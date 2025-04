Endeavour Silver Corp. schließt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US$ ab

VANCOUVER, British Columbia, 8. April 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, den Abschluss seines am 1. April 2025 angekündigten Prospektangebots für die Emission von insgesamt 11.600.000 Stammaktien (Stammaktien) zu einem Preis von 3,88 US$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 45.008.000 US$ (das Emissionsangebot) bekannt zu geben. Das Emissionsangebot wurde von BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner zusammen mit einem Konsortium von Underwritern bestehend aus TD Securities Inc. und Raymond James Ltd. durchgeführt.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die bereits zuvor angekündigte Übernahme aller ausstehenden Aktien von Compañia Minera Kolpa S.A. und ihres wichtigsten Vermögenswertes, der Mine Huachocolpa Uno (Kolpa), von den Aktionären einer Tochtergesellschaft von Arias Resource Capital Management und Grupo Raffo für einen Gesamtbetrag von 145 Millionen US$ (die Transaktion) zu verwenden. Sollte die Transaktion aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden, kann das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot nach eigenem Ermessen verwenden.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den Genehmigungen der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange sowie den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfolgen.

Über Endeavour Silver Corp.

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformationen

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel: (604) 640 4804

Email: apettit@edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen und die Transaktion, einschließlich des erwarteten Abschlussdatums, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen operativen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Zeitpunkt und die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fähigkeit, die Bedingungen der Projektschuldenfazilität weiterhin einzuhalten, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, der Zeitpunkt und der Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und die Erschließung von Konzessionsgebieten, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie operative oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralien; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen der Währungsmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im Prospektnachtrag, auf den sich das Angebot bezieht, und im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die prognostizierte Kapazität und Produktionsschätzungen für Kolpa und die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzungen, die Fortsetzung der Explorations- und Bergbaubetriebe, den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse, Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise und andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung dar. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zutreffend sind, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

