meldet für das erste Quartal 2025 eine Produktion von 1.205.793 Unzen Silber und 8.338 Unzen Gold, was einer Silberäquivalentproduktion(1) (AgÄq) von 1,9 Millionen Unzen entspricht.

Unsere Produktionsergebnisse für das erste Quartal unterstreichen die Stärke unserer Betriebe und unseren Fokus auf eine beständige, effiziente Leistung, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Diese stetige Dynamik bildet eine solide Grundlage für die kommenden Quartale, in denen wir unseren operativen Fokus schärfen und uns darauf vorbereiten, Terronera in Produktion zu bringen.

Erstes Quartal 2025 – Produktionsübersicht

– Guanaceví im Einklang mit den Prognosen: Die Produktion läuft planmäßig und weiterhin mit voller Kapazität, wobei die verarbeiteten Silber- und Goldgehalte etwas geringer ausfielen als geplant.

– Bolañitos liefert konstante Produktion: Die Silberproduktion entsprach dem Plan, während die Goldproduktion aufgrund geringerer Goldgehalte etwas unter dem Plan lag.

– Metallverkäufe und -bestände: Im ersten Quartal wurden 1.223.684 Unzen Silber und 8.538 Unzen Gold verkauft. Am Ende des Quartals wurden insgesamt 219.151 Unzen Silber und 715 Unzen Gold in Form von Barren sowie 31.232 Unzen Silber und 452 Unzen Gold in Konzentratform gehalten.

Erstes Quartal 2025 – Minenbetriebe

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im ersten Quartal 2025 auf 1.205.793 Unzen, was dem Plan entspricht, aber um 17 % unter der Produktion des ersten Quartals 2024 lag. Die niedrigere Silberproduktion war auf eine um 24 % geringere Silberproduktion in der Mine Guanaceví zurückzuführen, die durch eine um 53 % höhere Silberproduktion in der Mine Bolañitos im Vergleich zum entsprechenden Quartal im Jahr 2024 teilweise ausgeglichen wurde. Die konsolidierte Goldproduktion belief sich im ersten Quartal 2025 auf 8.338 Unzen und lag damit 18 % unter der Produktion des ersten Quartals 2024, was auf eine um 28 % geringere Goldproduktion in der Mine Bolañitos und eine um 3 % geringere Goldproduktion in der Mine Guanaceví zurückzuführen ist.

Im ersten Quartal 2025 war der Durchsatz in Guanaceví um 11 % niedriger als im ersten Quartal 2024 und die Silber- und Goldgehalte waren um 13 % niedriger bzw. 4 % höher, was zu einer um 24 % niedrigeren Silber- bzw. 3 % niedrigeren Goldproduktion führte. Der Durchsatz und die Gehalte bei Guanaceví entsprachen dem Plan. Die Lieferungen von lokalem Fremdmaterial ergänzten weiterhin die Minenproduktion und beliefen sich auf 18 % des vierteljährlichen Durchsatzes.

Im ersten Quartal 2025 entsprach der Durchsatz in Bolañitos dem Durchsatz im ersten Quartal 2024, wobei die um 60 % höheren Silbergehalte durch die um 26 % niedrigeren Goldgehalte ausgeglichen wurden. Die Silberproduktion war um 53 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, während die Goldproduktion 28 % niedriger ausfiel. Der Durchsatz und die Silbergehalte entsprachen dem Plan, während die Goldgehalte leicht unter dem Plan lagen. Die Schwankungen des Gehalts sind auf den Abbau an verschiedenen Stellen des Erzkörpers zurückzuführen.

Eckdaten der Produktion für die drei Monate zum 31. März 2025

Drei Monate zum 31. März

2025 2024 Veränderung in %

Durchsatz (Tonnen) 209.507 221.794 (6 %)

Produzierte Unzen Silber 1.205.793 1.460.006 (17 %)

Produzierte Unzen Gold 8.338 10.133 (18 %)

Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 1.193.358 1.450.308 (18 %)

Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 8.188 9.948 (18 %)

Produzierte Unzen Silberäquivalent1 1.872.833 2.270.677 (18 %)

Verkaufte Unzen Silber 1.223.684 1.756.094 (30 %)

Verkaufte Unzen Gold 8.538 10.880 (22 %)

1 Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

Tabellen mit Produktionszahlen für die drei Monate bis zum 31. März 2025 pro Minenbetrieb

Produktion Tonnen Tonnen Gehalt Gehalt Gewinnungsrate Gewinnungsrate Silber Gold

nach Mine aufbereitet pro Tag Ag g/t Au g/t Ag % Au % Unzen Unzen

Guanaceví 102.438 1.138 348 1,30 88,6% 92,9% 1.015.327 3.989

Bolañitos 107.069 1.190 67 1,43 83,0% 88,3% 190.466 4.349

gesamt 209.507 2.328 204 1,37 87,7% 90,4% 1.205.793 8.338

g/t = Gramm pro Tonne

Rundungsbedingt können sich Abweichungen in den Gesamtsummen ergeben

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für 2025 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden am Dienstag, den 13. Mai 2025, vor Börseneröffnung veröffentlicht, und das Management wird am selben Tag um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET (19:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: -Dienstag, 13. Mai 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET / 19:00 Uhr MEZ

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 2198664; eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Director, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich Vorbereitungen von Endeavour, Terronera in Produktion zu bringen, und der erwarteten Leistung von Endeavour in den kommenden Finanzquartalen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der Funktionstüchtigkeit der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung dar. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbrown@edrsilver.com

Wir sind ein mittelständisches Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko spezialisiert hat.

Pressekontakt:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

email : mbrown@edrsilver.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.